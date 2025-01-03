Фантазии модерна на Пречистенке

Прогулка по центру Москвы с изучением архитектуры модерна, небоскрёбов начала 20 века и облицовки плиткой-кабанчиком. Узнайте о проектировании изнутри наружу
На экскурсии по Пречистенке участники увидят ключевые элементы московского модерна.

Доходные дома и особняки, такие как символ эпохи модерна дом Якова Рекка и работа Фёдора Шехтеля - особняк Дерожинской, раскроют перед вами разнообразие стилей.

Архитектурные шедевры начала 20 века, включая особняк Миндовского и дом Мелетиных, позволят понять, как модерн сочетает неоклассику с современными планировками
5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🏙️ Исторические небоскрёбы
  • 🎨 Разнообразие стилей
  • 📜 Интересные факты
  • 🚶‍♂️ Прогулка по центру Москвы
Фантазии модерна на Пречистенке
Фантазии модерна на Пречистенке
Фантазии модерна на Пречистенке
Ближайшие даты:
9
мар30
мар
Время начала: 12:00, 13:00

Что можно увидеть

  • Доходный дом Якова Рекка
  • Особняк Миндовского
  • Особняк Гутхейля
  • Особняк Якунчиковой
  • Доходный дом Циркунова
  • Доходный дом Исакова
  • Особняк Медынцева
  • Доходный дом Мелетиных
  • Особняк Дерожинской

Описание экскурсии

Доходный дом Якова Рекка — символ эпохи модерна. Он раскрывает важную тенденцию — появление строительных обществ и использование неоклассики.

Особняк Миндовского — вы увидите, как неоклассика сочетается с современной планировкой в нынешнем посольстве.

Особняк Гутхейля — сборный образ венского сецессиона и французского ар-нуво.

Особняк Якунчиковой — пример динамической композиции и слома канона структуры фасада.

Доходный дом Циркунова с отсылками к Средневековью, что было частым явлением в начале 20 века.

Доходный дом Исакова — один из образцов модерна в московской архитектуре Льва Кекушева.

Особняк Медынцева, природные мотивы которого намекают на желание вернуться в лоно природы на фоне техницизма.

Доходный дом Мелетиных — ритмически сложная композиция с масками ацтеков.

Особняк Дерожинской — работа известнейшего архитектора модерна Фёдора Шехтеля.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым путешественникам.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Дмитрий
3 янв 2025
Экскурсия была на высшем уровне! Александра не только рассказала много интересного о модерне, но и создала атмосферу, благодаря которой прогулка по городу стала увлекательным путешествием в прошлое. Особенно запомнились её рассказы о деталях зданий и их авторах. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о культурном наследии и насладиться прогулкой по красивым местам города.
Анастасия
1 окт 2024
Александра провела замечательную экскурсию.
Максимальная заинтересованность, любовь к своему делу, дружелюбие и доступная подача информации.
Благодаря постоянному общению с туристами, время пролетело незаметно.
Много эмоций и знаний осталось после встречи.
Спасибо!
Юлия
26 сен 2024
Пречистенский модерн прекрасен!
Отдельная и персональная благодарность Александре) отлично погуляли! Узнала много нового) рекомендасьон)
к
24 сен 2024
Очень приятная девушка Александра. Отвечала на все вопрсы. 1,5 часа прошли незаметно. Спасибо ей!
Н
11 сен 2024
Остались довольны экскурсией. Александра очень интересный и приятный рассказчик. Рекомендуем)
Я
31 авг 2024
Понравилась прогулка а Александрой! Экскурсия достаточно насыщенная, но не утомительная) Увидели Пречистенку с новой стороны, некоторые дома стали открытием😍Но главное - прониклись и вдохновились модерном) Спасибо Александре🙂
В
31 авг 2024
Можно долго расписывать умение Александры вести экскурсию, открывать тайны зданий. Скажу просто. Я 38 лет живу в районе Пречистенки. Александре удалось рассказать мне что-то новое, дополнить мою картину. Спасибо
H
6 авг 2024
Большое спасибо Александре за интересную и познавательную экскурсию! Маршрут хорошо проработан, тема экскурсии раскрыта, в голове выстроилась картинка того, как последовательно возникали архитектурные стили и в чем отличительные элементы модерна. Будем рады посетить новые программы экскурсовода!
А
3 авг 2024
Благодарю Александру за отличную экскурсию! Начиная с момента встречи, Александра сразу произвела приятное впечатление и зажгла интерес вступительными вопросами и небольшим рассказом по теме модерна.

Сама экскурсия выстроена в замечательном формате,
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очень структурный рассказ, который легко слушается. Новые термины легко запоминаются, благодаря продуманным акцентам откладываются в памяти множество интересных исторических фактов. Архитектура Москвы - это действительно красиво.

Александра - большой профессионал, способная легко и непринужденно зажечь интерес к архитектуре. Спасибо за хорошо проведенное время!

А
1 авг 2024
Экскурсия была лёгкой и информативной и дала возможность окунуться в архитектуру московского модерна. Мы разобрали его историю, характерные черты, все проходило в очень комфортной и приятной манере; особенно душевными были
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обсуждения декоративных элементов.
Александра обладает отличной дикцией и приятным тембром голоса. Говорит уверенно, энергично, с радостью отвечает на вопросы - очевидно, ей эта тема близка и она стремится заинтересовать ей других. Могу рекомендовать к посещению её экскурсии!

Экскурсия была лёгкой и информативной и дала возможность окунуться в архитектуру московского модерна. Мы разобрали егоЭкскурсия была лёгкой и информативной и дала возможность окунуться в архитектуру московского модерна. Мы разобрали его
Татьяна
1 авг 2024
Чувствуется в экскурсоводе базовое инженерное образование и любовь к архитектуре. Александра на понятном языке объясняет все замысловатые термины, показывая всё на фасадах особняков. Модерн как доминирующий стиль в этой экскурсии для меня сложился, я его поняла окончательно (и в этом, несомненно, заслуга экскурсовода).
Чувствуется в экскурсоводе базовое инженерное образование и любовь к архитектуре. Александра на понятном языке объясняет всеЧувствуется в экскурсоводе базовое инженерное образование и любовь к архитектуре. Александра на понятном языке объясняет всеЧувствуется в экскурсоводе базовое инженерное образование и любовь к архитектуре. Александра на понятном языке объясняет все
В
1 авг 2024
Огромная благодарность экскурсоводу Александре за интересные факты.
Лично меня поразила красота архитектурных сооружений в стиле модерн.
Они такие необычные, по своему красивы и интересны. Их хочется разглядывать, изучая каждую деталь экстерьера. Очень интересно не только наслаждаться красотой зданий, но и узнавать их историю.
Для себя сделала вывод, что надо почаще гулять по московским улочкам и проездам и лучше всего с экскурсией)
Елена
1 авг 2024
Спасибо Александре за увлекательную экскурсию! Пролетела на одном дыхании, интересно, динамично, познавательно! Александра яркий экскурсовод и явно профессионал: слушать ее одно удовольствие! Еще раз спасибо. Однозначно рекомендую Александру 👍

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