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Д Дарья Были на экскурсии с Еленой, было очень интересно и познавательно. Узнали много интересного, вроде были в ГУМе не раз, но об истории здания и о том, как менялся ГУМ за время существования - никогда не задумывались. Благодаря интересному нескучному рассказу Елены - получили новые знания!

Спасибо большое! Елена Ответ организатора: Дарья, спасибо за приятные слова! Рада знакомству с вами. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Светлана Очень интересная экскурсия!

ГУМ знаю с детства, но оказалось много фактов про которые даже и не слышала.

В ГУМе своя неповторимая атмосфера, красиво, празднично и уютно.

Спасибо Елене, за прекрасный рассказ, хорошее настроение. Нам очень понравилось 👏 Рекомендую! 👍 Елена Ответ организатора: Светлана, благодарю за отклик! Рада, что вам понравилась моя экскурсия. Надеюсь на новую встречу. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина Благодарим Елену за прекрасную экскурсию, получили большое удовольствие! В будний день в первой половине дня в ГУМе свободно:)) людей мало, всё можно посмотреть спокойно и без суеты. Экскурсия познавательная, отдельное спасибо за возможность увидеть старые журналы мод, фотографии, открытки! Елена Ответ организатора: Ирина, благодарю за отзыв! Рада знакомству с вами. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга экскурсия с Еленой по ГУМу сделала нам прекрасное настроение на весь день.

Спасибо вам, Елена! Было интересно и познавательно. Елена Ответ организатора: Ольга, благодарю за приятный отзыв! Надеюсь на новую встречу. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Константин Отличная экскурсия,Елена интересно и доступно поведала историю здания с демонстрацией исторических документов Вам был полезен этот отзыв? Да Нет