Боярские усадьбы, арт-кластер Хохловка, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии
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Описание
Что вас ожидает
Дома разных эпох
Мы погуляем по старинной Ивановской горке, её уютным дворам, паркам и скверам. Ивановской горкой называют участок Сретенского холма, спускающийся к Москве-реке. Когда-то это было ближайшее Подмосковье, а сейчас самое сердце города. Вы увидите здесь классический столичный «архитектурный пирог»: особняки Саввы Морозова и Остерманов, палаты бояр Шуйских и гетмана Мазепы, Ивановский монастырь и церковь Святого князя Владимира в Старых Садах. Мы расскажем связанные с ними удивительные истории.
Антикварный паб-музей
Вместе мы посетим несколько кафе, расположенных в исторических зданиях: в подвалах Соляного двора и нотопечатне Юргенсона. Они настолько красочны и необычны, что в них уже сняли несколько фильмов. Например, мы зайдём в паб, ставший настоящей московской достопримечательностью. Его залы, стены и потолок можно разглядывать бесконечно. Везде фрески, зеркала, книги и занятные вещицы, купленные на международных аукционах. В этом магическом окружении можно попробовать европейскую кухню, выпить итальянское вино и английское пиво.
Арт-кластер Хохловка и кафе с культовым двориком
В 17 веке здесь были боярские палаты, сейчас — шоу-румы, офисы, апартаменты для съёмок и колоритные кафе. В одно из них мы зайдём. Его основная концепция — собирать гостей во внутреннем дворике, украшенном картинами современных художников. Уже с обеда выносят столики — и пространство заполняется людьми, среди которых часто можно встретить медийных личностей. Гости могут не только вкусно поесть, но и поваляться после еды на диванчике, посмотреть кино или потусоваться на вечеринке в компании приятных людей.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Еда и напитки оплачиваются отдельно, заказ делается только по желанию (возможно просто осмотреть кафе)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у м. Китай-город
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.