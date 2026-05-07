Москве повезло — здесь на рубеже 19–20 веков жил и работал выдающийся архитектор Фёдор Осипович Шехтель. Сохранилось около 80 зданий, созданных по его проектам, и большинство из них — в столице. Это и городские особняки, и доходные дома, и типографии, и храмы. Я покажу вам самые интересные здания, построенные Ф. О. Шехтелем и расскажу, как горожане полюбили модерн.
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по Патриаршим прудам — самому уютному и атмосферному району Москвы. Увидите дома, построенный Шехтелем для своей семьи. Полюбуетесь особняками, благодаря которым архитектора стали называть королём московского модерна. А ещё — промышленными зданиями, напоминающими сказочные замки.
Я расскажу, как менялся творческий почерк Франца Осиповича. Объясню, как формировался стиль модерн в архитектуре, покоривший сердца москвичей на рубеже 19–20 веков. Вы узнаете, кем были заказчики работ Шехтеля и для кого предназначались особняки, о которых говорил весь город.
Организационные детали
- Это пешая экскурсия без дополнительных расходов
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Триумфальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 941 туриста
Меня зовут Мила, я профессиональный гид по Москве. Вот уже 5 лет провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Ценю свою работу за возможность любоваться столицей и делиться этой радостью с путешественниками. Москва — удивительно красивый и интересный город. С радостью открою вам её явные и тайные места. Архитектуру называют «застывшей музыкой в камне». Надеюсь, мой рассказ поможет вам её услышать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Самые положительные впечатления. Осталось легкое послевкусие. Мила интересный и вдумчивый рассказчик.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Я и мои подруги признательны Людмиле за замечательную экскурсию. Несмотря на то, что мы в начале экскурсии мы попали под дождь, Людмила сразу смогла погрузить нас в рассказ, и погода
Мила
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за добрые слова. Мне тоже понравилась наша прогулка по Патриаршим. Буду рада новой встрече!
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия! Продуманный маршрут, всё построено осень интересно и разумно. Рассказ интереснейший! Ходили большой группой. Остались очень довольны все.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Огромное спасибо за прекрассный рассказ, показали нам поистине жемчужины московской архитектуры.
Мила
Ответ организатора:
Светлана, очень рада вашему отзыву искушённого путешественника. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Большое спасибо Людмиле за интересную экскурсию о непростой судьбе со взлетами и падениями восхитительного архитектора Федора Шехтеля. Мы прогулялись по уютным улицам, насладились новыми для себя видами, узнали много новых интересных фактов из жизни не только самого архитектора, но и Москвы той эпохи. Город для нас стал еще более знакомым и близким.
Вам был полезен этот отзыв?
Мила потрясающий рассказчик: приятная и искренняя, с очень широким кругозором и рассказывала увлекательно и с качественной фактурой, без баек. Развернуто отвечала на все наши вопросы, даже не относящиеся к Шехтелю,
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Архитектурная сказка Шехтеля»
Индивидуальная
до 15 чел.
Яркая жизнь и мистическая архитектура Шехтеля в Москве
Рассмотреть за фасадами личность архитектора и по-новому взглянуть на шедевры модерна
Начало: В центре Москвы
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Шехтель - Моцарт русского модерна
Погрузитесь в мир Шехтеля, исследуя его архитектурные шедевры в Москве. Прогулка по Патриаршим и Тверскому бульвару откроет вам тайны мастера
Начало: У метро Маяковская
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Фёдор Шехтель - гениальный романтик модерна
Прогуляться по Москве и ощутить, как душа и характер зодчего отразились в его произведениях
Начало: У метро «Арбатская»
Расписание: во вторник в 15:00, в четверг в 10:00
11 авг в 15:00
13 авг в 10:00
2400 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурные сказки на Красной Пресне
Нотр-Дам, шотландский замок, русский терем и банный дух
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
Завтра в 12:30
14 авг в 18:30
1450 ₽ за человека
от 6900 ₽ за экскурсию