Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для посещения Измайловского кремля. В это время территория оживает, предлагая множество культурных мероприятий и выставок на свежем воздухе. Летний период позволяет в полной мере насладиться прогулками по живописным местам и атмосферой креативного арт-кластера. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также стоит посетить это место. В это время меньше туристов, что позволяет более спокойно исследовать архитектурные детали и насладиться атмосферой истории и искусства.

В начале XXI века в Москве, в живописном районе Измайлово, возник новый кремль, который вызвал множество споров и обсуждений.Но что на самом деле представляет собой это место? Экскурсия «Измайловский кремль

- сказка и быль» приглашает вас в увлекательное путешествие, где вы сможете оценить красоту и уникальность этого комплекса. Вы узнаете о его архитектурных особенностях, исконно-русском стиле и славянских символах. Экскурсия предоставит возможность познакомиться с историей места, начиная от идеи его создания и заканчивая современным арт-кластером Vernissage by Flacon, где кипит креативная жизнь. Вас ждет посещение антикварного рынка, где каждый предмет хранит часть истории, и прогулка по крышам, открывающим великолепные виды. Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов, которая позволит вам по-новому взглянуть на Измайловский кремль и оценить его по достоинству

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

За что стоит полюбить Измайловский кремль

С момента постройки это место многие невзлюбили за китчевость и близость к Черкизовскому рынку, а историки ругали авторов за слова о восозданном дворце Алексея Михайловича. На экскурсии мы разберемся с этими обвинениями и поговорим о достоинствах Измайловского кремля. Я расскажу, откуда возникла идея построить в Москве что-то исконно-русское и затрону тему свободы творчества.

В гостях у царя

Мы начнем экскурсию по соседству с кремлем — на острове в центре Серебряно-Виноградного пруда. Здесь оживут образы усадьбы Измайлово царя Алексея Михайловича, где в 17 веке располагалось огромное диковинное хозяйство: росли виноградные сады, барбарисы, дыни и арбузы. Вы раскроете, как это место связано с итальянским островом Мурано, увидите старинный Покровский собор и узнаете о первых русских зоопарке и театре.

Измайловский кремль вдоль и поперек

Нарядный комплекс откроется вам с разных сторон. На примере деревянных построек вы изучите архитектурные детали древних русских городов и славянские символы. Затем вас ждет мир художников, мастеров, старьевщиков — колоритный антикварный рынок. Завершит экскурсию Vernissage by Flacon — новый арт-кластер, где всегда бурлит креативная жизнь.

Организационные детали