1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Святыни Сергиева Посада
Начало: У выхода из метро на ст. Алексеевская
Расписание: суббота в 9:00
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 090₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Начало: У м. ВДНХ
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
11 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Посетить самые интересные места древнего города, а также Черниговский и Вифанский скиты
Начало: В Сергиевом Посаде
9 июня в 12:00
10 июня в 10:00
5 850₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
51 минута
Экспресс экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 50м (минимум3 чел или 4350р)
Начало: Улица 1 Ударной Армии д1. Сергиев Посад
Расписание: Зимой с 9:00, каждый час до 16:00Летом с 9:00 до 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 450₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
Узнать больше об истории, культуре и тайнах России в авто-путешествии выходного дня
Начало: у Тихвинской церкви метро ВДНХ
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
22 590₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
Узнать самое главное о духовном центре России и увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в пятницу в 08:40
14 июня в 08:40
21 июня в 08:40
7 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 150₽ за человека
Билеты
10 часов
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 570₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера3 июня 20242 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
- ЕЕлена28 мая 2024Экскурсия просто замечательная, я в восторге! Экскурсовод Сергей очень интересно рассказывал на протяжении всей экскурсии. Во время экскурсии побывали в
- ННаталья13 мая 2024Очень содержательная, душевная и "уютная" экскурсия. Очень рады, что именно так провели праздничный день. Организация экскурсии хорошая, рекомендую.
- ННаталья5 апреля 2024Прогулка по Сергиев-Посаду в приятной компании и на необычном для нашего времени автомобиле оказалась интересной и познавательной. Евгений рассказал исторические
- ЕЕлена5 декабря 2023На экскурсию в Сергиев Посад с психологом ездила летом, а также на Гремячий Ключ, я никогда не посещала подобные источники,
- ТТатьяна2 декабря 2023В Троице-Сергиевой лавре была 45 лет назад. Очень рада, что поехала с экскурсией, а не самостоятельно. Гид Елена Александровна сумела
- ООльга27 ноября 2023Увидели много интересных, затерянных в человеческой памяти мест. Восхитил превосходный вид на Лавру со смотровой площадки. Если бы не экскурсия,
- ННаталья26 октября 2023Проехали по всему городу, посмотрели много интересных мест, послушали истории зданий, узнали что в какие годы в них располагалось. Рассказ
- ООлеся17 октября 2023Зимний Сергиев Посад на винтажном автомобиле с чаем или глинтвейномОтличная экскурсия по центральной части Сергиева посада, замечательный экскурсовод и водитель в одном лице - Вячеслав, всем рекомендую!
- ССветлана25 сентября 2023не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию. Ирина встретила нас на машине, по дороге рассказывала нам разные интересные истории из
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Сергиев Посад»
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