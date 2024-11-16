Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий. При этом замена будет равнозначной, услуги предоставляются в полной объёме. Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (или отдельного участника).

Проживание. В спа-отеле «Бристоль», «Парус» или «Маск» в Пятигорске. Отели не менее 4*, все с высоким рейтингом и и качественными спа-услугами. 2-, 3-местное размещение в номерах с собственными ванными комнатами.

В каждом отеле есть спа-зона с хаммамом (бассейны есть везде, кроме отеля «Маск»).

В номерах есть фен, чайник, кондиционер, телевизор, мини-бар. Предоставляются полотенца, тапочки, средства гигиены. 1-местное размещение с доплатой.

*Фото отелей взяты с сайтов spahotel-bristol.ru, maskhotel.ru и ostrovok.ru. Также в галерее тура представлены фото термального комплекса санатория «Машук Аква-Терм» с сайта tripadvisor.ru.

Питание. Включены завтраки в отеле и приветственный фуршет. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Зависит от количества человек: легковой автомобиль, минивэн или микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.