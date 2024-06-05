Смотровые площадки Москвы

Найдено 52 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Москве, цены от 740 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная байкерская мотоэкскурсия
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
«Затем посетим смотровую площадку «Москва-Сити» и сделаем отменные фото на память»
Сегодня в 22:00
Завтра в 17:00
7 500 за человека
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
51 отзыв
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Около Башни-2000
«Разберемся во всех этих вопросах, а кроме того, посмотри на высотки с обзорной площадки, чтобы в полной мере оценить их масштаб»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
80006 000 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в храм Христа Спасителя
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
26 отзывов
Групповая экскурсия в храм Христа Спасителя
Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты
Начало: У центрального входа в Храм Христа Спасителя
«В завершение экскурсии мы поднимемся на смотровую площадку храма и полюбуемся красавицей-Москвой: перед нами предстанут современные небоскрёбы и старинный Кремль, парки, Арбат и сталинские высотки»
Расписание: в четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
1 300 за человека
Квест-экскурсия для детей «Все секреты Останкинской башни»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
33 отзыва
Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив
Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы
Начало: У касс Останкинской башни
«Вы получите карту с самыми известными объектами, которые видны со смотровой площадки Останкинской башни»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
8 500 за всё до 5 чел.
Все о храме Христа Спасителя
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
60 отзывов
Все о храме Христа Спасителя
Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх
Начало: Около Храма Христа Спасителя
«При желании, вы сможете выйти на круговую смотровую площадку и насладиться великолепной панорамой города с высоты 40 метров»
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 000 за человека
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Познакомиться с историей главного храма столицы и увидеть всю Москву с его смотровых площадок
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
«Затем на лифтах вы подниметесь на смотровые площадки храма, расположенные между колокольнями, и полюбуетесь роскошной панорамой Москвы с четырех сторон света»
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
6 000 за всё до 10 чел.
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
43 отзыва
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны
Начало: В районе м. Парк Победы
«Вы подниметесь на смотровую площадку на крыше музея и полюбуетесь панорамой окрестностей»
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
2 740 за человека
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
Авторская экскурсия по историческому центру Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
«Я покажу вам уникальную смотровую точку на Ивановской горке, с которой вы увидите Кремль и Москва-сити и сможете сделать прекрасные панорамные снимки»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 980 за всё до 6 чел.
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
Рассмотреть старую улицу Москвы и узнать обо всём, что здесь происходило
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000 за всё до 6 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1020 отзывов
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
«Воробьевы горы — со смотровой площадки вам откроются виды на спорткомплекс Лужники, главное здание МГУ, Новодевичий монастырь и деловой центр «Москва-Сити»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100 за человека
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
692 отзыва
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
«Что вас ожидает:Во время экскурсии мы с вами поднимемся на шпиль Сталинской высотки — Гостиницы «Украина», где расположена одна из самых живописных смотровых Москвы»
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 500 за человека
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
630 отзывов
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями
Начало: У метро Площадь Революции
«И, наконец, поднимемся на самую главную московскую смотровую — Площадь на Воробьёвых горах»
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200 за человека
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
299 отзывов
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Начало: Москва, ул. Волхонка, д. 15
«Экскурсия завершится на смотровой площадке Храма Христа Спасителя»
Расписание: суббота и праздники в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
1 300 за человека
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
118 отзывов
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
«Ломоносова и прогуляетесь по смотровой площадке возле Воробьёвых гор»
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 200 за человека
«Останкино»: билет на смотровую телебашни
🚶 Пешая
Билеты
1 час
912 отзывов
Билет на смотровую Останкинской телебашни
Взгляните на Москву с высоты птичьего полета, наслаждаясь панорамой 360 градусов и мультимедийными экспозициями
«Уже больше 50-ти лет Останкинская телебашня остаётся основной смотровой площадкой в Москве и одним из символов города»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 500 за билет
«Останкино»: экскурсия на технический этаж + билет на смотровую телебашни
🚶 Пешая
Билеты
1 час
120 отзывов
Экскурсия на Останкинскую башню с билетом
Получите уникальный опыт осмотра Москвы с высоты птичьего полета и познакомьтесь с историей знаменитой телебашни
Начало: Ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2
«Кроме этого, возобновила свою работу открытая смотровая площадка, расположенная на высоте 340 метров»
Расписание: Ежедневно каждый час с 10.00 до 21.00.
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 2 000 за билет
Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж
Билеты
2 часа
36 отзывов
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490 за билет
Башня ОКО: билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
320 отзывов
Башня ОКО: билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»
Начало: Пресненская наб., 2, ТРЦ «Афимолл-Сити»
«Возможность полюбоваться Москвой с открытой смотровой площадки одного из самых высоких небоскребов в Европе»
Расписание: по будням с 12:00 до 23:30, по выходным с 10:00 до 23:30
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:00
от 1 800 за билет
Ключи от Храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
«Смотровая площадка на 4 стороны света»
Завтра в 10:00
9 июня в 13:30
58004 930 за всё до 8 чел.
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000 за всё до 3 чел.
Ах, горы, горы Воробьёвы…
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
6 отзывов
Ах, горы, горы Воробьёвы…
Групповая прогулка по местам с древней историей, живописной природой и панорамными видами на столицу
Начало: В районе метро «Университет»
«Финальная точка маршрута — смотровая площадка»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
740 за человека
Боровский край в шести веках
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Боровский край в шести веках
Познакомиться с историей древнего города и чудесами деревянного зодчества на обзорной прогулке
Начало: В Боровске, на Советской улице
«Вы осмотрите удивительный храм, полюбуетесь окрестностями Боровска со смотровой площадки Высокого»
10 июня в 11:00
12 июня в 09:00
3 340 за всё до 5 чел.
Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Тайны московских особняков: путешествие в прошлое и кофе в легендарном Замке
Исследуйте скрытые уголки Москвы, открывая истории знатных домов и тайные знаки, завершая кофепитием в атмосфере масонства
Начало: У метро Белорусская
«Также вы посетите малоизвестную смотровую с шикарным видом на кремль и его тайные знаки»
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
7 500 за всё до 4 чел.
