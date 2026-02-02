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Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет

Проследить историю искусства от античных цивилизаций до эпохи Просвещения
Пушкинский музей входит в десятку лучших художественных музеев России и обладает одной из крупнейших коллекций зарубежного искусства в стране.

На примере подлинников и безупречных копий мировых шедевров вы прикоснетесь к наследию Древнего мира, мастеров Возрождения и Нового времени. А в качестве вашего персонального гида выступит приложение, заранее установленное на смартфоне.
4.6
11 отзывов
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет

Описание билета

Искусство древних цивилизаций, средневековой и классической Европы

В музее представлены как оригиналы, так и слепки всемирно известных произведений искусства. Их ценность заключается в высоком качестве исполнения, а также в том, что под одной крышей собраны самые знаковые скульптуры, тогда как подлинники разбросаны по разным музеям мира.

  • Вы познакомитесь с уникальными находками и увидите своими глазами золото легендарной Трои, обнаруженное археологом Генрихом Шлиманом.
  • Перенесетесь во Флоренцию эпохи Ренессанса, изучая три фигуры Давида — копии работ прославленных итальянских мастеров Донателло, Верроккьо и Микеланджело.
  • Погрузитесь в Античность в одном из самых крупных и красивых залов музея. Шедевры древнегреческого наследия предстанут в виде статуи Афины Девы, макета Парфенона с Акрополем и других экспонатов.
  • А вот вы и в долине Нила — на земле фараонов и великих загадок древности. На аудиоэкскурсии вы узнаете о таких знаменитых артефактах, как мумия жреца Хор-Ха и саркофаг Маху.
  • Также вы рассмотрите слепки ассирийских рельефов и осознаете ценность фаюмских портретов, ставших особой главой в истории ритуальной живописи.
  • Кроме того, вас ждет знакомство с произведениями фламандской, голландской и французской живописи 17-18 веков.

Программа аудиоэкскурсии

— Итальянский дворик
— Греческий дворик
— Искусство Древнего Египта
— Искусство Древнего Ближнего Востока
— Древняя Троя и раскопки Генриха Шлимана
— Эллинистический и римский Египет, коптское искусство
— А также экспозиции, посвященные работам Пуссена, Буше, Рубенса, Рембрандта и других мастеров

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Пушкинский музей на постоянную экспозицию
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

во вторник и среду в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30, в четверг и пятницу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Взрослые: билет + аудиотур1570 ₽
Дети с 7 до 17 лет: билет + аудиотур1140 ₽
Дети до 6 лет: билет + аудиотур410 ₽
Пенсионеры: билет + аудиотур1140 ₽
Молодежь с 18 до 24 лет: билет + аудиотур1140 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник и среду в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30, в четверг и пятницу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 19118 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
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и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
3
1
2
1
Н
Великолепно организованная экскурсия. Четкая структура, легкая навигация. Дает возможность получить общее, емкое впечатление от всего музея в целом. В любой момент можно сделать паузу, передохнуть или рассмотреть экспонаты, а потом неспешно продолжить.
Великолепно организованная экскурсия. Четкая структура, легкая навигация. Дает возможность получить общее, емкое впечатление от всего музея
Великолепно организованная экскурсия. Четкая структура, легкая навигация. Дает возможность получить общее, емкое впечатление от всего музея
Великолепно организованная экскурсия. Четкая структура, легкая навигация. Дает возможность получить общее, емкое впечатление от всего музея
Великолепно организованная экскурсия. Четкая структура, легкая навигация. Дает возможность получить общее, емкое впечатление от всего музея
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Иван
Экскурсия прошла вовремя с хорошей подачей информации.
Экскурсия прошла вовремя с хорошей подачей информации.
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Романова
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую+12
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую
очень понравилось, рекомендую
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Тимошин
Для первого раза очень много интересного почерпнул. Сам музей просто шикарно, практически побывал в половине мира. Аудио экскурсия слегка "сырая", в конце сами говорят, а так отлично
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Татьяна
Хороший формат, не зависишь от группы. Отличается от аудиогида, который можно взять в самом музее. Основные шедевры показаны и рассказаны☺️.
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Наталья
Что понравилось: насыщенно информацией и интересными фактами. Только главное, без лишних подробностей. Навигация - хорошо. В основном, без проблем находила экспонаты.
Что не понравилось: к озвучке некоторые вопросики) видно было, что
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читает непрофессионал. А я ожидала именно профессиональную озвучку. Интонацию хотелось поспокойнее, поразмеренней. Ну и конечно, без запинок((под конец они стали особенно заметны. Будто гид тоже устал за 2 часа)
А так в целом всё хорошо! Спасибо за экскурсию и погружение в искусство!

Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Благодарим за вашу подробную обратную связь, нам очень важно знать о ваших впечатлениях, ведь это помогает нам совершенствовать наши туры! Обязательно примем во внимание ваши замечания об озвучке тура. Еще раз спасибо за ваш отзыв!
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