Что вас ожидает:
- Сергиев Посад
- Богородская фабрика художественной резьбы по дереву
- Троице-Сергиева Лавра
- Музей советского детства
Чем за 5 дней до наступления даты экскурсии
Описание
Программа
Богородская фабрика художественной резьбы по дереву: основы художественной обработки дерева заложили местные крестьяне, крепостные Троице-Сергиева монастыря, еще XV веке. Игрушечный же промысел возник позже, но уже во времена Александра Пушкина дети играли знаменитыми «курочками»..
Экскурсия «Мир Богородской игрушки». Вы узнаете, историю Богородского промысла, какие технологии изготовления игрушек сохранились до наших дней. На ваших глазах в творческих мастерских стараниями мастеров произойдёт превращение липового чурбака в симпатичную игрушку – маленькую деревянную скульптуру..
Прогулка по парку. Богородский промысел «вышел» за пределы предприятия: в парке перед фабрикой вас ждут персонажи сказочного леса: учёный кот, Иван Царевич, избушка на курьих ножках, смешные медвежата на дереве. Отличные сюжеты для фото на долгую и добрую память..
Сергиев Посад. Обзорная экскурсия на проезде: в начале XX века город даже называли «столицей потешного царства», здесь жили и работали сотни первоклассных мастеров-игрушечников, а в советские годы была фабрика игрушек №1..
Обед в кафе за доп. плату..
Музей советского детства: на экскурсии вы узнаете где выпускались игрушки, как развивалась советская индустрия детских товаров, какие технологии использовались при производстве игрушек и какие навыки дети могли развить, взаимодействуя с ними. Кроме игр и игрушек, здесь можно увидеть и другие предметы: детские коляски, спортивный инвентарь, одежду и обувь, школьные принадлежности и форму, мебель и даже технику. Некоторые из них объединены в интерьерные инсталляции – например, здесь есть бабушкина комната 70-х и гостиная начала 90-х. Интерьеры служат самой настоящей фотозоной, чтобы сделать снимок на память..
Троице-Сергиева Лавра. В свободное время у вас будет возможность посетить монастырь.
19:00 Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования..
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты по программе
- Что не входит
- Обед Мастер-класс по сборке токарной игрушки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1.6 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.