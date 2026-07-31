Погрузитесь в мир дипломатии и архитектуры, прогуливаясь по элитным районам Москвы. Узнайте о судьбах особняков и их владельцев
В центре Москвы скрываются удивительные особняки, которые служат резиденциями для иностранных посольств. Прогулка по улицам Остоженка и Пречистенка откроет вам тайны дипломатической жизни. Истории об архитектурных деталях и судьбах владельцев особняков перенесут вас в прошлое. Узнайте, как посольства пережили войну и как сегодня поддерживаются в идеальном состоянии. Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 10 лет
Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и улицы оживают. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит учитывать холод и снег, которые могут затруднить передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Особняк посольства Сирийской республики
Резиденция посла Канады
Сталинская высотка МИД
Описание экскурсии
Прогулка по элитным кварталам
Основа нашего маршрута — восемь особняков в центре Москвы, между улицей Остоженка и Пречистенским переулком. Вы сравните посольство Сирийской республики и резиденцию посла Канады. Полюбуетесь видом на сталинскую высотку МИД из близлежащих переулков. Узнаете, где расположилось «министерство гостеприимства» в столице. А повернув в другие тихие переулки, увидите развевающиеся флаги еще нескольких государств. Конечно, я расскажу о появлении каждого особняка и о судьбах их владельцев.
Дипломатия через года
Когда и где в Москве появилось первое посольство? Вспомним об этом и о том, что история движется по спирали, что хроники международных отношений помнят и взлеты, и падения. А еще вы узнаете:
Что может сделать хороший дипломат для своей страны и сколько языков он должен знать;
Кто содержит особняки посольств в наилучшем виде и что значит «научная реставрация»;
Что происходило с посольствами во время Второй мировой войны;
Как сложилась судьба Мики Морозова, мальчика с портрета В. А. Серова;
Насколько опасной может быть работа посла;
Как появились международные организации по защите мира.
Попутно вместе разгадаем квест по страноведению!
Кому подойдет экскурсия
Будет интересно и взрослым, и детям старше 10 лет.
Организационные детали
Посещение самих особняков не предполагается, дополнительных расходов нет, одежда по погоде, удобная обувь.
в воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 16 лет
500 ₽
Стандартный билет
1300 ₽
Пенсионеры
1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Парк культуры
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 468 туристов
По первому образованию я социолог. Рассказывать современным людям о людях прошлого — это то, за что я люблю профессию гида! А так как от прошлого нам остались ещё и прекрасные здания, памятники и фотографии, то всё это мы тоже внимательно рассмотрим и обсудим во время неторопливой прогулки по Москве! Аккредитованный экскурсовод г. Москвы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
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3
–
2
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А
Ася
Безумно интересная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Несмотря на то, что в тот день из-за возможного дождя я была единственным человеком, забронировавшим экскурсию, Мария всё равно провела её максимально качественно и увлекательно, читать дальшеуменьшить
ответила на все интересовавшие меня вопросы и дала полезные рекомендации о том, куда ещё можно сходить. Она нашла идеальный баланс между информативностью, увлекательной подачей и историческим контекстом, поэтому около 90% информации после экскурсии чудесным образом запомнилось само собой - вплоть до дат и фамилий. Обязательно берите экскурсию с Марией, чтобы узнать, сколько страны платят за размещение своих посольств в роскошных особняках, кем и для чего строились эти особняки, а также есть ли логика в выборе мест для размещения посольств
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Л
Людмила
Дата посещения: 26 окт 2025
Экскурсия интересная и познавательная! Мария провела экскурсию в спокойном режиме, что способствовало усвоению информации. Спасибо!
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Александра
Замечательная экскурсия, всем рекомендую, Мария большая умница, подобрала интересный материал, два часа пролетели на одном дыхании 👍
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Maрина
Благодарю Марию за интересную экскурсию, которая получилась еще и индивидуальной! Два часа пролетели незаметно, мы осмотрели много особняков-посольств, Мария показала фото интерьеров внутри, рассказала об истории зданий и их хозяев, я узнала много любопытных фактов о дипломатии вообще. Получилось очень мило и познавательно!
+2
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Даниил
Шикарная экскурсия. Мы посетили самые разные особняки-посольства. Узнали их историю буквально от «а до я». Мария невероятно интересный рассказчик. Во время пути от одного посольства к другому, Мария нам рассказывала и про другие здания, что вызвало крайне приятные эмоции и показывает заинтересованность и приверженность делу экскурсовода.
Всем рекомендуем! Время пролетело незаметно🔥
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Иван
Прогулка по тихим переулкам между Пречистенкой и Остоженкой и интересный рассказ о судьбе особняков, ставших посольствами.
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