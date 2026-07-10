Величественное строение с сияющими золотыми куполами недалеко от Кремля — один из главных символов столицы. Я помогу вам проследить его непростую судьбу. Вы увидите императорские троны и росписи, скрывающие послания художников, прогуляетесь в галерее памяти и узнаете больше о прошлом страны и самого сооружения.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Символы, тайны, факты: всё об истории и архитектуре храма

«Биография» религиозной святыни полна трагичных и светлых моментов. Вы узнаете, где началась история храма в XIX столетии и сколько русских императоров поучаствовали в его строительстве. Перенос места возведения, разрушение в советские годы и возрождение храма — на экскурсии вам откроются главные вехи его жизни. Мы не оставим без внимания и величественную архитектуру: я помогу вам расшифровать послания художников в росписях и объясню, почему в храме установлены императорские троны. Расскажу, из-за чего алтарь выполнен в форме часовни и как в наши дни здесь проходят рождественские службы, которые посещает президент.

Галерея памяти и славы: о подвигах прошлого

В одном из залов храма мы отыщем галерею памяти и славы участников войны 1812 года. Сколько человек погибло на ней и как прошло взятие Парижа — мы обсудим итоги войны с французами и поговорим, как в Европе наступил долгожданный мир. Вы рассмотрите мраморные доски и откроете, кого награждали Орденами Святого Георгия.

В завершение экскурсии мы поднимемся на смотровую площадку храма и полюбуемся красавицей-Москвой: перед нами предстанут современные небоскрёбы и старинный Кремль, парки, Арбат и сталинские высотки.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам любого возраста, любящим архитектуру и интересующимся историей России.

Организационные детали