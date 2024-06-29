От метро Охотный ряд – экскурсии в Москве

Найдено 36 экскурсий в категории «От метро Охотный ряд» в Москве, цены от 700 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка в огнях столицы
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
63 отзыва
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
77005 775 за всё до 4 чел.
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
28 отзывов
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро Охотный ряд
Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00
Завтра в 13:30
3 июля в 11:00
850 за человека
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
79 отзывов
Святыни Москвы: уникальное путешествие от Красной площади до храма под Вязом
Погрузитесь в мир православных святынь Москвы, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и духовное значение
Начало: СТ.М. Охотный ряд
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 1 800 за всё до 10 чел.
Красная площадь и средневековый Китай-город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 20 чел.
Московское метро в деталях: погружение в историю и мировую культуру
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Московское метро: экскурсия в мир искусства и истории
Откройте тайны Московского метро с эксклюзивной экскурсией. Исследуйте архитектуру, искусство и исторические связи
Начало: Станция метро «Охотный ряд»
10 июля в 08:30
11 июля в 08:30
10 400 за всё до 10 чел.
Петровка - душа Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Петровка - душа Москвы: путешествие по историческому центру
Познакомьтесь с уникальным районом Москвы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Петровка ждет вас, чтобы открыть свои сокровища
Начало: В райне м. Охотный Ряд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
5 300 за всё до 4 чел.
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
Рассмотреть старую улицу Москвы и узнать обо всём, что здесь происходило
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
17 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от 10 000 за всё до 6 чел.
Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР
Посетить знаковые места в сердце Москвы и погрузиться в эпоху становления Советского Союза
Начало: В районе м. Охотный ряд
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
700 за человека
Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
3 отзыва
Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой
Пешая семейная экскурсия-квест в поисках звёзд и клада
Начало: В районе метро Охотный ряд
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 6 чел.
Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
271 отзыв
Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина
Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
800 за человека
В поисках Китайгородской стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
В поисках Китайгородской стены
Найти следы крупнейшей средневековой крепости Европы в Москве и открыть ее секреты
Начало: В районе станции метро Охотный ряд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 800 за всё до 7 чел.
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Увидеть места-символы Москвы, открыть ее историю и узнать любопытные факты о столице
Начало: В районе метро Охотный ряд
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
6 июля в 12:00
7 июля в 12:00
2 000 за человека
Вокруг Кремля: прогулка на закате
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
12 отзывов
Вокруг Кремля: прогулка на закате
Увидеть старинную крепость в вечернем свете и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
6 июля в 18:00
14 июля в 18:00
740 за человека
Фотопрогулка с экскурсией по Красной площади
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Фотопрогулка с экскурсией по Красной площади
Начало: Нулевой километр (метро Охотный ряд выход 7)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 100 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Весело познакомиться с Красной площадью и её окрестностями и найти следы магических существ
Начало: У метро «Охотный Ряд»
Завтра в 11:30
6 июля в 10:30
от 3 800 за всё до 8 чел.
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
73 отзыва
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 6 чел.
Сквозь века вокруг Кремля: экскурсия в мини-группе для детей и взрослых
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
12 отзывов
Сквозь века вокруг Кремля: экскурсия в мини-группе для детей и взрослых
Исследовать главный символ Москвы на интерактивной прогулке с викториной и призами
Начало: У метро Охотный ряд
Расписание: в воскресенье в 15:00
7 июля в 15:00
14 июля в 15:00
1 400 за человека
Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
По кирпичику разобрать историю главной площади Москвы
Начало: У метро Охотный ряд
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00, в среду в 14:00
Завтра в 11:00
3 июля в 14:00
850 за человека
Экскурсия по Тверской улице для школьников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Экскурсия по Тверской улице для школьников
Найти непередаваемую атмосферу старой Москвы на прогулке по главной улице столицы
Начало: В районе метро Охотный ряд
10 июля в 09:00
11 июля в 09:30
от 4 000 за всё до 8 чел.
ГУМ - Город Удивительного Мира
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
ГУМ - Город Удивительного Мира
Погрузиться в захватывающую историю главного универмага Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд
4 июля в 10:30
5 июля в 17:30
6 900 за всё до 5 чел.
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы на вашем автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы на вашем автомобиле
Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю
Начало: В районе метро Охотный ряд
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
10 000 за всё до 6 чел.
