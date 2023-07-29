Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе

Боярские усадьбы, арт-кластер Хохловка, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии

5
1 отзыв
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Приглашаем на лёгкую, красивую и фотогеничную прогулку по Ивановской горке! Мы будем наслаждаться прекрасными видами Старой Москвы, гулять по уютным улицам, рассматривать интересные здания и заглядывать в тайные дворики. А также отдыхать в необычных кафе за светской беседой о столичных истории и культуре.
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дома разных эпох

Мы погуляем по старинной Ивановской горке, её уютным дворам, паркам и скверам. Ивановской горкой называют участок Сретенского холма, спускающийся к Москве-реке. Когда-то это было ближайшее Подмосковье, а сейчас самое сердце города. Вы увидите здесь классический столичный «архитектурный пирог»: особняки Саввы Морозова и Остерманов, палаты бояр Шуйских и гетмана Мазепы, Ивановский монастырь и церковь Святого князя Владимира в Старых Садах. Мы расскажем связанные с ними удивительные истории.

Антикварный паб-музей

Вместе мы посетим несколько кафе, расположенных в исторических зданиях: в подвалах Соляного двора и нотопечатне Юргенсона. Они настолько красочны и необычны, что в них уже сняли несколько фильмов. Например, мы зайдём в паб, ставший настоящей московской достопримечательностью. Его залы, стены и потолок можно разглядывать бесконечно. Везде фрески, зеркала, книги и занятные вещицы, купленные на международных аукционах. В этом магическом окружении можно попробовать европейскую кухню, выпить итальянское вино и английское пиво.

Арт-кластер Хохловка и кафе с культовым двориком

В 17 веке здесь были боярские палаты, сейчас — шоу-румы, офисы, апартаменты для съёмок и колоритные кафе. В одно из них мы зайдём. Его основная концепция — собирать гостей во внутреннем дворике, украшенном картинами современных художников. Уже с обеда выносят столики — и пространство заполняется людьми, среди которых часто можно встретить медийных личностей. Гости могут не только вкусно поесть, но и поваляться после еды на диванчике, посмотреть кино или потусоваться на вечеринке в компании приятных людей.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно, заказ делается только по желанию (возможно просто осмотреть кафе)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Маргарита
29 июля 2023
Все очень понравилось, посмотрели на очень красивые места, заглянули в уютные дворики с шикарными садами и видами

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