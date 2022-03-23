Что вас ожидает

За что стоит полюбить Измайловский кремль

С момента постройки это место многие невзлюбили за китчевость и близость к Черкизовскому рынку, а историки ругали авторов за слова о восозданном дворце Алексея Михайловича. На экскурсии мы разберемся с этими обвинениями и поговорим о достоинствах Измайловского кремля. Я расскажу, откуда возникла идея построить в Москве что-то исконно-русское и затрону тему свободы творчества.

В гостях у царя

Мы начнем экскурсию по соседству с кремлем — на острове в центре Серебряно-Виноградного пруда. Здесь оживут образы усадьбы Измайлово царя Алексея Михайловича, где в 17 веке располагалось огромное диковинное хозяйство: росли виноградные сады, барбарисы, дыни и арбузы. Вы раскроете, как это место связано с итальянским островом Мурано, увидите старинный Покровский собор и узнаете о первых русских зоопарке и театре.

Измайловский кремль вдоль и поперек

Нарядный комплекс откроется вам с разных сторон. На примере деревянных построек вы изучите архитектурные детали древних русских городов и славянские символы. Затем вас ждет мир художников, мастеров, старьевщиков — колоритный антикварный рынок. Завершит экскурсию Vernissage by Flacon — новый арт-кластер, где всегда бурлит креативная жизнь.

Организационные детали