Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Сергиев Посад: история на каждом шагу

Посетить самые интересные места древнего города, а также Черниговский и Вифанский скиты

Сергей
Сергей – Гид из Москвы
Если у путешественника спросить, что он знает о Сергиеве Посаде, он произнесет всего два слова: Лавра и Флоренский.

Но это далеко не все, чем знаменит наш старинный город 🏙️.

Вы подниметесь на Блинную гору, насладитесь пейзажами Келарского и Банного прудов, съездите в расположенные неподалеку скиты и убедитесь, что Сергиев Посад — это не только Лавра!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 550 ₽ за экскурсию

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Сергиев Посад: история на каждом шагу
Сергиев Посад: история на каждом шагу

Что вас ожидает

Сергиев Посад — история 📖 и легенды
Вы узнаете, как возник город 🏙️, который в дальнейшем назовут «центром православия», каково его значение сейчас и какой путь ждет в будущем. Подниметесь на Блинную гору и со смотровой площадки насладитесь великолепным видом Троице-Сергиевой Лавры. Я расскажу, зачем Иван Васильевич устроил из монастыря крепость и какую роль она играла в начале XVII века. Далее вы спуститесь к Келарскому и Банному прудам и рассмотрите самое первое городское поселение.

Черниговский и Вифанский скиты
С конца XIII века Сергиев Посад называют «русским Иерусалимом», так как вокруг него образуются Вифания и Гефсимания — святые места близ Старого города. Туда мы и отправимся во второй части экскурсии 🧭. Черниговский Гефсиманский скит удивит вас выраженным псевдорусским стилем, пещерами и пещерным храмом. А Вифанский скит — храмом с алтарем в виде горы ⛰️ Фавор, где, по Евангелию, произошло Преображение Господне.

Организационные детали

  • Встречаемся в Сергиевом Посаде. Из Москвы и обратно вы добираетесь самостоятельно.
  • В программу экскурсии не входит посещение Лавры
  • В стоимость не включен входной билет 🎫 в пещеры в Черниговском Гефсиманском скиту — 800 рублей на 1-4 человека
  • До скитов мы доедем на моем автомобиле 🚘. Транспортные расходы включены в стоимость.
Начало и место завершения
🚩 в Сергиевом Посаде
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Сергиев Посад: история на каждом шагу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сергей, я родился в Сергиевом Посаде и всем сердцем люблю свою малую родину. Для того, чтобы этой любви было больше, нужно делиться. С радостью передам частичку моих переживаний вам!
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