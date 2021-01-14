Детская квест-экскурсия в Музее сословий

Проникнуть в покои дворян, духовенства и в крестьянский дом, чтобы отыскать пропавшее ожерелье

Как жили до революции 1917 года русские дворяне, крестьяне и священники? Об этом написано немало книг, но ведь лучше увидеть всё своими глазами.

В Музее сословий России ребята побывают в гостях у высшего общества и в простом крестьянском доме, увидят расписные прялки и древние иконы, узнают, как воспитывали аристократов. А заодно помогут найти пропавшую драгоценность!
Детская квест-экскурсия в Музее сословий
Детская квест-экскурсия в Музее сословий
Детская квест-экскурсия в Музее сословий
Детская квест-экскурсия в Музее сословий
Детская квест-экскурсия в Музее сословий
Ближайшие даты:
10
янв
11
янв
12
янв
15
янв
17
янв
18
янв
19
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Квест-расследование в поисках ожерелья

Итак, друзья, в наших руках — письмо девушки-дворянки, которая просит нас помочь в поисках своего потерянного ожерелья. Следуя по следам ее визитов, дети посетят гостиную, будуар и кабинет дворян, дом крестьянина. Узнают, что ее особенно удивило и на что она обратила внимание. Выполнят задания квеста с ребусами и шарадами, отгадают зашифрованное место и найдут ожерелье! А за помощь непременно получат сувениры.

Знакомство с жизнью трех сословий

Перемещаясь по залам музея в поисках подсказок, ребята познакомятся с жизнью трех русских сословий — дворянства, духовенства и крестьянства. Мы разберем особенности быта и традиций простых и знатных людей, рассмотрим подлинные предметы интерьера, мебель и одежду. Например, выясним:

  • для чего использовали столик-бобок и что такое будуар;
  • как воспитывали детей дворяне;
  • откуда произошло выражение «под мамкиной юбкой»;
  • как использовали прялку, на чем передвигались крестьяне зимой;
  • и как можно было по одежде определить, из какой губернии девушка.

А еще рассмотрим русские иконы от Московской Руси до эпохи модерна, мебельный гарнитур, выполненный по эскизам В. М. Васнецова, ростовскую финифть и расписные прялки.

Организационные детали

  • В стоимость не входят билеты в музей: взрослые — 350 руб. /чел., дети — 15О руб. /чел.
  • Программа рассчитана на участников от 10 лет
  • Экскурсию возможно провести и для школьной группы: стоимость будет 850 руб. /чел. + входные билеты в музей
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

😎Индивидуальные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🖼Музеи☃️Зимние☀️Летние🕵️Квесты👩‍👧‍👦Для детейЭкспресс-экскурсии

Похожие туры в Москве

Детская экскурсия-квест «Ворона и лисица» на Патриарших прудах
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 6 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
Детская экскурсия-квест «Ворона и лисица» на Патриарших прудах
Приглашаем вас и ваших детей на увлекательную детскую
Вход в Патриарший сквер со стороны Садового кольца
7 900 за всё до 6 чел.
«В главных ролях». Детская экскурсия-квест в Музее МХАТ
2.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
Нет отзывов
«В главных ролях». Детская экскурсия-квест в Музее МХАТ
Отправиться на поиски артефактов и узнать секреты театральных приемов
у СТ.М. «Охотный ряд»
4 янв
5 янв
6 янв
7 янв
8 500 за всё до 10 чел.
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 6 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4
2 отзыва
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Я приглашаю вас на экскурсию-квест по истории и тайнам Московского Кремля
Встречаемся у памятника маршалу Жукову
Сегодня
Завтра
2 янв
3 янв
7 000 за всё до 6 чел.
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 5 чел.
Организатор экскурсии Карина
Карина
Нет отзывов
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
Открыть театральную историю Москвы, создать бутафорский реквизит и попробовать себя в роли актера
у станции Театральная / Площадь Революции
23 янв
24 янв
25 янв
26 янв
6 000 за всё до 5 чел.
Детская экскурсия-квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Детская экскурсия-квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам
в районе м. Китай-город
10 янв
11 янв
12 янв
13 янв
4 550 за всё до 10 чел.
Детская квест-экскурсия по Красной площади
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 5 чел.
Организатор экскурсии Карина
Карина
5
95 отзывов
Детская квест-экскурсия по Красной площади
Кто жил возле Кремля, где появился первый московский памятник и какой была Спасская башня без звезды
на Красной площади
2 янв
3 янв
4 янв
6 янв
6 000 за всё до 5 чел.
Как учились раньше: детская экскурсия-квест о школьниках прошлых веков
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 5 чел.
Организатор экскурсии Карина
Карина
Нет отзывов
Как учились раньше: детская экскурсия-квест о школьниках прошлых веков
Узнать, что изучали в школе в 18 веке и что можно купить на алтын
на выходе из метро «Театральная»
2 янв
3 янв
4 янв
6 янв
6 000 за всё до 5 чел.
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
2 часа
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
1 отзыв
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
Раскрыть секреты художников 20 века, распознать жанры живописи и пройти квест
в районе метро Октябрьская
10 янв
11 янв
12 янв
13 янв
6 500 за всё до 10 чел.
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 40 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
Увлекательные истории домов и людей для ребят от 7 лет
в районе метро Маяковская
10 янв
11 янв
12 янв
13 янв
6 494 за всё до 40 чел.
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 23 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.8
127 отзывов
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
Экскурсия с заданиями и призами на вершине небоскреба
Завтра
2 янв
3 янв
4 янв
от 9 000 за всё до 9 чел.
Новогодняя Москва: дневная обзорная экскурсия
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Новогодняя Москва: дневная обзорная экскурсия
Смешанная - автобусная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Окончание экскурсии у Большого театра
990 за 1 человека
Дом на набережной - групповая экскурсия с посещением музея Дома
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Катя и Никита
Катя и Никита
5
1 отзыв
Дом на набережной - групповая экскурсия с посещением музея Дома
Истории и тайны, пожалуй, самого желанного и страшного дома Москвы
у метро Кропоткинская
14 янв
21 янв
1 499 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