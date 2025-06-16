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Гжель – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Гжель» в Москве, цены от 3650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Синие узоры России «: Гжель - фарфоровая мануфактура» Галактика и Ко
На автобусе
8 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Синие узоры России «: Гжель - фарфоровая мануфактура» Галактика и Ко
Начало: М. Кузьминки
Расписание: См. расписание
6 июл в 08:45
10 авг в 08:45
3650 ₽ за человека
Из Москвы на экскурсии в Жостово и Федоскино
На машине
На микроавтобусе
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в Жостово и Федоскино
Погрузитесь в мир искусства и народного творчества. Увлекательная поездка в Жостово и Федоскино с мастер-классом по росписи подносов и шкатулок
8 авг в 10:30
20 авг в 10:30
11 500 ₽ за всё до 8 чел.
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
На машине
6.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
Начало: У СТ.М. «Алтуфьево»
6 авг в 09:30
7 авг в 09:30
9500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    16 июня 2025
    Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
    Благодарим Марию за чудесную экскурсию в чудесный уголок Подмосковья! Прекрасная усадьба Мураново и восхитительный мастер-класс с мастерицей Татьяной! Мы втроем
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    каждый делали картины из войлока, радовались результату как дети. С удовольствием пили чай с пирогом и домашними сушеными яблоками. Мария опытный гид, экскурсия хорошо продумана, впечатления самые теплые и приятные!

  • М
    Мария
    11 мая 2025
    Синие узоры России «: Гжель - фарфоровая мануфактура» Галактика и Ко
    Очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Познавательная получилась поездка. Комфортный автобус, чудесный гид.
  • Е
    Екатерина
    5 декабря 2024
    Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
    Душевнейший мастер-класс
  • Е
    Екатерина
    18 августа 2023
    Из Москвы на экскурсии в Жостово и Федоскино
    Поездка Экскурсия с Владимиром (2 чел. пенсионеры) прошла легко и очень интересно. Он выполнил всю программу и учел все наши пожелания. Мы не заметили как прошло время. Спасибо большое Владимиру.
  • Н
    Наталия
    14 июля 2023
    Из Москвы на экскурсии в Жостово и Федоскино
    Прекрасно организовано. Дети в восторге! Мамы довольны.
    Прекрасно организовано. Дети в восторге! Мамы довольныПрекрасно организовано. Дети в восторге! Мамы довольныПрекрасно организовано. Дети в восторге! Мамы довольны
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2023
    Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
    Очень интересная,душевная экскурсия в Мураново. Чувствуется энергетика времени и людей,живущих когда то в Усадьбе. Экскурсовод Мария очень позитивная,разносторонняя и весёлая,общение
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    доставило огромное удовольствие. Ещё в дороге до места рассказала много любопытных фактов о близлежащих местах. Мастер класс произвёл сильное впечатление. Татьяна потрясающая,талантливая рукодельница. Обед у Татьяны приготовлен из своих продуктов,ооочень всё вкусно. Кто хочет отдохнуть от суетливой Москвы-это идеальный вариант отвлечься и провести приятно,спокойно выходной день. Заряжаешься надолго!!!!!!

    Очень интересная,душевная экскурсия в Мураново. Чувствуется энергетика времени и людей,живущих когда то в Усадьбе. Экскурсовод МарияОчень интересная,душевная экскурсия в Мураново. Чувствуется энергетика времени и людей,живущих когда то в Усадьбе. Экскурсовод МарияОчень интересная,душевная экскурсия в Мураново. Чувствуется энергетика времени и людей,живущих когда то в Усадьбе. Экскурсовод Мария

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Гжель»

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  3. Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
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  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Китай-город
  7. Зарядье
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Никольская улица
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2025
Сейчас в Москве в категории "Гжель" можно забронировать 3 экскурсии от 3650 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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