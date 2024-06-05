Смотровые площадки Москвы

1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
«Затем посетим смотровую площадку «Москва-Сити» и сделаем отменные фото на память»
Сегодня в 22:00
Завтра в 17:00
7 500₽ за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Около Башни-2000
«Разберемся во всех этих вопросах, а кроме того, посмотри на высотки с обзорной площадки, чтобы в полной мере оценить их масштаб»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
80006 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия в храм Христа Спасителя
Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты
Начало: У центрального входа в Храм Христа Спасителя
«В завершение экскурсии мы поднимемся на смотровую площадку храма и полюбуемся красавицей-Москвой: перед нами предстанут современные небоскрёбы и старинный Кремль, парки, Арбат и сталинские высотки»
Расписание: в четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Квест
1.5 часа
Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив
Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы
Начало: У касс Останкинской башни
«Вы получите карту с самыми известными объектами, которые видны со смотровой площадки Останкинской башни»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Все о храме Христа Спасителя
Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх
Начало: Около Храма Христа Спасителя
«При желании, вы сможете выйти на круговую смотровую площадку и насладиться великолепной панорамой города с высоты 40 метров»
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Познакомиться с историей главного храма столицы и увидеть всю Москву с его смотровых площадок
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
«Затем на лифтах вы подниметесь на смотровые площадки храма, расположенные между колокольнями, и полюбуетесь роскошной панорамой Москвы с четырех сторон света»
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны
Начало: В районе м. Парк Победы
«Вы подниметесь на смотровую площадку на крыше музея и полюбуетесь панорамой окрестностей»
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
2 740₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
Авторская экскурсия по историческому центру Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
«Я покажу вам уникальную смотровую точку на Ивановской горке, с которой вы увидите Кремль и Москва-сити и сможете сделать прекрасные панорамные снимки»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 980₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
Рассмотреть старую улицу Москвы и узнать обо всём, что здесь происходило
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
«Воробьевы горы — со смотровой площадки вам откроются виды на спорткомплекс Лужники, главное здание МГУ, Новодевичий монастырь и деловой центр «Москва-Сити»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
«Что вас ожидает:Во время экскурсии мы с вами поднимемся на шпиль Сталинской высотки — Гостиницы «Украина», где расположена одна из самых живописных смотровых Москвы»
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями
Начало: У метро Площадь Революции
«И, наконец, поднимемся на самую главную московскую смотровую — Площадь на Воробьёвых горах»
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Начало: Москва, ул. Волхонка, д. 15
«Экскурсия завершится на смотровой площадке Храма Христа Спасителя»
Расписание: суббота и праздники в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Групповая
4 часа
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
«Ломоносова и прогуляетесь по смотровой площадке возле Воробьёвых гор»
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Билеты
1 час
Билет на смотровую Останкинской телебашни
Взгляните на Москву с высоты птичьего полета, наслаждаясь панорамой 360 градусов и мультимедийными экспозициями
«Уже больше 50-ти лет Останкинская телебашня остаётся основной смотровой площадкой в Москве и одним из символов города»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 500₽ за билет
Билеты
1 час
Экскурсия на Останкинскую башню с билетом
Получите уникальный опыт осмотра Москвы с высоты птичьего полета и познакомьтесь с историей знаменитой телебашни
Начало: Ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2
«Кроме этого, возобновила свою работу открытая смотровая площадка, расположенная на высоте 340 метров»
Расписание: Ежедневно каждый час с 10.00 до 21.00.
