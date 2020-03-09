10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Я познакомлю вас с историей первого строительства и создания внутреннего убранства Храма. Вы увидите доски с описаниями заграничных сражений: о взятии Парижа, низложении Наполеона и мире в Европе, скульптуры из белого мрамора, необычный иконостас в форме шатра и великолепные росписи, над которыми трудились лучшие мастера. Мы пройдем по Обходной галерее Спасо-Преображенской церкви обсудим исторические экспонаты: закладную доску храма Христа 1839 года, уцелевшую после взрыва, фрагменты мемориальных плит с именами героев, произведения монументального, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Святыни храма

Храм Христа Спасителя — главный кафедральный Собор нашей страны и в нем представлено немало реликвий. В частности «Дивный древний образ Николы Зарайского» из коллекции Галины Вишневской и икона Николая Чудотворца, написанная художником из города Бари, которая удивляет каждого туриста. Я покажу вам святыни храма, расскажу о каждой из них и духовенстве собора.

Великолепные виды

При желании, вы сможете выйти на круговую смотровую площадку и насладиться великолепной панорамой города с высоты 40 метров. Кремль, Новый Арбат, Парк Горького, Крымский мост, Поклонная гора, памятник Петру I предстанут как на ладони, а более отдаленные достопримечательности станут ближе, благодаря бинокулярам. Если же с погодой не повезет, мы спустимся в Нижний храм, сооруженный в память о находившемся на этом месте с 16 по 19 век женском Алексеевском монастыре, и рассмотрим элементы древнерусской архитектуры и живописи.