Marina проводит ещё 5 экскурсий

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Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов

Открыть мир картин-впечатлений и узнать о художниках-бунтарях
Яркие цвета, свет, знакомые сюжеты и стремительные мазки — импрессионизм любим зрителями уже больше века. Чтобы понять, какой путь прошло это течение, мы исследуем залы Пушкинского музея.

На фоне шедевров Моне, Дега, Ренуара, Писсаро вы узнаете, как из совершенных форм возникла беспредметная живопись, как писали импрессионисты и как они повлияли на развитие искусства.
4.9
20 отзывов
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов

Описание билета

Удивительная судьба импрессионизма

«Не видно контуров предметов, небрежно нарисованы фигуры людей, художник не дописал картину» — работы первых импрессионистов вызывали недоумение и критику парижских зрителей, но уже через 20 лет получили признание, а сегодня стали классикой. За пару часов мы разберемся, как это произошло. Вы узнаете, почему это направление оказало огромное влияние на развитие мировой живописи, как разные импрессионисты смотрели на смысл искусства и почему их «содружество» оказалось непрочным.

Вдохновение шедеврами

Переходя от картины к картине, вы увидите, как сформировался импрессионизм, в чем его ключевые особенности. Мы разберем полотна самых известных представителей импрессионизма и последующих направлений: Моне, Писсарро, Дега, Ренуара, а также Сезанна, Ван Гога, Пикассо и других художников рубежа 19-20 вв. А заодно обсудим, как желание писать новые сюжеты спровоцировало изобретение новых техник живописи, как одиночество и изоляция могут быть полезными для великих творцов.

Организационные детали

Обратите внимание: заказ можно оформить не позднее чем за 4 дня до желаемой вами даты экскурсии (это связано с правилами музея).

  • Экскурсия проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ им. Пушкина
  • Дополнительно оплачивается музейный сбор: 6000 руб. — для группы до 5 чел., 9000 руб. — для группы 6-10 чел., 11 000 руб. — для группы 11-15 чел. Входные билеты в галерею включены в музейный сбор.
  • Режим работы ГМИИ им. Пушкина: вторник, среда, суббота, воскресенье — с 11:00 до 20:00; четверг, пятница — с 11:00 до 21:00; понедельник — выходной
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
М. Кропоткинская
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2142 туристов
Коренная москвичка, аккредитованный гид, высшее образование, дополнительное — «История искусства». Есть аккредитация на проведение экскурсий в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, на временных и постоянных музейных выставках. В любой деятельности считаю
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важным творческое начало и увлечённость. Работа гида — это живое общение, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства. Стремлюсь заинтересовать и увлечь, создать ощущение совместного творчества. Наша команда — это гиды, объединённые любовью к Москве и желанием делиться её уникальной историей. Открываем удивительные страницы культуры, архитектуры и традиций, делая каждую программу не просто информационной, а по-настоящему эмоциональной. Специализируемся на разных темах и маршрутах — от истории и архитектуры до велоэкскурсий и сплавов на байдарках. Каждый в команде обладает глубокими и уникальными знаниями в своей области.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
2
3
2
1
Nadia
шикарная экскурсия с шикарным экскурсоводом Мариной - интересно, увлекательно и профессионально!!!
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Татьяна
Очень классная экскурсия. Марина настоящий специалист в своем деле, рассказывает интересно и с погружением в мир искусства. Я, как любитель импрессионистов, получила огромное удовольствие! Спасибо Марине 🫶🏻
Очень классная экскурсия. Марина настоящий специалист в своем деле, рассказывает интересно и с погружением в мир
Очень классная экскурсия. Марина настоящий специалист в своем деле, рассказывает интересно и с погружением в мир
Очень классная экскурсия. Марина настоящий специалист в своем деле, рассказывает интересно и с погружением в мир
Очень классная экскурсия. Марина настоящий специалист в своем деле, рассказывает интересно и с погружением в мир
Очень классная экскурсия. Марина настоящий специалист в своем деле, рассказывает интересно и с погружением в мир
Очень классная экскурсия. Марина настоящий специалист в своем деле, рассказывает интересно и с погружением в мир
Очень классная экскурсия. Марина настоящий специалист в своем деле, рассказывает интересно и с погружением в мир
Очень классная экскурсия. Марина настоящий специалист в своем деле, рассказывает интересно и с погружением в мир+1
Очень классная экскурсия. Марина настоящий специалист в своем деле, рассказывает интересно и с погружением в мир
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Мария
Великолепная экскурсия, мы остались в восторге. Время пролетело незаметно, а желание и дальше изучать импрессионистов выросло в геометрической прогрессии. Спасибо
Великолепная экскурсия, мы остались в восторге. Время пролетело незаметно, а желание и дальше изучать импрессионистов выросло
Великолепная экскурсия, мы остались в восторге. Время пролетело незаметно, а желание и дальше изучать импрессионистов выросло
Великолепная экскурсия, мы остались в восторге. Время пролетело незаметно, а желание и дальше изучать импрессионистов выросло
Великолепная экскурсия, мы остались в восторге. Время пролетело незаметно, а желание и дальше изучать импрессионистов выросло
Великолепная экскурсия, мы остались в восторге. Время пролетело незаметно, а желание и дальше изучать импрессионистов выросло
Великолепная экскурсия, мы остались в восторге. Время пролетело незаметно, а желание и дальше изучать импрессионистов выросло
Великолепная экскурсия, мы остались в восторге. Время пролетело незаметно, а желание и дальше изучать импрессионистов выросло
Великолепная экскурсия, мы остались в восторге. Время пролетело незаметно, а желание и дальше изучать импрессионистов выросло+2
Великолепная экскурсия, мы остались в восторге. Время пролетело незаметно, а желание и дальше изучать импрессионистов выросло
Великолепная экскурсия, мы остались в восторге. Время пролетело незаметно, а желание и дальше изучать импрессионистов выросло
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Т
Благодарим Марину за замечательную экскурсию. Как-будто прожили маленькую жизнь каждого из художников и даже немного жизнь коллекционеров их работ. Испытали весь спектр эмоций и погрузились в буйство мазков, форм, игры цвета, света и линий. Картины буквально оживали для нас с таким замечательным рассказчиком. Спасибо.
Благодарим Марину за замечательную экскурсию. Как-будто прожили маленькую жизнь каждого из художников и даже немного жизнь
Благодарим Марину за замечательную экскурсию. Как-будто прожили маленькую жизнь каждого из художников и даже немного жизнь
Благодарим Марину за замечательную экскурсию. Как-будто прожили маленькую жизнь каждого из художников и даже немного жизнь
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Сергей
Отличная лекция для тех, кто хочет познакомиться с импрессионизмом
Отличная лекция для тех, кто хочет познакомиться с импрессионизмом
Отличная лекция для тех, кто хочет познакомиться с импрессионизмом
Отличная лекция для тех, кто хочет познакомиться с импрессионизмом
Отличная лекция для тех, кто хочет познакомиться с импрессионизмом
Отличная лекция для тех, кто хочет познакомиться с импрессионизмом
Отличная лекция для тех, кто хочет познакомиться с импрессионизмом
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Елена
Марина приятный человек и хороший рассказчик, было интересно.
Марина приятный человек и хороший рассказчик, было интересно.
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