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 2 000₽ за билет
Билеты
2 часа
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490₽ за билет
Билеты
1.5 часа
Башня ОКО: билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»
Начало: Пресненская наб., 2, ТРЦ «Афимолл-Сити»
«Возможность полюбоваться Москвой с открытой смотровой площадки одного из самых высоких небоскребов в Европе»
Расписание: по будням с 12:00 до 23:30, по выходным с 10:00 до 23:30
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:00
от 1 800₽ за билет
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
«Смотровая площадка на 4 стороны света»
Завтра в 10:00
9 июня в 13:30
58004 930₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Ах, горы, горы Воробьёвы…
Групповая прогулка по местам с древней историей, живописной природой и панорамными видами на столицу
Начало: В районе метро «Университет»
«Финальная точка маршрута — смотровая площадка»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
740₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Боровский край в шести веках
Познакомиться с историей древнего города и чудесами деревянного зодчества на обзорной прогулке
Начало: В Боровске, на Советской улице
«Вы осмотрите удивительный храм, полюбуетесь окрестностями Боровска со смотровой площадки Высокого»
10 июня в 11:00
12 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны московских особняков: путешествие в прошлое и кофе в легендарном Замке
Исследуйте скрытые уголки Москвы, открывая истории знатных домов и тайные знаки, завершая кофепитием в атмосфере масонства
Начало: У метро Белорусская
«Также вы посетите малоизвестную смотровую с шикарным видом на кремль и его тайные знаки»
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: в районе станции метро «Площадь Революции»
«Исторические здания и шедевры современной архитектуры, смотровые площадки и живописные набережные»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Москва сквозь эпохи
Исследовать территорию близ храма Христа Спасителя и найти отголоски истории и современности
Начало: В районе метро Кропоткинская
«При желании вы cможете самостоятельно посетить храма Христа Спасителя и смотровую площадку при нём»
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Москве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: У станции метро «Смоленская»
«И пройдем по Патриаршему мосту — лучшей смотровой площадке в Москве, с которого открывается потрясающий вид на московский Кремль, Красную площадь и Замоскворечье»
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова
Начало: На Триумфальной площади
«Воробьевы Горы перенесут вас на страницы финальной сцены романа и покорят великолепным видом на Москву со смотровой площадки»
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
9 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
Посетить старинные городки Завидово и Городню, прогуляться по Твери и увидеть императорский дворец
Начало: у СТ.М. «Беломорская»
«Возможно дополнительно посещение смотровой площадки в центре Твери – 300 руб»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Москва-Сити: город в городе
Узнать о комплексе небоскребов самое любопытное и понять, как здесь живется и работается
Начало: На Кутузовском проспекте
«А по завершении экскурсии буду рада сопроводить вас на самую высокую открытую смотровую площадку Европы»
Завтра в 15:30
19 июня в 09:00
4 750₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Москвы в Серпухов на автомобиле
Посетить главные достопримечательности старинного города и узнать о нем интересные факты
«Поднимемся на Соборную гору, отыщем капониры в развалинах белокаменного кремля и подивимся со смотровой площадки старинным церковным ансамблем»
9 июня в 15:00
10 июня в 08:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков
Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи
Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции
«В завершение выйдете на смотровую площадку на крыше магазина и полюбуетесь великолепной панорамой Москвы»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с уникальными парком, посетить медиа-аттракцион и подняться на Парящий мост
Начало: На станции метро «Площадь Революции»
«Вы откроете историю Зарядья, подниметесь на смотровые площадки, познакомитесь с памятниками Китай-города»
Расписание: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
2 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Открыть красоту Романцевских гор и Голубых озёр, а также познакомиться с городом на Оке - Каширой
Начало: в районе ст. м Каширская
«А с эффектной смотровой полюбуетесь видами на Оку, Каширу и Белопесоцкий монастырь на другом берегу»
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
3 650₽ за человека
Квест
2 часа
Экскурсия-квест Москва-Сити: приключение для юных
Погрузитесь в мир загадок и приключений с экскурсией-квестом по величественным небоскрёбам Москва-Сити
«Затем на лифте, который поднимается со скоростью 7 м/с, ребята попадут на смотровую площадку, аналогов которой нет в Москве»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 9 000₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
10 часов
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Провести один день в столице Верхневолжья и оценить ее красоту и архитектурное разнообразие
Начало: на площади Трех вокзалов
«В завершение подниметесь на смотровую площадку легендарного небоскреба «Рюмка» и оцените город с высоты 77 метров»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Вечерние краски столицы
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«На Воробьёвых горах — главной московской смотровой площадке, откуда вы полюбуетесь впечатляющей панорамой города»
Расписание: в субботу в 19:00
Завтра в 19:00
15 июня в 19:00
1 100₽ за человека
Квест
2 часа
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Впечатлиться видами с высоты птичьего полета и узнать о рекордах столицы
Начало: На мосту Багратион (вестибюль моста со стороны Мос...
