Групповая 1.5 часа 32 отзыва Популярное предложение «Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего Начало: На шоссе Энтузиастов Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 2 000 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 2 часа 90 отзывов Популярное предложение Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы Начало: У ВДНХ 7 500 ₽ за человека

Квест 2 часа 23 отзыва Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов Начало: В районе метро Октябрьская 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 91 отзыв Популярное предложение По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата Начало: метро Кропоткинская от 6 400 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 113 отзывов Детская квест-экскурсия по Красной площади На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы Начало: У памятника Жукову 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 25 отзывов Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс от 9 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 33 отзыва Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы Начало: У касс Останкинской башни 8 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+) Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве Начало: На Триумфальной площади от 8 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 168 отзывов Московский Кремль: путешествие в прошлое для юных исследователей Откройте для ваших детей сказочную историю Московского Кремля в увлекательной экскурсии с элементами игры и диалога Начало: В районе метро Александровский сад 6 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 51 отзыв Китайгородские сказки - интерактивный квест Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал... 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 90 отзывов Интерактивная прогулка «Айда в кино!» Стать съёмочной группой и снять свой вариант известных сцен в тех самых локациях Начало: В районе СТ.М. «Арбатская» 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 23 отзыва Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы Начало: У м. Арбатская Филевской линии 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 2 часа 23 отзыва Квест по метро «Московское подземелье» Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро Начало: метро Кропоткинская 7 650 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 1.5 часа 27 отзывов Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы Начало: вестибюль Музея космонавтики 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2 часа 90 отзывов Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида Начало: У метро Китай-город от 7600 6 840 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 15 отзывов Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма Начало: У собора Василия Блаженного 12 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов По следам басен Крылова: литературное приключение в сердце Москвы Погрузитесь в мир литературных загадок и встреч с героями басен Крылова на Патриарших прудах. Идеально для любознательных детей и их родителей Начало: у Патриарших прудов 6200 5 580 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 57 отзывов Красная площадь: экскурсия с тайнами и историями Откройте для себя Красную площадь с новой стороны, узнайте невероятные истории и секреты знаменитых мест Начало: На Манежной площади 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 22 отзыва Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье Интерактивная семейная экскурсия по заповедному уголку Москвы 7 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 21 отзыв Тайны Остоженки с Фаролеро Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями Начало: Музей Москвы 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 48 отзывов Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля Увлекательная экскурсия для семей или всего класса Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина» 6 900 ₽ за всё до 10 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 2.5 часа 8 отзывов Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время Начало: У причала «Китай-город/Устьинский» 1 890 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 1 отзыв От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе Насладиться видами и изысканной кухней на борту теплохода-ресторана бизнес-класса Начало: Возле Парка Горького 2 290 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 66 отзывов В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 2 отзыва От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе Полюбоваться небоскрёбами Москва-Сити с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса Начало: У причала «Сити-Экспоцентр» 1 490 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 10 отзывов Детский квест по переулкам Арбата Познакомиться со старым районом Москвы и поддаться его очарованию Начало: Памятник Гоголю 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 73 отзыва Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления Начало: У метро Охотный ряд 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 4 часа 30 отзывов Тур-игра по барам Москвы: вечеринка, квесты и незабываемые впечатления Погрузитесь в ночную атмосферу столицы, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки Начало: В районе метро Чистые пруды, Китай-город или Кузне... Расписание: в пятницу и субботу в 20:30 3000 2 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 8 отзывов Детский квест-экскурсия «Вокруг Кремля» в Москве Исследуйте тайны Кремля с детским квестом, раскрывая истории знаменитых стен и башен в игровой форме Начало: В районе Красной площади 7 340 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396» Познакомиться с историей канала, побывать на подводной лодке и понять, как летает экраноплан Начало: В районе сквера Салют 5 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв ВДНХ для детей Познакомить детей с советским Версалем и расшифровать кодовое слово Начало: У арки Главных ворот 7 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату Узнать самое интересное о детстве Пушкина, Окуджавы и Цветаевой, выполняя творческие задания Начало: В районе метро Смоленская 6 000 ₽ за всё до 20 чел.

Мини-группа 1 час 10 отзывов Москва гусарская: научитесь сабрированию шампанского Возьмите саблю в руки и станьте частью гусарской эпохи, открывая шампанское как настоящий аристократ Начало: В районе метро Кутузовская 5 340 ₽ за человека

Квест 1.5 часа 2 отзыва Детская квест-экскурсия в Музее сословий Проникнуть в покои дворян, духовенства и в крестьянский дом, чтобы отыскать пропавшее ожерелье Начало: В районе метро Кропоткинская 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов «Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование Оказаться в роли настоящих детективов и раскрыть дело о таинственном исчезновении профессора Начало: В районе метро «Шаболовская» 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Треккинг по лесу в компании хаски Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем Начало: В районе станци метро Парк Победы от 18 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 8 отзывов Квест «13 необычных историй для детей» Провести собственное расследование, выполняя задания квеста, и выяснить секреты писателей и поэтов Начало: На Триумфальной площади 7 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Открыть Пречистенку с детьми Научиться замечать красоту вокруг и различать архитектурные стили на прогулке по Золотой миле Москвы от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 9 отзывов Американский след в истории Москвы Городской квест «В гостях у дяди Сэма» Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци... 18 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 14 отзывов Британская загадка Москвы Экскурсия-квест для истинных ценителей британской культуры Начало: Большой театр, Театральная площадь площадь 18 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 9 отзывов Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы Рассмотреть диорамы битв, выполнить интересные задания и услышать о героях Отечественной войны Начало: У входа в Музей Победы 8 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 4 отзыва Усадьба Мураново и душевный мастер-класс Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера Начало: У СТ.М. "Медведково" или "Алтуфьево" 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 8 отзывов Квест-экскурсия для детей по усадьбе Кусково Исследовать имение 18 века, включая уникальный Грот Начало: у Главного дома (дворца розового цвета) 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 4 отзыва Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити Впечатлиться видами с высоты птичьего полета и узнать о рекордах столицы Начало: На мосту Багратион (вестибюль моста со стороны Мос... 7 000 ₽ за всё до 7 чел.