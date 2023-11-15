Богородская фабрика художественной резьбы по дереву: основы художественной обработки дерева заложили местные крестьяне, крепостные Троице-Сергиева монастыря, еще XV веке. Игрушечный же промысел возник позже, но уже во времена Александра Пушкина дети играли знаменитыми «курочками». .

Экскурсия «Мир Богородской игрушки». Вы узнаете, историю Богородского промысла, какие технологии изготовления игрушек сохранились до наших дней. На ваших глазах в творческих мастерских стараниями мастеров произойдёт превращение липового чурбака в симпатичную игрушку – маленькую деревянную скульптуру. .

Прогулка по парку. Богородский промысел «вышел» за пределы предприятия: в парке перед фабрикой вас ждут персонажи сказочного леса: учёный кот, Иван Царевич, избушка на курьих ножках, смешные медвежата на дереве. Отличные сюжеты для фото на долгую и добрую память. .

Сергиев Посад. Обзорная экскурсия на проезде: в начале XX века город даже называли «столицей потешного царства», здесь жили и работали сотни первоклассных мастеров-игрушечников, а в советские годы была фабрика игрушек №1. .

Обед в кафе за доп. плату. .

Музей советского детства: на экскурсии вы узнаете где выпускались игрушки, как развивалась советская индустрия детских товаров, какие технологии использовались при производстве игрушек и какие навыки дети могли развить, взаимодействуя с ними. Кроме игр и игрушек, здесь можно увидеть и другие предметы: детские коляски, спортивный инвентарь, одежду и обувь, школьные принадлежности и форму, мебель и даже технику. Некоторые из них объединены в интерьерные инсталляции – например, здесь есть бабушкина комната 70-х и гостиная начала 90-х. Интерьеры служат самой настоящей фотозоной, чтобы сделать снимок на память. .