Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет

Проследить историю искусства от античных цивилизаций до эпохи Просвещения

Пушкинский музей входит в десятку лучших художественных музеев России и обладает одной из крупнейших коллекций зарубежного искусства в стране.

На примере подлинников и безупречных копий мировых шедевров вы прикоснетесь к наследию Древнего мира, мастеров Возрождения и Нового времени. А в качестве вашего персонального гида выступит приложение, заранее установленное на смартфоне.
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Искусство древних цивилизаций, средневековой и классической Европы

В музее представлены как оригиналы, так и слепки всемирно известных произведений искусства. Их ценность заключается в высоком качестве исполнения, а также в том, что под одной крышей собраны самые знаковые скульптуры, тогда как подлинники разбросаны по разным музеям мира.

  • Вы познакомитесь с уникальными находками и увидите своими глазами золото легендарной Трои, обнаруженное археологом Генрихом Шлиманом.
  • Перенесетесь во Флоренцию эпохи Ренессанса, изучая три фигуры Давида — копии работ прославленных итальянских мастеров Донателло, Верроккьо и Микеланджело.
  • Погрузитесь в Античность в одном из самых крупных и красивых залов музея. Шедевры древнегреческого наследия предстанут в виде статуи Афины Девы, макета Парфенона с Акрополем и других экспонатов.
  • А вот вы и в долине Нила — на земле фараонов и великих загадок древности. На аудиоэкскурсии вы узнаете о таких знаменитых артефактах, как мумия жреца Хор-Ха и саркофаг Маху.
  • Также вы рассмотрите слепки ассирийских рельефов и осознаете ценность фаюмских портретов, ставших особой главой в истории ритуальной живописи.
  • Кроме того, вас ждет знакомство с произведениями фламандской, голландской и французской живописи 17-18 веков.

Программа аудиоэкскурсии

— Итальянский дворик
— Греческий дворик
— Искусство Древнего Египта
— Искусство Древнего Ближнего Востока
— Древняя Троя и раскопки Генриха Шлимана
— Эллинистический и римский Египет, коптское искусство
— А также экспозиции, посвященные работам Пуссена, Буше, Рубенса, Рембрандта и других мастеров

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Пушкинский музей на постоянную экспозицию
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎫Билеты🖼Музеи🧒Можно с детьмиПушкинский музей🎧Аудиогиды

Похожие туры в Москве

Исторический музей: входной билет и аудиоэкскурсия по истории Древней Руси
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Исторический музей: входной билет и аудиоэкскурсия по истории Древней Руси
Исторический музей - место, где хранятся миллионы уникальных артефактов
Красная площадь, 1
Сегодня
Завтра
19 дек
21 дек
от 990 за 1 человека
Пушкинский музей и античное искусство
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Пушкинский музей и античное искусство
Пройти по Греческому и Римскому залам в компании историка и расшифровать мировые шедевры
в районе м. Кропоткинская
24 дек
25 дек
31 дек
1 янв
5 000 за всё до 3 чел.
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Marina
Marina
5
3 отзыва
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Разобраться в искусстве древних цивилизаций, мастеров Ренессанса или творцов Северного Возрождения
в районе метро Кропоткинская
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
5 900 за всё до 2 чел.
Пушкинский музей: аудиотур от древних цивилизаций к полотнам классиков
2 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
5
1 отзыв
Пушкинский музей: аудиотур от древних цивилизаций к полотнам классиков
Коллекция Пушкинского музея считается одним из лучших среди художественных собраний Европы
улица Волхонка, 12
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
1 190 за 1 человека
Шедевры Пушкинского музея
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Валерия
Валерия
Нет отзывов
Шедевры Пушкинского музея
Приобщиться к искусству разных эпох в ГМИИ им. Пушкина
у главного входа в ГМИИ им. Пушкина
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
1250011 250 за всё до 15 чел.
Пушкинский музей: скромное обаяние «малых голландцев»
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Пушкинский музей: скромное обаяние «малых голландцев»
Перенестись в Голландию 17 века и узнать, как ее история и быт преломлялись в искусстве
Кропоткинская
24 дек
25 дек
31 дек
1 янв
4 000 за всё до 3 чел.
Музей космонавтики: входной билет + аудиоэкскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
5
1 отзыв
Музей космонавтики: входной билет + аудиоэкскурсия
Приглашаем вас присоединиться к космической Одиссее
Музей космонавтики (проспект Мира)
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
990 за 1 человека
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Московский Кремль - главный музей России
ул. Воздвиженка, 1 / 13
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
1 490 за 1 человека
Новая Третьяковка: аудиоэкскурсия с билетом по искусству XX века
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Новая Третьяковка: аудиоэкскурсия с билетом по искусству XX века
Новая Третьяковка (улица Крымский Вал, 10)
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
1 190 за 1 человека
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Marina
Marina
4.8
6 отзывов
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
Открыть мир картин-впечатлений и узнать о художниках-бунтарях
м. Кропоткинская
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
5 900 за всё до 2 чел.
Билет в Третьяковскую галерею
30 минут
Входной билет
Организатор экскурсии Третьяковская Галерея
Третьяковская Галерея
4.8
90 отзывов
Билет в Третьяковскую галерею
Познакомиться с шедеврами русского искусства 19 - начала 20 века без очередей и ожидания
здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переул...
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
500 за 1 человека
«Душой исполненный полёт»: история русского балета
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
«Душой исполненный полёт»: история русского балета
Узнать, как формировался символ национального искусства, на прогулке по театральным улицам Москвы
напротив Мэрии Москвы, ул. Тверская
25 дек
1 янв
8 янв
15 янв
4 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