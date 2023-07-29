Приглашаем на лёгкую, красивую и фотогеничную прогулку по Ивановской горке! Мы будем наслаждаться прекрасными видами Старой Москвы, гулять по уютным улицам, рассматривать интересные здания и заглядывать в тайные дворики. А также отдыхать в необычных кафе за светской беседой о столичных истории и культуре.

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Описание

Что вас ожидает

Дома разных эпох

Мы погуляем по старинной Ивановской горке, её уютным дворам, паркам и скверам. Ивановской горкой называют участок Сретенского холма, спускающийся к Москве-реке. Когда-то это было ближайшее Подмосковье, а сейчас самое сердце города. Вы увидите здесь классический столичный «архитектурный пирог»: особняки Саввы Морозова и Остерманов, палаты бояр Шуйских и гетмана Мазепы, Ивановский монастырь и церковь Святого князя Владимира в Старых Садах. Мы расскажем связанные с ними удивительные истории.

Антикварный паб-музей

Вместе мы посетим несколько кафе, расположенных в исторических зданиях: в подвалах Соляного двора и нотопечатне Юргенсона. Они настолько красочны и необычны, что в них уже сняли несколько фильмов. Например, мы зайдём в паб, ставший настоящей московской достопримечательностью. Его залы, стены и потолок можно разглядывать бесконечно. Везде фрески, зеркала, книги и занятные вещицы, купленные на международных аукционах. В этом магическом окружении можно попробовать европейскую кухню, выпить итальянское вино и английское пиво.

Арт-кластер Хохловка и кафе с культовым двориком

В 17 веке здесь были боярские палаты, сейчас — шоу-румы, офисы, апартаменты для съёмок и колоритные кафе. В одно из них мы зайдём. Его основная концепция — собирать гостей во внутреннем дворике, украшенном картинами современных художников. Уже с обеда выносят столики — и пространство заполняется людьми, среди которых часто можно встретить медийных личностей. Гости могут не только вкусно поесть, но и поваляться после еды на диванчике, посмотреть кино или потусоваться на вечеринке в компании приятных людей.

Организационные детали