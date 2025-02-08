Святые места и городские низы — так можно охарактеризовать два района старой Москвы.
Здесь особенно ярко проявляется контраст двух миров, где от храма до воровского притона в буквальном смысле один шаг.
Этот маршрут расскажет, как на Хитровке и Ивановской горке переплетались судьбы преступников и праведников.
Здесь особенно ярко проявляется контраст двух миров, где от храма до воровского притона в буквальном смысле один шаг.
Этот маршрут расскажет, как на Хитровке и Ивановской горке переплетались судьбы преступников и праведников.
Описание экскурсии
- Храм Всех святых на Кулишках. Намоленное место с многовековой историей и своей энергетикой. Сам храм в землю врос, а его колокольня — родная сестра Пизанской башни
- Московская хоральная синагога. Обсудим долгую и сложную историю главной и старейшей синагоги города
- Лютеранский собор Святых Петра и Павла. Поговорим об историях людей, которые приняли «учении о благодати» и максиму «Я протестую»
- «Палаты Мазепы». Древнейший памятник московского гражданского зодчества. Долгое время ошибочно считали, что здесь при посещении Москвы останавливался гетман Иван Мазепа
- Ночлежный дом Ярошенко с трактиром «Каторга». Место на Хитровке, где каторжник, возглавлявший банду воров и убийц, мог быть свят
- Храм князя Владимира в Старых Садех. Одна из древнейших московских святынь, где сохранившиеся голосники в кладке стен наполняют собор божественной музыкой
- Иоанно-Предтеченский монастырь. Обитель невинных дев и падших злодеев, слёз и покаяния, молитв и чудесного исцеления
Организационные детали
Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 10 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 172 туристов
Меня зовут Лилия, я аттестованный гид города Москвы, член ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Филолог, преподаватель, человек, превративший хобби в профессию. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, заметить скрытые сокровища прошлого, московские артефакты, яркую архитектуру разных эпох и, главное, удивительные судьбы её знаменитых жителей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Дарья
8 фев 2025
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Лилия очень эрудированный, жизнерадостный и душевный человек. Так здорово построила маршрут, мы посетили много интересных мест. Экскурсовод подробно в деталях, а главное очень доступно рассказала о жизни людей в разных условиях, много было исторических моментов. Советуем посетить данную экскурсию!
О
Ольга
8 фев 2025
Замечательная экскурсия. Даже не верится, что в самом центре Москвы остались такие нетронутые временем места. Все очень интересно, узнали много нового. Лилия замечательный рассказчик. Такое ощущение, что не хватило еще времени, ведь рассказ о Хитровке был в самом конце… Очень рекомендую
Екатерина
1 фев 2025
Экскурсия очень интересная, Лилия прекрасный экскурсовод, хорошая подача информации, с нотками юмора! Мы в восторге, очень рекомендуем экскурсию и экскурсовода!
И
Ирина
26 янв 2025
Очень познавательная экскурсия- прогулка! Много раз хотели добывать в этом месте и это получилось! Лилия замечательно провела экскурсию, с ней было интересно и легко общаться: и серьезный подход и с юмором. Много узнали и побывали в местах, в которые бы сами никогда не попали. Спасибо за время, проведенное с пользой! Однозначно рекомендую эту экскурсию другим.
М
Мария
21 янв 2025
Замечательная неспешная прогулка по центру Москвы с заходом в уютные дворики в компании знающего экскурсовода Лилии.
Петр
20 янв 2025
Все понравилось! Благодарю Лилию за экскурсию, маршрут интересен, истории, легенды и детали. Замечательный экскурсовод, приятная в общении и с чувством юмора. Лучшие рекомендации.
Эвелина
18 дек 2024
Все очень понравилось! Информативно, понятно и интересно. Рекомендую!
Ф
Филип
21 ноя 2024
Экскурсия понравилась и однозначно рекомендую, Лилия умеет заражать своей энергией и любовью к городу, обратить внимание на детали и интересные истории из жизни этих мест.
Валентина
18 ноя 2024
Отличная экскурсия. Эрудированный и доброжелательный экскурсовод Лилия. Очень приятная в общении. Получили заряд эмоций на все выходные!
Е
Елена
16 ноя 2024
Прекрасная экскурсия! С Лилией было легко, увлекательно и очень познавательно. Отличный рассказчик, который заражает своей любовью к этому месту. С удовольствием отвечает на уточняющие вопросы. Однозначно рекомендую!
С
Светлана
8 ноя 2024
Проводила экскурсию Лилия. Очень понравилось! Интересно и познавательно. Рекомендую однозначно!
С
Светлана
6 ноя 2024
До сих пор под впечатлением от экскурсии: такое мощное погружение в историю,захватывающие факты, а вкупе с шуршащими листьями под ногами,теплым осннним солнышком-просто восторг души! От всей души благодарю Лилию-она горит своей профессией,ее хочется слушать и слушать! С удовольствием порекомендую своим друзьям!
Д
Дмитрий
1 ноя 2024
Очаровательная Лилия просто и ясно донесла до нас обширную информацию об очень интересном районе старой Москвы. Мы увидели храмы разных конфессий, древние палаты, дворянские усадьбы и бывшие ночлежки. Маршрут был хорошо продуман. По пути следования можно было задать дополнительные вопросы. Так что всё очень понравилось. Рекомендую.
М
Мария
31 окт 2024
Экскурсия интересная и очень насыщенный историями маршрут, на каждом шагу открытия, а сколько переплетений судеб. Лилия-профи! Однозначно рекомендую.
л
лариса
29 окт 2024
Благодарю за замечательную экскурсию, отлично построенный маршрут по живописным местам города с смотровыми точками. Лилия очень обаятельна, увлечена своей работой, умеет интересно, легко и эмоционально передать материал. Обязательно рекомендую ее своим друзьям и знакомым как опытного экскурсовода!
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