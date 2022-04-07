В любой день в 10:00

Храм Христа Спасителя с посещением смотровой площадки

Храм Христа Спасителя с посещением смотровой площадки
Храм Христа Спасителя с посещением смотровой площадки
Храм Христа Спасителя с посещением смотровой площадки
Храм Христа Спасителя с посещением смотровой площадки
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Храм Христа Спасителя считается самым большим собором Русской православной церкви. Его общая высота достигает 103 м, что на 1,5 м выше, чем Исаакиевский собор. Облик храма повторяет традиции русско-византийского стиля. Внутреннее убранство храма поражает - 22 000 кв. м. покрыты росписью, 9000 кв. м. из которых, - сусальным золотом. Над его величественным обликом в течении 44 лет трудились самые знаменитые архитекторы, скульпторы и художники 19-го столетия.

Внешний облик храма, в ансамбле с Патриаршим мостом, ведущим к площади перед храмом, является одним из самых запоминающихся, "открыточным" видом Москвы.

Храм Христа Спасителя возведён как памятник героям Отечественной войны 1812 года и служит символом утраты, восстановления, забвения и возрождения.

В рамках экскурсии мы также приглашаем участников подняться под купол Храма Христа Спасителя, на смотровые площадки, откуда взору открываются 4 захватывающие дух панорамы столицы. Высота смотровых площадок под куполом - 40 метров. Ни одна смотровая площадка Москвы не может похвастаться такой близостью и великолепными видами территории Кремля. Зарядье и Чертолье, Арбат и Сталинские высотки, Москва-Сити и уютное Замоскворечье - Москва двух столетий «как на ладони».

Программа

Вы узнаете:
  • Где началось строительство первого Храма Христа Спасителя и почему проект и место строительства были изменены Николаем I.
  • Какие послания потомкам зашифрованы художниками в росписях храма и кто участвовал в их подборе.
  • Почему алтарь Храма выполнен в форме часовни, и какие святыни хранятся в алтаре.
  • Почему в Храме установлены императорские троны, и где, во время рождественской службы место президента РФ и членов правительства.
  • Историю строительства, разрушения и возрождения храма.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода. Посещение смотровой площадки под куполом храма
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

В любой день в 10:00

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