Marina проводит ещё 5 экскурсий

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Удивительная судьба импрессионизма

«Не видно контуров предметов, небрежно нарисованы фигуры людей, художник не дописал картину» — работы первых импрессионистов вызывали недоумение и критику парижских зрителей, но уже через 20 лет получили признание, а сегодня стали классикой. За пару часов мы разберемся, как это произошло. Вы узнаете, почему это направление оказало огромное влияние на развитие мировой живописи, как разные импрессионисты смотрели на смысл искусства и почему их «содружество» оказалось непрочным.

Вдохновение шедеврами

Переходя от картины к картине, вы увидите, как сформировался импрессионизм, в чем его ключевые особенности. Мы разберем полотна самых известных представителей импрессионизма и последующих направлений: Моне, Писсарро, Дега, Ренуара, а также Сезанна, Ван Гога, Пикассо и других художников рубежа 19-20 вв. А заодно обсудим, как желание писать новые сюжеты спровоцировало изобретение новых техник живописи, как одиночество и изоляция могут быть полезными для великих творцов.

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