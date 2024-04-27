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Авторский тур
3 дня
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
«Проедем по главным улицам Пятигорска, а затем вас ждёт купание в «Суворовских термальных источниках»»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3150028 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 9:00-10:00 и ...
«SPA» в 2-местных номерах с балконами, 1-ой кроватью king-size или 2-мя кроватями twin»
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
56 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
Начало: В аэропорту города Минеральные Воды (MRV) в 13:00 ...
«Затем вас ждёт настоящий релакс — побываем в SPA-зоне, где желающие погреются в сауне или хамаме»
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
«А во второй половине дня посетим комплекс «Жемчужина Кавказа», где вы погреетесь в целебных термальных водах, отдохнёте в бассейнах с разной температурой воды, хамаме и сауне и расслабитесь во время гидромассажа»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Подняться на Эльбрус, отдохнуть в термальном источнике и увидеть яков
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:50
«После обеда вас ждёт релакс в термальном источнике под открытым небом»
3 авг в 10:00
35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра27 апреля 2024Интересная и насыщенная программа тура организована отлично. Размещение, трансфер, питание - все продумано до мелочей так, что без суеты всего
- ЕЕлена20 апреля 2024Совершенно замечательная поездка! Остались одни положительные эмоции и впечатления. Огромное спасибо организатору Анне за внимание и оперативное решение вопросов. А также отдельная благодарность гидам - Наталье и Марии! Комфортность, лёгкость и позитив от такой поездки! Удачи вам ребята!!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «SPA»
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- Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
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