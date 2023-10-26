Улица Якиманка известна ещё с 16 века. Сначала она была селом, слободой, затем купеческим районом. А в 20 веке превратилась в важную транспортную артерию, правительственную трассу.



Предлагаю вам погрузиться в эти разные эпохи Якиманки, каждая из которых оставила свой след в архитектуре. Мы найдём любопытные детали из прошлого, поговорим об известных людях и многом другом!