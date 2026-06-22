Мои заказы

Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе

Боярские усадьбы, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии
Приглашаем на лёгкую, красивую и фотогеничную прогулку по Ивановской горке! Мы будем наслаждаться прекрасными видами Старой Москвы, гулять по уютным улицам, рассматривать интересные здания и заглядывать в тайные дворики. А также отдыхать в необычных кафе за светской беседой о столичных истории и культуре.
4.8
94 отзыва
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе

Описание экскурсии

Дома разных эпох

Мы погуляем по старинной Ивановской горке, её уютным дворам, паркам и скверам. Ивановской горкой называют участок Сретенского холма, спускающийся к Москве-реке. Когда-то это было ближайшее Подмосковье, а сейчас самое сердце города. Вы увидите здесь классический столичный «архитектурный пирог»: особняки Саввы Морозова и Остерманов, палаты бояр Шуйских и гетмана Мазепы, Ивановский монастырь и церковь Святого князя Владимира в Старых Садах. Мы расскажем связанные с ними удивительные истории.

Антикварный паб-музей

Вместе мы посетим несколько кафе, расположенных в исторических зданиях: в подвалах Соляного двора и нотопечатне Юргенсона. Они настолько красочны и необычны, что в них уже сняли несколько фильмов. Например, мы зайдём в паб, ставший настоящей московской достопримечательностью. Его залы, стены и потолок можно разглядывать бесконечно. Везде фрески, зеркала, книги и занятные вещицы, купленные на международных аукционах. В этом магическом окружении можно попробовать европейскую кухню, выпить итальянское вино и английское пиво. Для того чтобы посетить паб, нужно заказать как минимум одну чашечку кофе или любой другой напиток. Если в пабе Black Swan не окажется свободных мест (рекомендуем забронировать столик заранее), мы посетим паб Bambule.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно, заказ делается только по желанию (возможно просто осмотреть кафе)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 9882 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
читать дальшеуменьшить

конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 94 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
90
4
2
3
1
2
1
1
Анна
Провели увлекательно и познавательно два часа в компании нашего интеллигентного и очень приятного в общении гида Натальи Ивановны. Знаете, какая лучшая оценка этой экскурсии? Когда спустя два часа дети удивленно
читать дальшеуменьшить

спрашивают, а что, уже прошло два часа и экскурсия закончена?! прошли интересным маршрутом с остановкой около зданий, мимо которых много раз проходили, не замечая и не задумываясь, какая история стоит за каждым из них. Узнали много новых фактов, интересных историй да и просто совершенно замечательно провели с пользой время! искренне рекомендую!
финальная локация прогулки - супер! столько впечатлений было у всех: и взрослых и детей!

Провели увлекательно и познавательно два часа в компании нашего интеллигентного и очень приятного в общении гида
Провели увлекательно и познавательно два часа в компании нашего интеллигентного и очень приятного в общении гида
Провели увлекательно и познавательно два часа в компании нашего интеллигентного и очень приятного в общении гида
Провели увлекательно и познавательно два часа в компании нашего интеллигентного и очень приятного в общении гида
Провели увлекательно и познавательно два часа в компании нашего интеллигентного и очень приятного в общении гида
Провели увлекательно и познавательно два часа в компании нашего интеллигентного и очень приятного в общении гида
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Замечательная экскурсия! Нашим гидом была Маргарита - очень живой и эмоциональный рассказчик. Узнали много нового, от души рекомендую!
Замечательная экскурсия! Нашим гидом была Маргарита - очень живой и эмоциональный рассказчик. Узнали много нового, от души рекомендую!
Замечательная экскурсия! Нашим гидом была Маргарита - очень живой и эмоциональный рассказчик. Узнали много нового, от души рекомендую!
Замечательная экскурсия! Нашим гидом была Маргарита - очень живой и эмоциональный рассказчик. Узнали много нового, от души рекомендую!
Замечательная экскурсия! Нашим гидом была Маргарита - очень живой и эмоциональный рассказчик. Узнали много нового, от души рекомендую!
Замечательная экскурсия! Нашим гидом была Маргарита - очень живой и эмоциональный рассказчик. Узнали много нового, от души рекомендую!
Замечательная экскурсия! Нашим гидом была Маргарита - очень живой и эмоциональный рассказчик. Узнали много нового, от души рекомендую!
Замечательная экскурсия! Нашим гидом была Маргарита - очень живой и эмоциональный рассказчик. Узнали много нового, от души рекомендую!
Замечательная экскурсия! Нашим гидом была Маргарита - очень живой и эмоциональный рассказчик. Узнали много нового, от души рекомендую!+2
Замечательная экскурсия! Нашим гидом была Маргарита - очень живой и эмоциональный рассказчик. Узнали много нового, от души рекомендую!
Замечательная экскурсия! Нашим гидом была Маргарита - очень живой и эмоциональный рассказчик. Узнали много нового, от души рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Юрий
Кажется, что мы москвичи знаем наш город, главные достопримечательности, вокруг ухоженные особняки, старинные дома, храмы, монастыри. Но когда вдруг с тобой оказывается настоящий знаток Москвы, оказывается, мы так мало знаем
читать дальшеуменьшить

о родном городе. Таким непревзойденным знатоком исторической Москвы безусловно является экскурсовод Наталия, которая открыла для нашей группы совершенно незнакомый город, тихие переулки, дворики, парки, церкви, момастыри. Узнаешь, почему улицы имеют такое название и словно перемещаешься во времени и пространстве. Время экскурсии пролетело совсем незаметно, конечно новую информацию за один раз запомнить трудно, но тем и дороги такие познания, что хочется вновь здесь побывать, углубить полученную информацию, зайти внутрь исторических памятников.
Выражаю от всей нашей группы восхищение энциклопедическими знаниями о Москве экскурсоводу Наталии. И еще. В нашей группе было два именника и этот способ поздравления является очень позитивным.
Ну а посещение ирландского паба Black Swan оказалось взрывом сознания и желудка. Просто бомба!!!

