Секреты посольских особняков в Москве

Познакомиться с историей и архитектурой прекрасных зданий, с работой послов и дипломатией

Многие из самых нарядных особняков в центре Москвы украшены иностранными флагами.

Попасть в них очень сложно, но мы с вами приоткроем завесу тайны — с помощью истории и фотографий, собранных в моем портфеле гида.

Вы погуляете в районе улиц Остоженка и Пречистенка, изучите архитектурные детали, узнаете о появлении этих особняков и работе посольств.
Секреты посольских особняков в Москве
Секреты посольских особняков в Москве
Секреты посольских особняков в Москве
Секреты посольских особняков в Москве
Секреты посольских особняков в Москве
Секреты посольских особняков в Москве
Секреты посольских особняков в Москве
Секреты посольских особняков в Москве
Секреты посольских особняков в Москве
Секреты посольских особняков в Москве
Секреты посольских особняков в Москве
Ближайшие даты:
2
окт
9
окт
16
окт
23
окт
30
окт
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по элитным кварталам

Основа нашего маршрута — восемь особняков в центре Москвы, между улицей Остоженка и Пречистенским переулком. Вы сравните посольство Сирийской республики и резиденцию посла Канады. Полюбуетесь видом на сталинскую высотку МИД из близлежащих переулков. Узнаете, где расположилось «министерство гостеприимства» в столице. А повернув в другие тихие переулки, увидите развевающиеся флаги еще нескольких государств. Конечно, я расскажу о появлении каждого особняка и о судьбах их владельцев.

Дипломатия через года

Когда и где в Москве появилось первое посольство? Вспомним об этом и о том, что история движется по спирали, что хроники международных отношений помнят и взлеты, и падения. А еще вы узнаете:

  • Что может сделать хороший дипломат для своей страны и сколько языков он должен знать;
  • Кто содержит особняки посольств в наилучшем виде и что значит «научная реставрация»;
  • Что происходило с посольствами во время Второй мировой войны;
  • Как сложилась судьба Мики Морозова, мальчика с портрета В. А. Серова;
  • Насколько опасной может быть работа посла;
  • Как появились международные организации по защите мира.

Попутно вместе разгадаем квест по страноведению!

Кому подойдет экскурсия

Будет интересно и взрослым, и детям старше 10 лет.

Организационные детали

Посещение самих особняков не предполагается, дополнительных расходов нет, одежда по погоде, удобная обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Парк культуры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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