Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 5 туров в категории «SPA» в Минеральных Водах, цены от 28 350 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
«Проедем по главным улицам Пятигорска, а затем вас ждёт купание в «Суворовских термальных источниках»»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3150028 350 за человека
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 9:00-10:00 и ...
«SPA» в 2-местных номерах с балконами, 1-ой кроватью king-size или 2-мя кроватями twin»
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
56 000 за человека
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
Начало: В аэропорту города Минеральные Воды (MRV) в 13:00 ...
«Затем вас ждёт настоящий релакс — побываем в SPA-зоне, где желающие погреются в сауне или хамаме»
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
43 900 за человека
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
«А во второй половине дня посетим комплекс «Жемчужина Кавказа», где вы погреетесь в целебных термальных водах, отдохнёте в бассейнах с разной температурой воды, хамаме и сауне и расслабитесь во время гидромассажа»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900 за человека
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Авторский тур
4 дня
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Подняться на Эльбрус, отдохнуть в термальном источнике и увидеть яков
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:50
«После обеда вас ждёт релакс в термальном источнике под открытым небом»
3 авг в 10:00
35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    27 апреля 2024
    Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
    Интересная и насыщенная программа тура организована отлично. Размещение, трансфер, питание - все продумано до мелочей так, что без суеты всего
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    за 5 дней мы посмотрели и курортные города и горы и много других интересных мест, даже купались в нескольких минеральных источниках. Отдельная благодарность гиду Марии, она показала Кавказ так, что хочется вернуться туда еще.

  • Е
    Елена
    20 апреля 2024
    Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
    Совершенно замечательная поездка! Остались одни положительные эмоции и впечатления. Огромное спасибо организатору Анне за внимание и оперативное решение вопросов. А также отдельная благодарность гидам - Наталье и Марии! Комфортность, лёгкость и позитив от такой поездки! Удачи вам ребята!!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «SPA»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
  2. Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
  3. Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
  4. Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
  5. Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "SPA" можно забронировать 5 авторских туров от 28 350 до 59 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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