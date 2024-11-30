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Каждый, кто бывал на Красной площади, невольно заглядывался на удивительный терем, выстроенный в псевдорусском стиле и занимающий целый квартал.



И это не удивительно: просто невозможно пройти мимо, не полюбовавшись его вечерней иллюминацией и витринами магазинов.



Приглашаю вас погрузиться в историю Главного Универсального магазина Москвы и поразиться его внутренним интерьерам.