Описание экскурсии Путешествие по Можайским землям Это путешествие можно назвать гастрономическим, ведь оно очень вкусное, с аппетитными дегустациями! Посетим лесную эко-ферму, узнаем, как варят сыр, попробуем козьи сыры, йогурт и творожные конфеты «козьи рафаэлло», а также отобедаем супом из перепелов с пышными пирожками! В Можайске спустимся в подклеты Никольского собора с сохранившимися мощными стенами и сводами Можайского кремля XIV века, а в Верее пройдем по подвесному мосту через речку Протва, поднимемся на храмовую смотровую площадку Входоиерусалимской церкви-цитадели с черными куполами, увидим один из необычных памятников герою войны 1812 года генералу Дорохову на белокаменной скале. С посещением целительного источника чудотворца Ферапонта и Лужецкого монастыря. Верея — самый маленький город Подмосковья Дивной красоты городочек, великолепно обновленный, с иголочки отреставрированный и очень ухоженный. Белоснежные Торговые ряды и могучие валы древнего Верейского кремля, нарядная площадь с обновленными купеческими и дворянскими особняками, интересные памятники героям 1812 года, современные, очень уютные городские пространства с дорожками и переходами, лавочками и фонариками, уголками отдыха, и оборудованные смотровые площадки создают волшебный ансамбль преображенного древнего городка. А из-за того, что Верея необыкновенно компактная и крохотная, создается полное впечатление прогулки по нарядному игрушечному городку, здесь хочется рассматривать, впитывать и фотографировать!

