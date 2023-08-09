Познакомиться с историей главного магазина страны
Уже 130 лет здание ГУМа украшает Красную площадь и является одним из символов Москвы. Но торговая жизнь здесь кипит уже несколько веков. За это время ряды из деревянных лавок переродились в красивый и функциональный пассаж.
На экскурсии вы узнаете о прошлом магазина, посмотрите старые фотографии и рекламу, послушаете воспоминания советских москвичей, полистаете журналы мод и зайдёте в галерею современного искусства.
На экскурсии вы узнаете о прошлом магазина, посмотрите старые фотографии и рекламу, послушаете воспоминания советских москвичей, полистаете журналы мод и зайдёте в галерею современного искусства.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- От Верхних торговых рядов до пассажа — за полтора часа мы проследим историю главного магазина страны.
- Я расскажу о строительстве здания и его особенностях; новинках в торговле, а также о том, что здесь покупали и как проводили время.
- Разберёмся, как соседство с Красной площадью отразилось на судьбе ГУМа.
- Вы узнаете, сколько раз его закрывали и собирались снести.
- Кто здесь работал, а кто жил? Где проходили модные показы? Времена товарного изобилия и дефицита. Обсудим самое интересное из жизни ГУМа.
Организационные детали
- Первые 10 минут экскурсии проходят на улице, остальное время — в здании ГУМа.
- Дополнительных расходов нет.
во вторник в 18:30, в среду в 11:00, в воскресенье в 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Красной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник в 18:30, в среду в 11:00, в воскресенье в 16:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 43 туристов
Здравствуйте! Спасибо за интерес к моим экскурсиям! Я Елена, коренная москвичка. Любовь к Москве и изучение её истории привели меня в новую профессию. Я стала аккредитованным гидом. И теперь с удовольствием делюсь с вами увлекательной историей нашей столицы! Делаю яркие и динамичные маршруты с дружелюбной атмосферой и вниманием к гостям.
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Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
KUTSENKO
9 авг 2023
Экскурсия понравится влюбленным в Москву, кто хочет получить новые знания об уже известных местах.
Елена интересно рассказывает о вехах истории главного магазина страны. Свой рассказ сопровождает захватывающими фото-материалами.
Стоит учитывать, что внутри магазина громко играет музыка, и при большом количестве экскурсантов возможно не очень комфортно слышать гида.
Елена интересно рассказывает о вехах истории главного магазина страны. Свой рассказ сопровождает захватывающими фото-материалами.
Стоит учитывать, что внутри магазина громко играет музыка, и при большом количестве экскурсантов возможно не очень комфортно слышать гида.
С
Светлана
9 авг 2023
Очень интересная экскурсия.
Всё понятно, последовательно, соблюдена хронология, выбраны красивые точки для показа и много малоизвестных фактов.
Спасибо большое Елене и Трипстеру!
Всё понятно, последовательно, соблюдена хронология, выбраны красивые точки для показа и много малоизвестных фактов.
Спасибо большое Елене и Трипстеру!
К
Ксения
7 авг 2023
Большое спасибо Елене! Мы с мужем отлично провели время и узнали много нового о ГУМе)
М
Марина
2 авг 2023
Лена интересный рассказчик, человек увлечённый обьектом. Провела по тем местам в ГУМе, о которых не знала даже я. Спасибо огромное за новые открытия и за закрепление уже известного материала. Всегда в любой экскурсии можно почерпнуть что то новое для себя, даже если знаешь об объекте казалось бы все.
P. S. Знаю, что Лена водит группы относительно недавно, поэтому хочу пожелать немного уверенности, а так все было хорошо.
P. S. Знаю, что Лена водит группы относительно недавно, поэтому хочу пожелать немного уверенности, а так все было хорошо.
Марина
20 июля 2023
Лена- увлеченный, знающий и обаятельный рассказчик! Я узнала много интересного и даже не заметила, как быстро пролетело время экскурсии! Спасибо за подаренные впечатления!
И
Ирина
20 июля 2023
Экскурсия замечательная. Одно здание, а сколько много интересного можно узнать. Елена не только замечательный рассказчик, но и очень увлечённый своей профессией человек. Я уже посещаю вторую экскурсию Елены. И в каждой экскурсии есть та самая изюминка, та информация о которой даже и не подозреваешь, и скорее всего сама и не узнаешь. Однозначно рекомендую экскурсию по ГУМу и с нетерпением жду новых экскурсий.
Т
Тимур
19 июля 2023
Спасибо большое Елене за потрясающую экскурсию- насыщенную, но совсем не утомительную! Елена- великолепный рассказчик, умеющий заинтересовать и полностью погрузить в описываемые события. Не ожидал, что так много интересного связано с одним объектом, и так тесно его история переплетена с историей города. Обязательно пойду и на другие экскурсии Елены!
Екатерина
19 июля 2023
Замечательная экскурсия! Большое спасибо Елене за увлекательную прогулку по любимому ГУМу! Даже представить себе не могла, сколько разных интересных историй хранит это место!
Рекомендую всем - на экскурсии Елены Вас ждёт множество удивительных открытий, красоты и удовольствия от общения с прекрасным, увлечённым своим делом рассказчиком!
Рекомендую всем - на экскурсии Елены Вас ждёт множество удивительных открытий, красоты и удовольствия от общения с прекрасным, увлечённым своим делом рассказчиком!
О
Ольга
18 июля 2023
Замечательная экскурсия по ГУМу! Побывав на ней вы узнаете историю торговых рядов-ГУМа и много интересных фактов, связанныхс этим местом. Лена-прекрасный рассказчик, маршрут продуман и совершенно не утомителен! Рекомендую москвичам и гостям столицы
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