Более 130 лет здание ГУМа украшает Красную площадь и является одним из символов Москвы. Но торговая жизнь здесь кипит уже несколько веков. За это время ряды из деревянных лавок переродились в красивый и функциональный пассаж.
На экскурсии вы узнаете о прошлом магазина, посмотрите старые фотографии и рекламу, послушаете воспоминания москвичей, полистаете журналы мод.
На экскурсии вы узнаете о прошлом магазина, посмотрите старые фотографии и рекламу, послушаете воспоминания москвичей, полистаете журналы мод.
Описание экскурсии
- От Верхних торговых рядов до пассажа — за полтора часа мы проследим историю главного магазина страны.
- Я расскажу о строительстве здания и его особенностях; новинках в торговле, а также о том, что здесь покупали и как проводили время.
- Разберёмся, как соседство с Красной площадью отразилось на судьбе ГУМа.
- Вы узнаете, сколько раз его закрывали и собирались снести.
- Кто здесь работал, а кто жил? Где проходили модные показы? Времена товарного изобилия и дефицита. Обсудим самое интересное из жизни ГУМа.
Организационные детали
- В хорошую погоду первые 10-15 минут экскурсии проходят на улице, остальное время — в здании ГУМа.
- Дополнительных расходов нет.
- Для вашего удобства экскурсия проходит с использованием индивидуальных радиогидов.
- Возможно провести экскурсию для группы до 15 человек. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Никольской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 839 туристов
Здравствуйте! Спасибо за интерес к моим экскурсиям! Я Елена, коренная москвичка. Любовь к Москве и изучение её истории привели меня в новую профессию. Я стала аккредитованным гидом. И теперь с удовольствием делюсь с вами увлекательной историей нашей столицы. Делаю яркие и динамичные маршруты с дружелюбной атмосферой и вниманием к гостям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Были на экскурсии с Еленой, было очень интересно и познавательно. Узнали много интересного, вроде были в ГУМе не раз, но об истории здания и о том, как менялся ГУМ за время существования - никогда не задумывались. Благодаря интересному нескучному рассказу Елены - получили новые знания!
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Елена
Ответ организатора:
Дарья, спасибо за приятные слова! Рада знакомству с вами.
Вам был полезен этот отзыв?
Очень интересная экскурсия!
ГУМ знаю с детства, но оказалось много фактов про которые даже и не слышала.
В ГУМе своя неповторимая атмосфера, красиво, празднично и уютно.
Спасибо Елене, за прекрасный рассказ, хорошее настроение. Нам очень понравилось 👏 Рекомендую! 👍
ГУМ знаю с детства, но оказалось много фактов про которые даже и не слышала.
В ГУМе своя неповторимая атмосфера, красиво, празднично и уютно.
Спасибо Елене, за прекрасный рассказ, хорошее настроение. Нам очень понравилось 👏 Рекомендую! 👍
Елена
Ответ организатора:
Светлана, благодарю за отклик! Рада, что вам понравилась моя экскурсия. Надеюсь на новую встречу.
Вам был полезен этот отзыв?
Благодарим Елену за прекрасную экскурсию, получили большое удовольствие! В будний день в первой половине дня в ГУМе свободно:)) людей мало, всё можно посмотреть спокойно и без суеты. Экскурсия познавательная, отдельное спасибо за возможность увидеть старые журналы мод, фотографии, открытки!
Елена
Ответ организатора:
Ирина, благодарю за отзыв! Рада знакомству с вами.
Вам был полезен этот отзыв?
О
экскурсия с Еленой по ГУМу сделала нам прекрасное настроение на весь день.
Спасибо вам, Елена! Было интересно и познавательно.
Спасибо вам, Елена! Было интересно и познавательно.
Елена
Ответ организатора:
Ольга, благодарю за приятный отзыв! Надеюсь на новую встречу.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Отличная экскурсия,Елена интересно и доступно поведала историю здания с демонстрацией исторических документов
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Были вчера на экскурсии с Еленой. Получили огромное удовольствие и от рассказа и от маршрута. Зарядились энергией, которую передала экскурсовод. Узнали много интересного о здании ГУМа, его истории и современном назначении. Елена поделилась материалами из своей коллекции артефактов: журналы мод, фотографии и пр. Прекрасно провели время.
Елена
Ответ организатора:
Елена, спасибо за добрые слова. Очень приятно получать такие отзывы.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «ГУМ - от рядов до пассажа»
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия по ГУМу в мини-группе «Эпохи главной витрины страны»
Мечтаете о путешествии во времени? Погрузитесь в историю ГУМа, от его зарождения до наших дней, в тёплой дружеской атмосфере
Начало: У станции метро «Площадь Революции»
12 авг в 19:00
13 авг в 10:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
ГУМ - Город Удивительного Мира
Узнайте, что скрывается за фасадом ГУМа: от советских показов мод до исторических событий. Откройте для себя новое в знакомом месте
Начало: В районе метро Охотный ряд
Завтра в 15:30
12 авг в 15:30
от 9500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
ГУМ - центр московского торга
Про мороженое, кино и знаменитых продавцов
Начало: У метро «Охотный ряд»
25 авг в 12:00
26 авг в 12:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Особая атмосфера московских пассажей
Посетить ГУМ, ЦУМ и Петровский пассаж и узнать их историю
Начало: У СТ.М. «Кузнецкий Мост»
Завтра в 09:00
13 авг в 14:00
от 8700 ₽ за всё до 5 чел.
от 5400 ₽ за экскурсию