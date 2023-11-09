Египет во много был первым. Первая сверхдержава. Первое каменное строение. Первый календарь. Давайте я расскажу вам о нём и покажу сокровища погружённого в таинственный полумрак зала. Фараоны, жрицы, колдуны — будут героями моих рассказов. Вы окунётесь в историю Египта, рассматривая древние артефакты.

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Описание

Что вас ожидает

Предмет, который уже был древним, когда египтяне строили пирамиды. Страницы «Книги мёртвых». Полные надменной силы изваяния властителей. Аристократы, мерным шагом уходящие в вечность.

Вы познакомитесь с древней сказкой о скучающем фараоне и увидите всех её героев: фараона, мудреца, служительницу бога Ра, у которой была заколка-рыбка… Очень необычная заколка! Вы узнаете, сколько душ было у египтян, расшифруете иероглифы и познаете тонкости перемещения по Царству Мёртвых.

Больше любопытных деталей — на экскурсии!

Организационные детали

Вам нужно будет приобрести билеты на основную экспозицию в Главное здание ГМИИ им. Пушкина. Только для себя. Стоимость: 400–600 руб. /чел.