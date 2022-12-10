Фотоэкскурсия по новогодней Москве

Услышать зимние истории столицы и прогуляться по Зарядью, ГУМу и Красной площади с гидом-фотографом

5
2 отзыва
Это теплая фотопрогулка, наполненная историями старой Москвы, ароматами ярмарки и предвкушением Нового года.

Вместе с нашим гидом-фотографом вы прогуляетесь по нарядному центру столицы, увидите башни Кремля и знаменитые куранты, узнаете об играх на святочной неделе и чудесном спасении ГУМа. А ваши праздничные эмоции сохранятся в объективе нашей камеры!
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Новогодняя Москва — от ГУМа до Зарядья!

С нашим гидом-фотографом, коренным москвичом, вы прогуляетесь от средневековых стен Китай-города, по холмам снежного парка Зарядье, мимо башен Кремля — к сверкающему ГУМу! Вы узнаете, где в городе располагались первые поселения, во что москвичи играли на святочной неделе, когда первый раз пробили куранты, под которые мы загадываем новогодние желания, и как одна женщина спасла ГУМ от сноса. Пройдете по галереям самого нарядного магазина столицы, сосчитаете дизайнерские елочки, окунетесь в атмосферу ярмарки, а в финале окажетесь под «звездным небом» одной из старейших улиц города.

Уютная фотосессия в зимних декорациях

На память о прогулке у вас останутся не только увлекательные истории, но и профессиональные фотографии на фоне лучших новогодних видов столицы. Мы сделаем для вас сказочные кадры на ярмарке Красной площади, среди ландшафтных шедевров Зарядья и в роскошном ГУМе. Фотограф окружит вас заботой и поможет засиять перед камерой, даже если это ваша первая съемка.

А в конце прогулки вас ждет новогодний подарок в тайнике на Никольской!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф нашей команды
  • Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение четырех дней после прогулки
  • Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии
  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек, доплата составит 1000 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Китай-Город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
10 дек 2022
Хорошая, увлекательная экскурсия! Михаил хороший собеседник. Открыла и узнала много информации о Москве. Фотографии получились сказочными и яркими!
Хорошая, увлекательная экскурсия! Михаил хороший собеседник. Открыла и узнала много информации о Москве. Фотографии получились сказочными и яркими!
С
9 дек 2022
Благодарю за супер времяпровождение авиапересадки в г. Москва. Гид-фотограф профессионал своего дела.

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