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: в районе станции метро «Площадь Революции»
«Исторические здания и шедевры современной архитектуры, смотровые площадки и живописные набережные»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200 за человека
Москва сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Москва сквозь эпохи
Исследовать территорию близ храма Христа Спасителя и найти отголоски истории и современности
Начало: В районе метро Кропоткинская
«При желании вы cможете самостоятельно посетить храма Христа Спасителя и смотровую площадку при нём»
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Москве
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
88 отзывов
Ежедневная прогулка по Москве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: У станции метро «Смоленская»
«И пройдем по Патриаршему мосту — лучшей смотровой площадке в Москве, с которого открывается потрясающий вид на московский Кремль, Красную площадь и Замоскворечье»
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
1 500 за человека
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова
Начало: На Триумфальной площади
«Воробьевы Горы перенесут вас на страницы финальной сцены романа и покорят великолепным видом на Москву со смотровой площадки»
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
9 300 за всё до 3 чел.
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
Посетить старинные городки Завидово и Городню, прогуляться по Твери и увидеть императорский дворец
Начало: у СТ.М. «Беломорская»
«Возможно дополнительно посещение смотровой площадки в центре Твери – 300 руб»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
17 000 за всё до 3 чел.
Москва-Сити: город в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Москва-Сити: город в городе
Узнать о комплексе небоскребов самое любопытное и понять, как здесь живется и работается
Начало: На Кутузовском проспекте
«А по завершении экскурсии буду рада сопроводить вас на самую высокую открытую смотровую площадку Европы»
Завтра в 15:30
19 июня в 09:00
4 750 за всё до 5 чел.
Из Москвы в Серпухов на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Из Москвы в Серпухов на автомобиле
Посетить главные достопримечательности старинного города и узнать о нем интересные факты
«Поднимемся на Соборную гору, отыщем капониры в развалинах белокаменного кремля и подивимся со смотровой площадки старинным церковным ансамблем»
9 июня в 15:00
10 июня в 08:00
9 600 за всё до 4 чел.
Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
14 отзывов
Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков
Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи
Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции
«В завершение выйдете на смотровую площадку на крыше магазина и полюбуетесь великолепной панорамой Москвы»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 700 за всё до 7 чел.
Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
7 отзывов
Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с уникальными парком, посетить медиа-аттракцион и подняться на Парящий мост
Начало: На станции метро «Площадь Революции»
«Вы откроете историю Зарядья, подниметесь на смотровые площадки, познакомитесь с памятниками Китай-города»
Расписание: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
2 300 за человека
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Открыть красоту Романцевских гор и Голубых озёр, а также познакомиться с городом на Оке - Каширой
Начало: в районе ст. м Каширская
«А с эффектной смотровой полюбуетесь видами на Оку, Каширу и Белопесоцкий монастырь на другом берегу»
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
3 650 за человека
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
🚶 Пешая
Квест
2 часа
127 отзывов
Экскурсия-квест Москва-Сити: приключение для юных
Погрузитесь в мир загадок и приключений с экскурсией-квестом по величественным небоскрёбам Москва-Сити
«Затем на лифте, который поднимается со скоростью 7 м/с, ребята попадут на смотровую площадку, аналогов которой нет в Москве»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 9 000 за всё до 9 чел.
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Провести один день в столице Верхневолжья и оценить ее красоту и архитектурное разнообразие
Начало: на площади Трех вокзалов
«В завершение подниметесь на смотровую площадку легендарного небоскреба «Рюмка» и оцените город с высоты 77 метров»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Вечерние краски столицы
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
16 отзывов
Вечерние краски столицы
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«На Воробьёвых горах — главной московской смотровой площадке, откуда вы полюбуетесь впечатляющей панорамой города»
Расписание: в субботу в 19:00
Завтра в 19:00
15 июня в 19:00
1 100 за человека
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
🚶 Пешая
Квест
2 часа
4 отзыва
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Впечатлиться видами с высоты птичьего полета и узнать о рекордах столицы
Начало: На мосту Багратион (вестибюль моста со стороны Мос...
«Дополнительно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку: взрослый — 2290 руб»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 000 за всё до 7 чел.
Москва-Сити + смотровая в башне «Око»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Экскурсия по Москва-Сити с видом из башни Око
Погрузитесь в атмосферу делового центра Москвы и насладитесь видом столицы с высоты 87 этажа
Начало: В районе метро Выставочная
«В конце я предложу подняться на 87-й этаж, на смотровую площадку в башне «Око» на высоте 354 метра»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
«Автобус сделает одну остановку — на смотровой площадке Воробьёвых гор, откуда открывается вид на стадион Лужники и небоскрёбы Москва-Сити»
Расписание: в субботу в 10:30
15 июня в 10:30
22 июня в 10:30
3 000 за человека
Вокруг МГУ: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Вокруг МГУ: прогулка с фотографом
Сделать эффектные кадры, услышать любопытные факты и полюбоваться видом на Москву с Воробьёвых гор
Начало: У станции метро Университет
«Со смотровой площадки Воробьёвых гор вы увидите небоскрёбы Москва-Сити, стадион «Лужники», храм Христа Спасителя, Шуховскую башню, другие сталинские высотки»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
Подняться к куполам главного храма Москвы и узнать, почему столицу оставили Наполеону
Начало: в районе метро «Кропоткинская»
«Дополнительно оплачиваются билеты (400 рублей с человека) на посещение смотровой площадки с подъёмом на лифте»
9 июня в 14:00
10 июня в 13:00
8 000 за всё до 4 чел.
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
🚶 Пешая
Билеты
1 час
26 отзывов
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
«Имейте, пожалуйста, в виду, что кинозал может быть закрыт по усмотрению руководства смотровой площадки»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490 за билет
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
13 отзывов
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
Отправиться из исторического центра по лучшим видовым местам и на смотровую площадку на высоте 374 м
Начало: в районе станции метро «Охотный ряд»
«Воробьёвы горы — здесь мы остановимся для посещения смотровой площадки и катания на канатной дороге (билет включён в стоимость)»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
5 350 за человека
МГУ и Воробьевы горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
МГУ и Воробьевы горы
Погулять по территории «русского Хогвартса» и посетить самую высокую точку Москвы
Начало: у м. Университет
«Покормите нахальных белок во дворе, выйдете на лучшую смотровую площадку столицы — Воробьевы горы — и полюбуетесь панорамой Москвы»
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000 за всё до 6 чел.
Варварка: путешествие в средневековую Москву
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Варварка: путешествие в средневековую Москву
Познакомиться с насыщенной историей одной из старейших улиц города
Начало: возле м. Китай-город
«А ещё узнаете шокирующие рецепты красоты по-старомосковски и полюбуетесь на красавицу-Москву с одной из лучших смотровых площадок города»
1 сен в 10:00
2 сен в 17:30
5 000 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
    читать дальше

