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  4. Групповой тур в Храм Христа Спасителя

Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты

Ольга
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Ольга – экскурсионное агентство
Величественное строение с сияющими золотыми куполами недалеко от Кремля — один из главных символов столицы.

Я помогу вам проследить его непростую судьбу.

Вы увидите императорские троны и росписи, скрывающие послания художников, прогуляетесь в галерее памяти и узнаете больше о прошлом страны и самого сооружения.
1190 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у центрального входа в Храм Христа Спасителя
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Групповой тур в Храм Христа Спасителя
Групповой тур в Храм Христа Спасителя

Что вас ожидает

Символы, тайны, факты: всё об истории и архитектуре храма
«Биография» религиозной святыни полна трагичных и светлых моментов. Вы узнаете, где началась история храма в XIX столетии и сколько русских императоров поучаствовали в его строительстве. Перенос места возведения, разрушение в советские годы и возрождение храма — на экскурсии вам откроются главные вехи его жизни. Мы не оставим без внимания и величественную архитектуру: я помогу вам расшифровать послания художников в росписях и объясню, почему в храме установлены императорские троны. Расскажу, из-за чего алтарь выполнен в форме часовни и как в наши дни здесь проходят рождественские службы, которые посещает президент.

Галерея памяти и славы: о подвигах прошлого
В одном из залов храма мы отыщем галерею памяти и славы участников войны 1812 года. Сколько человек погибло на ней и как прошло взятие Парижа — мы обсудим итоги войны с французами и поговорим, как в Европе наступил долгожданный мир. Вы рассмотрите мраморные доски и откроете, кого награждали Орденами Святого Георгия.

В завершение экскурсии мы поднимемся на смотровую площадку храма и полюбуемся красавицей-Москвой: перед нами предстанут современные небоскрёбы и старинный Кремль, парки, Арбат и сталинские высотки.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам любого возраста, любящим архитектуру и интересующимся историей России.

Организационные детали

  • Фото- и видеосъёмка в храме может быть платной и бесплатной (правила устанавливаются администрацией и постоянно меняются).
  • Экскурсия является культурно-познавательной, а не паломнической.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды, каждый из которых является профессионалом и истинным москвоведом.
Групповой тур в Храм Христа Спасителя
Групповой тур в Храм Христа Спасителя
Групповой тур в Храм Христа Спасителя
Групповой тур в Храм Христа Спасителя

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у центрального входа в Храм Христа Спасителя.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 сентября 2019
Прекрасная и очень познавательная экскурсия. Экскурсовод Ольга - высококвалифицированный специалист, влюбленный в свое дело человек, патриот России. Спасибо ей!

Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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