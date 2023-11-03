Услышать удивительные детали из московского прошлого на групповой прогулке по сердцу столицы
На вершине Ваганьковского холма сейчас стоит Дом Пашкова.
Именно с его крыши навсегда покидали Москву Мастер и Маргарита, а его подземелья который век открывают одни тайны и рождают другие.
Это самый близкий к Кремлю холм, и потому каждые усадьба, дом и церковь, примостившиеся на нём, полны приключенческих историй, романов и детективов. Самые интересные вы узнаете на экскурсии.
Именно с его крыши навсегда покидали Москву Мастер и Маргарита, а его подземелья который век открывают одни тайны и рождают другие.
Это самый близкий к Кремлю холм, и потому каждые усадьба, дом и церковь, примостившиеся на нём, полны приключенческих историй, романов и детективов. Самые интересные вы узнаете на экскурсии.
Ближайшие даты:
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Здесь и летопись потешного и опричного дворов Ивана Грозного; и любопытные факты переезда храмов из одного места в другое; и дом, в котором жил и работал Серов; и бурные годы Гиляровского; и сказка, воплотившаяся в реальность — счастливая любовь графа Шереметева и актрисы-крестьянки Жемчуговой.
На прогулке вы узнаете, какого призрака нужно просить о помощи, если экзамен завтра, а вы к нему еще не готовы. Я расскажу, почему архитектором Дома Пашкова считается Василий Баженов — самый мистический архитектор Москвы, несмотря на то, что ни одного доказательства этому нет. А ещё покажу памятник «русской депрессии» в самом центре столицы.
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде для комфортной прогулки.
в субботу в 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Боровицкая»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 20:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 482 туристов
Писатель, литературовед, режиссёр, автор нескольких уникальных мистических и литературных экскурсий, член международной академии «Русский слог». Люблю превращать свои экскурсии в дружескую и увлекательную прогулку, рассказывать о городе и его героях, опираясь на реальные источники, но при этом глубоко, с юмором и просто.
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