«Дополнительно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку: взрослый — 2290 руб»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Москва-Сити с видом из башни Око
Погрузитесь в атмосферу делового центра Москвы и насладитесь видом столицы с высоты 87 этажа
Начало: В районе метро Выставочная
«В конце я предложу подняться на 87-й этаж, на смотровую площадку в башне «Око» на высоте 354 метра»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
«Автобус сделает одну остановку — на смотровой площадке Воробьёвых гор, откуда открывается вид на стадион Лужники и небоскрёбы Москва-Сити»
Расписание: в субботу в 10:30
15 июня в 10:30
22 июня в 10:30
3 000₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Вокруг МГУ: прогулка с фотографом
Сделать эффектные кадры, услышать любопытные факты и полюбоваться видом на Москву с Воробьёвых гор
Начало: У станции метро Университет
«Со смотровой площадки Воробьёвых гор вы увидите небоскрёбы Москва-Сити, стадион «Лужники», храм Христа Спасителя, Шуховскую башню, другие сталинские высотки»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
Подняться к куполам главного храма Москвы и узнать, почему столицу оставили Наполеону
Начало: в районе метро «Кропоткинская»
«Дополнительно оплачиваются билеты (400 рублей с человека) на посещение смотровой площадки с подъёмом на лифте»
9 июня в 14:00
10 июня в 13:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Билеты
1 час
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
«Имейте, пожалуйста, в виду, что кинозал может быть закрыт по усмотрению руководства смотровой площадки»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490₽ за билет
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
Отправиться из исторического центра по лучшим видовым местам и на смотровую площадку на высоте 374 м
Начало: в районе станции метро «Охотный ряд»
«Воробьёвы горы — здесь мы остановимся для посещения смотровой площадки и катания на канатной дороге (билет включён в стоимость)»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
5 350₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
МГУ и Воробьевы горы
Погулять по территории «русского Хогвартса» и посетить самую высокую точку Москвы
Начало: у м. Университет
«Покормите нахальных белок во дворе, выйдете на лучшую смотровую площадку столицы — Воробьевы горы — и полюбуетесь панорамой Москвы»
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Варварка: путешествие в средневековую Москву
Познакомиться с насыщенной историей одной из старейших улиц города
Начало: возле м. Китай-город
«А ещё узнаете шокирующие рецепты красоты по-старомосковски и полюбуетесь на красавицу-Москву с одной из лучших смотровых площадок города»
1 сен в 10:00
2 сен в 17:30
5 000₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
- ААнгелина3 июня 2024Классно покатались. Эффектно забрали из центра и довезли до подъезда после поездки.
- ЛЛариса3 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
- ММарина2 июня 2024Классная экскурсия, экскурсовод очень интересно рассказывала. Почему-то я думала, что мы еще около Москва сити остановимся и пофоткаемся там, но нет, а было бы здорово. Огромная благодарность менеджеру, которая помогла мне найти группу перед началом экскурсии.
- ННаталья2 июня 2024все отлично организовано было, спасибо
- ААлексей2 июня 2024Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)
- ИИрина2 июня 2024Никита приятный молодой человек, быстро овладел нашим вниманием, два часа пролетели незаметно, узнали много нового, все понравилось, спасибо огромное!
- ссергей2 июня 2024Очень ь хорошая экскурсия!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Отличная экскурсия! Диана знает много интересных фактов и историй, рассказывает так, что завлекает. Очень ещё повезло с погодой.
- ТТатьяна2 июня 2024Сразу скажу, очень сильно хочется повторить! Камфортный, красивый, мощный мотоцикл, очень приятный пилот, интересный рассказчик, ночная Москва, всё вместе сложилось в отличный вечер. Два часа пролетели очень быстро, берите экскурсию на большее время) Спасибо огромное, что впечатления отличные! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Смотровые площадки»
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