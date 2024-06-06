1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:00
7 500₽ за человека
Квест
2 часа
Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века
Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов
Начало: В районе метро Октябрьская
13 июня в 10:00
20 июня в 11:30
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата
Начало: метро Кропоткинская
Завтра в 11:00
9 июня в 14:00
от 6 400₽ за всё до 50 чел.
Квест
1.5 часа
Детская квест-экскурсия по Красной площади
На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы
Начало: У памятника Жукову
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 000₽ за всё до 9 чел.
Квест
1.5 часа
Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив
Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы
Начало: У касс Останкинской башни
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+)
Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве
Начало: На Триумфальной площади
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Московский Кремль: путешествие в прошлое для юных исследователей
Откройте для ваших детей сказочную историю Московского Кремля в увлекательной экскурсии с элементами игры и диалога
Начало: В районе метро Александровский сад
13 июня в 16:30
14 июня в 11:00
6 200₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад
Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
Стать съёмочной группой и снять свой вариант известных сцен в тех самых локациях
Начало: В районе СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы
Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы
Начало: У м. Арбатская Филевской линии
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Кропоткинская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
7 650₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы
Начало: вестибюль Музея космонавтики
11 июня в 13:00
12 июня в 10:30
6 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида
Начало: У метро Китай-город
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 76006 840₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма
Начало: У собора Василия Блаженного
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
По следам басен Крылова: литературное приключение в сердце Москвы
Погрузитесь в мир литературных загадок и встреч с героями басен Крылова на Патриарших прудах. Идеально для любознательных детей и их родителей
Начало: у Патриарших прудов
15 июня в 10:30
19 июня в 14:00
62005 580₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Красная площадь: экскурсия с тайнами и историями
Откройте для себя Красную площадь с новой стороны, узнайте невероятные истории и секреты знаменитых мест
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 21:30
Завтра в 11:30
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье
Интерактивная семейная экскурсия по заповедному уголку Москвы
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Остоженки с Фаролеро
Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями
Начало: Музей Москвы
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Увлекательная экскурсия для семей или всего класса
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890₽ за человека
Групповая
3 часа
От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
Насладиться видами и изысканной кухней на борту теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: Возле Парка Горького
Завтра в 12:10
9 июня в 12:10
2 290₽ за человека
Квест
2 часа
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе
Полюбоваться небоскрёбами Москва-Сити с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: У причала «Сити-Экспоцентр»
Завтра в 13:20
9 июня в 13:20
1 490₽ за человека
Квест
2 часа
Детский квест по переулкам Арбата
Познакомиться со старым районом Москвы и поддаться его очарованию
Начало: Памятник Гоголю
9 июня в 17:00
10 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Москвы: вечеринка, квесты и незабываемые впечатления
Погрузитесь в ночную атмосферу столицы, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки
Начало: В районе метро Чистые пруды, Китай-город или Кузне...
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
30002 700₽ за человека
Квест
2 часа
Детский квест-экскурсия «Вокруг Кремля» в Москве
Исследуйте тайны Кремля с детским квестом, раскрывая истории знаменитых стен и башен в игровой форме
Начало: В районе Красной площади
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
7 340₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396»
Познакомиться с историей канала, побывать на подводной лодке и понять, как летает экраноплан
Начало: В районе сквера Салют
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
5 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
ВДНХ для детей
Познакомить детей с советским Версалем и расшифровать кодовое слово
Начало: У арки Главных ворот
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату
Узнать самое интересное о детстве Пушкина, Окуджавы и Цветаевой, выполняя творческие задания
Начало: В районе метро Смоленская
9 июня в 17:30
11 июня в 08:30
6 000₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
1 час
Москва гусарская: научитесь сабрированию шампанского
Возьмите саблю в руки и станьте частью гусарской эпохи, открывая шампанское как настоящий аристократ
Начало: В районе метро Кутузовская
19 июня в 20:00
23 июня в 14:00
5 340₽ за человека
Квест
1.5 часа
Детская квест-экскурсия в Музее сословий
Проникнуть в покои дворян, духовенства и в крестьянский дом, чтобы отыскать пропавшее ожерелье
Начало: В районе метро Кропоткинская
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
Оказаться в роли настоящих детективов и раскрыть дело о таинственном исчезновении профессора
Начало: В районе метро «Шаболовская»
Завтра в 20:15
9 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Треккинг по лесу в компании хаски
Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Начало: В районе станци метро Парк Победы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Квест «13 необычных историй для детей»
Провести собственное расследование, выполняя задания квеста, и выяснить секреты писателей и поэтов
Начало: На Триумфальной площади
10 июня в 11:30
11 июня в 13:00
7 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Открыть Пречистенку с детьми
Научиться замечать красоту вокруг и различать архитектурные стили на прогулке по Золотой миле Москвы
16 июля в 11:00
19 июля в 11:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Американский след в истории Москвы
Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци...
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
18 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
2 часа
Британская загадка Москвы
Экскурсия-квест для истинных ценителей британской культуры
Начало: Большой театр, Театральная площадь площадь
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
18 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
2 часа
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Рассмотреть диорамы битв, выполнить интересные задания и услышать о героях Отечественной войны
Начало: У входа в Музей Победы
11 июня в 12:00
12 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
Начало: У СТ.М. "Медведково" или "Алтуфьево"
19 июня в 09:00
20 июня в 09:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия для детей по усадьбе Кусково
Исследовать имение 18 века, включая уникальный Грот
Начало: у Главного дома (дворца розового цвета)
9 июня в 10:00
12 июня в 10:30
7 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Впечатлиться видами с высоты птичьего полета и узнать о рекордах столицы
Начало: На мосту Багратион (вестибюль моста со стороны Мос...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Деньги, сейфы и отмычки: «прикладная» экскурсия в банковское хранилище
Как банки контролировали экономику, как хранились сбережения и к каким хитростям прибегали воры
Начало: На Большой Дмитровке, 22
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1 999₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Если вам хочется по -новому прочувствовать город, слиться с его динамикой и скоростью, насладиться прекрасными видами и получить яркие эмоции, то это экскурсия-приключение точно для Вас!
- ММаргарита6 июня 2024Максим провел отличную экскурсию, несмотря на грозу и ливень, который нас застал по пути. Выдал дождевик и напоил теплым чаем. Получила море удовольствия от поездки. Однозначно рекомендую!
- ЧЧадамба6 июня 2024Детям экскурсия очень понравилась, хорошо провели время
- ИИрина5 июня 2024Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
- ААнгелина3 июня 2024Классно покатались. Эффектно забрали из центра и довезли до подъезда после поездки.
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
- ССергей2 июня 2024Хорошая круговая прогулка. Причем можно купить билет и сесть на промежуточной остановке Киевская
- ЮЮлия1 июня 2024Прогулка очень понравилась. Красивый кораблик, уютно, удобно. Очень понравилось обслуживание, порадовала кухня. Обязательно повторим.
- ААнна1 июня 2024Экскурсия проведена безупречно! С учетом сложности участников экскурсии, дети окончившие 1 класс, Ирина заинтересовала детей, учла все нюансы, связанные с
- ООльга30 мая 2024Восхитительно! Это первая эмоция, которая зашкаливает! Красивая, исторически сохранившаяся, тихая, уютная, прекрасная, спокойная, очаровательная, домашняя, старая Москва! Она действительно есть, существует и
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