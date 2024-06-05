Экскурсии в Большой театр в Москве

Найдено 15 экскурсий в категории «Большой театр» в Москве, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Москва для кофеманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
84 отзыва
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
«Красная площадь, Никольская улица, Большой театр, ЦУМ, Лубянская и Театральная площади — все эти места припасли для вас яркие истории с ароматом кофе»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 700 за всё до 4 чел.
Москва: инструкция по применению
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Москва: инструкция по применению
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Начало: метро «Театральная», выход 10
«Большой театр, Красная площадь, МХАТ, Детский мир, главные улицы города: Варварка, Мясницкая, Тверская, Кузнецкий Мост, необычные дворы и переулки исторических районов — Ивановской горки и Хитровки»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Уникальный мир Большого театра
🚶 Пешая
Групповая
1 час 15 минут
294 отзыва
Уникальный мир Большого театра
Начало: Театральная площадь, 1
«Большой театр — это визитная карточка России и Москвы, предмет гордости и символ величия культуры с собственной историей, величественной, как и само здание театра»
Расписание: Ежедневно в 15:00. Время начала может меняться в связи с репетициями
9 июня в 10:30
10 июня в 15:00
3 600 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
11 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Прогулка по историческому центру, идеально подходящая для первого свидания с городом
Начало: В районе м. Китай-город
«Вы оцените главные достопримечательности города: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Большой и Малые театры, Мавзолей и другие»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 18:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
900 за человека
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Погрузиться в мир ресторанной и театральной Москвы через истории о прошлом, архитектуру и еду
Начало: На улице Никольская
«Среди них ГУМ, Большой театр и отель «Метрополь», театральный небуфет «Люсьен Оливье», прославленные «Savva», «Театр Корша», «Пушкин», «Яръ»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 670 за всё до 6 чел.
Москва Гиляровского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: в районе станции метро «Площадь Революции»
«Затем проедем мимо Театральной площади с роскошным Большим театром и ЦУМом»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200 за человека
Театральная площадь - достояние России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Театральная площадь - достояние России
История, скандалы и блестящие премьеры - открыть вклад знаменитых театра в мировую культуру
Начало: У фонтана на Театральной площади
«Вы услышите о том, как горел и перестраивался Большой театр, каких знаменитых гостей принимал Малый театр, какими премьерами прославился театр Молодежный»
7 670 за всё до 4 чел.
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Увидеть места-символы Москвы, открыть ее историю и узнать любопытные факты о столице
Начало: В районе метро Охотный ряд
«Театральная площадь, где в центре внимания окажется, конечно, Большой театр»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Экскурсия-путеводитель по музыкальным театрам Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия-путеводитель по музыкальным театрам Москвы
Узнать о театральной жизни и новомодных течениях, а также разобраться в тонкостях оперы и балета
Начало: на Театральной площади
«Вот некоторые места, которые мы увидим: Большой театр, Концертный зал им»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 940 за всё до 4 чел.
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
8 отзывов
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
«💫 какие испытания выпали на долю Большого театра»
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 200 за человека
Театральная площадь для детей - фонтан впечатлений
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Театральная площадь для детей - фонтан впечатлений
Познавательная нескучная экскурсия по нарядному уголку города
Начало: В районе метро Театральная
«Мы пройдем немного — от Большого театра до Центрального детского магазина — но любопытные сюжеты здесь помнит каждое здание»
12 июня в 12:00
13 июня в 16:00
6 200 за всё до 6 чел.
Девичники дореволюционной России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Девичники дореволюционной России
Отправиться в путешествие в конец 19 века по самому женскому маршруту в Москве
Начало: В районе Театрального проезда
«Дворец Благородного дворянского собрания и Большой театр — главные культурные доминанты»
9 июня в 15:00
10 июня в 10:00
7 000 за всё до 10 чел.
Театральная площадь Москвы в 19-21 веках
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Театральная площадь Москвы в 19-21 веках
Детально познакомиться с историей и архитектурой театров на авторской экскурсии с театроведом
Начало: На Театральной площади
«о Петровском театре архитектора Розберга, о Большом Петровском театре Михайлова и Бове, а также Большом театре Кавоса»
17 июня в 18:30
18 июня в 18:30
4 800 за всё до 8 чел.
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
Окунуться в историю древнего города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Начало: возле метро «Театральная»
«Большой театр — ещё одна важнейшая визитная карточка не только Москвы, но и России»
Расписание: в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Москва Гиляровского
    Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
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    где жил Чехов и многие другие Забавные и занимательные истории о Гиляровском, о Москве и её жителях конца 19 века. Всем рекомендую, интересно и познавательно 🔥

  • Л
    Лидия
    5 июня 2024
    Москва для кофеманов
    Одна из лучших экскурсий, что посещали. Информативно, интересно, вкусно) Это был первый подобный опыт изучения города и довольно успешный.
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Уникальный мир Большого театра
    Сама экскурсия понравилась, но лучше покупать напрямую через театр- цена существенно ниже.
  • К
    Кристина
    26 мая 2024
    Москва для кофеманов
    Очень вкусно, очень интересно и много неожиданных мест, спасибо большое 😍
    Очень вкусно, очень интересно и много неожиданных мест, спасибо большое 😍Очень вкусно, очень интересно и много неожиданных мест, спасибо большое 😍
  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
    Очень понравилась экскурсия! Сначала немного переживали, что нашр гастрономические вкусы могут не совпадать со вкусами гида, но все оказалось отлично!
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    Маршрут по ходу перестраивался под наши предпочтения, Дмитрий очень много знает как про историю различных ресторанов, так и про саму еду. Посоветовал много интересных мест, в которых мы не были. На пути также заходили в разные рестораны, и вся еда понравилась! Спасибо

  • Л
    Лиза
    16 мая 2024
    Москва для кофеманов
    Экскурсия просто чудесная, Наталья - великолепный гид, старалась подобрать материал и дегустацию напитков таким образом, чтобы всем участникам было интересно
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    и вкусно) у нас было 3 человека с тремя кардинально разными вкусами и видно было, что гиду это даёт определённые сложности, но это совсем не помешало! очень познавательная прогулка по таким местам Москвы, в которые мы бы в жизни сами по себе не попали. Невероятно интересные локации, огромное спасибо! Немаловажным для меня оказалось и то, что гид с радостью откликнулась на мою просьбу - поздравить мою маму с днём рождения, ведь экскурсия была для неё) идеальная прогулка: не слишком короткая, но в то же время совсем не утомительная, прекрасные кофейни, потрясающий гид, замечательный маршрут с учётом всех пожеланий и потребностей участников группы. Всем рекомендую на 100%!

  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
    Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    6 мая 2024
    Легенды и мифы центра Москвы
    Иван довольно молодой человек, но это ему не мешает быть профессионалом в своем деле, остались только положительные эмоции от экскурсии. Да! Порекомендую всем эту экскурсию
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Легенды и мифы центра Москвы
    Замечательная экскурсия, даже дождь и ветер ее не испортили! Гид Иван - знаток своего дела, у нас в составе мини-группы
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    был 8-летний ребенок, и этот ребенок ни разу не сказал "мне скучно","я устал" или "когда закончим" - нет, отшагал 2,5 часа наравне со взрослыми!

  • Е
    Екатерина
    4 мая 2024
    Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа)
    Очень познавательная и ненапряжная экскурсия. Для тех, кто первый или второй раз, как мы, - весьма хорошо. Помогает в принципе ориентироваться в части основных достопримечательностей столицы.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Большой театр»

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  5. Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
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  2. Красная площадь
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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