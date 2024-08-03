Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Художники, артисты, музыканты, модные дизайнеры, антикварные лавочки и книжные развалы… Всё это уже который век мирно соседствует на Старом Арбате и превращает его в город в городе.



Здесь без труда можно пронестись на машине времени по разным эпохам — что мы и сделаем! А ещё расскажем вам, когда Арбат появился, каким он был раньше — и стал теперь.