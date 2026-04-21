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Измайловский кремль - сказка и быль

Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
В начале XXI века в Москве, в живописном районе Измайлово, возник новый кремль, который вызвал множество споров и обсуждений.

Но что на самом деле представляет собой это место? Экскурсия «Измайловский кремль
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- сказка и быль» приглашает вас в увлекательное путешествие, где вы сможете оценить красоту и уникальность этого комплекса. Вы узнаете о его архитектурных особенностях, исконно-русском стиле и славянских символах.

Экскурсия предоставит возможность познакомиться с историей места, начиная от идеи его создания и заканчивая современным арт-кластером Vernissage by Flacon, где кипит креативная жизнь.

Вас ждет посещение антикварного рынка, где каждый предмет хранит часть истории, и прогулка по крышам, открывающим великолепные виды.

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов, которая позволит вам по-новому взглянуть на Измайловский кремль и оценить его по достоинству

5
70 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная архитектура
  • 🖼️ Креативный арт-кластер
  • 🕰️ Исторические факты
  • 🛍️ Антикварный рынок
  • 🏰 Восстановленный дворец

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для посещения Измайловского кремля. В это время территория оживает, предлагая множество культурных мероприятий и выставок на свежем воздухе. Летний период позволяет в полной мере насладиться прогулками по живописным местам и атмосферой креативного арт-кластера. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также стоит посетить это место. В это время меньше туристов, что позволяет более спокойно исследовать архитектурные детали и насладиться атмосферой истории и искусства.
Сейчас август — это идеальное время.
Измайловский кремль - сказка и быль
Измайловский кремль - сказка и быль
Измайловский кремль - сказка и быль

Что можно увидеть

  • Измайловский кремль
  • Покровский собор
  • Vernissage by Flacon

Описание экскурсии

За что стоит полюбить Измайловский кремль

С момента постройки это место многие невзлюбили за китчевость и близость к Черкизовскому рынку, а историки ругали авторов за слова о восозданном дворце Алексея Михайловича. На экскурсии мы разберемся с этими обвинениями и поговорим о достоинствах Измайловского кремля. Я расскажу, откуда возникла идея построить в Москве что-то исконно-русское и затрону тему свободы творчества.

В гостях у царя

Мы начнем экскурсию по соседству с кремлем — на острове в центре Серебряно-Виноградного пруда. Здесь оживут образы усадьбы Измайлово царя Алексея Михайловича, где в 17 веке располагалось огромное диковинное хозяйство: росли виноградные сады, барбарисы, дыни и арбузы. Вы раскроете, как это место связано с итальянским островом Мурано, увидите старинный Покровский собор и узнаете о первых русских зоопарке и театре.

Измайловский кремль вдоль и поперек

Нарядный комплекс откроется вам с разных сторон. На примере деревянных построек вы изучите архитектурные детали древних русских городов и славянские символы. Затем вас ждет мир художников, мастеров, старьевщиков — колоритный антикварный рынок. Завершит экскурсию Vernissage by Flacon — новый арт-кластер, где всегда бурлит креативная жизнь.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов (посещение крыш свободное)
  • По желанию после экскурсии вы можете посетить интересные музеи на территории кремля (вход — от 100 руб. с человека)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Партизанская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1090 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Гулять по городу, изучать его, проникать в его глубины я полюбила очень давно, это было со мной неосознанно всегда. В 2016 году я поняла, что эту
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любовь можно перевести в профессию, отучилась на гида и теперь показываю город и рассказываю о его тайнах уже официально. Мой любимый район Москвы — Измайлово, а также многие улочки и переулочки в самом центре, какие бы мне хотелось показать и вам. Считаю, что на моих экскурсиях всегда свободно, просторно, есть о чём поговорить и порассуждать вместе. Это такие интеллектуальные прогулки, где я, ваш гид, показываю и рассказываю всё самое интересное, а вы добавляете и делитесь уже своими впечатлениями в ответ. И какой бы пасмурный или солнечный ни был день, настроение после прогулки всегда чудесное и вдохновлённое. Всех приглашаю! И буду рада нашему знакомству!)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
4
4
3
2
1
Анастасия
спасибо большое за экскурсию! Гид отлично разбирается в своем деле! Маршрут построен здорово! Несмотря на конфликтность некоторых участников группы и четверых детей, гид была сдержана, здорово переключалась, рассказывала заинтересованным, не отвлекалась, не терялась - этим самым показывала свой огромный профессионализм! Спасибо!
спасибо большое за экскурсию! Гид отлично разбирается в своем деле! Маршрут построен здорово! Несмотря на конфликтность
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Наталья
была на экскурсии с экскурсоводом Татьяной!!!!! 👸Осталась в полном восторге, от подачи проведения экскурсии.
очень доступно и с интересом было все!!!
Продумано все до мелочей, подача информации, темп прогулки.
много интересных фактов узнала!
рекомендую Татьяну❤️
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А
Очень понравилась прогулка по Измайловскому Кремлю и острову. Татьяна единственный экскурсовод,который предлагает совместить прогулку по Кремлю и острову!!!
Встреча была вовремя,без опозданий,интересный рассказ,отдельная благодарность за то,что не смущалась нашей большой компании с детьми,которые постоянно отвлекались:))
Очень понравилась прогулка по Измайловскому Кремлю и острову. Татьяна единственный экскурсовод,который предлагает совместить прогулку по Кремлю
Очень понравилась прогулка по Измайловскому Кремлю и острову. Татьяна единственный экскурсовод,который предлагает совместить прогулку по Кремлю
Очень понравилась прогулка по Измайловскому Кремлю и острову. Татьяна единственный экскурсовод,который предлагает совместить прогулку по Кремлю
Очень понравилась прогулка по Измайловскому Кремлю и острову. Татьяна единственный экскурсовод,который предлагает совместить прогулку по Кремлю
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Наталья
Экскурсия очень понравилась! Узнали для себя много нового и интересного. Татьяна с удовольствием отвечала на все наши вопросы.
Экскурсия очень понравилась! Узнали для себя много нового и интересного. Татьяна с удовольствием отвечала на все наши вопросы.
Экскурсия очень понравилась! Узнали для себя много нового и интересного. Татьяна с удовольствием отвечала на все наши вопросы.
Экскурсия очень понравилась! Узнали для себя много нового и интересного. Татьяна с удовольствием отвечала на все наши вопросы.
Экскурсия очень понравилась! Узнали для себя много нового и интересного. Татьяна с удовольствием отвечала на все наши вопросы.
Экскурсия очень понравилась! Узнали для себя много нового и интересного. Татьяна с удовольствием отвечала на все наши вопросы.
Экскурсия очень понравилась! Узнали для себя много нового и интересного. Татьяна с удовольствием отвечала на все наши вопросы.
Экскурсия очень понравилась! Узнали для себя много нового и интересного. Татьяна с удовольствием отвечала на все наши вопросы.
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Л
Татьяна, спасибо большое за такой интересный маршрут и такую непринужденную подачу материала.
мы остались довольны 😊
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Н
Благодарю Татьяну за интересную информацию о постройке и реконструкции Измайловского кремля и прилегающей территории; за локации с необыкновенной историей, несмотря на недружелюбную погоду в день экскурсии; за бережное отношение к истории.
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