Д Дарья Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Лилия очень эрудированный, жизнерадостный и душевный человек. Так здорово построила маршрут, мы посетили много интересных мест. Экскурсовод подробно в деталях, а главное очень доступно рассказала о жизни людей в разных условиях, много было исторических моментов. Советуем посетить данную экскурсию!

О Ольга Замечательная экскурсия. Даже не верится, что в самом центре Москвы остались такие нетронутые временем места. Все очень интересно, узнали много нового. Лилия замечательный рассказчик. Такое ощущение, что не хватило еще времени, ведь рассказ о Хитровке был в самом конце… Очень рекомендую

Екатерина Экскурсия очень интересная, Лилия прекрасный экскурсовод, хорошая подача информации, с нотками юмора! Мы в восторге, очень рекомендуем экскурсию и экскурсовода!

И Ирина Очень познавательная экскурсия- прогулка! Много раз хотели добывать в этом месте и это получилось! Лилия замечательно провела экскурсию, с ней было интересно и легко общаться: и серьезный подход и с юмором. Много узнали и побывали в местах, в которые бы сами никогда не попали. Спасибо за время, проведенное с пользой! Однозначно рекомендую эту экскурсию другим.

М Мария Замечательная неспешная прогулка по центру Москвы с заходом в уютные дворики в компании знающего экскурсовода Лилии.

Петр Все понравилось! Благодарю Лилию за экскурсию, маршрут интересен, истории, легенды и детали. Замечательный экскурсовод, приятная в общении и с чувством юмора. Лучшие рекомендации.

Эвелина Все очень понравилось! Информативно, понятно и интересно. Рекомендую!

Ф Филип Экскурсия понравилась и однозначно рекомендую, Лилия умеет заражать своей энергией и любовью к городу, обратить внимание на детали и интересные истории из жизни этих мест.

Валентина Отличная экскурсия. Эрудированный и доброжелательный экскурсовод Лилия. Очень приятная в общении. Получили заряд эмоций на все выходные!

Е Елена Прекрасная экскурсия! С Лилией было легко, увлекательно и очень познавательно. Отличный рассказчик, который заражает своей любовью к этому месту. С удовольствием отвечает на уточняющие вопросы. Однозначно рекомендую!

С Светлана Проводила экскурсию Лилия. Очень понравилось! Интересно и познавательно. Рекомендую однозначно!

С Светлана До сих пор под впечатлением от экскурсии: такое мощное погружение в историю,захватывающие факты, а вкупе с шуршащими листьями под ногами,теплым осннним солнышком-просто восторг души! От всей души благодарю Лилию-она горит своей профессией,ее хочется слушать и слушать! С удовольствием порекомендую своим друзьям!

Д Дмитрий Очаровательная Лилия просто и ясно донесла до нас обширную информацию об очень интересном районе старой Москвы. Мы увидели храмы разных конфессий, древние палаты, дворянские усадьбы и бывшие ночлежки. Маршрут был хорошо продуман. По пути следования можно было задать дополнительные вопросы. Так что всё очень понравилось. Рекомендую.

М Мария Экскурсия интересная и очень насыщенный историями маршрут, на каждом шагу открытия, а сколько переплетений судеб. Лилия-профи! Однозначно рекомендую.