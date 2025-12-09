Мы будем путешествовать по красивейшему, богатому историческими памятниками, экологически чистому региону Подмосковья — по просторам Можайских земель.
Описание экскурсииПутешествие по Можайским землям Это путешествие можно назвать гастрономическим, ведь оно очень вкусное, с аппетитными дегустациями! Посетим лесную эко-ферму, узнаем, как варят сыр, попробуем козьи сыры, йогурт и творожные конфеты «козьи рафаэлло», а также отобедаем супом из перепелов с пышными пирожками! В Можайске спустимся в подклеты Никольского собора с сохранившимися мощными стенами и сводами Можайского кремля XIV века, а в Верее пройдем по подвесному мосту через речку Протва, поднимемся на храмовую смотровую площадку Входоиерусалимской церкви-цитадели с черными куполами, увидим один из необычных памятников герою войны 1812 года генералу Дорохову на белокаменной скале. С посещением целительного источника чудотворца Ферапонта и Лужецкого монастыря. Верея — самый маленький город Подмосковья Дивной красоты городочек, великолепно обновленный, с иголочки отреставрированный и очень ухоженный. Белоснежные Торговые ряды и могучие валы древнего Верейского кремля, нарядная площадь с обновленными купеческими и дворянскими особняками, интересные памятники героям 1812 года, современные, очень уютные городские пространства с дорожками и переходами, лавочками и фонариками, уголками отдыха, и оборудованные смотровые площадки создают волшебный ансамбль преображенного древнего городка. А из-за того, что Верея необыкновенно компактная и крохотная, создается полное впечатление прогулки по нарядному игрушечному городку, здесь хочется рассматривать, впитывать и фотографировать!
Что можно увидеть на экскурсии?
- Можайский Кремль
- Лужецкий Ферапонтов монастырь
- Святой колодец преподобного Ферапонта Чудотворца Можайского
- Верея
- Эко-ферма «Александровский Спас»
Что включено
- Услуги гида-сопровождающего
- Входные билеты в музеи
- Посещение экофермы с дегустациями
- Знакомство с процессом сыроварения через специальное окно
- Использование устройства «радиогид»
Что не входит в цену
- Обед - 750 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Россия, Москва, Западный административный округ, район Дорогомилово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
