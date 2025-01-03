Доходные дома и особняки, такие как символ эпохи модерна дом Якова Рекка и работа Фёдора Шехтеля - особняк Дерожинской, раскроют перед вами разнообразие стилей.
Архитектурные шедевры начала 20 века, включая особняк Миндовского и дом Мелетиных, позволят понять, как модерн сочетает неоклассику с современными планировками
5 причин купить эту экскурсию
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- 🎨 Разнообразие стилей
- 📜 Интересные факты
- 🚶♂️ Прогулка по центру Москвы
Что можно увидеть
- Доходный дом Якова Рекка
- Особняк Миндовского
- Особняк Гутхейля
- Особняк Якунчиковой
- Доходный дом Циркунова
- Доходный дом Исакова
- Особняк Медынцева
- Доходный дом Мелетиных
- Особняк Дерожинской
Описание экскурсии
Доходный дом Якова Рекка — символ эпохи модерна. Он раскрывает важную тенденцию — появление строительных обществ и использование неоклассики.
Особняк Миндовского — вы увидите, как неоклассика сочетается с современной планировкой в нынешнем посольстве.
Особняк Гутхейля — сборный образ венского сецессиона и французского ар-нуво.
Особняк Якунчиковой — пример динамической композиции и слома канона структуры фасада.
Доходный дом Циркунова с отсылками к Средневековью, что было частым явлением в начале 20 века.
Доходный дом Исакова — один из образцов модерна в московской архитектуре Льва Кекушева.
Особняк Медынцева, природные мотивы которого намекают на желание вернуться в лоно природы на фоне техницизма.
Доходный дом Мелетиных — ритмически сложная композиция с масками ацтеков.
Особняк Дерожинской — работа известнейшего архитектора модерна Фёдора Шехтеля.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым путешественникам.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
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Максимальная заинтересованность, любовь к своему делу, дружелюбие и доступная подача информации.
Благодаря постоянному общению с туристами, время пролетело незаметно.
Много эмоций и знаний осталось после встречи.
Спасибо!
Отдельная и персональная благодарность Александре) отлично погуляли! Узнала много нового) рекомендасьон)
Сама экскурсия выстроена в замечательном формате,
Лично меня поразила красота архитектурных сооружений в стиле модерн.
Они такие необычные, по своему красивы и интересны. Их хочется разглядывать, изучая каждую деталь экстерьера. Очень интересно не только наслаждаться красотой зданий, но и узнавать их историю.
Для себя сделала вывод, что надо почаще гулять по московским улочкам и проездам и лучше всего с экскурсией)