Пречистенка — не просто старинная улица, а родной, любимый дом для аристократов, купцов, писателей и поэтов, в разное время населявших её.
Гуляя среди элегантных усадебных особняков, вы убедитесь, что эти места не зря называют «заповедником архитектуры». Здесь что ни дом — то венец творения, а имя каждого владельца достойно отдельного рассказа.
Гуляя среди элегантных усадебных особняков, вы убедитесь, что эти места не зря называют «заповедником архитектуры». Здесь что ни дом — то венец творения, а имя каждого владельца достойно отдельного рассказа.
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии небольшой: вы пройдёте от начала Пречистенки практически до её конца, минуя несколько переулков. Но охватывает он несколько веков истории и целую россыпь известных имён.
- Говоря о пожаре 1812-го года, который изменил облик столицы, отыщем две сохранившиеся усадьбы, занятые сейчас литературными музеями.
- Выясним, кто поселился в «Пречистенском дворце», занимавшем когда-то целый квартал.
- Увидим сразу несколько «булгаковских мест»: Калабуховский дом, где автор «Собачьего сердца» поселил профессора Преображенского, пожарную часть, где обитал бездомный пёс Шарик, и особняк Мастера.
- Разберёмся, где находится мастерская, подарившая миру бессмертные символы советского быта — скульптуру «Рабочий и колхозница» и гранёный стакан.
- А еще в программе прогулки — благородные девицы и «страсти по Айседоре», хулиганы и их исповеди, французская живопись и современное искусство.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- В будние дни в обеденное время можем зайти в Дом Учёных (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1343 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна. Я — жительница Москвы и её экскурсовод. Люблю свой город, увлекаюсь его историей, архитектурой, искусством, особенно периодом Серебряного века. Надеюсь увлечь и вас. Приходите!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Очень познавательно. Узнали много интересного. Спасибо большое)
Татьяна
Ответ организатора:
Спасибо за отклик, Ульяна. Приходите и на другие экскурсии.
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Д
Невероятная экскурсия! Очень интересно, прекрасная подача! Время пролетело незаметно. Будет познавательно и жителям города, и гостям столицы. Однозначно порекомендую знакомым!
Татьяна
Ответ организатора:
Как же здорово получить такой чудесный отзыв, я очень рада. Спасибо, Дилия, и до новых встреч!
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З
Огромное спасибо экскурсоводу Татьяне за новые открытия о любимом городе ❤️ Татьяна - очень приятный человек, чуткая и внимательная 🙂 Как много интересного вокруг! Мы ни разу не заскучали на
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Н
Экскурсия понравилась, красивый маршрут. Татьяна хорошо разбирается в теме, интересно рассказывает и отвечает на все вопросы.
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В составе мини группы прошлись по Пречистенке, посмотрели разнообразную архитектуру прошлых веков, узнали историю домов и их обитателей, увидели спрятанные дворики Москвы и вплетение одной эпохи в другую… очень красивый район столицы, его обязательно нужно посмотреть!!
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И
16.04.2023 -« Пречистенка аристократическая, литературная, художественная» - премьера новой авторской экскурсии Татьяны.
Гуляя по Пречистенке, Пречистенском,Чистом и Мансуровском переулкам среди элегантных усадебных особняков, Татьяна рассказала об истории создания этих архитектурных щедевров
Гуляя по Пречистенке, Пречистенском,Чистом и Мансуровском переулкам среди элегантных усадебных особняков, Татьяна рассказала об истории создания этих архитектурных щедевров
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