Экскурсии по ГУМ-у в Москве

Найдено 21 экскурсия в категории «ГУМ» в Москве, цены от 890 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка в огнях столицы
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
61 отзыв
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
«Мы встретимся у метро Охотный ряд, погуляем по Никольской улице и Красной площади, зайдем в ГУМ и закончим фотопрогулку у храма Василия Блаженного»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390 за всё до 4 чел.
Экспресс-фотосессия на Красной площади
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
17 отзывов
Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре
Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы
Начало: У входа в ГУМ
«Возможно, мы будем ловить звёзды на Никольской, рассматривать красоты Кремля, заглянем в ГУМ и отыщем другие классные локации для самых эффектных кадров»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
ГУМ - от рядов до пассажа: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
39 отзывов
ГУМ - от рядов до пассажа: погружение в историю в мини-группе
Познайте историю ГУМа на Красной площади, от деревянных лавок до великолепного пассажа, в увлекательной экскурсии для мини-групп
Начало: На Никольской улице
9 июня в 17:00
13 июня в 19:00
890 за человека
Красная площадь и средневековый Китай-город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
«Я покажу все основные достопримечательности Красной площади: храм Василия Блаженного, Исторический музей, ГУМ и мавзолей»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000 за всё до 20 чел.
Влюбиться в Москву за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
227 отзывов
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
«Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Христа Спасителя, ГУМ, Воробьевы горы, парк Горького и небоскребы «Москва-Сити»»
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
118 отзывов
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
«Пройдете по Красной площади и полюбуетесь на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного»
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 200 за человека
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Аудиогид
13 часов
7 отзывов
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
Начало: На Болотной площади
«Болотная площадь — Храм Христа Спасителя — Метро Кропоткинская — Арбатская площадь — Александровский сад — Охотный ряд — Театральная площадь — ГУМ — Красная площадь — Большой Москворецкий мост»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700 за человека
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Погрузиться в мир ресторанной и театральной Москвы через истории о прошлом, архитектуру и еду
Начало: На улице Никольская
«Среди них ГУМ, Большой театр и отель «Метрополь», театральный небуфет «Люсьен Оливье», прославленные «Savva», «Театр Корша», «Пушкин», «Яръ»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 670 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
73 отзыва
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
«Я расскажу об истории Кремля, о том, что раньше было на месте Манежной площади и что сохранил ГУМ»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия по ГУМу в мини-группе «Эпохи главной витрины страны»
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
1.5 часа
9 отзывов
Экскурсия по ГУМу в мини-группе «Эпохи главной витрины страны»
Узнать, как тесные и тёмные торговые ряды превратились в самый красивый пассаж Европы
Начало: У станции метро «Площадь Революции»
«В центре нашего внимания будет торговый ансамбль — бывшие Верхние торговые ряды (сейчас ГУМ) и Средние торговые ряды»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
15001 275 за человека
ГУМ - Город Удивительного Мира
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
ГУМ - Город Удивительного Мира
Погрузиться в захватывающую историю главного универмага Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд
«ГУМ шаг за шагом, год за годом»
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
6 900 за всё до 5 чел.
История моды на улицах Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
История моды на улицах Москвы
Прогулка по центру города про стиль: персоналии, события и связь с архитектурой
Начало: В районе метро Охотный ряд
«Конечно, зайдем в ГУМ и завершим около Музея Моды»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
10 000 за всё до 4 чел.
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Увидеть места-символы Москвы, открыть ее историю и узнать любопытные факты о столице
Начало: В районе метро Охотный ряд
«Стены Кремля, Собор Василия Блаженного, ГУМ, Большой театр — эти и другие достопримечательности ждут вас вместе с нашими рассказами о Первопрестольной и Златоглавой»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Любопытное путешествие по Китай-городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Любопытное путешествие по Китай-городу
100 тайн древнего района - о царях, торговцах, медведях и многих других
«Пара поворотов, и мы на Красной площади: здесь свои загадки раскроют храм Василия Блаженного и ГУМ, Воскресенские ворота и сама брусчатка»
13 июня в 10:30
20 июня в 11:00
6 670 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
«Вы погуляете по знаменитой брусчатке, рассмотрите многоцветные купола собора Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, мавзолей Ленина, ГУМ, Исторический музей, памятник полководцу Жукову, Лобное место и Нулевой километр»
Расписание: в субботу в 10:30
15 июня в 10:30
22 июня в 10:30
3 000 за человека
Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили»
Интересные сюжеты, примеры недюжинной смекалки и секреты города в незаметных деталях
Начало: в районе станции метро «Новокузнецкая»
«ГУМ: какой рекламный трюк придумал купец Абрикосов»
24 июня в 17:30
25 июня в 17:30
2 400 за всё до 8 чел.
Красная площадь - сердце Москвы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Красная площадь - сердце Москвы
Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Начало: у станции метро «Охотный ряд»
15 июля в 07:45
16 июля в 07:45
1 500 за человека
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
8 отзывов
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
«Никольская — ГУМ (с посещением) — Красная площадь — памятник Минину и Пожарскому — Покровский собор — Спасская башня»
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 200 за человека
Москва - обязательно к просмотру
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Москва - обязательно к просмотру
Составить объёмное представление о столице за 5 часов (пешком около Кремля и сити-тур на авто)
Начало: в районе метро Александровский сад, Библиотека Лен...
«📣 Покрасуемся на Красной площади: здесь в центре нашего внимания Мавзолей Ленина, Исторический музей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, храм Василия Блаженного и Кремль, конечно»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
11 000 за всё до 3 чел.
О Москве легко и с душой
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
18 отзывов
О Москве легко и с душой
Увидеть визитные карточки города и услышать нескучные истории на групповой обзорной экскурсии
Начало: в районе м. Лубянка
«А еще вы зайдете в ГУМ, попробуете отыскать восьмую сталинскую высотку и заглянете во дворик, где учился Ломоносов»
1 050 за человека
ГУМ, ЦУМ, Елисеевский - три кита московской торговли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
ГУМ, ЦУМ, Елисеевский - три кита московской торговли
Узнать, как в конце 19 века в Москве случилась торговая революция и как придумали книгу жалоб
Начало: На Пушкинской площади
9 июня в 18:00
11 июня в 16:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
    Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Фотопрогулка в огнях столицы
    Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив
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    и креатив Александра творил чудеса! Интересно, весело, душевно и заботливо!!! Очень ждем фото с прогулки и точно еще не раз хотели бы прогуляться в компании Александра!

