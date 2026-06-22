Приглашаем на лёгкую, красивую и фотогеничную прогулку по Ивановской горке! Мы будем наслаждаться прекрасными видами Старой Москвы, гулять по уютным улицам, рассматривать интересные здания и заглядывать в тайные дворики. А также отдыхать в необычных кафе за светской беседой о столичных истории и культуре.

Описание экскурсии

Дома разных эпох

Мы погуляем по старинной Ивановской горке, её уютным дворам, паркам и скверам. Ивановской горкой называют участок Сретенского холма, спускающийся к Москве-реке. Когда-то это было ближайшее Подмосковье, а сейчас самое сердце города. Вы увидите здесь классический столичный «архитектурный пирог»: особняки Саввы Морозова и Остерманов, палаты бояр Шуйских и гетмана Мазепы, Ивановский монастырь и церковь Святого князя Владимира в Старых Садах. Мы расскажем связанные с ними удивительные истории.

Антикварный паб-музей

Вместе мы посетим несколько кафе, расположенных в исторических зданиях: в подвалах Соляного двора и нотопечатне Юргенсона. Они настолько красочны и необычны, что в них уже сняли несколько фильмов. Например, мы зайдём в паб, ставший настоящей московской достопримечательностью. Его залы, стены и потолок можно разглядывать бесконечно. Везде фрески, зеркала, книги и занятные вещицы, купленные на международных аукционах. В этом магическом окружении можно попробовать европейскую кухню, выпить итальянское вино и английское пиво. Для того чтобы посетить паб, нужно заказать как минимум одну чашечку кофе или любой другой напиток. Если в пабе Black Swan не окажется свободных мест (рекомендуем забронировать столик заранее), мы посетим паб Bambule.

Организационные детали