На этой прогулке по центру столицы вас ждёт целый калейдоскоп удивительных зданий: доходные дома, пассажи, усадьбы и гостиницы. Вы увидите рощу и мост, которых нет — и речку, которой тоже нет (но есть нюансы!). Поговорим о русском театре и светской жизни, о модных тенденциях прошлых столетий. И конечно, о выдающихся жителях Москвы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Готовьтесь, будет интересно! Вы узнаете:
- где МХТ отыграл первые несколько сезонов и кому опустошили залы Станиславский и Немирович-Данченко
- чем уникален Большой театр — и с какими трудностями он столкнулся
- почему бал — это отнюдь не так весело и романтично, как представляется в 21 веке
- как в 19 веке два шотландца поверили в свою мечту, открыли самый новаторский магазин и покорили сердца всех модников
- что такое баня для дореволюционных москвичей и почему Сандуны дважды за свою историю стали сенсацией
- где проходил аукцион, на котором Эллочка-Людоедочка приобрела два стула, и в какой переулок эти стулья отвезли
- какой легендарный московский архитектор присвоил себе здание, построенное учеником — и почему ученик этому обрадовался
- что за женщина в 19 веке перевернула представление москвичей о том, что большой бизнес — не женское дело
- какой жилой дом превратили в поликлинику, но сохранили контингент приходящих туда людей
- благодаря чему в Москве появился Богородице-Рождественский монастырь (это было удивительное событие!)
- как портили жизнь культурным москвичам мясники и золотари
- и многое другое!
Маршрут прогулки
Театральная площадь — Петровский пассаж — Кузнецкий Мост — МАРХИ — Сандуны — ММОМА — Высокопетровский монастырь (с подъёмом на колокольню) — Неглинка — Рождественка — Петровка — Театр Наций — Сад Эрмитаж
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи, подъём на колокольню по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ева — ваш гид в Москве
Добрый день! Меня зовут Ева. И вот уже 12 лет я влюбляю людей в Москву! Моя специализация — пешие прогулки, я уверена, что это лучший способ не только узнать обЗадать вопрос
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