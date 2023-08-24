Москве повезло — здесь на рубеже 19–20 веков жил и работал выдающийся архитектор Фёдор Осипович Шехтель. Сохранилось около 80 зданий, созданных по его проектам, и большинство из них — в столице. Это и городские особняки, и доходные дома, и типографии, и храмы. Я проведу вас мимо самых интересных зданий Шехтеля и расскажу, как горожане полюбили модерн.

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Описание

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по Патриаршим прудам — самому богемному району современной столицы. Увидите дом, построенный Шехтелем для своей семьи. Полюбуетесь особняками, благодаря которым архитектора стали называть королём московского модерна. А ещё — промышленными зданиями, напоминающими сказочные замки.

Я расскажу, как менялся творческий почерк Франца Осиповича. Объясню, как формировался стиль модерн в архитектуре, покоривший сердца москвичей на рубеже 19–20 веков. Вы узнаете, кем были заказчики работ Шехтеля и для кого предназначались особняки, о которых говорил весь город.

Организационные детали