Билет в детство: Богородское и Сергиев Посад

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. 19:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Билет в детство: Богородское и Сергиев Посад
Билет в детство: Богородское и Сергиев Посад
Билет в детство: Богородское и Сергиев Посад
Билет в детство: Богородское и Сергиев Посад

Что вас ожидает:

  • Сергиев Посад
  • Богородская фабрика художественной резьбы по дереву
  • Троице-Сергиева Лавра
  • Музей советского детства
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 5 дней до наступления даты экскурсии

Описание

Куда уходит детство и как попасть туда? Просто отправиться в игрушечную столицу страны, ведь именно здесь родилась первая деревянная игрушка, а в советские годы была фабрика игрушек №1. Увидеть, как рождаются из дерева знаменитые курочки и мишки, попробовать себя в роли мастера и оживить игрушку. А затем окунуться в атмосферу детства, где взрослых ждут приятные ностальгические воспоминания, а дети прикоснутся к детству родителей, увидят и потрогают их игрушки и поймут, как проходило детство без мобильных телефонов, интернета и компьютерных игр.

Программа

  • Богородская фабрика художественной резьбы по дереву: основы художественной обработки дерева заложили местные крестьяне, крепостные Троице-Сергиева монастыря, еще XV веке. Игрушечный же промысел возник позже, но уже во времена Александра Пушкина дети играли знаменитыми «курочками».

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  • Экскурсия «Мир Богородской игрушки». Вы узнаете, историю Богородского промысла, какие технологии изготовления игрушек сохранились до наших дней. На ваших глазах в творческих мастерских стараниями мастеров произойдёт превращение липового чурбака в симпатичную игрушку – маленькую деревянную скульптуру.

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  • Прогулка по парку. Богородский промысел «вышел» за пределы предприятия: в парке перед фабрикой вас ждут персонажи сказочного леса: учёный кот, Иван Царевич, избушка на курьих ножках, смешные медвежата на дереве. Отличные сюжеты для фото на долгую и добрую память.

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  • Сергиев Посад. Обзорная экскурсия на проезде: в начале XX века город даже называли «столицей потешного царства», здесь жили и работали сотни первоклассных мастеров-игрушечников, а в советские годы была фабрика игрушек №1.

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  • Обед в кафе за доп. плату.

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  • Музей советского детства: на экскурсии вы узнаете где выпускались игрушки, как развивалась советская индустрия детских товаров, какие технологии использовались при производстве игрушек и какие навыки дети могли развить, взаимодействуя с ними. Кроме игр и игрушек, здесь можно увидеть и другие предметы: детские коляски, спортивный инвентарь, одежду и обувь, школьные принадлежности и форму, мебель и даже технику. Некоторые из них объединены в интерьерные инсталляции – например, здесь есть бабушкина комната 70-х и гостиная начала 90-х. Интерьеры служат самой настоящей фотозоной, чтобы сделать снимок на память.

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  • Троице-Сергиева Лавра. В свободное время у вас будет возможность посетить монастырь.

    19:00 Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты по программе
Что не входит
  • Обед Мастер-класс по сборке токарной игрушки
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1.6 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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Билеты
Можно с детьми
Необычные
На весь день
История и культура
Сергиев Посад
Выездные

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