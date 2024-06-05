1 чел.
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скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
«Мы встретимся у метро Охотный ряд, погуляем по Никольской улице и Красной площади, зайдем в ГУМ и закончим фотопрогулку у храма Василия Блаженного»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре
Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы
Начало: У входа в ГУМ
«Возможно, мы будем ловить звёзды на Никольской, рассматривать красоты Кремля, заглянем в ГУМ и отыщем другие классные локации для самых эффектных кадров»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
ГУМ - от рядов до пассажа: погружение в историю в мини-группе
Познайте историю ГУМа на Красной площади, от деревянных лавок до великолепного пассажа, в увлекательной экскурсии для мини-групп
Начало: На Никольской улице
9 июня в 17:00
13 июня в 19:00
890₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
«Я покажу все основные достопримечательности Красной площади: храм Василия Блаженного, Исторический музей, ГУМ и мавзолей»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
«Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Христа Спасителя, ГУМ, Воробьевы горы, парк Горького и небоскребы «Москва-Сити»»
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
«Пройдете по Красной площади и полюбуетесь на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного»
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Аудиогид
13 часов
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
Начало: На Болотной площади
«Болотная площадь — Храм Христа Спасителя — Метро Кропоткинская — Арбатская площадь — Александровский сад — Охотный ряд — Театральная площадь — ГУМ — Красная площадь — Большой Москворецкий мост»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Погрузиться в мир ресторанной и театральной Москвы через истории о прошлом, архитектуру и еду
Начало: На улице Никольская
«Среди них ГУМ, Большой театр и отель «Метрополь», театральный небуфет «Люсьен Оливье», прославленные «Savva», «Театр Корша», «Пушкин», «Яръ»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 670₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
«Я расскажу об истории Кремля, о том, что раньше было на месте Манежной площади и что сохранил ГУМ»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Мини-группа
1.5 часа
Экскурсия по ГУМу в мини-группе «Эпохи главной витрины страны»
Узнать, как тесные и тёмные торговые ряды превратились в самый красивый пассаж Европы
Начало: У станции метро «Площадь Революции»
«В центре нашего внимания будет торговый ансамбль — бывшие Верхние торговые ряды (сейчас ГУМ) и Средние торговые ряды»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
15001 275₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
ГУМ - Город Удивительного Мира
Погрузиться в захватывающую историю главного универмага Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд
«ГУМ шаг за шагом, год за годом»
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
6 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
История моды на улицах Москвы
Прогулка по центру города про стиль: персоналии, события и связь с архитектурой
Начало: В районе метро Охотный ряд
«Конечно, зайдем в ГУМ и завершим около Музея Моды»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Увидеть места-символы Москвы, открыть ее историю и узнать любопытные факты о столице
Начало: В районе метро Охотный ряд
«Стены Кремля, Собор Василия Блаженного, ГУМ, Большой театр — эти и другие достопримечательности ждут вас вместе с нашими рассказами о Первопрестольной и Златоглавой»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Любопытное путешествие по Китай-городу
100 тайн древнего района - о царях, торговцах, медведях и многих других
«Пара поворотов, и мы на Красной площади: здесь свои загадки раскроют храм Василия Блаженного и ГУМ, Воскресенские ворота и сама брусчатка»
13 июня в 10:30
20 июня в 11:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
«Вы погуляете по знаменитой брусчатке, рассмотрите многоцветные купола собора Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, мавзолей Ленина, ГУМ, Исторический музей, памятник полководцу Жукову, Лобное место и Нулевой километр»
Расписание: в субботу в 10:30
15 июня в 10:30
22 июня в 10:30
3 000₽ за человека
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили»
Интересные сюжеты, примеры недюжинной смекалки и секреты города в незаметных деталях
Начало: в районе станции метро «Новокузнецкая»
«ГУМ: какой рекламный трюк придумал купец Абрикосов»
24 июня в 17:30
25 июня в 17:30
2 400₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Красная площадь - сердце Москвы
Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Начало: у станции метро «Охотный ряд»
15 июля в 07:45
16 июля в 07:45
1 500₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
«Никольская — ГУМ (с посещением) — Красная площадь — памятник Минину и Пожарскому — Покровский собор — Спасская башня»
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Москва - обязательно к просмотру
Составить объёмное представление о столице за 5 часов (пешком около Кремля и сити-тур на авто)
Начало: в районе метро Александровский сад, Библиотека Лен...
«📣 Покрасуемся на Красной площади: здесь в центре нашего внимания Мавзолей Ленина, Исторический музей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, храм Василия Блаженного и Кремль, конечно»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
О Москве легко и с душой
Увидеть визитные карточки города и услышать нескучные истории на групповой обзорной экскурсии
Начало: в районе м. Лубянка
«А еще вы зайдете в ГУМ, попробуете отыскать восьмую сталинскую высотку и заглянете во дворик, где учился Ломоносов»
1 050₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
ГУМ, ЦУМ, Елисеевский - три кита московской торговли
Узнать, как в конце 19 века в Москве случилась торговая революция и как придумали книгу жалоб
Начало: На Пушкинской площади
9 июня в 18:00
11 июня в 16:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
- ООлеся3 июня 2024Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив
- ААлексанндр26 мая 2024Всё было интересно, понятно и чётко, видно что человек любит свою работу и просвещает историей столицы всех граждан нашей необъятной Родины!
- ЕЕфим24 мая 2024Я несколько раз брал автобусную экскурсию по Москве. Это экскурсия понравилось по содержанию и охвату. Молодцы, так держать!
- ГГалина24 мая 2024Очень удобно организована возможность приостановить путешествие на плановых остановках и возобновить после прогулки или посещения кафе экскурсию на следующих автобусах.
- ГГалина23 мая 2024Приятно осматривать исторические места с нового ракурса. Детям было интересно. Наушники не заменят настоящего экскскурсовода, трудно сосредоточиться, многое пропускаешь
- ООксана22 мая 2024Диана, умничка! Знание огромного количества информации! Подача непринужденная, комфортная, даже не смотря на контрольные вопросы))) Заставила немного повспоминать, пошевелить знания
- ННадежда20 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Сначала немного переживали, что нашр гастрономические вкусы могут не совпадать со вкусами гида, но все оказалось отлично!
- ИИнна18 мая 2024Получила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) Для меня во время экскурсии
- ИИрина15 мая 2024Экскурсия замечательная! Гид Александра - эрудирована и отзывчива, прекрасно провела экскурсию. Узнали много интересного. Автобус комфортный. Получили огромное удовольствие.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «ГУМ»
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