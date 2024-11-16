Вы будете жить в отеле со спа-зоной и каждый день заботиться о своём физическом и ментальном здоровье.
Хорошо пропаритесь
Описание тура
Организационные детали
Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий. При этом замена будет равнозначной, услуги предоставляются в полной объёме. Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (или отдельного участника).
Проживание. В спа-отеле «Бристоль», «Парус» или «Маск» в Пятигорске. Отели не менее 4*, все с высоким рейтингом и и качественными спа-услугами. 2-, 3-местное размещение в номерах с собственными ванными комнатами.
- В каждом отеле есть спа-зона с хаммамом (бассейны есть везде, кроме отеля «Маск»).
- В номерах есть фен, чайник, кондиционер, телевизор, мини-бар. Предоставляются полотенца, тапочки, средства гигиены. 1-местное размещение с доплатой.
*Фото отелей взяты с сайтов spahotel-bristol.ru, maskhotel.ru и ostrovok.ru. Также в галерее тура представлены фото термального комплекса санатория «Машук Аква-Терм» с сайта tripadvisor.ru.
Питание. Включены завтраки в отеле и приветственный фуршет. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Зависит от количества человек: легковой автомобиль, минивэн или микроавтобус.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Заезд, отдых в спа и приветственный фуршет-знакомство
Будет организован групповой трансфер в отель от аэропорта и ж/д вокзала. Заселение с 14:00. После чего соберёмся на знакомство в холле, выпьем глинтвейн и пообщаемся.
Сегодня с 16:00 до 20:00 вы отдохнёте в спа: поплаваете в бассейне, погреетесь в сауне и насладитесь гидромассажем в джакузи. Затем ждём вас на приветственный фуршет, за которым узнаем друг друга получше.
Прогулка по Пятигорску и отдых в сауне
Ежедневно с 8:00 до 9:00 подаётся завтрак.
Сегодня до 12:00 пойдём гулять по курортному Пятигорску. Зайдём в парк «Цветник», где когда-то любил отдыхать сам Александр Пушкин. Здесь растут даже экзотические растения, а весной появляется природный ковёр из тюльпанов. С 12:00 до 13:00 у вас будет время на самостоятельный обед. Затем поднимемся по канатной дороге на гору Машук — одну из знаковых достопримечательностей Пятигорска. Полюбуемся панорамой окрестностей. На вершине желающие смогут выпить кофе или чай. Тут же для вашего комфорта предусмотрены смотровые лавочки.
После приятной прогулки вернёмся в отель, где для вас с 18:00 до 20:00 забронирована финская сауна. Поужинать вы сможете в ресторане отеля.
День в итальянских термах санатория «Машук Аква-Терм»
Сегодня на весь день отправимся в знаменитый санаторий с итальянскими термами. С 10:00 до 18:00 проведём время на территории круглогодичного комплекса «Машук Аква-Терм». Вы поплаваете в открытых и закрытых бассейнах с минеральной водой, расслабитесь в джакузи, обновитесь в банях. А на обед сможете отведать блюд итальянской кухни в кафе комплекса.
К 19:00 вернёмся в отель.
Прогулка по Кисловодску, ароматерапия и массаж
Сегодня познакомимся с ещё одним городом Кавказских Минеральных Вод — Кисловодском. После завтрака и до 13:00 прогуляемся по уютным улочкам и паркам курорта, попробуем нарзан в Главной питьевой галерее. Желающие смогут отведать местных блюд на обед в кафе. Гид покажет проверенное место.
Во второй половине дня отправимся в спа. С 14:00 до 16:00 вы расслабитесь в аромапарной. С 16:00 до 18:00 — сеанс массажа.
Отъезд
С 9:00 до 10:00 групповой трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-, 3-местный номер (за одного)
|110 000 ₽
|1-местное размещение
|129 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и приветственный фуршет
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Спа-услуги по программе (посещение бассейнов, финской сауны, джакузи и аромапарной, сеанс массажа)
- Посещение термальных источников в санатории «Машук Аква-Терм» (итальянские термы)
- Входные билеты на все объекты по программе
- Канатная дорога на Машук
- Работа гида
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно в ваш город
- 1-местное размещение - доплата 19 000 ₽
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные спа-услуги и экскурсии
- Курортный сбор