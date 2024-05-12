Эта экскурсия — признание в любви удивительному и притягательному Арбату, в чьих переулках сохранилась душа той самой Москвы — приветливой и милой. Приглашаю шагнуть в этот заманчивый лабиринт, где каждый найдёт для себя близкое по интонации, вкусу и темпераменту. Вслед за Буниным вы разглядите «здесь, в старых переулках за Арбатом, совсем особый город».

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Островок старинного уюта

Арбат — энциклопедия жизни города. Вы перелистнёте захватывающие страницы и узнаете, откуда Иван Грозный получал обличительные филькины грамоты, какой след оставили здесь стрельцы и почему Арбат называют международными воротами страны.

Заповедник замечательных имён

Здесь была счастлива Цветаева, пережил страшное время голода и разрухи Пастернак и были написаны многие произведения Булгакова. Вы пройдёте по знаковым местам, которые воспевал в своём творчестве Окуджава, и проникнетесь чувством, которое с лёгкой руки поэта зовётся арбатством.

Лабиринт бесконечных открытий

Арбат — это зеркало времени. Вы проследите, как отразились в нём разные эпохи — увидите арбатскую стену плача по кумиру не одного поколения, старинный деревянный дом, побывавший в Париже, и знаменитый дом-улей, в котором можно запросто закружиться. А завершите своё путешествие у особняка, куда Пушкин после венчания привёз молодую супругу, где он был бесконечно счастлив и любим.