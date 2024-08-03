Художники, артисты, музыканты, модные дизайнеры, антикварные лавочки и книжные развалы… Всё это уже который век мирно соседствует на Старом Арбате и превращает его в город в городе.
Здесь без труда можно пронестись на машине времени по разным эпохам — что мы и сделаем! А ещё расскажем вам, когда Арбат появился, каким он был раньше — и стал теперь.
Здесь без труда можно пронестись на машине времени по разным эпохам — что мы и сделаем! А ещё расскажем вам, когда Арбат появился, каким он был раньше — и стал теперь.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 19:30
Описание экскурсии
Старый Арбат мы пройдём от начала и до конца. По пути вы увидите знаменитую Стену Цоя и памятник Булату Окуджаве, ресторан «Прага» и кинотеатр «Художественный», Театр Вахтангова, фонтан Принцессы Турандот. Культурный центр Лосева, Дом Актёра, памятник и дом Пушкина и Гончаровой, образцовые дома стиля модерн и многое, многое другое.
Вы узнаете
- в каком веке появился Арбат и каким он был в допушкинскую эпоху
- чем прославили Арбат Пушкин, Блок, Бунин, Окуджава и А. Белый
- почему Станиславский остановил спектакль «Принцесса Турандот» на середине
- о славном и тёмном прошлом ресторана Прага
- что такое институт Шанявского и чем он важен
- почему Арбат считается философским центром русской культуры
- когда здесь ездил трамвай, а когда стояли баррикады
- почему Арбат — улица студенчества и влюбленных
- и конечно, это ещё не всё!
Организационные детали
- Прогулка будет интересна детям от 12 лет. Детям младше может быть тяжело воспринимать информацию и много ходить пешком
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (детали уточняйте в переписке с гидом)
в понедельник в 19:30, в воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|555 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 19:30, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2308 туристов
Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
3 авг 2024
Приятная прогулка, интересный рассказ экскурсовода.
С
Светлана
30 июл 2024
Наша вторая прогулка по Москве с экскурсоводом Мариной! Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Все понравилось: и маршрут, и подача материала, и информация, которую мы получили.
Очень познавательно и интересно!
Очень познавательно и интересно!
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