В музее представлены как оригиналы, так и слепки всемирно известных произведений искусства. Их ценность заключается в высоком качестве исполнения, а также в том, что под одной крышей собраны самые знаковые скульптуры, тогда как подлинники разбросаны по разным музеям мира.
— Итальянский дворик
— Греческий дворик
— Искусство Древнего Египта
— Искусство Древнего Ближнего Востока
— Древняя Троя и раскопки Генриха Шлимана
— Эллинистический и римский Египет, коптское искусство
— А также экспозиции, посвященные работам Пуссена, Буше, Рубенса, Рембрандта и других мастеров