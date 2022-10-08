Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка по элитным кварталам
Основа нашего маршрута — восемь особняков в центре Москвы, между улицей Остоженка и Пречистенским переулком. Вы сравните посольство Сирийской республики и резиденцию посла Канады. Полюбуетесь видом на сталинскую высотку МИД из близлежащих переулков. Узнаете, где расположилось «министерство гостеприимства» в столице. А повернув в другие тихие переулки, увидите развевающиеся флаги еще нескольких государств. Конечно, я расскажу о появлении каждого особняка и о судьбах их владельцев.
Дипломатия через года
Когда и где в Москве появилось первое посольство? Вспомним об этом и о том, что история движется по спирали, что хроники международных отношений помнят и взлеты, и падения. А еще вы узнаете:
Что может сделать хороший дипломат для своей страны и сколько языков он должен знать;
Кто содержит особняки посольств в наилучшем виде и что значит «научная реставрация»;
Что происходило с посольствами во время Второй мировой войны;
Как сложилась судьба Мики Морозова, мальчика с портрета В. А. Серова;
Насколько опасной может быть работа посла;
Как появились международные организации по защите мира.
Попутно вместе разгадаем квест по страноведению!
Кому подойдет экскурсия
Будет интересно и взрослым, и детям старше 10 лет.
Организационные детали
Посещение самих особняков не предполагается, дополнительных расходов нет, одежда по погоде, удобная обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Парк культуры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела 20 экскурсий для 22 туристов
По первому образованию я социолог. Рассказывать современным людям о людях прошлого — это то, за что я люблю профессию гида! А так как от прошлого нам остались ещё и прекрасные здания, памятники и фотографии, то всё это мы тоже внимательно рассмотрим и обсудим во время неторопливой прогулки по Москве! Аккредитованный экскурсовод г. Москвы.