3 дня
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
31 окт в 10:00
14 ноя в 10:00
27 000₽ за человека
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
1 ноя в 07:00
8 ноя в 07:00
26 655₽ за человека
4 дня
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Увидеть вершины Эльбруса, прогуляться по заповедным тропам и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
31 окт в 10:00
14 ноя в 10:00
35 000₽ за человека
скидка
10%
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
24 окт в 08:00
25 окт в 08:00
3300029 700₽ за человека
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
27 окт в 11:00
3 ноя в 11:00
43 900₽ за человека
7 дней
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
27 окт в 11:00
3 ноя в 11:00
47 000₽ за человека
3 дня
Верхом по Карачаево-Черкесии
Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 13:...
25 окт в 13:00
1 ноя в 13:00
34 500₽ за человека
скидка
10%
3 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
24 окт в 08:00
3400030 600₽ за человека
скидка
10%
4 дня
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Начало: Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессент...
31 окт в 22:00
7 ноя в 08:00
2433321 900₽ за человека
4 дня
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»
Начало: В аэропорту г. Минеральные Воды в 12:30. Прилететь...
1 ноя в 12:30
28 100₽ за человека
5 дней
Палитра впечатлений на Кавказе: Кисловодск, Приэльбрусье, Домбай
Попробовать местную минеральную воду, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:05
28 окт в 14:00
4 ноя в 14:00
46 090₽ за человека
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Архызе с проживанием в 5-звёздочном отеле со SPA-комплексом
Увидеть Софийские водопады, посетить обсерваторию и продегустировать хычины с горным чаем
Начало: Армавир / Ставрополь / Минеральные Воды, 9:00-10:0...
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
56 000₽ за человека
5 дней
На джипах по заповедным местам Северной Осетии
Побывать в отдалённых от популярных маршрутов локациях и насладиться восхитительными видами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 10:10. У выхода из аэр...
24 окт в 10:10
21 ноя в 10:10
47 100₽ за человека
4 дня
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
Начало: Минеральные Воды (аэропорт) / Пятигорск (ст. «Лерм...
24 окт в 08:00
28 окт в 08:00
39 000₽ за человека
4 дня
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
Проехать по живописным горным локациям, увидеть Эльбрус и полюбоваться зеркалом озёр
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в течение дня
2 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
51 000₽ за человека
4 дня
На джипе по Кабардино-Балкарии и Приэльбрусью в мини-группе
Встретить закат у подножия Кавказского хребта, подняться на Эльбрус и полюбоваться озёрами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 8:00
24 окт в 08:00
31 окт в 08:00
34 000₽ за человека
6 дней
Кабардино-Балкария: высокогорье, секретные локации и термальные источники
Покататься на джипах по нетронутым местам Кавказа, подняться на Эльбрус и Чегет и погреться в термах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 16:30
28 окт в 16:30
4 ноя в 16:30
55 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила2 октября 2024Трёхдневный тур в горы Кавказа превзошёл ожидания. Очень повезло с погодой. Посетили много локаций. С момента заказа тура, Елена отвечала
- ИИрина2 октября 2024Особенная благодарность гиду Дмитрию за массу интересной информации о местах, которые мы посетили, заботу о нас, вежливость и терпение.
- ССветлана2 октября 2024Все отлично. Четко, как договаривались нас забрал Дмитрий из гостиницы в Мин. Водах. А дальше началась прекрасная сказка: показали достопримечательности,
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «В ноябре»
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