  • А
    Алексанндр
    26 мая 2024
    ГУМ - от рядов до пассажа: экскурсия в мини-группе
    Всё было интересно, понятно и чётко, видно что человек любит свою работу и просвещает историей столицы всех граждан нашей необъятной Родины!
  • Е
    Ефим
    24 мая 2024
    Незабываемая Москва! Обзорная по столице
    Я несколько раз брал автобусную экскурсию по Москве. Это экскурсия понравилось по содержанию и охвату. Молодцы, так держать!
  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
    Очень удобно организована возможность приостановить путешествие на плановых остановках и возобновить после прогулки или посещения кафе экскурсию на следующих автобусах.
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    Для людей, которые никогда не были в Москве, это уникальная возможность ознакомиться с основными достопримечательностям нашего великого города за короткое время. Мои гости в восторге!

  • Г
    Галина
    23 мая 2024
    Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
    Приятно осматривать исторические места с нового ракурса. Детям было интересно. Наушники не заменят настоящего экскскурсовода, трудно сосредоточиться, многое пропускаешь
  • О
    Оксана
    22 мая 2024
    Влюбиться в Москву за один день
    Диана, умничка! Знание огромного количества информации! Подача непринужденная, комфортная, даже не смотря на контрольные вопросы))) Заставила немного повспоминать, пошевелить знания
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    в голове)) создала дружескую атмосферу! К концу встречи казалось, что знаем друг друга тысячу лет)) Однозначно рекомендуем обзорную экскурсию по Москве с гидом Дианой!!

  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
    Очень понравилась экскурсия! Сначала немного переживали, что нашр гастрономические вкусы могут не совпадать со вкусами гида, но все оказалось отлично!
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    Маршрут по ходу перестраивался под наши предпочтения, Дмитрий очень много знает как про историю различных ресторанов, так и про саму еду. Посоветовал много интересных мест, в которых мы не были. На пути также заходили в разные рестораны, и вся еда понравилась! Спасибо

  • И
    Инна
    18 мая 2024
    Экскурсия по ГУМу в мини-группе «Эпохи главной витрины страны»
    Получила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) Для меня во время экскурсии
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    ряды ГУМа ожили и задышали историей. Как будто перед глазами проносились события из жизни людей разных эпох, торгующих, отдыхающих, живших в ГУМе. Ольга очень интересно и простым языком погружает тебя в атмосферу всех эпох существования ГУМа. И визуально через фото дополняя полную картину. Экскурсия началась с внешнего обхода, затем по всем этажам и переходам, и закончилась в "Гастрономе № 1". В каждом уголке - своя история. А вы знаете почему в ГУМе столовая имеет номер 57? Благодарю Ольгу, экскурсия очень интересная, живая, расширяющая, вдохновляющая! На другие экскурсии именно к Ольге приеду обязательно)

    Получила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) ДляПолучила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) ДляПолучила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) ДляПолучила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) ДляПолучила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) ДляПолучила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) ДляПолучила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) ДляПолучила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) Для
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Незабываемая Москва! Обзорная по столице
    Экскурсия замечательная! Гид Александра - эрудирована и отзывчива, прекрасно провела экскурсию. Узнали много интересного. Автобус комфортный. Получили огромное удовольствие.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «ГУМ»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "ГУМ" можно забронировать 21 экскурсию от 890 до 11 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 671 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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