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г. Радонеж, в Покровском Хотькове монастыре, в Троице-Сергиевой Лавре и в Черниговском Гефсиманском ските. В ските очень целебная вода, я несколько лет лечила дерматит на руках, после омовения рук, в святом источнике, руки полностью очистились в этот же день! Очень рекомендую данную экскурсию в познавательном и лечебном смысле!