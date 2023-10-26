Древняя и современная Якиманка: тайны и история

Прогуляться по старому району Москвы и узнать, что скрывают его дома и названия

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Улица Якиманка известна ещё с 16 века. Сначала она была селом, слободой, затем купеческим районом. А в 20 веке превратилась в важную транспортную артерию, правительственную трассу.

Предлагаю вам погрузиться в эти разные эпохи Якиманки, каждая из которых оставила свой след в архитектуре. Мы найдём любопытные детали из прошлого, поговорим об известных людях и многом другом!
Древняя и современная Якиманка: тайны и история
Древняя и современная Якиманка: тайны и история
Древняя и современная Якиманка: тайны и история
Древняя и современная Якиманка: тайны и история
Древняя и современная Якиманка: тайны и история
Древняя и современная Якиманка: тайны и история
Древняя и современная Якиманка: тайны и история
Ближайшие даты:
26
окт
2
ноя
9
ноя
16
ноя
23
ноя
30
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Во время прогулки вы:

  • поймёте, откуда пошло название «Якиманка» и кто такие кадаши, поселившиеся здесь в 16 веке;
  • полюбуетесь одной из самых красивых усадеб 19 века и услышите историю её строительства;
  • отыщете следы храма 19 столетия и известного в Москве кинотеатра;
  • узнаете, куда привозили на хранение реликвии из разрушенных храмов и как это место связано с Петром I;
  • раскроете, где на Якиманке наливали игристое и как с этой улицей связан Л. Н. Толстой;
  • найдёте НИИ детской хирургии и обитель милосердия 19 века;
  • узнаете, что за дом «с лавками» здесь находится, и многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с радиогидами. Вы можете использовать свои наушники со стандартным входом 3,5 мм.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет (в сопровождении взрослого).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Станция «Полянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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