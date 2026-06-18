Москва - город с богатой историей и уникальной архитектурой.
На нашей экскурсии «Архитектурная Москва» вы отправитесь в путешествие по Мясницкой улице и Чистым прудам, где каждый камень рассказывает свою историю.
Вы увидите
На нашей экскурсии «Архитектурная Москва» вы отправитесь в путешествие по Мясницкой улице и Чистым прудам, где каждый камень рассказывает свою историю.
Вы увидите
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные архитектурные стили
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🏙️ Прогулка по центральным улицам
- 👥 Индивидуальный подход
- 📸 Возможность сделать красивые фото
Что можно увидеть
- Английский замок
- Китайская пагода
- Церковь, бросившая вызов кремлевской колокольне
- Здание Наркомзема
- Дом Центросоюза
- Дом, где ночевал Наполеон
Описание экскурсии
По Мясницкой и окрестностям
От Красных ворот до Лубянки — мы погуляем по одной из центральных улиц Москвы и соседним переулкам. В маршрут войдут и советские здания, и старинные особняки. Например, вы увидите:
- Английский замок и китайскую пагоду в Москве
- Церковь, бросившую вызов кремлевской колокольне
- Здание Наркомзема и дом Центросоюза
- Дом, где ночевал Наполеон, и другие любопытные объекты.
Стили и эпохи
Сначала я буду рассказывать об истории и постройке здания, затем о его знаменитых владельцах или гостях и, наконец, об архитектурных особенностях. Как отличить классицизм от барокко и модерн от эклектики? Что такое ротонда и пилястра? Вы получите ответы, в деталях рассматривая фасады. И в том числе узнаете:
- Что такое замковый камень и для чего он нужен
- Как связаны католики и работники министерства сельского хозяйства
- Где Грибоедов писал «Горе от ума»
- Сколько на самом деле построено сталинских высоток
- И как один швейцарец изменил Россию навсегда.
Организационные детали
Если у вас заказ на большую группу или другое время — напишите мне, обсудим индивидуальные условия.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Школьники
|1100 ₽
|Стандартный
|2350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Красные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3461 туриста
Никита, аккредитованный гид по Москве. Мой путь начался с курсов экскурсоводов: на занятиях я изучал архитектуру, историю, религию, а затем стал самостоятельно разрабатывать маршруты и проводить экскурсии. Меня вдохновляют архитектурное разнообразие
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Остались крайне довольны экскурсией с подругой, Никита - потрясающий гид, крайне эрудированный и приятный в общении человек. было очень интересно, насыщенно. Однозначно буду заказывать экскурсии у Никиты снова! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
выражаем благодарность за экскурсию. Никита человек очень погруженный в архитектуру и историю. рассказывает интересно в форме беседы, много подробной информации, но она не перегружает, имеются вопросы-загадки на внимательность и для закрепления информации. рекомендуем к посещению. спасибо за отличный вечер, были рады увидеть снова спустя несколько лет
Вам был полезен этот отзыв?
P
Очень довольна экскурсией! Было очень интересно, структурировано и понятно. Узнала много интересный фактов о зданиях Москвы, о их владельцах, внутрянке. Стала лучше понимать стили архитектуры, экскурсовод понятным язык объяснил, что от чего отличается. Теперь, гуляя по улицам города, буду чаще обращать внимания на то что меня окружает
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Прекрасная познавательная экскурсия!
Вам был полезен этот отзыв?
Никита, лучший! 2 дня рождения отмечали у него))потрясающие экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Хочу выразить благодарность Никите за замечательную прогулку по улицам Москвы, в процессе которой он посвящает как в историю, так и в разнообразие различных архитектурных стилей тех мест, где проходит маршрут.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Архитектурная Москва. Индивидуальная экскурсия»
Мини-группа
до 9 чел.
Особенные дома Москвы: где создавалась история
Присоединяйтесь к экскурсии по Москве и узнайте о зданиях, которые формировали историю. Вас ждут уникальные архитектурные шедевры и интересные факты
Начало: В районе метро «Театральная»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2600 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворы, парадные и доходные дома Москвы
Исследуйте уникальные доходные дома Москвы, их парадные и дворы, насладитесь архитектурным великолепием и историческими рассказами
Начало: Возле станции метро «Китай-город»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 5890 ₽
6200 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
У Петровских ворот: архитектурные истории Москвы
Пройти по бульварам и дворикам и изучить архитектурные стили
Начало: У станции метро «Чеховская»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 19:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
«Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья
Погрузитесь в атмосферу московской элиты на экскурсии по «Золотой миле». Узнайте о дворянских усадьбах, доходных домах и клубных особняках
Начало: У метро Кропоткинская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 15 чел.
от 7050 ₽ за группу