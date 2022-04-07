В любой день в 10:00

Храм Христа Спасителя считается самым большим собором Русской православной церкви. Его общая высота достигает 103 м, что на 1,5 м выше, чем Исаакиевский собор. Облик храма повторяет традиции русско-византийского стиля. Внутреннее убранство храма поражает - 22 000 кв. м. покрыты росписью, 9000 кв. м. из которых, - сусальным золотом. Над его величественным обликом в течении 44 лет трудились самые знаменитые архитекторы, скульпторы и художники 19-го столетия.

Внешний облик храма, в ансамбле с Патриаршим мостом, ведущим к площади перед храмом, является одним из самых запоминающихся, "открыточным" видом Москвы.

Храм Христа Спасителя возведён как памятник героям Отечественной войны 1812 года и служит символом утраты, восстановления, забвения и возрождения.

В рамках экскурсии мы также приглашаем участников подняться под купол Храма Христа Спасителя, на смотровые площадки, откуда взору открываются 4 захватывающие дух панорамы столицы. Высота смотровых площадок под куполом - 40 метров. Ни одна смотровая площадка Москвы не может похвастаться такой близостью и великолепными видами территории Кремля. Зарядье и Чертолье, Арбат и Сталинские высотки, Москва-Сити и уютное Замоскворечье - Москва двух столетий «как на ладони».