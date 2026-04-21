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Аутентичная прогулка по Гжели с местным жителем - из Москвы

Узнать историю керамического промысла и убедиться, что «гжель» может быть не только сине-белой
Отправьтесь на неспешную прогулку по Гжели с местным жителем! Вы узнаете историю местного керамического промысла, увидите самую художественную улицу города, гончарни, памятники и православную часовню. Откроете секреты стиля «гжель» и услышите истории о купцах и мастерах, возродивших это искусство.
5
2 отзыва
Аутентичная прогулка по Гжели с местным жителем - из Москвы
Аутентичная прогулка по Гжели с местным жителем - из Москвы
Аутентичная прогулка по Гжели с местным жителем - из Москвы

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • стелу «Синяя птица Гжели».
  • памятник «700 лет гжельскому промыслу».
  • Касимовский тракт.
  • самую художественную улицу Гжели.
  • Художественные ворота.
  • дом Салтыкова.
  • гжельские гончарни.
  • православную часовню, оформленную в сине-белом стиле.
  • ландшафтный парк и городок, оформленный в уникальном стиле.

И узнаете:

  • Где много миллионов лет назад находилось Гжельское море.
  • Какую роль играл Касимовский тракт в Средневековье.
  • Почему в Гжели не было крепостного права.
  • Почему гжельский стиль не всегда сине-белый.
  • Где сохранились следы гжельской майолики.
  • Кто возрождал гжельское искусство после крушения Российской Империи.
  • А также о четырёх направлениях древнего гжельского ремесленного промысла.

Организационные детали

  • Трансфер из Москвы от м. Котельники на комфортабельном легковом автомобиле (1–4 человека) или на микроавтобусе (5-18 чел.). Трансфер обратно — до ст. Гжель (электричка до Москвы) или ст. Раменское (МЦД4 до Москвы).
  • Тайминг зависит от вашего темпа.
  • По предварительной договорённости можем организовать домашний обед или посещение атмосферного гжельского кафе.
  • В случае непогоды экскурсию перенесём на любой удобный и свободный день.
  • За доплату можно посетить музеи и поучаствовать в мастер-классах. В этом случае увеличится время экскурсии. Сообщайте, пожалуйста, заранее, если хотите продлить программу.
  • Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек. Подробности — в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У м. Выхино или м. Котельники
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара
Гульнара — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 54 туристов
Жительница Гжели, люблю и развиваю этот душевный край. Недавно решила разрабатывать собственные маршруты, не похожие на стандартные экскурсии по Гжельскому краю. С ними я готова познакомить вас и ваших друзей в рамках комфортной прогулки. Встречаемся в Гжели!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Екатерина
Отличная экскурсия выходного дня. Классно провели время, купили посуду, погуляли по производству, сами попробовали расписывать керамические изделия. Рекомендую
Отличная экскурсия выходного дня. Классно провели время, купили посуду, погуляли по производству, сами попробовали расписывать керамические
Отличная экскурсия выходного дня. Классно провели время, купили посуду, погуляли по производству, сами попробовали расписывать керамические
Отличная экскурсия выходного дня. Классно провели время, купили посуду, погуляли по производству, сами попробовали расписывать керамические
Отличная экскурсия выходного дня. Классно провели время, купили посуду, погуляли по производству, сами попробовали расписывать керамические
Отличная экскурсия выходного дня. Классно провели время, купили посуду, погуляли по производству, сами попробовали расписывать керамические
Отличная экскурсия выходного дня. Классно провели время, купили посуду, погуляли по производству, сами попробовали расписывать керамические
Отличная экскурсия выходного дня. Классно провели время, купили посуду, погуляли по производству, сами попробовали расписывать керамические
Отличная экскурсия выходного дня. Классно провели время, купили посуду, погуляли по производству, сами попробовали расписывать керамические+2
Отличная экскурсия выходного дня. Классно провели время, купили посуду, погуляли по производству, сами попробовали расписывать керамические
Отличная экскурсия выходного дня. Классно провели время, купили посуду, погуляли по производству, сами попробовали расписывать керамические
Гульнара
Гульнара
Ответ организатора:
Екатерина, благодарю за отзыв! Жду снова в Гжели на программу "Нетрадиционная Гжель":)
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М
Гульнара, от всей души большое спасибо за экскурсию. Это была не совсем обычная экскурсия, но такую и хотелось получить, погрузившись в историю промысла, его истоков, развития, упадка и восстановления. Хорошо,
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что есть возможность посмотреть и прикоснуться. Советую для любителей не обычных экскурсий, для любопытных и интересующихся нашими традициями. К тому же экскурсия индивидуальная, есть возможность задать свой темп, начать обед когда хочется, и посетить места, где интересно. Отдельное спасибо за вкусный чай!

Гульнара
Гульнара
Ответ организатора:
Марина, благодарю за положительный отзыв о нашей душевной и запоминающейся встрече! Жду повторно (гончарня, майолика, общение с настоящими гжельскими мастерами)!
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Входит в следующие категории Москвы

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