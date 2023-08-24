Увидеть постройки гениального модерниста на Патриарших прудах и проследить его творческий путь
Москве повезло — здесь на рубеже 19–20 веков жил и работал выдающийся архитектор Фёдор Осипович Шехтель. Сохранилось около 80 зданий, созданных по его проектам, и большинство из них — в столице. Это и городские особняки, и доходные дома, и типографии, и храмы. Я проведу вас мимо самых интересных зданий Шехтеля и расскажу, как горожане полюбили модерн.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по Патриаршим прудам — самому богемному району современной столицы. Увидите дом, построенный Шехтелем для своей семьи. Полюбуетесь особняками, благодаря которым архитектора стали называть королём московского модерна. А ещё — промышленными зданиями, напоминающими сказочные замки.
Я расскажу, как менялся творческий почерк Франца Осиповича. Объясню, как формировался стиль модерн в архитектуре, покоривший сердца москвичей на рубеже 19–20 веков. Вы узнаете, кем были заказчики работ Шехтеля и для кого предназначались особняки, о которых говорил весь город.
Организационные детали
- Это пешая экскурсия без дополнительных расходов
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
в четверг в 18:30, в субботу в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Триумфальной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг в 18:30, в субботу в 12:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 110 туристов
Меня зовут Мила, я профессиональный гид по Москве. Вот уже 5 лет провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Ценю свою работу за возможность любоваться столицей и делиться этой радостью с путешественниками. Москва — удивительно красивый и интересный город. С радостью открою вам её явные и тайные места. Архитектуру называют «застывшей музыкой в камне». Надеюсь, мой рассказ поможет вам её услышать.
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