Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Квест-расследование в поисках ожерелья
Итак, друзья, в наших руках — письмо девушки-дворянки, которая просит нас помочь в поисках своего потерянного ожерелья. Следуя по следам ее визитов, дети посетят гостиную, будуар и кабинет дворян, дом крестьянина. Узнают, что ее особенно удивило и на что она обратила внимание. Выполнят задания квеста с ребусами и шарадами, отгадают зашифрованное место и найдут ожерелье! А за помощь непременно получат сувениры.
Знакомство с жизнью трех сословий
Перемещаясь по залам музея в поисках подсказок, ребята познакомятся с жизнью трех русских сословий — дворянства, духовенства и крестьянства. Мы разберем особенности быта и традиций простых и знатных людей, рассмотрим подлинные предметы интерьера, мебель и одежду. Например, выясним:
для чего использовали столик-бобок и что такое будуар;
как воспитывали детей дворяне;
откуда произошло выражение «под мамкиной юбкой»;
как использовали прялку, на чем передвигались крестьяне зимой;
и как можно было по одежде определить, из какой губернии девушка.
А еще рассмотрим русские иконы от Московской Руси до эпохи модерна, мебельный гарнитур, выполненный по эскизам В. М. Васнецова, ростовскую финифть и расписные прялки.
Организационные детали
В стоимость не входят билеты в музей: взрослые — 350 руб. /чел., дети — 15О руб. /чел.
Программа рассчитана на участников от 10 лет
Экскурсию возможно провести и для школьной группы: стоимость будет 850 руб. /чел. + входные билеты в музей
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Провели 1633 экскурсии для 4624 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, я представитель команды гидов. Вся наша команда очень любит Москву, потому что она на столько многогранна, что её можно изучать всю жизнь. Нам нравится рассказывать о нашем городе взрослым и детям. Все представители нашей команды постоянно учатся и имеют аккредитации во многие московские музеи и парки.
Мы считаем, что современные дети, предпочитают получать знания в активной форме, а интерес просыпается именно в тот момент, когда они вовлечены в решение какой-либо задачи. Каждый из наших квестов имеет сюжетную линию, в рамках которой маленькие (и не очень) путешественники отгадывают ребусы, ищут ответы на вопросы и загадки, играют.
У нас не бывает монолога – всегда диалог. Интересный рассказ, наводящие вопросы, подсказки со стороны экскурсовода и версии, предположения, находки со стороны детей.