Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Сергиев Посад — история 📖 и легенды

Вы узнаете, как возник город 🏙️, который в дальнейшем назовут «центром православия», каково его значение сейчас и какой путь ждет в будущем. Подниметесь на Блинную гору и со смотровой площадки насладитесь великолепным видом Троице-Сергиевой Лавры. Я расскажу, зачем Иван Васильевич устроил из монастыря крепость и какую роль она играла в начале XVII века. Далее вы спуститесь к Келарскому и Банному прудам и рассмотрите самое первое городское поселение.

Черниговский и Вифанский скиты

С конца XIII века Сергиев Посад называют «русским Иерусалимом», так как вокруг него образуются Вифания и Гефсимания — святые места близ Старого города. Туда мы и отправимся во второй части экскурсии 🧭. Черниговский Гефсиманский скит удивит вас выраженным псевдорусским стилем, пещерами и пещерным храмом. А Вифанский скит — храмом с алтарем в виде горы ⛰️ Фавор, где, по Евангелию, произошло Преображение Господне.

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