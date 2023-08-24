Архитектурная сказка Шехтеля

Увидеть постройки гениального модерниста на Патриарших прудах и проследить его творческий путь

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Москве повезло — здесь на рубеже 19–20 веков жил и работал выдающийся архитектор Фёдор Осипович Шехтель. Сохранилось около 80 зданий, созданных по его проектам, и большинство из них — в столице. Это и городские особняки, и доходные дома, и типографии, и храмы. Я проведу вас мимо самых интересных зданий Шехтеля и расскажу, как горожане полюбили модерн.
Архитектурная сказка Шехтеля
Архитектурная сказка Шехтеля
Архитектурная сказка Шехтеля
Архитектурная сказка Шехтеля
Архитектурная сказка Шехтеля
Архитектурная сказка Шехтеля
Архитектурная сказка Шехтеля
Архитектурная сказка Шехтеля
Архитектурная сказка Шехтеля
Архитектурная сказка Шехтеля
Архитектурная сказка Шехтеля
Архитектурная сказка Шехтеля
Ближайшие даты:
24
авг
26
авг
31
авг
2
сен
7
сен
9
сен
14
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по Патриаршим прудам — самому богемному району современной столицы. Увидите дом, построенный Шехтелем для своей семьи. Полюбуетесь особняками, благодаря которым архитектора стали называть королём московского модерна. А ещё — промышленными зданиями, напоминающими сказочные замки.

Я расскажу, как менялся творческий почерк Франца Осиповича. Объясню, как формировался стиль модерн в архитектуре, покоривший сердца москвичей на рубеже 19–20 веков. Вы узнаете, кем были заказчики работ Шехтеля и для кого предназначались особняки, о которых говорил весь город.

Организационные детали

  • Это пешая экскурсия без дополнительных расходов
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет

в четверг в 18:30, в субботу в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Триумфальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 18:30, в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Летние
Патриаршие пруды
Популярные места
Москва Шехтеля
Для студентов
Искусство

Похожие туры из Москвы

Патриаршие пруды: переплетение судеб
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
249 отзывов
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Узнать историю «Патриков» и отыскать пересечения в жизнях архитекторов и жильцов старинных особняков
у станции метро «Тверская»
1 сен
2 сен
3 сен
4 сен
4 500 за всё до 5 чел.
Басни Крылова на Патриарших
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Басни Крылова на Патриарших
Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков
в районе метро Маяковская
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
8 000 за всё до 7 чел.
Архитектурная Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Архитектурная Москва
Разобраться в многообразии столичных стилей и открыть хроники интересных домов
в районе метро Красные ворота
21 авг
27 авг
28 авг
31 авг
от 2 990 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