По вечерней Москве - с актрисой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
По вечерней Москве - с актрисой
Погрузиться в мир иллюминации, узнать историю освещения города и открыть секреты Старой Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
8 000 за всё до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
15 отзывов
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Заглянуть за фасады главной улицы детства и открыть секреты из прошлого
Начало: В районе метро Охотный ряд
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
7 700 за всё до 7 чел.
История моды на улицах Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
История моды на улицах Москвы
Прогулка по центру города про стиль: персоналии, события и связь с архитектурой
Начало: В районе метро Охотный ряд
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
10 000 за всё до 4 чел.
Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
Исследовать Москву по мотивам произведений Акунина* **, представляя себя помощниками героя
Начало: У метро Охотный ряд
5 июля в 10:00
6 июля в 10:00
7 200 за всё до 6 чел.
Московские истории с итальянским акцентом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Московские истории с итальянским акцентом»
Погрузитесь в удивительный мир итальянского влияния на Москву, открывая истории знаменитых итальянцев и их роль в истории города
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
7 июля в 09:00
10 июля в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Треугольник гармонии Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Треугольник гармонии Москвы
Пройти специальными дорогами, чтобы привести жизнь к балансу, и узнать, какая аура у перекрёстков
Начало: У метро «Охотный ряд»
5 июля в 11:00
6 июля в 11:00
7 200 за всё до 6 чел.
Ключи Китай-города
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Ключи Китай-города
Расшифровать символы и понять архитектурный язык самого древнего квартала Москвы
Начало: На улице Охотный Ряд
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
75006 000 за всё до 8 чел.
Дом переехал: как в Москве передвигали здания
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Дом переехал: как в Москве передвигали здания
Раскрыть феномен передвижки домов в советские времена и увидеть его примеры
Начало: У метро «Охотный ряд»
4 июля в 19:00
5 июля в 12:00
1 100 за человека
По Тверской до Садового кольца: киноистория района
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
По Тверской до Садового кольца: киноистория района
Прогулка по самой кинематографичной улице в центре Москвы
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Красная площадь - сердце Москвы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Красная площадь - сердце Москвы
Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
15 июля в 07:45
16 июля в 07:45
1 500 за человека
Тайны старинного отеля «Националь»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Тайны старинного отеля «Националь»
Зайти в исторические номера, осмотреть парадные залы и услышать о знаменитых постояльцах
Начало: В районе м. Охотный ряд
7 июля в 12:00
14 июля в 15:00
2 499 за человека
Тверская 90-х: от дефицита к капитализму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тверская 90-х: от дефицита к капитализму
Изучить культурный ландшафт «лихой эпохи» и осознать его ценность
Начало: Возле станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 18:00
3 июля в 18:00
5 000 за всё до 10 чел.
Гостиница «Националь» - изюминка в истории Москвы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Гостиница «Националь» - изюминка в истории Москвы
Заглянуть во все уголки главной правительственной гостиницы на экскурсии в мини-группе
Начало: У метро «Охотный ряд»
Расписание: в воскресенье в 16:00
7 июля в 12:00
14 июля в 16:00
2 000 за человека
Итальянская Москва - красивая и вкусная
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
Итальянская Москва - красивая и вкусная
Насладиться архитектурой, культурой и кухней Италии в столице России (мини-группа)
Начало: У метро «Охотный ряд»
Расписание: во вторник в 12:00, в субботу в 15:00
6 июля в 15:00
13 июля в 15:00
3 900 за человека
«Как в Москве дома двигали»: групповая экскурсия-прогулка
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
«Как в Москве дома двигали»: групповая экскурсия-прогулка
Городские легенды и реальные истории о переезде домов
Начало: Недалеко от метро «Охотный ряд»
9 июля в 00:00
16 июля в 00:00
1 199 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой
    Моей дочке очень понравилось. И мне тоже. Для деток прям замечательно - в игровой форме узнавать исторические факты.
    Моей дочке очень понравилось. И мне тоже. Для деток прям замечательно - в игровой форме узнавать исторические фактыМоей дочке очень понравилось. И мне тоже. Для деток прям замечательно - в игровой форме узнавать исторические фактыМоей дочке очень понравилось. И мне тоже. Для деток прям замечательно - в игровой форме узнавать исторические фактыМоей дочке очень понравилось. И мне тоже. Для деток прям замечательно - в игровой форме узнавать исторические фактыМоей дочке очень понравилось. И мне тоже. Для деток прям замечательно - в игровой форме узнавать исторические факты
  • А
    Анна
    28 июня 2024
    Ключи Китай-города
    Огромное спасибо экскурсоводу Лане, за знания и любовь к истории. Очень рекомендую
  • Е
    Елена
    27 июня 2024
    От Красной площади до Китай-города - рукой подать
    Очень интересная и увлекательная экскурсия!
  • В
    Виктория
    26 июня 2024
    От Красной площади до Китай-города - рукой подать
    Вчера были на данной экскурсии, получили массу удовольствия. Наш гид Мария - прекрасный профессионал и просто приятный человек) Маршрут на
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    2 часа, но сколько новой и интересной информации! Прекрасная прогулка по любимой Москве) Мария, еще раз благодарим за то, что мы так увлекательно и полезно провели время. Рекомендуем всем однозначно!

