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25%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
77005 775₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро Охотный ряд
Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00
Завтра в 13:30
3 июля в 11:00
850₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Святыни Москвы: уникальное путешествие от Красной площади до храма под Вязом
Погрузитесь в мир православных святынь Москвы, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и духовное значение
Начало: СТ.М. Охотный ряд
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 1 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Московское метро: экскурсия в мир искусства и истории
Откройте тайны Московского метро с эксклюзивной экскурсией. Исследуйте архитектуру, искусство и исторические связи
Начало: Станция метро «Охотный ряд»
10 июля в 08:30
11 июля в 08:30
10 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петровка - душа Москвы: путешествие по историческому центру
Познакомьтесь с уникальным районом Москвы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Петровка ждет вас, чтобы открыть свои сокровища
Начало: В райне м. Охотный Ряд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
Рассмотреть старую улицу Москвы и узнать обо всём, что здесь происходило
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
17 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР
Посетить знаковые места в сердце Москвы и погрузиться в эпоху становления Советского Союза
Начало: В районе м. Охотный ряд
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
700₽ за человека
Квест
1.5 часа
Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой
Пешая семейная экскурсия-квест в поисках звёзд и клада
Начало: В районе метро Охотный ряд
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина
Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
В поисках Китайгородской стены
Найти следы крупнейшей средневековой крепости Европы в Москве и открыть ее секреты
Начало: В районе станции метро Охотный ряд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 800₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Увидеть места-символы Москвы, открыть ее историю и узнать любопытные факты о столице
Начало: В районе метро Охотный ряд
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
6 июля в 12:00
7 июля в 12:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Вокруг Кремля: прогулка на закате
Увидеть старинную крепость в вечернем свете и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
6 июля в 18:00
14 июля в 18:00
740₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка с экскурсией по Красной площади
Начало: Нулевой километр (метро Охотный ряд выход 7)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 100₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Весело познакомиться с Красной площадью и её окрестностями и найти следы магических существ
Начало: У метро «Охотный Ряд»
Завтра в 11:30
6 июля в 10:30
от 3 800₽ за всё до 8 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Сквозь века вокруг Кремля: экскурсия в мини-группе для детей и взрослых
Исследовать главный символ Москвы на интерактивной прогулке с викториной и призами
Начало: У метро Охотный ряд
Расписание: в воскресенье в 15:00
7 июля в 15:00
14 июля в 15:00
1 400₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
По кирпичику разобрать историю главной площади Москвы
Начало: У метро Охотный ряд
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00, в среду в 14:00
Завтра в 11:00
3 июля в 14:00
850₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по Тверской улице для школьников
Найти непередаваемую атмосферу старой Москвы на прогулке по главной улице столицы
Начало: В районе метро Охотный ряд
10 июля в 09:00
11 июля в 09:30
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
ГУМ - Город Удивительного Мира
Погрузиться в захватывающую историю главного универмага Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд
4 июля в 10:30
5 июля в 17:30
6 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы на вашем автомобиле
Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю
Начало: В районе метро Охотный ряд
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
По вечерней Москве - с актрисой
Погрузиться в мир иллюминации, узнать историю освещения города и открыть секреты Старой Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Квест
1.5 часа
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Заглянуть за фасады главной улицы детства и открыть секреты из прошлого
Начало: В районе метро Охотный ряд
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
7 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
История моды на улицах Москвы
Прогулка по центру города про стиль: персоналии, события и связь с архитектурой
Начало: В районе метро Охотный ряд
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
Исследовать Москву по мотивам произведений Акунина* **, представляя себя помощниками героя
Начало: У метро Охотный ряд
5 июля в 10:00
6 июля в 10:00
7 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Московские истории с итальянским акцентом»
Погрузитесь в удивительный мир итальянского влияния на Москву, открывая истории знаменитых итальянцев и их роль в истории города
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
7 июля в 09:00
10 июля в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Треугольник гармонии Москвы
Пройти специальными дорогами, чтобы привести жизнь к балансу, и узнать, какая аура у перекрёстков
Начало: У метро «Охотный ряд»
5 июля в 11:00
6 июля в 11:00
7 200₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Ключи Китай-города
Расшифровать символы и понять архитектурный язык самого древнего квартала Москвы
Начало: На улице Охотный Ряд
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
75006 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Дом переехал: как в Москве передвигали здания
Раскрыть феномен передвижки домов в советские времена и увидеть его примеры
Начало: У метро «Охотный ряд»
4 июля в 19:00
5 июля в 12:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
По Тверской до Садового кольца: киноистория района
Прогулка по самой кинематографичной улице в центре Москвы
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Красная площадь - сердце Москвы
Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
15 июля в 07:45
16 июля в 07:45
1 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Тайны старинного отеля «Националь»
Зайти в исторические номера, осмотреть парадные залы и услышать о знаменитых постояльцах
Начало: В районе м. Охотный ряд
7 июля в 12:00
14 июля в 15:00
2 499₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тверская 90-х: от дефицита к капитализму
Изучить культурный ландшафт «лихой эпохи» и осознать его ценность
Начало: Возле станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 18:00
3 июля в 18:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Гостиница «Националь» - изюминка в истории Москвы
Заглянуть во все уголки главной правительственной гостиницы на экскурсии в мини-группе
Начало: У метро «Охотный ряд»
Расписание: в воскресенье в 16:00
7 июля в 12:00
14 июля в 16:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Итальянская Москва - красивая и вкусная
Насладиться архитектурой, культурой и кухней Италии в столице России (мини-группа)
Начало: У метро «Охотный ряд»
Расписание: во вторник в 12:00, в субботу в 15:00
6 июля в 15:00
13 июля в 15:00
3 900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
«Как в Москве дома двигали»: групповая экскурсия-прогулка
Городские легенды и реальные истории о переезде домов
Начало: Недалеко от метро «Охотный ряд»
9 июля в 00:00
16 июля в 00:00
1 199₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 июня 2024Моей дочке очень понравилось. И мне тоже. Для деток прям замечательно - в игровой форме узнавать исторические факты.
- ААнна28 июня 2024Огромное спасибо экскурсоводу Лане, за знания и любовь к истории. Очень рекомендую
- ЕЕлена27 июня 2024Очень интересная и увлекательная экскурсия!
- ВВиктория26 июня 2024Вчера были на данной экскурсии, получили массу удовольствия. Наш гид Мария - прекрасный профессионал и просто приятный человек) Маршрут на
- ЕЕвгения24 июня 2024Замечательная экскурсия! Со мной были два подростка которые остались в восторге! Очень интересно,узнали много нового)
- ЕЕкатерина24 июня 2024Сама экскурсия начинается в очереди в Мавзолей (без иллюзий, очередь отстоять придется). Но, получая интересную информацию, время пролетает быстро! Гид на
- ЛЛариса23 июня 2024Экскурсия прошла замечательно, Мария много рассказывала интересного и обращала наше внимание на интересные факты, на которые я не обращала внимание,
- ННаталья23 июня 2024Татьяна, спасибо! Это полный восторг! Удобно составленный маршрут, правильно подобранное время и невероятно интересный и увлекательный рассказ. С удовольствием приду на другие ваши экскурсии.
- ЭЭльвира20 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, всем очень понравилось. Очень хороший гид.
- ЕЕлена19 июня 2024Спасибо огромное Александру за прекрасную и не принужденную прогулку. А красивые фото - это шикарный бонус. Хочу отметить что фото получила менее чем за сутки. Спасибо. Обязательно буду рекомендовать друзьям
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