Пушкинский музей – экскурсии в Москве

Найдено 9 экскурсий в категории «Пушкинский музей» в Москве, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
14 отзывов
Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство
Начало: М. Кропоткинская
13 июня в 11:30
14 июня в 11:00
6 700 за всё до 5 чел.
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Билеты
2 часа
10 отзывов
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Разобраться в искусстве древних цивилизаций, мастеров Ренессанса или творцов Северного Возрождения
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 13:00
9 июня в 11:30
6 500 за всё до 2 чел.
Пушкинский музей: аудиотур от древних цивилизаций к полотнам классиков
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
14 отзывов
Пушкинский музей: аудиотур от древних цивилизаций к полотнам классиков
Начало: Улица Волхонка, 12
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00, кроме понедельника
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 440 за билет
Шедевры Пушкинского музея
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Шедевры Пушкинского музея: путешествие по искусству
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Пушкинскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Начало: У главного входа в ГМИИ им. Пушкина
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12 000 за всё до 5 чел.
Аудиоквест без гида по Пушкинскому музею (для детей 7-14 лет)
Квест
2 часа
12 отзывов
Аудиоквест в Пушкинском музее: путешествие в античный мир
Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте
Начало: В Греческом зале музея
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200 за всё до 3 чел.
Импрессионисты в Пушкинском музее
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Импрессионисты в Пушкинском музее
Поговорить о судьбах знаменитых художников и научиться понимать, где Моне, а где Мане
Начало: У музея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 100 за всё до 5 чел.
Египетский зал Пушкинского музея
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Египетский зал Пушкинского музея
Увидеть предметы быта, культа и искусства одной из самых загадочных цивилизаций
Начало: У входа в Пушкинский музей
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
4 000 за всё до 3 чел.
Пушкинский музей и античное искусство
Билеты
2 часа
9 отзывов
Пушкинский музей и античное искусство
Пройти по Греческому и Римскому залам в компании историка и расшифровать мировые шедевры
Начало: В районе м. Кропоткинская
15 июня в 10:00
16 июня в 17:00
5 000 за всё до 3 чел.
Приют муз на Волхонке: художники, коллекционеры, меценаты
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Приют муз на Волхонке: художники, коллекционеры, меценаты
Отправиться на прогулку, насыщенную красотой и искусством (в мини-группе)
Начало: в районе станции метро Боровицкая
Расписание: в среду в 18:45, в субботу в 13:15
12 июня в 18:45
15 июня в 13:15
890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • м
    марина
    23 мая 2024
    Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
    Были в музее 18 мая. Осматривали основную экспозицию с экскурсоводом Мариной. Только положительные и приятные впечатления.
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Импрессионисты в Пушкинском музее
    Спасибо за замечательную экскурсию! Я получила истинное удовольствие как от самих произведений искусства, так и от рассказов гида.
  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
    Отличная лекция для тех, кто хочет познакомиться с импрессионизмом
  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2024
    Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
    Спасибо Марине за чудесную экскурсию. Марина очень приятный, интеллигентный человек, увлеченный специалист. Двое подростков остались очень довольны, были максимально увлечены.
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    Марина показала появление, развитие и становление импрессионизма, как течения в живописи и культуре, много интересной информации о людях собравшихся великолепную коллекцию Пушкинского музея. 2.5 часа пролетели незаметно! ещё раз рекомендую! спасибо огромное!

  • О
    Ольга
    13 апреля 2024
    Аудиоквест без гида по Пушкинскому музею (для детей 7-14 лет)
    Отличный квест для детей. Подача нестандартная, не скучная, и это работает на ребёнка! Дочери 12 лет понравилось!
  • Е
    Екатерина
    13 апреля 2024
    Аудиоквест без гида по Пушкинскому музею (для детей 7-14 лет)
    Ребенок (9 лет) был в восторге. Рекомендую. Побольше бы таких.
  • Н
    Наталья
    28 марта 2024
    Шедевры Пушкинского музея
    Очень интересная подача материала, особенно происхождение всех жанров живописи исторически из иконописи и так далее. Очень довольны, очень интересный рассказ, с дополнительными деталями по другим экспонатам музея. Большое спасибо, Валерия!
  • Е
    Елена
    5 марта 2024
    Шедевры Пушкинского музея
    Прекрасная экскурсия и прекрасный гид!
  • М
    Марина
    3 марта 2024
    Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
    Большое спасибо Марине за прогулку по Пушкинскому музею! Это была именно прогулка - Марина не спеша, терпеливо, учитывая наши пожелания
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    и возраст ребенка погрузила нас в мир Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима. Я - бабушка - получила огромное удовольствие, пройдя по знакомым залам, где не была довольно давно, а внук узнал и увидел много нового, соприкоснулся с прекрасным, хоть немного прочувствовал мир искусства. Это именно то, что было нужно ребенку для первого знакомства с замечательным музеем.

  • О
    Оксана
    25 февраля 2024
    Пушкинский музей и античное искусство
    Великолепный рассказ о древней Греции, античном Риме в прекрасном музее. Михаилу большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Пушкинский музей»

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  1. Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
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  3. Пушкинский музей: аудиотур от древних цивилизаций к полотнам классиков
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  9. Зарядье
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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Пушкинский музей" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 890 до 13 100. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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