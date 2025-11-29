Пешеходная экскурсия по Ивановской горке и Солянке с осмотром архитектурных памятников разных эпох и современных арт-пространств. Знакомство с историей района и его современной жизнью.
Описание экскурсии
Ивановская горка и Солянка:
- история и современность.
- Пешеходная экскурсия по одному из старейших районов Москвы, где сохранились памятники разных эпох — от древних палат до современных арт-пространств. Знакомство с архитектурным наследием и современной жизнью исторического центра.
- Архитектурное наследие.
- Прогулка по Ивановской горке с осмотром палат бояр Шуйских, особняка Саввы Морозова и дома Остерманов. Посещение Ивановского монастыря и церкви Святого князя Владимира в Старых Садах. Знакомство с историей этих сооружений и их владельцев.
- Современные пространства.
- Посещение арт-кластера «Хохловка», расположенного в исторических зданиях XVII века. Знакомство с современными кафе и шоу-румами, мы посетим модный голландский паб "Black Swan" с великолепными интерьерами, который находится в подвалах Государева соляного двора. Рассказ о трансформации бывших боярских палат в современные общественные пространства.
По субботам в 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ивановская горка
- Хоральную синагогу (с посещением)
- Палаты бояр Шуйских
- Особняк Саввы Морозова
- Церковь Всех Святых на Кулишках (с посещением)
- Лютеранский храм Петра и Павла
- Палаты Мазепы
- Иоанно-Предтеченский монастырь
- Церковь Святого князя Владимира
- Морозовский сад
- Арт-кластер «Хохловка»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Лубянский проезд д. 23, с1
Завершение: Хохловский переулок 7-9
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
