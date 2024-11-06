Даже если вы заядлый театрал и бывали на многих сценических площадках, посещение театра вне спектакля — да ещё в сопровождении гида — это необычный опыт. Вы не просто откроете «изнанку процесса», а поймёте, какой это колоссальный труд. Увидите устройство Большого театра изнутри и оцените архитектурные решения. И, может быть, увидите репетицию.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 14:00, 14:45, 15:00
Описание экскурсии
Увидеть, как устроен театр изнутри, мечтают многие. Но этот волшебный мир открывается далеко не каждому. А ведь театр — это не только магия спектакля и место, где живет вдохновение. Это уникальное архитектурное сооружение с множеством инженерных секретов, инновационных решений и изысканных деталей. Если вы любите театр или увлечены архитектурой — присоединяйтесь!
Вы увидите
- Парадную лестницу и главное театральное фойе
- Исторический зрительный зал с царской ложей
- Удивительной красоты хрустальную люстру и живописный плафон
- Легендарную сцену, на которой выступали звезды оперы и балета
- Малое Императорское фойе с круглым потолком
- Подземный Бетховенский зал
- Внушительную коллекцию декораций и костюмов
Изюминка экскурсии — возможность увидеть кусочек жизни театра изнутри. Только представьте: вы сможете посидеть практически на любом понравившемся кресле в зрительном зале! А если позволит расписание, понаблюдаете за репетицией на Исторической сцене.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Поскольку театр это не музей, время начала экскурсии может отличаться от заявленного на +/- 2 часа
- В исключительных случаях (VIP-приёмы глав государств, съёмки) театр оставляет за собой право отменять или переносить экскурсии. Есть возможность выбрать удобное лично для вас время и даже заказать индивидуальную экскурсию – подробности в личной переписке
в понедельник и вторник в 15:00, в среду в 14:45, в четверг в 11:30 и 14:00, в пятницу в 14:00 и 14:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 15:00, в среду в 14:45, в четверг в 11:30 и 14:00, в пятницу в 14:00 и 14:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 360 туристов
Меня зовут Юлия, я представляю официальное туристическое агентство в Москве. Наши гиды — по-настоящему влюбленные в город жители. Все экскурсии проходят в легкой непринужденной атмосфере. Вас ждут не просто сухие энциклопедические факты, а действительно интересные рассказы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лепешкина
6 ноя 2024
Все хорошо
С
Светлана,
5 ноя 2024
Экскурсия очень понравилась. Но не совсем корректно было описание в рекламе-предложении данной экскурсии, не было ОБЕЩАННОГО похода в закулисье. А, как оказалось, именно его ждали некоторые экскурсанты. Было неловко за не причастного к этому несоответствию ожидания и реальности экскурсовода, милую Ларису. Она же грамотно и интересно провела по всем ложам и этажам, научила интересным лайфхакам при посещении Большого.
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