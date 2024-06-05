Смотровые площадки Москвы

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 2 часа 90 отзывов Популярное предложение Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы Начало: У ВДНХ «Затем посетим смотровую площадку «Москва-Сити» и сделаем отменные фото на память» 7 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Фотопрогулка 1 час 51 отзыв Москва-Сити: экскурсия с фотографом Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток Начало: Около Башни-2000 «Разберемся во всех этих вопросах, а кроме того, посмотри на высотки с обзорной площадки, чтобы в полной мере оценить их масштаб» 8000 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 26 отзывов Групповая экскурсия в храм Христа Спасителя Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты Начало: У центрального входа в Храм Христа Спасителя «В завершение экскурсии мы поднимемся на смотровую площадку храма и полюбуемся красавицей-Москвой: перед нами предстанут современные небоскрёбы и старинный Кремль, парки, Арбат и сталинские высотки» Расписание: в четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 13:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 33 отзыва Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы Начало: У касс Останкинской башни «Вы получите карту с самыми известными объектами, которые видны со смотровой площадки Останкинской башни» 8 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 60 отзывов Все о храме Христа Спасителя Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх Начало: Около Храма Христа Спасителя «При желании, вы сможете выйти на круговую смотровую площадку и насладиться великолепной панорамой города с высоты 40 метров» Расписание: в субботу в 13:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 18 отзывов Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы Познакомиться с историей главного храма столицы и увидеть всю Москву с его смотровых площадок Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит... «Затем на лифтах вы подниметесь на смотровые площадки храма, расположенные между колокольнями, и полюбуетесь роскошной панорамой Москвы с четырех сторон света» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 43 отзыва Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти» Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны Начало: В районе м. Парк Победы «Вы подниметесь на смотровую площадку на крыше музея и полюбуетесь панорамой окрестностей» 2 740 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле Авторская экскурсия по историческому центру Москвы Начало: В районе м. Китай-город «Я покажу вам уникальную смотровую точку на Ивановской горке, с которой вы увидите Кремль и Москва-сити и сможете сделать прекрасные панорамные снимки» 5 980 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Никольская улица в деталях: первая и великолепная Рассмотреть старую улицу Москвы и узнать обо всём, что здесь происходило Начало: В районе метро «Охотный ряд» от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 1020 отзывов Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе... «Воробьевы горы — со смотровой площадки вам откроются виды на спорткомплекс Лужники, главное здание МГУ, Новодевичий монастырь и деловой центр «Москва-Сити»» 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 692 отзыва Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде» Начало: Станция метро Киевская «Что вас ожидает:Во время экскурсии мы с вами поднимемся на шпиль Сталинской высотки — Гостиницы «Украина», где расположена одна из самых живописных смотровых Москвы» Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00 2 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 630 отзывов Обзорная вечерняя экскурсия по Москве Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями Начало: У метро Площадь Революции «И, наконец, поднимемся на самую главную московскую смотровую — Площадь на Воробьёвых горах» Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 299 отзывов Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка Начало: Москва, ул. Волхонка, д. 15 «Экскурсия завершится на смотровой площадке Храма Христа Спасителя» Расписание: суббота и праздники в 13:00 1 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа 118 отзывов Незабываемая Москва! Обзорная по столице Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии Начало: У театра сатиры «Ломоносова и прогуляетесь по смотровой площадке возле Воробьёвых гор» 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 1 час 912 отзывов Билет на смотровую Останкинской телебашни Взгляните на Москву с высоты птичьего полета, наслаждаясь панорамой 360 градусов и мультимедийными экспозициями «Уже больше 50-ти лет Останкинская телебашня остаётся основной смотровой площадкой в Москве и одним из символов города» от 1 500 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 1 час 120 отзывов Экскурсия на Останкинскую башню с билетом Получите уникальный опыт осмотра Москвы с высоты птичьего полета и познакомьтесь с историей знаменитой телебашни Начало: Ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2 «Кроме этого, возобновила свою работу открытая смотровая площадка, расположенная на высоте 340 метров» Расписание: Ежедневно каждый час с 10.00 до 21.00. от 2 000 ₽ за билет

Билеты 2 часа 36 отзывов Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии Начало: Пресненская набережная, 12 Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00 2 490 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 1.5 часа 320 отзывов Башня ОКО: билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!» Начало: Пресненская наб., 2, ТРЦ «Афимолл-Сити» «Возможность полюбоваться Москвой с открытой смотровой площадки одного из самых высоких небоскребов в Европе» Расписание: по будням с 12:00 до 23:30, по выходным с 10:00 до 23:30 от 1 800 ₽ за билет

