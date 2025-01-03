Дмитрий Экскурсия была на высшем уровне! Александра не только рассказала много интересного о модерне, но и создала атмосферу, благодаря которой прогулка по городу стала увлекательным путешествием в прошлое. Особенно запомнились её рассказы о деталях зданий и их авторах. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о культурном наследии и насладиться прогулкой по красивым местам города.

Анастасия Александра провела замечательную экскурсию.

Максимальная заинтересованность, любовь к своему делу, дружелюбие и доступная подача информации.

Благодаря постоянному общению с туристами, время пролетело незаметно.

Много эмоций и знаний осталось после встречи.

Спасибо!

Юлия Пречистенский модерн прекрасен!

Отдельная и персональная благодарность Александре) отлично погуляли! Узнала много нового) рекомендасьон)

к катя Очень приятная девушка Александра. Отвечала на все вопрсы. 1,5 часа прошли незаметно. Спасибо ей!

Н Наталья Остались довольны экскурсией. Александра очень интересный и приятный рассказчик. Рекомендуем)

Я Яна Понравилась прогулка а Александрой! Экскурсия достаточно насыщенная, но не утомительная) Увидели Пречистенку с новой стороны, некоторые дома стали открытием😍Но главное - прониклись и вдохновились модерном) Спасибо Александре🙂

В Виталий Можно долго расписывать умение Александры вести экскурсию, открывать тайны зданий. Скажу просто. Я 38 лет живу в районе Пречистенки. Александре удалось рассказать мне что-то новое, дополнить мою картину. Спасибо

H Helen Большое спасибо Александре за интересную и познавательную экскурсию! Маршрут хорошо проработан, тема экскурсии раскрыта, в голове выстроилась картинка того, как последовательно возникали архитектурные стили и в чем отличительные элементы модерна. Будем рады посетить новые программы экскурсовода!

А Алексей



Сама экскурсия выстроена в замечательном формате, читать дальше очень структурный рассказ, который легко слушается. Новые термины легко запоминаются, благодаря продуманным акцентам откладываются в памяти множество интересных исторических фактов. Архитектура Москвы - это действительно красиво.



Александра - большой профессионал, способная легко и непринужденно зажечь интерес к архитектуре. Спасибо за хорошо проведенное время! Благодарю Александру за отличную экскурсию! Начиная с момента встречи, Александра сразу произвела приятное впечатление и зажгла интерес вступительными вопросами и небольшим рассказом по теме модерна.Сама экскурсия выстроена в замечательном формате,

А Алексей читать дальше обсуждения декоративных элементов.

Александра обладает отличной дикцией и приятным тембром голоса. Говорит уверенно, энергично, с радостью отвечает на вопросы - очевидно, ей эта тема близка и она стремится заинтересовать ей других. Могу рекомендовать к посещению её экскурсии! Экскурсия была лёгкой и информативной и дала возможность окунуться в архитектуру московского модерна. Мы разобрали его историю, характерные черты, все проходило в очень комфортной и приятной манере; особенно душевными были

Татьяна Чувствуется в экскурсоводе базовое инженерное образование и любовь к архитектуре. Александра на понятном языке объясняет все замысловатые термины, показывая всё на фасадах особняков. Модерн как доминирующий стиль в этой экскурсии для меня сложился, я его поняла окончательно (и в этом, несомненно, заслуга экскурсовода).

В Виктория Огромная благодарность экскурсоводу Александре за интересные факты.

Лично меня поразила красота архитектурных сооружений в стиле модерн.

Они такие необычные, по своему красивы и интересны. Их хочется разглядывать, изучая каждую деталь экстерьера. Очень интересно не только наслаждаться красотой зданий, но и узнавать их историю.

Для себя сделала вывод, что надо почаще гулять по московским улочкам и проездам и лучше всего с экскурсией)