Marina проводит ещё 5 экскурсий

Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов

Открыть мир картин-впечатлений и узнать о художниках-бунтарях

Marina
Marina – Гид из Москвы
Яркие цвета, свет, знакомые сюжеты и стремительные мазки — импрессионизм любим зрителями уже больше века.

Чтобы понять, какой путь прошло это течение, мы исследуем залы Пушкинского музея.

На фоне шедевров Моне, Дега, Ренуара, Писсаро вы узнаете, как из совершенных форм возникла беспредметная живопись, как писали импрессионисты и как они повлияли на развитие искусства.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов

Что вас ожидает

Удивительная судьба импрессионизма
«Не видно контуров предметов, небрежно нарисованы фигуры людей, художник не дописал картину» — работы первых импрессионистов вызывали недоумение и критику парижских зрителей, но уже через 20 лет получили признание, а сегодня стали классикой. За пару часов мы разберемся, как это произошло. Вы узнаете, почему это направление оказало огромное влияние на развитие мировой живописи, как разные импрессионисты смотрели на смысл искусства и почему их «содружество» оказалось непрочным.

Вдохновение шедеврами
Переходя от картины к картине, вы увидите, как сформировался импрессионизм, в чем его ключевые особенности. Мы разберем полотна самых известных представителей импрессионизма и последующих направлений: Моне, Писсарро, Дега, Ренуара, а также Сезанна, Ван Гога, Пикассо и других художников рубежа 19-20 вв. А заодно обсудим, как желание писать новые сюжеты спровоцировало изобретение новых техник живописи, как одиночество и изоляция могут быть полезными для великих творцов.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ им. Пушкина
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 в галерею, которые путешественник приобретает для себя и для гида (на билет 🎫 гида действуют льготы). Билеты 🎫 можно купить онлайн или в кассе галереи: 400 руб. /взрослый, 200 руб. или бесплатно в зависимости от категории.
  • Режим работы ГМИИ им. Пушкина: вторник, среда, суббота, воскресенье — с 11:00 до 20:00; четверг, пятница — с 11:00; понедельник — выходной
  • Максимальное количество участников — 2 человека
Начало и место завершения
🚩 м. Кропоткинская
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Marina
Marina
Коренная москвичка, аккредитованный экскурсовод, образование высшее, дополнительное образование по специальности «История искусства». Увлекаюсь разными видами искусства — музыкой, архитектурными стилями, историей Москвы, иконографией. Постоянно занимаюсь повышением квалификации — посещаю мастер-классы и тематические лекции по интересующим меня вопросам истории, искусствоведения и архитектуры. В любой деятельности считаю главным наличие творческого начала, увлеченности. Для меня работа экскурсовода — это живое общение с людьми, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства и истории города. Стремлюсь заинтересовать и увлечь аудиторию в процессе экскурсии, дать ощущение совместного творчества. Хочу быть востребованным, высокообразованным экскурсоводом, способным вдохновлять людей красотой произведений искусства.
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