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Описание
Что вас ожидает
Новогодняя Москва — от ГУМа до Зарядья!
С нашим гидом-фотографом, коренным москвичом, вы прогуляетесь от средневековых стен Китай-города, по холмам снежного парка Зарядье, мимо башен Кремля — к сверкающему ГУМу! Вы узнаете, где в городе располагались первые поселения, во что москвичи играли на святочной неделе, когда первый раз пробили куранты, под которые мы загадываем новогодние желания, и как одна женщина спасла ГУМ от сноса. Пройдете по галереям самого нарядного магазина столицы, сосчитаете дизайнерские елочки, окунетесь в атмосферу ярмарки, а в финале окажетесь под «звездным небом» одной из старейших улиц города.
Уютная фотосессия в зимних декорациях
На память о прогулке у вас останутся не только увлекательные истории, но и профессиональные фотографии на фоне лучших новогодних видов столицы. Мы сделаем для вас сказочные кадры на ярмарке Красной площади, среди ландшафтных шедевров Зарядья и в роскошном ГУМе. Фотограф окружит вас заботой и поможет засиять перед камерой, даже если это ваша первая съемка.
А в конце прогулки вас ждет новогодний подарок в тайнике на Никольской!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф нашей команды
Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение четырех дней после прогулки
Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии
Экскурсию можно провести и для большего числа человек, доплата составит 1000 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро Китай-Город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Москве
Провели 286 экскурсий для 519 туристов
Привет!
Мы — команда по спасению вашего свободного времени в Москве.
Мы с рождения в этом городе, знаем его секреты и лучшие ракурсы.
Освободим вашу вторую половинку от обязанностей фотографировать вас и возьмем это бремя на себя (муж скажет вам «спасибо»!)
Наши экскурсии — не занудные лекции: мы взяли все самое нужное из истории, приправили городскими легендами, юмором и подаем это все как прогулку с лучшим другом, который всё тут знает.