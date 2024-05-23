1 чел.
По популярности
Билеты
2 часа
Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство
Начало: М. Кропоткинская
13 июня в 11:30
14 июня в 11:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Разобраться в искусстве древних цивилизаций, мастеров Ренессанса или творцов Северного Возрождения
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 13:00
9 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 2 чел.
Билеты
2 часа
Пушкинский музей: аудиотур от древних цивилизаций к полотнам классиков
Начало: Улица Волхонка, 12
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00, кроме понедельника
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 440₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Шедевры Пушкинского музея: путешествие по искусству
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Пушкинскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Начало: У главного входа в ГМИИ им. Пушкина
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Аудиоквест в Пушкинском музее: путешествие в античный мир
Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте
Начало: В Греческом зале музея
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Импрессионисты в Пушкинском музее
Поговорить о судьбах знаменитых художников и научиться понимать, где Моне, а где Мане
Начало: У музея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Египетский зал Пушкинского музея
Увидеть предметы быта, культа и искусства одной из самых загадочных цивилизаций
Начало: У входа в Пушкинский музей
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Билеты
2 часа
Пушкинский музей и античное искусство
Пройти по Греческому и Римскому залам в компании историка и расшифровать мировые шедевры
Начало: В районе м. Кропоткинская
15 июня в 10:00
16 июня в 17:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Приют муз на Волхонке: художники, коллекционеры, меценаты
Отправиться на прогулку, насыщенную красотой и искусством (в мини-группе)
Начало: в районе станции метро Боровицкая
Расписание: в среду в 18:45, в субботу в 13:15
12 июня в 18:45
15 июня в 13:15
890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ммарина23 мая 2024Были в музее 18 мая. Осматривали основную экспозицию с экскурсоводом Мариной. Только положительные и приятные впечатления.
- ССветлана23 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию! Я получила истинное удовольствие как от самих произведений искусства, так и от рассказов гида.
- ССергей11 мая 2024Отличная лекция для тех, кто хочет познакомиться с импрессионизмом
- ЮЮлия20 апреля 2024Спасибо Марине за чудесную экскурсию. Марина очень приятный, интеллигентный человек, увлеченный специалист. Двое подростков остались очень довольны, были максимально увлечены.
- ООльга13 апреля 2024Отличный квест для детей. Подача нестандартная, не скучная, и это работает на ребёнка! Дочери 12 лет понравилось!
- ЕЕкатерина13 апреля 2024Ребенок (9 лет) был в восторге. Рекомендую. Побольше бы таких.
- ННаталья28 марта 2024Очень интересная подача материала, особенно происхождение всех жанров живописи исторически из иконописи и так далее. Очень довольны, очень интересный рассказ, с дополнительными деталями по другим экспонатам музея. Большое спасибо, Валерия!
- ЕЕлена5 марта 2024Прекрасная экскурсия и прекрасный гид!
- ММарина3 марта 2024Большое спасибо Марине за прогулку по Пушкинскому музею! Это была именно прогулка - Марина не спеша, терпеливо, учитывая наши пожелания
- ООксана25 февраля 2024Великолепный рассказ о древней Греции, античном Риме в прекрасном музее. Михаилу большое спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Пушкинский музей»
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