Marina проводит ещё 5 экскурсий

Яркие цвета, свет, знакомые сюжеты и стремительные мазки — импрессионизм любим зрителями уже больше века. Чтобы понять, какой путь прошло это течение, мы исследуем залы Пушкинского музея. На фоне шедевров Моне, Дега, Ренуара, Писсаро вы узнаете, как из совершенных форм возникла беспредметная живопись, как писали импрессионисты и как они повлияли на развитие искусства.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Удивительная судьба импрессионизма

«Не видно контуров предметов, небрежно нарисованы фигуры людей, художник не дописал картину» — работы первых импрессионистов вызывали недоумение и критику парижских зрителей, но уже через 20 лет получили признание, а сегодня стали классикой. За пару часов мы разберемся, как это произошло. Вы узнаете, почему это направление оказало огромное влияние на развитие мировой живописи, как разные импрессионисты смотрели на смысл искусства и почему их «содружество» оказалось непрочным.

Вдохновение шедеврами

Переходя от картины к картине, вы увидите, как сформировался импрессионизм, в чем его ключевые особенности. Мы разберем полотна самых известных представителей импрессионизма и последующих направлений: Моне, Писсарро, Дега, Ренуара, а также Сезанна, Ван Гога, Пикассо и других художников рубежа 19-20 вв. А заодно обсудим, как желание писать новые сюжеты спровоцировало изобретение новых техник живописи, как одиночество и изоляция могут быть полезными для великих творцов.

Организационные детали

Обратите внимание: заказ можно оформить не позднее чем за 4 дня до желаемой вами даты экскурсии (это связано с правилами музея).