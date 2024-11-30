Каждый, кто бывал на Красной площади, невольно заглядывался на удивительный терем, выстроенный в псевдорусском стиле и занимающий целый квартал.
И это не удивительно: просто невозможно пройти мимо, не полюбовавшись его вечерней иллюминацией и витринами магазинов.
Приглашаю вас погрузиться в историю Главного Универсального магазина Москвы и поразиться его внутренним интерьерам.
И это не удивительно: просто невозможно пройти мимо, не полюбовавшись его вечерней иллюминацией и витринами магазинов.
Приглашаю вас погрузиться в историю Главного Универсального магазина Москвы и поразиться его внутренним интерьерам.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Здание ГУМа в центре Москвы притягивает взгляды как местных жителей, так и гостей столицы. Заглядываясь на фасады необычного «терема» в псевдорусском стиле, сложно представить, что происходило на этом месте на протяжении столетий. Во время экскурсии вы узнаете:
- как правильно расшифровывается аббревиатура ГУМа и кто стал ее автором;
- благодаря кому появилось это здание;
- сколько раз собирались снести ГУМ и многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительных расходов не предусмотрено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Г.К. Жукову (СТ.М. Охотный ряд)
Завершение: ГУМ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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