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истории города, но еще и прочувствовать его всеми фибрами души. На пеших прогулках мы можем рассмотреть все детали замысла великих архитекторов, заглянуть в скрытые (на первый взгляд) улочки и дворики, сделать самые красивые фото и насладиться удивительными, яркими и подробными историями о жизни Москвы и москвичей. А ещё я 3 года работала гидом на теплоходах по Москве-реке и знаю, где ловить самые лучшие виды, как превратить экскурсию с борта теплохода в полноценную альтернативу обзорной экскурсии. Я рассказываю интересные истории простым и понятным языком, много шучу и обожаю загадывать своим туристам загадки (промолчать на моих экскурсиях еще никому не удавалось)! А еще я действующая актриса кино, поэтому некоторые туристы говорят, что каждая прогулка со мной — это увлекательный моноспектакль:)