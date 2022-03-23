Измайловский кремль - сказка и быль

Увидеть намного больше, чем яркий новодел, перенестись в 17 век и ощутить дух творчества

5
1 отзыв
Индивидуальная
В начале нулевых в живописном Измайлово построили новый кремль — до сих пор его часто ругают.

На моей экскурсии вы оцените это место по достоинству, увидите его красоту и уловите атмосферу многих эпох.

Познакомитесь с исконно-русским стилем архитектуры и найдете славянские символы.

Посетите антикварный рынок и креативный кластер, а еще подниметесь на крыши.
Измайловский кремль - сказка и быль
Измайловский кремль - сказка и быль
Измайловский кремль - сказка и быль
Измайловский кремль - сказка и быль
Измайловский кремль - сказка и быль
Измайловский кремль - сказка и быль
Измайловский кремль - сказка и быль
Измайловский кремль - сказка и быль
Измайловский кремль - сказка и быль
Измайловский кремль - сказка и быль
Измайловский кремль - сказка и быль
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Что вас ожидает

За что стоит полюбить Измайловский кремль

С момента постройки это место многие невзлюбили за китчевость и близость к Черкизовскому рынку, а историки ругали авторов за слова о восозданном дворце Алексея Михайловича. На экскурсии мы разберемся с этими обвинениями и поговорим о достоинствах Измайловского кремля. Я расскажу, откуда возникла идея построить в Москве что-то исконно-русское и затрону тему свободы творчества.

В гостях у царя

Мы начнем экскурсию по соседству с кремлем — на острове в центре Серебряно-Виноградного пруда. Здесь оживут образы усадьбы Измайлово царя Алексея Михайловича, где в 17 веке располагалось огромное диковинное хозяйство: росли виноградные сады, барбарисы, дыни и арбузы. Вы раскроете, как это место связано с итальянским островом Мурано, увидите старинный Покровский собор и узнаете о первых русских зоопарке и театре.

Измайловский кремль вдоль и поперек

Нарядный комплекс откроется вам с разных сторон. На примере деревянных построек вы изучите архитектурные детали древних русских городов и славянские символы. Затем вас ждет мир художников, мастеров, старьевщиков — колоритный антикварный рынок. Завершит экскурсию Vernissage by Flacon — новый арт-кластер, где всегда бурлит креативная жизнь.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов (посещение крыш свободное)
  • По желанию после экскурсии вы можете посетить интересные музеи на территории кремля (вход — от 100 руб. с человека)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Партизанская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 мар 2022
Всё супер!

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