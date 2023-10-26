Прогуляться по старому району Москвы и узнать, что скрывают его дома и названия
Улица Якиманка известна ещё с 16 века. Сначала она была селом, слободой, затем купеческим районом. А в 20 веке превратилась в важную транспортную артерию, правительственную трассу.
Предлагаю вам погрузиться в эти разные эпохи Якиманки, каждая из которых оставила свой след в архитектуре. Мы найдём любопытные детали из прошлого, поговорим об известных людях и многом другом!
Предлагаю вам погрузиться в эти разные эпохи Якиманки, каждая из которых оставила свой след в архитектуре. Мы найдём любопытные детали из прошлого, поговорим об известных людях и многом другом!
Ближайшие даты:
26
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Во время прогулки вы:
- поймёте, откуда пошло название «Якиманка» и кто такие кадаши, поселившиеся здесь в 16 веке;
- полюбуетесь одной из самых красивых усадеб 19 века и услышите историю её строительства;
- отыщете следы храма 19 столетия и известного в Москве кинотеатра;
- узнаете, куда привозили на хранение реликвии из разрушенных храмов и как это место связано с Петром I;
- раскроете, где на Якиманке наливали игристое и как с этой улицей связан Л. Н. Толстой;
- найдёте НИИ детской хирургии и обитель милосердия 19 века;
- узнаете, что за дом «с лавками» здесь находится, и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проводится с радиогидами. Вы можете использовать свои наушники со стандартным входом 3,5 мм.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет (в сопровождении взрослого).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Станция «Полянка»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 373 туристов
Меня зовут Алена. Я родилась и живу в самом прекрасном городе мира, в Москве. Я профессиональный гид с аккредитаций в Метрополитене, ВДНХ, Музее космонавтики и Новодевичьем монастыре. Приглашаю вместе совершить путешествие во времени и прикоснуться к прошлому столицы.
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