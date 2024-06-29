Т Татьяна Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой Моей дочке очень понравилось. И мне тоже. Для деток прям замечательно - в игровой форме узнавать исторические факты.

А Анна Ключи Китай-города Огромное спасибо экскурсоводу Лане, за знания и любовь к истории. Очень рекомендую

Е Елена От Красной площади до Китай-города - рукой подать Очень интересная и увлекательная экскурсия!

В Виктория От Красной площади до Китай-города - рукой подать читать дальше 2 часа, но сколько новой и интересной информации! Прекрасная прогулка по любимой Москве) Мария, еще раз благодарим за то, что мы так увлекательно и полезно провели время. Рекомендуем всем однозначно! Вчера были на данной экскурсии, получили массу удовольствия. Наш гид Мария - прекрасный профессионал и просто приятный человек) Маршрут на

Е Евгения Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина Замечательная экскурсия! Со мной были два подростка которые остались в восторге! Очень интересно,узнали много нового)

Е Екатерина Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина читать дальше территорию некрополя с группой не заходит, дает рекомендации - на что обратить внимание. После прохождения рамок (ФСО) на самостоятельный осмотр территории получается около 15 мин. На выходе встречает гид, завершает рассказ, также можно задать возникшие вопросы) Однозначно - намного познавательнее и интереснее чем самостоятельное посещение! Заходишь на территорию уже весь пропитанный историей) Уже порекомендовала знакомым) Сама экскурсия начинается в очереди в Мавзолей (без иллюзий, очередь отстоять придется). Но, получая интересную информацию, время пролетает быстро! Гид на

Л Лариса От Красной площади до Китай-города - рукой подать читать дальше хотя была на Красной площади ни раз. Экскурсия была групповой, но людей было немного, от этого было вообще отличное ощущение как-будто мы были на индивидуальной! Буду советовать экскурсию своим друзьям! И сама с удовольствием поучаствую в других экскурсиях Марии. Экскурсия прошла замечательно, Мария много рассказывала интересного и обращала наше внимание на интересные факты, на которые я не обращала внимание,

Н Наталья Вокруг Кремля: прогулка на закате Татьяна, спасибо! Это полный восторг! Удобно составленный маршрут, правильно подобранное время и невероятно интересный и увлекательный рассказ. С удовольствием приду на другие ваши экскурсии.

Э Эльвира Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным Спасибо большое за экскурсию, всем очень понравилось. Очень хороший гид.