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета Начало: На улице Волхонка «Смотровая площадка на 4 стороны света» 5800 4 930 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв «Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 6 отзывов Ах, горы, горы Воробьёвы… Групповая прогулка по местам с древней историей, живописной природой и панорамными видами на столицу Начало: В районе метро «Университет» «Финальная точка маршрута — смотровая площадка» Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 740 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Боровский край в шести веках Познакомиться с историей древнего города и чудесами деревянного зодчества на обзорной прогулке Начало: В Боровске, на Советской улице «Вы осмотрите удивительный храм, полюбуетесь окрестностями Боровска со смотровой площадки Высокого» 3 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Тайны московских особняков: путешествие в прошлое и кофе в легендарном Замке Исследуйте скрытые уголки Москвы, открывая истории знатных домов и тайные знаки, завершая кофепитием в атмосфере масонства Начало: У метро Белорусская «Также вы посетите малоизвестную смотровую с шикарным видом на кремль и его тайные знаки» 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 5 отзывов Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы Начало: в районе станции метро «Площадь Революции» «Исторические здания и шедевры современной архитектуры, смотровые площадки и живописные набережные» Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Москва сквозь эпохи Исследовать территорию близ храма Христа Спасителя и найти отголоски истории и современности Начало: В районе метро Кропоткинская «При желании вы cможете самостоятельно посетить храма Христа Спасителя и смотровую площадку при нём» от 3 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 88 отзывов Ежедневная прогулка по Москве Узнать и полюбить город за 2 часа Начало: У станции метро «Смоленская» «И пройдем по Патриаршему мосту — лучшей смотровой площадке в Москве, с которого открывается потрясающий вид на московский Кремль, Красную площадь и Замоскворечье» Расписание: ежедневно в 15:15 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 10 отзывов «Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова Начало: На Триумфальной площади «Воробьевы Горы перенесут вас на страницы финальной сцены романа и покорят великолепным видом на Москву со смотровой площадки» 9 300 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 7 отзывов Из Москвы в Тверь дорогой Государя Посетить старинные городки Завидово и Городню, прогуляться по Твери и увидеть императорский дворец Начало: у СТ.М. «Беломорская» «Возможно дополнительно посещение смотровой площадки в центре Твери – 300 руб» 17 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 14 отзывов Москва-Сити: город в городе Узнать о комплексе небоскребов самое любопытное и понять, как здесь живется и работается Начало: На Кутузовском проспекте «А по завершении экскурсии буду рада сопроводить вас на самую высокую открытую смотровую площадку Европы» 4 750 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Из Москвы в Серпухов на автомобиле Посетить главные достопримечательности старинного города и узнать о нем интересные факты «Поднимемся на Соборную гору, отыщем капониры в развалинах белокаменного кремля и подивимся со смотровой площадки старинным церковным ансамблем» 9 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 14 отзывов Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции «В завершение выйдете на смотровую площадку на крыше магазина и полюбуетесь великолепной панорамой Москвы» 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 7 отзывов Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе Познакомиться с уникальными парком, посетить медиа-аттракцион и подняться на Парящий мост Начало: На станции метро «Площадь Революции» «Вы откроете историю Зарядья, подниметесь на смотровые площадки, познакомитесь с памятниками Китай-города» Расписание: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30 2 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 7 отзывов Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область Открыть красоту Романцевских гор и Голубых озёр, а также познакомиться с городом на Оке - Каширой Начало: в районе ст. м Каширская «А с эффектной смотровой полюбуетесь видами на Оку, Каширу и Белопесоцкий монастырь на другом берегу» 3 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 127 отзывов Экскурсия-квест Москва-Сити: приключение для юных Погрузитесь в мир загадок и приключений с экскурсией-квестом по величественным небоскрёбам Москва-Сити «Затем на лифте, который поднимается со скоростью 7 м/с, ребята попадут на смотровую площадку, аналогов которой нет в Москве» от 9 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Идеальное путешествие из Москвы в Тверь Провести один день в столице Верхневолжья и оценить ее красоту и архитектурное разнообразие Начало: на площади Трех вокзалов «В завершение подниметесь на смотровую площадку легендарного небоскреба «Рюмка» и оцените город с высоты 77 метров» 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 16 отзывов Вечерние краски столицы Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии Начало: У метро Площадь Революции или Театральная «На Воробьёвых горах — главной московской смотровой площадке, откуда вы полюбуетесь впечатляющей панорамой города» Расписание: в субботу в 19:00 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 4 отзыва Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити Впечатлиться видами с высоты птичьего полета и узнать о рекордах столицы Начало: На мосту Багратион (вестибюль моста со стороны Мос... «Дополнительно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку: взрослый — 2290 руб» 7 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Экскурсия по Москва-Сити с видом из башни Око Погрузитесь в атмосферу делового центра Москвы и насладитесь видом столицы с высоты 87 этажа Начало: В районе метро Выставочная «В конце я предложу подняться на 87-й этаж, на смотровую площадку в башне «Око» на высоте 354 метра» 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3.5 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены) Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль Начало: В гостинице Лесная Сафмар «Автобус сделает одну остановку — на смотровой площадке Воробьёвых гор, откуда открывается вид на стадион Лужники и небоскрёбы Москва-Сити» Расписание: в субботу в 10:30 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Вокруг МГУ: прогулка с фотографом Сделать эффектные кадры, услышать любопытные факты и полюбоваться видом на Москву с Воробьёвых гор Начало: У станции метро Университет «Со смотровой площадки Воробьёвых гор вы увидите небоскрёбы Москва-Сити, стадион «Лужники», храм Христа Спасителя, Шуховскую башню, другие сталинские высотки» 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя Подняться к куполам главного храма Москвы и узнать, почему столицу оставили Наполеону Начало: в районе метро «Кропоткинская» «Дополнительно оплачиваются билеты (400 рублей с человека) на посещение смотровой площадки с подъёмом на лифте» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 1 час 26 отзывов Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж «Имейте, пожалуйста, в виду, что кинозал может быть закрыт по усмотрению руководства смотровой площадки» 2 490 ₽ за билет

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 13 отзывов Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити Отправиться из исторического центра по лучшим видовым местам и на смотровую площадку на высоте 374 м Начало: в районе станции метро «Охотный ряд» «Воробьёвы горы — здесь мы остановимся для посещения смотровой площадки и катания на канатной дороге (билет включён в стоимость)» 5 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов МГУ и Воробьевы горы Погулять по территории «русского Хогвартса» и посетить самую высокую точку Москвы Начало: у м. Университет «Покормите нахальных белок во дворе, выйдете на лучшую смотровую площадку столицы — Воробьевы горы — и полюбуетесь панорамой Москвы» 5 000 ₽ за всё до 6 чел.