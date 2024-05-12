Особый город Старого Арбата (в мини-группе)

Попасть под неповторимое обаяние района и отыскать бесценные кристаллы арбатского наследия
Эта экскурсия — признание в любви удивительному и притягательному Арбату, в чьих переулках сохранилась душа той самой Москвы — приветливой и милой.

Приглашаю шагнуть в этот заманчивый лабиринт, где каждый найдёт для себя близкое по интонации, вкусу и темпераменту. Вслед за Буниным вы разглядите «здесь, в старых переулках за Арбатом, совсем особый город».
5
2 отзыва
Особый город Старого Арбата (в мини-группе)
Особый город Старого Арбата (в мини-группе)
Особый город Старого Арбата (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Островок старинного уюта

Арбат — энциклопедия жизни города. Вы перелистнёте захватывающие страницы и узнаете, откуда Иван Грозный получал обличительные филькины грамоты, какой след оставили здесь стрельцы и почему Арбат называют международными воротами страны.

Заповедник замечательных имён

Здесь была счастлива Цветаева, пережил страшное время голода и разрухи Пастернак и были написаны многие произведения Булгакова. Вы пройдёте по знаковым местам, которые воспевал в своём творчестве Окуджава, и проникнетесь чувством, которое с лёгкой руки поэта зовётся арбатством.

Лабиринт бесконечных открытий

Арбат — это зеркало времени. Вы проследите, как отразились в нём разные эпохи — увидите арбатскую стену плача по кумиру не одного поколения, старинный деревянный дом, побывавший в Париже, и знаменитый дом-улей, в котором можно запросто закружиться. А завершите своё путешествие у особняка, куда Пушкин после венчания привёз молодую супругу, где он был бесконечно счастлив и любим.

в среду в 18:00, в субботу в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет903 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 18:00, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
12 мая 2024
Интересный маршрут, подача материала.
Интересный маршрут, подача материала.
Л
7 мая 2024
Прекрасная экскурсия с очаровательным гидом Екатериной. Неожиданный и неизбитый маршрут по арбатским переулкам, много новой информации. Название экскурсии полностью соответствует содержанию. Это действительно совершенно особое место в Москве.

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