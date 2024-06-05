1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
«Красная площадь, Никольская улица, Большой театр, ЦУМ, Лубянская и Театральная площади — все эти места припасли для вас яркие истории с ароматом кофе»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Москва: инструкция по применению
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Начало: метро «Театральная», выход 10
«Большой театр, Красная площадь, МХАТ, Детский мир, главные улицы города: Варварка, Мясницкая, Тверская, Кузнецкий Мост, необычные дворы и переулки исторических районов — Ивановской горки и Хитровки»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
1 час 15 минут
Уникальный мир Большого театра
Начало: Театральная площадь, 1
«Большой театр — это визитная карточка России и Москвы, предмет гордости и символ величия культуры с собственной историей, величественной, как и само здание театра»
Расписание: Ежедневно в 15:00. Время начала может меняться в связи с репетициями
9 июня в 10:30
10 июня в 15:00
3 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Прогулка по историческому центру, идеально подходящая для первого свидания с городом
Начало: В районе м. Китай-город
«Вы оцените главные достопримечательности города: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Большой и Малые театры, Мавзолей и другие»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 18:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
900₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Погрузиться в мир ресторанной и театральной Москвы через истории о прошлом, архитектуру и еду
Начало: На улице Никольская
«Среди них ГУМ, Большой театр и отель «Метрополь», театральный небуфет «Люсьен Оливье», прославленные «Savva», «Театр Корша», «Пушкин», «Яръ»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: в районе станции метро «Площадь Революции»
«Затем проедем мимо Театральной площади с роскошным Большим театром и ЦУМом»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Театральная площадь - достояние России
История, скандалы и блестящие премьеры - открыть вклад знаменитых театра в мировую культуру
Начало: У фонтана на Театральной площади
«Вы услышите о том, как горел и перестраивался Большой театр, каких знаменитых гостей принимал Малый театр, какими премьерами прославился театр Молодежный»
7 670₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Увидеть места-символы Москвы, открыть ее историю и узнать любопытные факты о столице
Начало: В районе метро Охотный ряд
«Театральная площадь, где в центре внимания окажется, конечно, Большой театр»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-путеводитель по музыкальным театрам Москвы
Узнать о театральной жизни и новомодных течениях, а также разобраться в тонкостях оперы и балета
Начало: на Театральной площади
«Вот некоторые места, которые мы увидим: Большой театр, Концертный зал им»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 940₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
«💫 какие испытания выпали на долю Большого театра»
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Театральная площадь для детей - фонтан впечатлений
Познавательная нескучная экскурсия по нарядному уголку города
Начало: В районе метро Театральная
«Мы пройдем немного — от Большого театра до Центрального детского магазина — но любопытные сюжеты здесь помнит каждое здание»
12 июня в 12:00
13 июня в 16:00
6 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Девичники дореволюционной России
Отправиться в путешествие в конец 19 века по самому женскому маршруту в Москве
Начало: В районе Театрального проезда
«Дворец Благородного дворянского собрания и Большой театр — главные культурные доминанты»
9 июня в 15:00
10 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Театральная площадь Москвы в 19-21 веках
Детально познакомиться с историей и архитектурой театров на авторской экскурсии с театроведом
Начало: На Театральной площади
«о Петровском театре архитектора Розберга, о Большом Петровском театре Михайлова и Бове, а также Большом театре Кавоса»
17 июня в 18:30
18 июня в 18:30
4 800₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
4 часа
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
Окунуться в историю древнего города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Начало: возле метро «Театральная»
«Большой театр — ещё одна важнейшая визитная карточка не только Москвы, но и России»
Расписание: в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей5 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
- ЛЛидия5 июня 2024Одна из лучших экскурсий, что посещали. Информативно, интересно, вкусно) Это был первый подобный опыт изучения города и довольно успешный.
- ННаталья28 мая 2024Сама экскурсия понравилась, но лучше покупать напрямую через театр- цена существенно ниже.
- ККристина26 мая 2024Очень вкусно, очень интересно и много неожиданных мест, спасибо большое 😍
- ННадежда20 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Сначала немного переживали, что нашр гастрономические вкусы могут не совпадать со вкусами гида, но все оказалось отлично!
- ЛЛиза16 мая 2024Экскурсия просто чудесная, Наталья - великолепный гид, старалась подобрать материал и дегустацию напитков таким образом, чтобы всем участникам было интересно
- ММарина9 мая 2024Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Спасибо!
- ННаталья6 мая 2024Иван довольно молодой человек, но это ему не мешает быть профессионалом в своем деле, остались только положительные эмоции от экскурсии. Да! Порекомендую всем эту экскурсию
- ЮЮлия6 мая 2024Замечательная экскурсия, даже дождь и ветер ее не испортили! Гид Иван - знаток своего дела, у нас в составе мини-группы
- ЕЕкатерина4 мая 2024Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа)Очень познавательная и ненапряжная экскурсия. Для тех, кто первый или второй раз, как мы, - весьма хорошо. Помогает в принципе ориентироваться в части основных достопримечательностей столицы.
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