За обновлением на курорты Кавказских Минеральных Вод: SPA-тур

Побаловать себя отдыхом в итальянских термах санатория, парных, джакузи и расслабиться на массаже
Пора отложить дела и наградить себя отдыхом на лучших курортах Кавказских Минеральных Вод.

Вы будете жить в отеле со спа-зоной и каждый день заботиться о своём физическом и ментальном здоровье.

Хорошо пропаритесь
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в финской сауне и хаммаме, отправитесь на ароматерапию, побалуете тело гидромассажем в джакузи и поплаваете в бассейнах с минеральной водой. В стоимость тура уже включён и массаж у профессионального мастера.

В дополнение прогуляетесь по Пятигорску и Кисловодску, подышите горным воздухом и полюбуетесь панорамами с Машука.

За обновлением на курорты Кавказских Минеральных Вод: SPA-тур
За обновлением на курорты Кавказских Минеральных Вод: SPA-тур
За обновлением на курорты Кавказских Минеральных Вод: SPA-тур
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий. При этом замена будет равнозначной, услуги предоставляются в полной объёме. Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (или отдельного участника).

Проживание. В спа-отеле «Бристоль», «Парус» или «Маск» в Пятигорске. Отели не менее 4*, все с высоким рейтингом и и качественными спа-услугами. 2-, 3-местное размещение в номерах с собственными ванными комнатами.

  • В каждом отеле есть спа-зона с хаммамом (бассейны есть везде, кроме отеля «Маск»).
  • В номерах есть фен, чайник, кондиционер, телевизор, мини-бар. Предоставляются полотенца, тапочки, средства гигиены. 1-местное размещение с доплатой.

*Фото отелей взяты с сайтов spahotel-bristol.ru, maskhotel.ru и ostrovok.ru. Также в галерее тура представлены фото термального комплекса санатория «Машук Аква-Терм» с сайта tripadvisor.ru.

Питание. Включены завтраки в отеле и приветственный фуршет. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Зависит от количества человек: легковой автомобиль, минивэн или микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Заезд, отдых в спа и приветственный фуршет-знакомство

Будет организован групповой трансфер в отель от аэропорта и ж/д вокзала. Заселение с 14:00. После чего соберёмся на знакомство в холле, выпьем глинтвейн и пообщаемся.

Сегодня с 16:00 до 20:00 вы отдохнёте в спа: поплаваете в бассейне, погреетесь в сауне и насладитесь гидромассажем в джакузи. Затем ждём вас на приветственный фуршет, за которым узнаем друг друга получше.

Заезд, отдых в спа и приветственный фуршет-знакомствоЗаезд, отдых в спа и приветственный фуршет-знакомствоЗаезд, отдых в спа и приветственный фуршет-знакомствоЗаезд, отдых в спа и приветственный фуршет-знакомствоЗаезд, отдых в спа и приветственный фуршет-знакомствоЗаезд, отдых в спа и приветственный фуршет-знакомствоЗаезд, отдых в спа и приветственный фуршет-знакомствоЗаезд, отдых в спа и приветственный фуршет-знакомствоЗаезд, отдых в спа и приветственный фуршет-знакомствоЗаезд, отдых в спа и приветственный фуршет-знакомствоЗаезд, отдых в спа и приветственный фуршет-знакомствоЗаезд, отдых в спа и приветственный фуршет-знакомствоЗаезд, отдых в спа и приветственный фуршет-знакомствоЗаезд, отдых в спа и приветственный фуршет-знакомствоЗаезд, отдых в спа и приветственный фуршет-знакомство
2 день

Прогулка по Пятигорску и отдых в сауне

Ежедневно с 8:00 до 9:00 подаётся завтрак.

Сегодня до 12:00 пойдём гулять по курортному Пятигорску. Зайдём в парк «Цветник», где когда-то любил отдыхать сам Александр Пушкин. Здесь растут даже экзотические растения, а весной появляется природный ковёр из тюльпанов. С 12:00 до 13:00 у вас будет время на самостоятельный обед. Затем поднимемся по канатной дороге на гору Машук — одну из знаковых достопримечательностей Пятигорска. Полюбуемся панорамой окрестностей. На вершине желающие смогут выпить кофе или чай. Тут же для вашего комфорта предусмотрены смотровые лавочки.

После приятной прогулки вернёмся в отель, где для вас с 18:00 до 20:00 забронирована финская сауна. Поужинать вы сможете в ресторане отеля.

Прогулка по Пятигорску и отдых в саунеПрогулка по Пятигорску и отдых в саунеПрогулка по Пятигорску и отдых в саунеПрогулка по Пятигорску и отдых в саунеПрогулка по Пятигорску и отдых в саунеПрогулка по Пятигорску и отдых в саунеПрогулка по Пятигорску и отдых в саунеПрогулка по Пятигорску и отдых в сауне
3 день

День в итальянских термах санатория «Машук Аква-Терм»

Сегодня на весь день отправимся в знаменитый санаторий с итальянскими термами. С 10:00 до 18:00 проведём время на территории круглогодичного комплекса «Машук Аква-Терм». Вы поплаваете в открытых и закрытых бассейнах с минеральной водой, расслабитесь в джакузи, обновитесь в банях. А на обед сможете отведать блюд итальянской кухни в кафе комплекса.

К 19:00 вернёмся в отель.

День в итальянских термах санатория «Машук Аква-Терм»День в итальянских термах санатория «Машук Аква-Терм»День в итальянских термах санатория «Машук Аква-Терм»День в итальянских термах санатория «Машук Аква-Терм»День в итальянских термах санатория «Машук Аква-Терм»День в итальянских термах санатория «Машук Аква-Терм»День в итальянских термах санатория «Машук Аква-Терм»День в итальянских термах санатория «Машук Аква-Терм»День в итальянских термах санатория «Машук Аква-Терм»День в итальянских термах санатория «Машук Аква-Терм»День в итальянских термах санатория «Машук Аква-Терм»
4 день

Прогулка по Кисловодску, ароматерапия и массаж

Сегодня познакомимся с ещё одним городом Кавказских Минеральных Вод — Кисловодском. После завтрака и до 13:00 прогуляемся по уютным улочкам и паркам курорта, попробуем нарзан в Главной питьевой галерее. Желающие смогут отведать местных блюд на обед в кафе. Гид покажет проверенное место.

Во второй половине дня отправимся в спа. С 14:00 до 16:00 вы расслабитесь в аромапарной. С 16:00 до 18:00 — сеанс массажа.

Прогулка по Кисловодску, ароматерапия и массажПрогулка по Кисловодску, ароматерапия и массажПрогулка по Кисловодску, ароматерапия и массажПрогулка по Кисловодску, ароматерапия и массажПрогулка по Кисловодску, ароматерапия и массажПрогулка по Кисловодску, ароматерапия и массажПрогулка по Кисловодску, ароматерапия и массаж
5 день

Отъезд

С 9:00 до 10:00 групповой трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-, 3-местный номер (за одного)110 000 ₽
1-местное размещение129 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и приветственный фуршет
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Спа-услуги по программе (посещение бассейнов, финской сауны, джакузи и аромапарной, сеанс массажа)
  • Посещение термальных источников в санатории «Машук Аква-Терм» (итальянские термы)
  • Входные билеты на все объекты по программе
  • Канатная дорога на Машук
  • Работа гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно в ваш город
  • 1-местное размещение - доплата 19 000 ₽
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные спа-услуги и экскурсии
  • Курортный сбор
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал
Завершение: Г. Минеральные Воды, групповой трансфер с 9:00 до 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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