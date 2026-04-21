Отправьтесь на неспешную прогулку по Гжели с местным жителем! Вы узнаете историю местного керамического промысла, увидите самую художественную улицу города, гончарни, памятники и православную часовню. Откроете секреты стиля «гжель» и услышите истории о купцах и мастерах, возродивших это искусство.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- стелу «Синяя птица Гжели».
- памятник «700 лет гжельскому промыслу».
- Касимовский тракт.
- самую художественную улицу Гжели.
- Художественные ворота.
- дом Салтыкова.
- гжельские гончарни.
- православную часовню, оформленную в сине-белом стиле.
- ландшафтный парк и городок, оформленный в уникальном стиле.
И узнаете:
- Где много миллионов лет назад находилось Гжельское море.
- Какую роль играл Касимовский тракт в Средневековье.
- Почему в Гжели не было крепостного права.
- Почему гжельский стиль не всегда сине-белый.
- Где сохранились следы гжельской майолики.
- Кто возрождал гжельское искусство после крушения Российской Империи.
- А также о четырёх направлениях древнего гжельского ремесленного промысла.
Организационные детали
- Трансфер из Москвы от м. Котельники на комфортабельном легковом автомобиле (1–4 человека) или на микроавтобусе (5-18 чел.). Трансфер обратно — до ст. Гжель (электричка до Москвы) или ст. Раменское (МЦД4 до Москвы).
- Тайминг зависит от вашего темпа.
- По предварительной договорённости можем организовать домашний обед или посещение атмосферного гжельского кафе.
- В случае непогоды экскурсию перенесём на любой удобный и свободный день.
- За доплату можно посетить музеи и поучаствовать в мастер-классах. В этом случае увеличится время экскурсии. Сообщайте, пожалуйста, заранее, если хотите продлить программу.
- Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек. Подробности — в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. Выхино или м. Котельники
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 54 туристов
Жительница Гжели, люблю и развиваю этот душевный край. Недавно решила разрабатывать собственные маршруты, не похожие на стандартные экскурсии по Гжельскому краю. С ними я готова познакомить вас и ваших друзей в рамках комфортной прогулки. Встречаемся в Гжели!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия выходного дня. Классно провели время, купили посуду, погуляли по производству, сами попробовали расписывать керамические изделия. Рекомендую
+2
Гульнара
Ответ организатора:
Екатерина, благодарю за отзыв! Жду снова в Гжели на программу "Нетрадиционная Гжель":)
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М
Гульнара, от всей души большое спасибо за экскурсию. Это была не совсем обычная экскурсия, но такую и хотелось получить, погрузившись в историю промысла, его истоков, развития, упадка и восстановления. Хорошо,
Гульнара
Ответ организатора:
Марина, благодарю за положительный отзыв о нашей душевной и запоминающейся встрече! Жду повторно (гончарня, майолика, общение с настоящими гжельскими мастерами)!
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