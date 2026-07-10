Символы, тайны, факты: всё об истории и архитектуре храма
«Биография» религиозной святыни полна трагичных и светлых моментов. Вы узнаете, где началась история храма в XIX столетии и сколько русских императоров поучаствовали в его строительстве. Перенос места возведения, разрушение в советские годы и возрождение храма — на экскурсии вам откроются главные вехи его жизни. Мы не оставим без внимания и величественную архитектуру: я помогу вам расшифровать послания художников в росписях и объясню, почему в храме установлены императорские троны. Расскажу, из-за чего алтарь выполнен в форме часовни и как в наши дни здесь проходят рождественские службы, которые посещает президент.
Галерея памяти и славы: о подвигах прошлого
В одном из залов храма мы отыщем галерею памяти и славы участников войны 1812 года. Сколько человек погибло на ней и как прошло взятие Парижа — мы обсудим итоги войны с французами и поговорим, как в Европе наступил долгожданный мир. Вы рассмотрите мраморные доски и откроете, кого награждали Орденами Святого Георгия.
В завершение экскурсии мы поднимемся на смотровую площадку храма и полюбуемся красавицей-Москвой: перед нами предстанут современные небоскрёбы и старинный Кремль, парки, Арбат и сталинские высотки.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам любого возраста, любящим архитектуру и интересующимся историей России.
Организационные детали
Экскурсия проходит на территории действующего храма, поэтому необходимо соблюдать дресс-код: женщинам — брюки или юбка ниже колена, закрытые плечи; мужчинам — брюки или шорты ниже колена.
Несовершеннолетние допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых. Дети до 5 лет могут посетить экскурсию бесплатно
Крайне редко, по решению службы безопасности храма доступ на смотровые площадки может быть закрыт. В этом случае вместо них мы посетим Нижний храм
Фото- и видеосъёмка в храме запрещена, на смотровых разрешена
Экскурсия является культурно-познавательной, не паломнической
В день экскурсии нужно внести доплату за все забронированные билеты, даже если пришло меньше участников, чем указано в заказе
С вами будет один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов
во вторник и пятницу в 15:00, в четверг в 14:00, в субботу в 13:00 и 15:00, в воскресенье в 14:00, 15:00 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1600 ₽
Льготный (пенсионерам, студентам, инвалидам)
1500 ₽
Дети до 17 лет (включительно)
1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального входа в Храм Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 15:00, в четверг в 14:00, в субботу в 13:00 и 15:00, в воскресенье в 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 45029 туристов
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю.
Наша команда читать дальшеуменьшить
— это увлечённые профессионалы с глубокими знаниями истории, архитектуры и культуры Москвы. Нас объединяет экспертность, искренняя любовь к городу и творческий подход.
Главное для нас — это любовь к своему городу. А наша миссия — вдохновлять гостей и жителей города, превращая каждую прогулку в интересное путешествие.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вихрева
Дата посещения: 10 июл 2026
Супер! Одназначно советую. Вагон знаний получила!
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И
Ирина
превосходный вид со смотровой площадки!!! экскурсовод интересно рассказывала, в самом начале только очень быстро, потом помедленнее. приводила интересные факты и детально об основных образах рассказала. в завершении экскурсии предложила самостоятельно посетить музей и нижний храм.
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Ю
Юрий
Понравилось хорошее изложение материала с пояснениями и экскурсом по теме.
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Наталья
четкая организация, забота экскурсовода не устали ли участники. по сути брала экскурсию ради подъема на смотровую, но она была закрыта (не по вине организатора), разницу в стоимости никто не вернул, читать дальшеуменьшить
но была предоставлена экскурсия в нижний храм. Узнали очень много интересных фактов о храме и из истории Москвы, а также стали немного разбираться в написании икон, от гида Елены. Благодарим за труд!
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Е
Екатерина
Информативно, увлекательно и познавательно! Спасибо гиду! Однозначно рекомендую.
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Жальских
Экскурсовод Елена прекрасно провела экскурсию по Храму Христа спасителя. Голос громкий, отлично владеет материалом, позитивная женщина
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