Экскурсия в храм Христа Спасителя + смотровая площадка

Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты
Величественное строение с сияющими золотыми куполами недалеко от Кремля — один из главных символов столицы. Я помогу вам проследить его непростую судьбу.

Вы увидите императорские троны и росписи, скрывающие послания художников, прогуляетесь в галерее памяти и узнаете больше о прошлом страны и самого сооружения.
4.9
82 отзыва
Экскурсия в храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Экскурсия в храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Экскурсия в храм Христа Спасителя + смотровая площадка

Описание экскурсии

Символы, тайны, факты: всё об истории и архитектуре храма

«Биография» религиозной святыни полна трагичных и светлых моментов. Вы узнаете, где началась история храма в XIX столетии и сколько русских императоров поучаствовали в его строительстве. Перенос места возведения, разрушение в советские годы и возрождение храма — на экскурсии вам откроются главные вехи его жизни. Мы не оставим без внимания и величественную архитектуру: я помогу вам расшифровать послания художников в росписях и объясню, почему в храме установлены императорские троны. Расскажу, из-за чего алтарь выполнен в форме часовни и как в наши дни здесь проходят рождественские службы, которые посещает президент.

Галерея памяти и славы: о подвигах прошлого

В одном из залов храма мы отыщем галерею памяти и славы участников войны 1812 года. Сколько человек погибло на ней и как прошло взятие Парижа — мы обсудим итоги войны с французами и поговорим, как в Европе наступил долгожданный мир. Вы рассмотрите мраморные доски и откроете, кого награждали Орденами Святого Георгия.

В завершение экскурсии мы поднимемся на смотровую площадку храма и полюбуемся красавицей-Москвой: перед нами предстанут современные небоскрёбы и старинный Кремль, парки, Арбат и сталинские высотки.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам любого возраста, любящим архитектуру и интересующимся историей России.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на территории действующего храма, поэтому необходимо соблюдать дресс-код: женщинам — брюки или юбка ниже колена, закрытые плечи; мужчинам — брюки или шорты ниже колена.
  • Несовершеннолетние допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых. Дети до 5 лет могут посетить экскурсию бесплатно
  • Крайне редко, по решению службы безопасности храма доступ на смотровые площадки может быть закрыт. В этом случае вместо них мы посетим Нижний храм
  • Фото- и видеосъёмка в храме запрещена, на смотровых разрешена
  • Экскурсия является культурно-познавательной, не паломнической
  • В день экскурсии нужно внести доплату за все забронированные билеты, даже если пришло меньше участников, чем указано в заказе
  • С вами будет один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов

во вторник и пятницу в 15:00, в четверг в 14:00, в субботу в 13:00 и 15:00, в воскресенье в 14:00, 15:00 и 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1600 ₽
Льготный (пенсионерам, студентам, инвалидам)1500 ₽
Дети до 17 лет (включительно)1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центрального входа в Храм Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 15:00, в четверг в 14:00, в субботу в 13:00 и 15:00, в воскресенье в 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 45029 туристов
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю. Наша команда
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— это увлечённые профессионалы с глубокими знаниями истории, архитектуры и культуры Москвы. Нас объединяет экспертность, искренняя любовь к городу и творческий подход. Главное для нас — это любовь к своему городу. А наша миссия — вдохновлять гостей и жителей города, превращая каждую прогулку в интересное путешествие.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
75
4
5
3
2
2
1
В
Дата посещения: 10 июл 2026
Супер! Одназначно советую. Вагон знаний получила!
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И
превосходный вид со смотровой площадки!!!
экскурсовод интересно рассказывала, в самом начале только очень быстро, потом помедленнее. приводила интересные факты и детально об основных образах рассказала. в завершении экскурсии предложила самостоятельно посетить музей и нижний храм.
превосходный вид со смотровой площадки!!!
превосходный вид со смотровой площадки!!!
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Ю
Понравилось хорошее изложение материала с пояснениями и экскурсом по теме.
Понравилось хорошее изложение материала с пояснениями и экскурсом по теме.
Понравилось хорошее изложение материала с пояснениями и экскурсом по теме.
Понравилось хорошее изложение материала с пояснениями и экскурсом по теме.
Понравилось хорошее изложение материала с пояснениями и экскурсом по теме.
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Наталья
четкая организация, забота экскурсовода не устали ли участники. по сути брала экскурсию ради подъема на смотровую, но она была закрыта (не по вине организатора), разницу в стоимости никто не вернул,
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но была предоставлена экскурсия в нижний храм. Узнали очень много интересных фактов о храме и из истории Москвы, а также стали немного разбираться в написании икон, от гида Елены. Благодарим за труд!

четкая организация, забота экскурсовода не устали ли участники. по сути брала экскурсию ради подъема на смотровую,
четкая организация, забота экскурсовода не устали ли участники. по сути брала экскурсию ради подъема на смотровую,
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Е
Информативно, увлекательно и познавательно! Спасибо гиду! Однозначно рекомендую.
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Жальских
Экскурсовод Елена прекрасно провела экскурсию по Храму Христа спасителя. Голос громкий, отлично владеет материалом, позитивная женщина
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