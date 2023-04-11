Пречистенка аристократическая, литературная, художественная (мини-группа)

Увидеть дома, которые у всех на слуху, и разузнать, что творилось за их стенами

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Пречистенка — не просто старинная улица, а родной, любимый дом для артистов, коммерсантов, писателей и поэтов, в разное время населявших её.

Гуляя среди элегантных усадебных особняков, вы убедитесь, что эти места не зря сравнивают с фешенебельным предместьем Парижа — Сен-Жерменом. Здесь каждый дом — венец творения, а имя его владельца — отдельная страница истории.
Пречистенка аристократическая, литературная, художественная (мини-группа)
Пречистенка аристократическая, литературная, художественная (мини-группа)
Пречистенка аристократическая, литературная, художественная (мини-группа)
Пречистенка аристократическая, литературная, художественная (мини-группа)
Пречистенка аристократическая, литературная, художественная (мини-группа)
Пречистенка аристократическая, литературная, художественная (мини-группа)
Пречистенка аристократическая, литературная, художественная (мини-группа)
Пречистенка аристократическая, литературная, художественная (мини-группа)
Пречистенка аристократическая, литературная, художественная (мини-группа)
Пречистенка аристократическая, литературная, художественная (мини-группа)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маршрут экскурсии небольшой: в группе до 10 человек вы пройдёте от начала Пречистенки до конца Остоженки, минуя несколько переулков. Но охватывает он несколько веков истории и целую россыпь известных имён.

  • Говоря о пожаре 1812-го года, до неузнаваемости изменившем облик столицы, отыщем две старинные прекрасно сохранившиеся усадьбы, заняты сейчас литературными музеями.
  • Выясним, кто поселился в «Пречистенском дворце», занимавшем когда-то целый квартал.
  • Увидим сразу несколько «булгаковских мест»: Калабуховский дом, где автор «Собачьего сердца» поселил профессора Преображенского, пожарную часть, где обитал бездомный пёс Шарик, и особняк Мастера.
  • Разберёмся, где находится мастерская, подарившая миру бессмертные символы советского быта — скульптуру «Рабочий и колхозница» и гранёный стакан.
  • А еще в программе прогулки — благородные девицы и «страсти по Айседоре», хулиганы и их исповеди, французская живопись и современное искусство.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 16:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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