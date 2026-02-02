Пушкинский музей входит в десятку лучших художественных музеев России и обладает одной из крупнейших коллекций зарубежного искусства в стране. На примере подлинников и безупречных копий мировых шедевров вы прикоснетесь к наследию Древнего мира, мастеров Возрождения и Нового времени. А в качестве вашего персонального гида выступит приложение, заранее установленное на смартфоне.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Искусство древних цивилизаций, средневековой и классической Европы

В музее представлены как оригиналы, так и слепки всемирно известных произведений искусства. Их ценность заключается в высоком качестве исполнения, а также в том, что под одной крышей собраны самые знаковые скульптуры, тогда как подлинники разбросаны по разным музеям мира.

Вы познакомитесь с уникальными находками и увидите своими глазами золото легендарной Трои, обнаруженное археологом Генрихом Шлиманом.

Перенесетесь во Флоренцию эпохи Ренессанса, изучая три фигуры Давида — копии работ прославленных итальянских мастеров Донателло, Верроккьо и Микеланджело.

Погрузитесь в Античность в одном из самых крупных и красивых залов музея. Шедевры древнегреческого наследия предстанут в виде статуи Афины Девы, макета Парфенона с Акрополем и других экспонатов.

А вот вы и в долине Нила — на земле фараонов и великих загадок древности. На аудиоэкскурсии вы узнаете о таких знаменитых артефактах, как мумия жреца Хор-Ха и саркофаг Маху.

Также вы рассмотрите слепки ассирийских рельефов и осознаете ценность фаюмских портретов, ставших особой главой в истории ритуальной живописи.

Кроме того, вас ждет знакомство с произведениями фламандской, голландской и французской живописи 17-18 веков.

Программа аудиоэкскурсии

— Итальянский дворик

— Греческий дворик

— Искусство Древнего Египта

— Искусство Древнего Ближнего Востока

— Древняя Троя и раскопки Генриха Шлимана

— Эллинистический и римский Египет, коптское искусство

— А также экспозиции, посвященные работам Пуссена, Буше, Рубенса, Рембрандта и других мастеров

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

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