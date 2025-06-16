Мини-группа
до 1 чел.
Синие узоры России «: Гжель - фарфоровая мануфактура» Галактика и Ко
Начало: М. Кузьминки
Расписание: См. расписание
6 июл в 08:45
10 авг в 08:45
3650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в Жостово и Федоскино
Погрузитесь в мир искусства и народного творчества. Увлекательная поездка в Жостово и Федоскино с мастер-классом по росписи подносов и шкатулок
8 авг в 10:30
20 авг в 10:30
11 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
Начало: У СТ.М. «Алтуфьево»
6 авг в 09:30
7 авг в 09:30
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна16 июня 2025Благодарим Марию за чудесную экскурсию в чудесный уголок Подмосковья! Прекрасная усадьба Мураново и восхитительный мастер-класс с мастерицей Татьяной! Мы втроем
- ММария11 мая 2025Очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Познавательная получилась поездка. Комфортный автобус, чудесный гид.
- ЕЕкатерина5 декабря 2024Душевнейший мастер-класс
- ЕЕкатерина18 августа 2023Поездка Экскурсия с Владимиром (2 чел. пенсионеры) прошла легко и очень интересно. Он выполнил всю программу и учел все наши пожелания. Мы не заметили как прошло время. Спасибо большое Владимиру.
- ННаталия14 июля 2023Прекрасно организовано. Дети в восторге! Мамы довольны.
- ЕЕкатерина26 мая 2023Очень интересная,душевная экскурсия в Мураново. Чувствуется энергетика времени и людей,живущих когда то в Усадьбе. Экскурсовод Мария очень позитивная,разносторонняя и весёлая,общение
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Гжель»
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