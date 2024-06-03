Экскурсии в Сергиев Посад из Москвы

Найдено 9 экскурсий в категории «Сергиев Посад» в Москве, цены от 1 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Святыни Сергиева Посада
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
94 отзыва
Святыни Сергиева Посада
Начало: У выхода из метро на ст. Алексеевская
Расписание: суббота в 9:00
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
3 700 за человека
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
44 отзыва
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 090 за человека
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Начало: У м. ВДНХ
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
11 700 за всё до 4 чел.
Сергиев Посад: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Посетить самые интересные места древнего города, а также Черниговский и Вифанский скиты
Начало: В Сергиевом Посаде
9 июня в 12:00
10 июня в 10:00
5 850 за всё до 4 чел.
Экспресс экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 50м (минимум3 чел или 4350р)
🚗 На машине
Мини-группа
51 минута
12 отзывов
Экспресс экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 50м (минимум3 чел или 4350р)
Начало: Улица 1 Ударной Армии д1. Сергиев Посад
Расписание: Зимой с 9:00, каждый час до 16:00Летом с 9:00 до 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 450 за человека
Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
6 отзывов
Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
Узнать больше об истории, культуре и тайнах России в авто-путешествии выходного дня
Начало: у Тихвинской церкви метро ВДНХ
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
22 590 за всё до 3 чел.
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
Узнать самое главное о духовном центре России и увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в пятницу в 08:40
14 июня в 08:40
21 июня в 08:40
7 000 за человека
Сергиев Посад - «Сергиевская кухмистерская»
Групповая
10 часов
Сергиев Посад - «Сергиевская кухмистерская»
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 150 за человека
Билет в детство: Богородское и Сергиев Посад
Билеты
10 часов
Билет в детство: Богородское и Сергиев Посад
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 570 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
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    необходимо очиститься душой и телесно, вам туда. Очень жалею, что не взяла купальник и полотенце, немного по другому представляла себе погружение в купель. Рекомендую эту экскурсию.

    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Святыни Сергиева Посада
    Экскурсия просто замечательная, я в восторге! Экскурсовод Сергей очень интересно рассказывал на протяжении всей экскурсии. Во время экскурсии побывали в
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    г. Радонеж, в Покровском Хотькове монастыре, в Троице-Сергиевой Лавре и в Черниговском Гефсиманском ските. В ските очень целебная вода, я несколько лет лечила дерматит на руках, после омовения рук, в святом источнике, руки полностью очистились в этот же день! Очень рекомендую данную экскурсию в познавательном и лечебном смысле!

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Святыни Сергиева Посада
    Очень содержательная, душевная и "уютная" экскурсия. Очень рады, что именно так провели праздничный день. Организация экскурсии хорошая, рекомендую.
  • Н
    Наталья
    5 апреля 2024
    Экспресс экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 50м (минимум3 чел или 4350р)
    Прогулка по Сергиев-Посаду в приятной компании и на необычном для нашего времени автомобиле оказалась интересной и познавательной. Евгений рассказал исторические
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    факты, на мой взгляд не стандартные. Очень рекомендую такого рода экскурсии,. Очень радует, что так много красивых мест в России 💖

  • Е
    Елена
    5 декабря 2023
    Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
    На экскурсию в Сергиев Посад с психологом ездила летом, а также на Гремячий Ключ, я никогда не посещала подобные источники,
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    мне были даны практические советы, которые очень помогают. Экскурсия прошла непринуждённо, историческую информацию получила достаточно. Очень вежливый и терпеливый экскурсовод, душевно попили чайку на природе, сфотографировались. На следующий год только с вашей компанией и с подругой. Спасибо вам огромное за вашу работу

  • Т
    Татьяна
    2 декабря 2023
    Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
    В Троице-Сергиевой лавре была 45 лет назад. Очень рада, что поехала с экскурсией, а не самостоятельно. Гид Елена Александровна сумела
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    дать общие понятия об истории Лавры и много рассказала о Москве. Гид Роман также рассказал много интересного. Большое спасибо организаторам. Было достаточно свободного времени. Осталось очень сильное впечатление.

  • О
    Ольга
    27 ноября 2023
    Экспресс экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 50м (минимум3 чел или 4350р)
    Увидели много интересных, затерянных в человеческой памяти мест. Восхитил превосходный вид на Лавру со смотровой площадки. Если бы не экскурсия,
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    мы вообще могли бы не узнать много интересного о Сергиевом Пассаде. До поездки мы знали только о Лавре, и ничего о самом городе с древних времен.

  • Н
    Наталья
    26 октября 2023
    Экспресс экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 50м (минимум3 чел или 4350р)
    Проехали по всему городу, посмотрели много интересных мест, послушали истории зданий, узнали что в какие годы в них располагалось. Рассказ
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    сопровождался посещением исторических мест, где происходили знаковые события города. Можно брать как первую экскурсию для знакомства с городом, потом легче ориентироваться. Отдельно советую брать экскурсию по Троице-Сергиевой Лавре.

  • О
    Олеся
    17 октября 2023
    Зимний Сергиев Посад на винтажном автомобиле с чаем или глинтвейном
    Отличная экскурсия по центральной части Сергиева посада, замечательный экскурсовод и водитель в одном лице - Вячеслав, всем рекомендую!
  • С
    Светлана
    25 сентября 2023
    Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
    не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию. Ирина встретила нас на машине, по дороге рассказывала нам разные интересные истории из
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    жизни Сергия Радонежского. Посетили святой источник и Троицкую лавру. Окунулись немного в историю Руси. Все прошло непринужденно, день выдался теплый и солнечный. Сделали массу фото красивых, попили чай с пирожками в беседке на ручье. Спасибо огромное)

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Сергиев Посад»

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