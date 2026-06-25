Marina проводит ещё 5 экскурсий

«Не видно контуров предметов, небрежно нарисованы фигуры людей, художник не дописал картину» — работы первых импрессионистов вызывали недоумение и критику парижских зрителей, но уже через 20 лет получили признание, а сегодня стали классикой. За пару часов мы разберемся, как это произошло. Вы узнаете, почему это направление оказало огромное влияние на развитие мировой живописи, как разные импрессионисты смотрели на смысл искусства и почему их «содружество» оказалось непрочным.
Вдохновение шедеврами
Переходя от картины к картине, вы увидите, как сформировался импрессионизм, в чем его ключевые особенности. Мы разберем полотна самых известных представителей импрессионизма и последующих направлений: Моне, Писсарро, Дега, Ренуара, а также Сезанна, Ван Гога, Пикассо и других художников рубежа 19-20 вв. А заодно обсудим, как желание писать новые сюжеты спровоцировало изобретение новых техник живописи, как одиночество и изоляция могут быть полезными для великих творцов.
Организационные детали
Обратите внимание: заказ можно оформить не позднее чем за 4 дня до желаемой вами даты экскурсии (это связано с правилами музея).
Экскурсия проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ им. Пушкина
Дополнительно оплачивается музейный сбор: 6000 руб. — для группы до 5 чел., 9000 руб. — для группы 6-10 чел., 11 000 руб. — для группы 11-15 чел. Входные билеты в галерею включены в музейный сбор.
Режим работы ГМИИ им. Пушкина: вторник, среда, суббота, воскресенье — с 11:00 до 20:00; четверг, пятница — с 11:00 до 21:00; понедельник — выходной
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
М. Кропоткинская
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2142 туристов
Коренная москвичка, аккредитованный гид, высшее образование, дополнительное — «История искусства». Есть аккредитация на проведение экскурсий в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, на временных и постоянных музейных выставках.
В любой деятельности считаю читать дальшеуменьшить
важным творческое начало и увлечённость. Работа гида — это живое общение, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства. Стремлюсь заинтересовать и увлечь, создать ощущение совместного творчества.
Наша команда — это гиды, объединённые любовью к Москве и желанием делиться её уникальной историей. Открываем удивительные страницы культуры, архитектуры и традиций, делая каждую программу не просто информационной, а по-настоящему эмоциональной.
Специализируемся на разных темах и маршрутах — от истории и архитектуры до велоэкскурсий и сплавов на байдарках. Каждый в команде обладает глубокими и уникальными знаниями в своей области.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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Nadia
шикарная экскурсия с шикарным экскурсоводом Мариной - интересно, увлекательно и профессионально!!!
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Татьяна
Очень классная экскурсия. Марина настоящий специалист в своем деле, рассказывает интересно и с погружением в мир искусства. Я, как любитель импрессионистов, получила огромное удовольствие! Спасибо Марине 🫶🏻
+1
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Мария
Великолепная экскурсия, мы остались в восторге. Время пролетело незаметно, а желание и дальше изучать импрессионистов выросло в геометрической прогрессии. Спасибо
+2
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Т
Татьяна
Благодарим Марину за замечательную экскурсию. Как-будто прожили маленькую жизнь каждого из художников и даже немного жизнь коллекционеров их работ. Испытали весь спектр эмоций и погрузились в буйство мазков, форм, игры цвета, света и линий. Картины буквально оживали для нас с таким замечательным рассказчиком. Спасибо.
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Сергей
Отличная лекция для тех, кто хочет познакомиться с импрессионизмом
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Елена
Марина приятный человек и хороший рассказчик, было интересно.
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