    и заботливый… в автобусе был кондиционер и было чисто. туристы в автобусе были все доброжелательные, никто не задерживался… рекомендуем эту экскурсию и организаторов всем желающим!!!

  • А
    Ангелина
    3 июня 2024
    Ночная байкерская мотоэкскурсия
    Классно покатались. Эффектно забрали из центра и довезли до подъезда после поездки.
  • Л
    Лариса
    3 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
    Классная экскурсия, экскурсовод очень интересно рассказывала. Почему-то я думала, что мы еще около Москва сити остановимся и пофоткаемся там, но нет, а было бы здорово. Огромная благодарность менеджеру, которая помогла мне найти группу перед началом экскурсии.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
    все отлично организовано было, спасибо
  • А
    Алексей
    2 июня 2024
    «Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
    Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Москва сквозь эпохи
    Никита приятный молодой человек, быстро овладел нашим вниманием, два часа пролетели незаметно, узнали много нового, все понравилось, спасибо огромное!
  • с
    сергей
    2 июня 2024
    Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
    Очень ь хорошая экскурсия!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Ах, горы, горы Воробьёвы…
    Отличная экскурсия! Диана знает много интересных фактов и историй, рассказывает так, что завлекает. Очень ещё повезло с погодой.
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Ночная байкерская мотоэкскурсия
    Сразу скажу, очень сильно хочется повторить! Камфортный, красивый, мощный мотоцикл, очень приятный пилот, интересный рассказчик, ночная Москва, всё вместе сложилось в отличный вечер. Два часа пролетели очень быстро, берите экскурсию на большее время) Спасибо огромное, что впечатления отличные! Рекомендую!
    Сразу скажу, очень сильно хочется повторить! Камфортный, красивый, мощный мотоцикл, очень приятный пилот, интересный рассказчик, ночная

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Смотровые площадки»

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