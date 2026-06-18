Москва - город с богатой историей и уникальной архитектурой.На нашей экскурсии «Архитектурная Москва» вы отправитесь в путешествие по Мясницкой улице и Чистым прудам, где каждый камень рассказывает свою историю.Вы увидите

здания разных эпох - от старинных особняков до советских зданий, узнаете, как отличить один архитектурный стиль от другого, и познакомитесь с историями знаменитых владельцев и гостей этих мест. Эта экскурсия - отличная возможность по-новому взглянуть на Москву, увидеть ее контрасты и понять, как история отражается в архитектуре. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе исследовать архитектурное наследие столицы и открыть для себя неизведанные страницы ее истории

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

По Мясницкой и окрестностям

От Красных ворот до Лубянки — мы погуляем по одной из центральных улиц Москвы и соседним переулкам. В маршрут войдут и советские здания, и старинные особняки. Например, вы увидите:

Английский замок и китайскую пагоду в Москве

Церковь, бросившую вызов кремлевской колокольне

Здание Наркомзема и дом Центросоюза

Дом, где ночевал Наполеон, и другие любопытные объекты.

Стили и эпохи

Сначала я буду рассказывать об истории и постройке здания, затем о его знаменитых владельцах или гостях и, наконец, об архитектурных особенностях. Как отличить классицизм от барокко и модерн от эклектики? Что такое ротонда и пилястра? Вы получите ответы, в деталях рассматривая фасады. И в том числе узнаете:

Что такое замковый камень и для чего он нужен

Как связаны католики и работники министерства сельского хозяйства

Где Грибоедов писал «Горе от ума»

Сколько на самом деле построено сталинских высоток

И как один швейцарец изменил Россию навсегда.

Организационные детали

Если у вас заказ на большую группу или другое время — напишите мне, обсудим индивидуальные условия.