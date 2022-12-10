Это теплая фотопрогулка, наполненная историями старой Москвы, ароматами ярмарки и предвкушением Нового года. Вместе с нашим гидом-фотографом вы прогуляетесь по нарядному центру столицы, увидите башни Кремля и знаменитые куранты, узнаете об играх на святочной неделе и чудесном спасении ГУМа. А ваши праздничные эмоции сохранятся в объективе нашей камеры!

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Описание

Что вас ожидает

Новогодняя Москва — от ГУМа до Зарядья!

С нашим гидом-фотографом, коренным москвичом, вы прогуляетесь от средневековых стен Китай-города, по холмам снежного парка Зарядье, мимо башен Кремля — к сверкающему ГУМу! Вы узнаете, где в городе располагались первые поселения, во что москвичи играли на святочной неделе, когда первый раз пробили куранты, под которые мы загадываем новогодние желания, и как одна женщина спасла ГУМ от сноса. Пройдете по галереям самого нарядного магазина столицы, сосчитаете дизайнерские елочки, окунетесь в атмосферу ярмарки, а в финале окажетесь под «звездным небом» одной из старейших улиц города.

Уютная фотосессия в зимних декорациях

На память о прогулке у вас останутся не только увлекательные истории, но и профессиональные фотографии на фоне лучших новогодних видов столицы. Мы сделаем для вас сказочные кадры на ярмарке Красной площади, среди ландшафтных шедевров Зарядья и в роскошном ГУМе. Фотограф окружит вас заботой и поможет засиять перед камерой, даже если это ваша первая съемка.

А в конце прогулки вас ждет новогодний подарок в тайнике на Никольской!

Организационные детали