Кажется, что мы москвичи знаем наш город, главные достопримечательности, вокруг ухоженные особняки, старинные дома, храмы, монастыри.
Кажется, что мы москвичи знаем наш город, главные достопримечательности, вокруг ухоженные особняки, старинные дома, храмы, монастыри.
Кажется, что мы москвичи знаем наш город, главные достопримечательности, вокруг ухоженные особняки, старинные дома, храмы, монастыри.
Кажется, что мы москвичи знаем наш город, главные достопримечательности, вокруг ухоженные особняки, старинные дома, храмы, монастыри.
Кажется, что мы москвичи знаем наш город, главные достопримечательности, вокруг ухоженные особняки, старинные дома, храмы, монастыри.
Кажется, что мы москвичи знаем наш город, главные достопримечательности, вокруг ухоженные особняки, старинные дома, храмы, монастыри.
Кажется, что мы москвичи знаем наш город, главные достопримечательности, вокруг ухоженные особняки, старинные дома, храмы, монастыри.
Кажется, что мы москвичи знаем наш город, главные достопримечательности, вокруг ухоженные особняки, старинные дома, храмы, монастыри.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Экскурсию нам провела прекрасная Наталья. Она очень увлеченный и веселый человек, дает много детальной информации, делится своими впечатлениями. Подача - максимально неформальная и дружелюбная. Сам маршрут - насыщенный: петляет через
читать дальшеуменьшить

переулочки и дворики, мимо домов и скверов, все места богатые историями. Встречаются настоящие постройки 17 века. За два часа - масса впечатлений. А в конце - атмосферное кафе Бамбуле. Ходили мы своей небольшой группой в 7 человек. Экскурсия была частью празднования дня рождения. И это прямо что надо!

Экскурсию нам провела прекрасная Наталья. Она очень увлеченный и веселый человек, дает много детальной информации, делится
Экскурсию нам провела прекрасная Наталья. Она очень увлеченный и веселый человек, дает много детальной информации, делится
Экскурсию нам провела прекрасная Наталья. Она очень увлеченный и веселый человек, дает много детальной информации, делится
Экскурсию нам провела прекрасная Наталья. Она очень увлеченный и веселый человек, дает много детальной информации, делится
Экскурсию нам провела прекрасная Наталья. Она очень увлеченный и веселый человек, дает много детальной информации, делится
Экскурсию нам провела прекрасная Наталья. Она очень увлеченный и веселый человек, дает много детальной информации, делится
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Вся информация была интересна и донесена понятным и профессиональным языком в интерактивном формате, спасибо организатору!
Вся информация была интересна и донесена понятным и профессиональным языком в интерактивном формате, спасибо организатору!
Вся информация была интересна и донесена понятным и профессиональным языком в интерактивном формате, спасибо организатору!
Вся информация была интересна и донесена понятным и профессиональным языком в интерактивном формате, спасибо организатору!
Вся информация была интересна и донесена понятным и профессиональным языком в интерактивном формате, спасибо организатору!
Вся информация была интересна и донесена понятным и профессиональным языком в интерактивном формате, спасибо организатору!
Вся информация была интересна и донесена понятным и профессиональным языком в интерактивном формате, спасибо организатору!
Вам был полезен этот отзыв?
Б
вчера с супругой были на чудесной экскурсии! гид Наталья приятный в общении человек, рассказчик, интересная подача информации, прекрасный маршрут! время пролетело незаметно! рекомендую!
вчера с супругой были на чудесной экскурсии! гид Наталья приятный в общении человек, рассказчик, интересная подача
вчера с супругой были на чудесной экскурсии! гид Наталья приятный в общении человек, рассказчик, интересная подача
вчера с супругой были на чудесной экскурсии! гид Наталья приятный в общении человек, рассказчик, интересная подача
вчера с супругой были на чудесной экскурсии! гид Наталья приятный в общении человек, рассказчик, интересная подача
вчера с супругой были на чудесной экскурсии! гид Наталья приятный в общении человек, рассказчик, интересная подача
вчера с супругой были на чудесной экскурсии! гид Наталья приятный в общении человек, рассказчик, интересная подача
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе»

Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Пешая
2.5 часа
202 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Солянка и Хитровка перенесут вас в другое измерение. Здесь есть всё для интересной прогулки: итальянские пейзажи, старинная архитектура, купеческие особняки
Начало: У метро Китай-город
Расписание: в пятницу в 18:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
1495 ₽ за человека
Секреты Ивановской горки
Пешая
2.5 часа
106 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Секреты Ивановской горки
Ивановская горка - это колоритный уголок Москвы, где сохранились старинные палаты и храмы. Прогулка по историческим переулкам подарит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Китай-город
12 авг в 12:30
19 авг в 12:30
1000 ₽ за человека
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Пешая
2 часа
59 отзывов
Групповая
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Увлекательная прогулка по Москве с рассказами о привидениях и тайнах старинных особняков. Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте удивительные истории
Начало: В районе СТ.М. Маяковская
Сегодня в 12:00
15 авг в 12:00
1100 ₽ за человека
Старинные особняки и усадьбы: прогулка по Кисловской слободе
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Старинные особняки и усадьбы: прогулка по Кисловской слободе
Погрузиться в атмосферу дореволюционной Москвы и полюбоваться уголком старой Англии
Начало: У станции метро «Арбатская»
Расписание: в понедельник в 15:30
10 авг в 15:30
17 авг в 15:30
1240 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 7500 ₽ за экскурсию