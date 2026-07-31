Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и улицы оживают. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит учитывать холод и снег, которые могут затруднить передвижение.

В центре Москвы скрываются удивительные особняки, которые служат резиденциями для иностранных посольств. Прогулка по улицам Остоженка и Пречистенка откроет вам тайны дипломатической жизни. Истории об архитектурных деталях и судьбах владельцев особняков перенесут вас в прошлое. Узнайте, как посольства пережили войну и как сегодня поддерживаются в идеальном состоянии. Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 10 лет

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Описание экскурсии

Прогулка по элитным кварталам

Основа нашего маршрута — восемь особняков в центре Москвы, между улицей Остоженка и Пречистенским переулком. Вы сравните посольство Сирийской республики и резиденцию посла Канады. Полюбуетесь видом на сталинскую высотку МИД из близлежащих переулков. Узнаете, где расположилось «министерство гостеприимства» в столице. А повернув в другие тихие переулки, увидите развевающиеся флаги еще нескольких государств. Конечно, я расскажу о появлении каждого особняка и о судьбах их владельцев.

Дипломатия через года

Когда и где в Москве появилось первое посольство? Вспомним об этом и о том, что история движется по спирали, что хроники международных отношений помнят и взлеты, и падения. А еще вы узнаете:

Что может сделать хороший дипломат для своей страны и сколько языков он должен знать;

Кто содержит особняки посольств в наилучшем виде и что значит «научная реставрация»;

Что происходило с посольствами во время Второй мировой войны;

Как сложилась судьба Мики Морозова, мальчика с портрета В. А. Серова;

Насколько опасной может быть работа посла;

Как появились международные организации по защите мира.

Попутно вместе разгадаем квест по страноведению!

Кому подойдет экскурсия

Будет интересно и взрослым, и детям старше 10 лет.

Организационные детали

Посещение самих особняков не предполагается, дополнительных расходов нет, одежда по погоде, удобная обувь.