  • Е
    Евгения
    24 июня 2024
    Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
    Замечательная экскурсия! Со мной были два подростка которые остались в восторге! Очень интересно,узнали много нового)
  • Е
    Екатерина
    24 июня 2024
    Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
    Сама экскурсия начинается в очереди в Мавзолей (без иллюзий, очередь отстоять придется). Но, получая интересную информацию, время пролетает быстро! Гид на
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    территорию некрополя с группой не заходит, дает рекомендации - на что обратить внимание. После прохождения рамок (ФСО) на самостоятельный осмотр территории получается около 15 мин. На выходе встречает гид, завершает рассказ, также можно задать возникшие вопросы) Однозначно - намного познавательнее и интереснее чем самостоятельное посещение! Заходишь на территорию уже весь пропитанный историей) Уже порекомендовала знакомым)

  • Л
    Лариса
    23 июня 2024
    От Красной площади до Китай-города - рукой подать
    Экскурсия прошла замечательно, Мария много рассказывала интересного и обращала наше внимание на интересные факты, на которые я не обращала внимание,
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    хотя была на Красной площади ни раз. Экскурсия была групповой, но людей было немного, от этого было вообще отличное ощущение как-будто мы были на индивидуальной! Буду советовать экскурсию своим друзьям! И сама с удовольствием поучаствую в других экскурсиях Марии.

  • Н
    Наталья
    23 июня 2024
    Вокруг Кремля: прогулка на закате
    Татьяна, спасибо! Это полный восторг! Удобно составленный маршрут, правильно подобранное время и невероятно интересный и увлекательный рассказ. С удовольствием приду на другие ваши экскурсии.
  • Э
    Эльвира
    20 июня 2024
    Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
    Спасибо большое за экскурсию, всем очень понравилось. Очень хороший гид.
  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Фотопрогулка в огнях столицы
    Спасибо огромное Александру за прекрасную и не принужденную прогулку. А красивые фото - это шикарный бонус. Хочу отметить что фото получила менее чем за сутки. Спасибо. Обязательно буду рекомендовать друзьям

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «От метро Охотный ряд»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
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  10. Храм Василия Блаженного
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