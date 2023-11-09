Увидеть предметы быта, культа и искусства одной из самых загадочных цивилизаций
Египет во много был первым. Первая сверхдержава. Первое каменное строение. Первый календарь. Давайте я расскажу вам о нём и покажу сокровища погружённого в таинственный полумрак зала. Фараоны, жрицы, колдуны — будут героями моих рассказов. Вы окунётесь в историю Египта, рассматривая древние артефакты.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Предмет, который уже был древним, когда египтяне строили пирамиды. Страницы «Книги мёртвых». Полные надменной силы изваяния властителей. Аристократы, мерным шагом уходящие в вечность.
Вы познакомитесь с древней сказкой о скучающем фараоне и увидите всех её героев: фараона, мудреца, служительницу бога Ра, у которой была заколка-рыбка… Очень необычная заколка! Вы узнаете, сколько душ было у египтян, расшифруете иероглифы и познаете тонкости перемещения по Царству Мёртвых.
Больше любопытных деталей — на экскурсии!
Организационные детали
Вам нужно будет приобрести билеты на основную экспозицию в Главное здание ГМИИ им. Пушкина. Только для себя. Стоимость: 400–600 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Пушкинский музей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 43 туристов
Добрый день! Меня зовут Михаил, я коренной москвич с высшим историческим образованием. Мой самый любимый музей — ГМИИ им. Пушкина. С радостью стану вашим проводником по нему. На экскурсиях я рассказываю не только об истории искусства. Но и связываю ее с политикой, научными открытиями, экономикой, философскими идеями, жизнью выдающихся личностей и повседневностью.
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