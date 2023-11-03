На вершине Ваганьковского холма сейчас стоит Дом Пашкова. Именно с его крыши навсегда покидали Москву Мастер и Маргарита, а его подземелья который век открывают одни тайны и рождают другие. Это самый близкий к Кремлю холм, и потому каждые усадьба, дом и церковь, примостившиеся на нём, полны приключенческих историй, романов и детективов. Самые интересные вы узнаете на экскурсии.

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Описание

Что вас ожидает

Здесь и летопись потешного и опричного дворов Ивана Грозного; и любопытные факты переезда храмов из одного места в другое; и дом, в котором жил и работал Серов; и бурные годы Гиляровского; и сказка, воплотившаяся в реальность — счастливая любовь графа Шереметева и актрисы-крестьянки Жемчуговой.

На прогулке вы узнаете, какого призрака нужно просить о помощи, если экзамен завтра, а вы к нему еще не готовы. Я расскажу, почему архитектором Дома Пашкова считается Василий Баженов — самый мистический архитектор Москвы, несмотря на то, что ни одного доказательства этому нет. А ещё покажу памятник «русской депрессии» в самом центре столицы.

Организационные детали

Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде для комфортной прогулки.