10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Все о храме Христа Спасителя

Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх

Юлия
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Юлия – ваш гид
Вам откроется трагичная судьба храма, который строился при жизни 4 императоров и одного президента.

Я расскажу об архитекторах и выдающихся иконописцах, святых, чьи мощи хранятся в храме, и его значении для православной общественности, укажу на неприметные детали и покажу знаменитые реликвии.

А после вы сможете прогуляться по одной из лучших смотровых площадок столицы.
600 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча около Храма Христа Спасителя
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У этой экскурсии10 отзывов
4.9
Все о храме Христа Спасителя
Все о храме Христа Спасителя

Что вас ожидает

Погружение в прошлое
Я познакомлю вас с историей первого строительства и создания внутреннего убранства Храма. Вы увидите доски с описаниями заграничных сражений: о взятии Парижа, низложении Наполеона и мире в Европе, скульптуры из белого мрамора, необычный иконостас в форме шатра и великолепные росписи, над которыми трудились лучшие мастера. Мы пройдем по Обходной галерее Спасо-Преображенской церкви обсудим исторические экспонаты: закладную доску храма Христа 1839 года, уцелевшую после взрыва, фрагменты мемориальных плит с именами героев, произведения монументального, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Святыни храма
Храм Христа Спасителя — главный кафедральный Собор нашей страны и в нем представлено немало реликвий. В частности «Дивный древний образ Николы Зарайского» из коллекции Галины Вишневской и икона Николая Чудотворца, написанная художником из города Бари, которая удивляет каждого туриста. Я покажу вам святыни храма, расскажу о каждой из них и духовенстве собора.

Великолепные виды
При желании, вы сможете выйти на круговую смотровую площадку и насладиться великолепной панорамой города с высоты 40 метров. Кремль, Новый Арбат, Парк Горького, Крымский мост, Поклонная гора, памятник Петру I предстанут как на ладони, а более отдаленные достопримечательности станут ближе, благодаря бинокулярам. Если же с погодой не повезет, мы спустимся в Нижний храм, сооруженный в память о находившемся на этом месте с 16 по 19 век женском Алексеевском монастыре, и рассмотрим элементы древнерусской архитектуры и живописи.

Организационные детали

  • Просьба надеть закрытую одежду. В храме будет возможность взять напрокат юбки и брюки за дополнительную плату — 100 рублей.
  • Вход на смотровую площадку входит в стоимость экскурсии
Все о храме Христа Спасителя
Все о храме Христа Спасителя
Все о храме Христа Спасителя
Все о храме Христа Спасителя
Все о храме Христа Спасителя
Все о храме Христа Спасителя
Все о храме Христа Спасителя
Все о храме Христа Спасителя
Все о храме Христа Спасителя
Все о храме Христа Спасителя
Все о храме Христа Спасителя
Все о храме Христа Спасителя
Все о храме Христа Спасителя
Все о храме Христа Спасителя

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура около Храма Христа Спасителя.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Я родилась и выросла в Москве. И мне очень хочется рассказать о своем родном городе с любовью не только гостям столицы, но и его жителям. Я покажу главные достопримечательности Москвы во всей красе, расскажу об их истории, выдающихся деятелях и постараюсь сделать все, чтобы создать в ваших глазах приятный образ столицы.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Алла
9 марта 2020
Юлия прекрасный экскурсовод,рассказывает легко и интересно, информации много, но абсолютно не грузит, очень милая и обаятельная. Полтора часа пролетели незаметно.А какие виды со смотровых площадок... просто открытки.
8 марта 2020
Экскурсия понравилась очень! Экскурсовод Юлия- профессионал своего дела! Осталось много приятных воспоминаний. Спасибо большое. Очень рекомендую эту экскурсию! Четко! Очень грамотно! Интересно!
17 февраля 2020
На экскурсии были втроём, три подружки. Все остались довольны. Юлия - Гид замечательный, знающий, грамотный и очень милый человек. Слушали с удовольствием. Рассказ познавательный, связный, красивая речь. Расставаться не хотелось. Спасибо!
12 февраля 2020
Огромное спасибо за экскурсию! Было интересно и содержательно. Отдельное спасибо, что была решена наша проблема на месте.
27 января 2020
Храм прекрасен и величественен, виды сверху захватывают дух. Юлия - отличный экскурсовод, было очень познавательно и увлекательно. Впечатления останутся надолго.
13 января 2020
Были на экскурсии в самый разгар новогодних праздников 4 января. Народу было ооочень много, что и понятно. По словам экскурсовода обычно она водит экскурсии по 5 человек, в этот день группа состояла из 40 человек! И мы были не единственной группой, кроме того в Храме было очень много людей пришедших самостоятельно. Юлия отлично справилась и провела интересную, информативную экскурсию. Довольны были все, благодари ли, ушли с хорошим настроением. Слышно было хорошо, так как раздали радио оборудование. Можно использовать свои наушники, можно те которые дают ( они одеваются поверх уха). Юлия, спасибо большое за хорошие воспоминания в новогодние праздники!
22 декабря 2019
Спасибо Юлии за интересную экскурсию. Мы остались довольны.
25 октября 2019
СОВЕТУЮ
2 сентября 2019
Отличная экскурсия. Интересно и познавательно. Приятный и профессиональный гид Юлия. Только слова благодарности.
2 сентября 2019
Много впечатлений осталось от посещения храма Христа Спасителя вместе с гидом Юлией. Пришли задолго до начала, боясь опоздать, так как раньше в нем ещё не были, но она уже нас ждала, объяснила, что до начала экскурсии (в обозначенное время) можно посетить службу, чем мы с удовольствием воспользовались... Со знанием истории предмета увлечённо рассказывала, показывала знаковые места, иконы, на что нужно обратить дополнительное внимание, не забывая и про самого младшего туриста, которому сложновато было устоять на одном месте и про самого старшего, предлагая удобное место для кратковременного отдыха... На обзорных площадках подробно отвечала на многочисленные вопросы о всём том многообразии исторической архитектуры, которую можно было только увидеть. Только одного оказалось мало - времени, которое пролетело незаметно! Спасибо, Юля. большое от всей нашей семьи!

Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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