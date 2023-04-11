Увидеть дома, которые у всех на слуху, и разузнать, что творилось за их стенами
Пречистенка — не просто старинная улица, а родной, любимый дом для артистов, коммерсантов, писателей и поэтов, в разное время населявших её.
Гуляя среди элегантных усадебных особняков, вы убедитесь, что эти места не зря сравнивают с фешенебельным предместьем Парижа — Сен-Жерменом. Здесь каждый дом — венец творения, а имя его владельца — отдельная страница истории.
Гуляя среди элегантных усадебных особняков, вы убедитесь, что эти места не зря сравнивают с фешенебельным предместьем Парижа — Сен-Жерменом. Здесь каждый дом — венец творения, а имя его владельца — отдельная страница истории.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Маршрут экскурсии небольшой: в группе до 10 человек вы пройдёте от начала Пречистенки до конца Остоженки, минуя несколько переулков. Но охватывает он несколько веков истории и целую россыпь известных имён.
- Говоря о пожаре 1812-го года, до неузнаваемости изменившем облик столицы, отыщем две старинные прекрасно сохранившиеся усадьбы, заняты сейчас литературными музеями.
- Выясним, кто поселился в «Пречистенском дворце», занимавшем когда-то целый квартал.
- Увидим сразу несколько «булгаковских мест»: Калабуховский дом, где автор «Собачьего сердца» поселил профессора Преображенского, пожарную часть, где обитал бездомный пёс Шарик, и особняк Мастера.
- Разберёмся, где находится мастерская, подарившая миру бессмертные символы советского быта — скульптуру «Рабочий и колхозница» и гранёный стакан.
- А еще в программе прогулки — благородные девицы и «страсти по Айседоре», хулиганы и их исповеди, французская живопись и современное искусство.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле метро «Кропоткинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду в 16:00, в воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела 163 экскурсии для 351 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна. Я — жительница Москвы и её экскурсовод. Люблю свой город, увлекаюсь его историей, архитектурой, искусством, особенно периодом Серебряного века. Надеюсь увлечь и вас. Приходите!Задать вопрос
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