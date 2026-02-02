Пушкинский музей входит в десятку лучших художественных музеев России и обладает одной из крупнейших коллекций зарубежного искусства в стране.
На примере подлинников и безупречных копий мировых шедевров вы прикоснетесь к наследию Древнего мира, мастеров Возрождения и Нового времени. А в качестве вашего персонального гида выступит приложение, заранее установленное на смартфоне.
На примере подлинников и безупречных копий мировых шедевров вы прикоснетесь к наследию Древнего мира, мастеров Возрождения и Нового времени. А в качестве вашего персонального гида выступит приложение, заранее установленное на смартфоне.
Описание билета
Искусство древних цивилизаций, средневековой и классической Европы
В музее представлены как оригиналы, так и слепки всемирно известных произведений искусства. Их ценность заключается в высоком качестве исполнения, а также в том, что под одной крышей собраны самые знаковые скульптуры, тогда как подлинники разбросаны по разным музеям мира.
- Вы познакомитесь с уникальными находками и увидите своими глазами золото легендарной Трои, обнаруженное археологом Генрихом Шлиманом.
- Перенесетесь во Флоренцию эпохи Ренессанса, изучая три фигуры Давида — копии работ прославленных итальянских мастеров Донателло, Верроккьо и Микеланджело.
- Погрузитесь в Античность в одном из самых крупных и красивых залов музея. Шедевры древнегреческого наследия предстанут в виде статуи Афины Девы, макета Парфенона с Акрополем и других экспонатов.
- А вот вы и в долине Нила — на земле фараонов и великих загадок древности. На аудиоэкскурсии вы узнаете о таких знаменитых артефактах, как мумия жреца Хор-Ха и саркофаг Маху.
- Также вы рассмотрите слепки ассирийских рельефов и осознаете ценность фаюмских портретов, ставших особой главой в истории ритуальной живописи.
- Кроме того, вас ждет знакомство с произведениями фламандской, голландской и французской живописи 17-18 веков.
Программа аудиоэкскурсии
— Итальянский дворик
— Греческий дворик
— Искусство Древнего Египта
— Искусство Древнего Ближнего Востока
— Древняя Троя и раскопки Генриха Шлимана
— Эллинистический и римский Египет, коптское искусство
— А также экспозиции, посвященные работам Пуссена, Буше, Рубенса, Рембрандта и других мастеров
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Пушкинский музей на постоянную экспозицию
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
во вторник и среду в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30, в четверг и пятницу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Взрослые: билет + аудиотур
|1570 ₽
|Дети с 7 до 17 лет: билет + аудиотур
|1140 ₽
|Дети до 6 лет: билет + аудиотур
|410 ₽
|Пенсионеры: билет + аудиотур
|1140 ₽
|Молодежь с 18 до 24 лет: билет + аудиотур
|1140 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник и среду в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30, в четверг и пятницу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 19118 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Великолепно организованная экскурсия. Четкая структура, легкая навигация. Дает возможность получить общее, емкое впечатление от всего музея в целом. В любой момент можно сделать паузу, передохнуть или рассмотреть экспонаты, а потом неспешно продолжить.
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Экскурсия прошла вовремя с хорошей подачей информации.
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очень понравилось, рекомендую
+12
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Для первого раза очень много интересного почерпнул. Сам музей просто шикарно, практически побывал в половине мира. Аудио экскурсия слегка "сырая", в конце сами говорят, а так отлично
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Хороший формат, не зависишь от группы. Отличается от аудиогида, который можно взять в самом музее. Основные шедевры показаны и рассказаны☺️.
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Что понравилось: насыщенно информацией и интересными фактами. Только главное, без лишних подробностей. Навигация - хорошо. В основном, без проблем находила экспонаты.
Что не понравилось: к озвучке некоторые вопросики) видно было, что
Что не понравилось: к озвучке некоторые вопросики) видно было, что
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Благодарим за вашу подробную обратную связь, нам очень важно знать о ваших впечатлениях, ведь это помогает нам совершенствовать наши туры! Обязательно примем во внимание ваши замечания об озвучке тура. Еще раз спасибо за ваш отзыв!
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