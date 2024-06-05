1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве
Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
«Мы прогуляемся по кривым переулкам Ивановской горки, сохранившим исторические названия: Колпачному, Хохловскому, Старосадскому и Петроверигскому»
9 июня в 12:30
16 июня в 12:30
750₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
«Приглашаю вместе исследовать один из семи холмов Москвы — Ивановскую горку»
Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
14 июня в 16:30
670₽ за человека
Групповая
3 часа
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов
Начало: У метро Китай-город
«Такие разные грани такой любимой Москвы — всё в одной экскурсии по Ивановской горке, Солянке и Хитровке»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00
Завтра в 16:00
9 июня в 15:00
1 300₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Историческая прогулка с дегустацией настоек по Ивановской горке и Хитровке
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, открывая секреты её улиц и наслаждаясь традиционными настойками
Начало: В районе метро Китай-город
«Разберёмся, где та самая Ивановская горка и почему не стоит путать метро «Китай-город» с районом»
9 июня в 15:00
11 июня в 15:00
96328 669₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
«Гулять будем по сердцу Москвы: увидимся на Красной площади, пройдем по старинной улице Варварка, поднимемся на Ивановскую горку, поговорим о названии Подкопаевского переулка и окажемся на злачной Хитровской площади»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
Авторская экскурсия по историческому центру Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
«Я покажу вам уникальную смотровую точку на Ивановской горке, с которой вы увидите Кремль и Москва-сити и сможете сделать прекрасные панорамные снимки»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 980₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Тайны доходных домов Москвы: парадные, дворы и архитектура
Исследуйте уникальные доходные дома Москвы, их парадные и дворы, насладитесь архитектурным великолепием и историческими рассказами
Начало: Возле станции метро «Китай-город»
«Наша прогулка пройдет в районе Ивановской горки и улицы Покровка, где так много примет далекого прошлого Москвы»
9 июня в 17:00
10 июня в 08:00
60004 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Москва: инструкция по применению
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Начало: метро «Театральная», выход 10
«Большой театр, Красная площадь, МХАТ, Детский мир, главные улицы города: Варварка, Мясницкая, Тверская, Кузнецкий Мост, необычные дворы и переулки исторических районов — Ивановской горки и Хитровки»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю
Начало: В районе метро Охотный ряд
«Ивановская горка: Ивановский монастырь, церковь Владимира в Старых садах»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2.5 часа
Ивановская горка: путешествие в Старую Москву
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
«Ивановская горка - это исторический район Москвы, расположенный в самом центре столицы, на одном из семи московских холмов»
Расписание: воскресенье 12.30
9 июня в 12:30
16 июня в 12:30
750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Боярские усадьбы, арт-кластер Хохловка, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии
Начало: У м. Китай-город
«Мы погуляем по старинной Ивановской горке, её уютным дворам, паркам и скверам»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Любовные истории Ивановской горки
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
«Ивановская горка, Хохловка и Хитровка довольно "раскрученный" район Москвы»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великая и ужасная Хитровка: экскурсия + чаепитие в подвалах
Увидеть изнанку столицы и побывать в местах, куда боялся зайти любой воспитанный человек
Начало: У метро «Китай-город»
«Морозовский сад — расположен в самой высокой точке Ивановской горки»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Ивановской горке «Дружить нельзя ругаться»
Узнать о том, как жили и уживались москвичи в одном из старейших районов столицы
Начало: Метро Китай-город
«Ивановская горка — наглядная иллюстрация многоликости Москвы»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ивановская горка: былое величие и тень прошлого
Исследовать архитектурный заповедник на одном из семи холмов Москвы и вспомнить интересные истории
Начало: В районе метро «Китай-город»
«Узкие изогнутые улочки, дворянские и купеческие усадьбы, малоизвестные места с захватывающими видами на город — паспорт района Ивановской горки, старинного и аутентичного»
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
600₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского
Раскрыть истории и секреты харАктерного московского района
Начало: в районе метро Китай-город
«Островки старой Москвы ждут вас на Солянке и Ивановской горке»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
В чем сила, брат? По местам съёмок культового фильма
Пройти за героями картины «Брат-2» и узнать историю создания киношедевра
Начало: в районе метро Китай-город
«Улочки таинственной Ивановской горки, где происходит погоня людей Белкина за Данилой и Виктором»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Открыть истории и характер душевного района и заодно получить на память фото в пленочном стиле
Начало: В районе метро Китай-город
«Ивановская горка — это уголок другой Москвы»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки»
Открыть тайны Хитровки, пройти испытания для сыщиков и услышать истории преступной Москвы
Начало: В районе метро Китай-Город
«Мы раскроем секреты Ивановской горки и увидим:»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ивановская горка: темная сторона Москвы
Исследовать переулки некогда криминального района и понять, чем жили его обитатели
Начало: Выход из метро Новокузнецкая
«А закончить экскурсию можем у эффектного паба «Black Swan» — или в соседнем кафе, расположенном в уникальных соляных подвалах, где обсудим, как проходит реновация Ивановской горки»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Окунуться в мир кино и открыть для себя Москву с новой стороны
Начало: В районе метро «Китай-город»
«Также я познакомлю вас со старинным, аутентичным, а в прошлом ещё и криминальным районом — Ивановской горкой»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Большая прогулка по маленьким переулкам
Прогулка по атмосферным местам в центре Москвы
16 июня в 08:30
22 июня в 08:30
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Москва - обязательно к просмотру
Составить объёмное представление о столице за 5 часов (пешком около Кремля и сити-тур на авто)
Начало: в районе метро Александровский сад, Библиотека Лен...
«📣 Пройдёмся по Китай-городу и заглянем на Ивановскую горку — уголок старой Москвы, чудом ещё не подвергнутый «джентрификации»»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Революция в Москве
Пройти по местам, где происходили переломные события в истории России
Начало: в районе метро Площадь Революции
«Осторожнее на Ивановской горке — на Ивана Купалу левые эсеры подняли мятеж»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Квест «Тёмное прошлое Ивановской горки»
Детективное расследование для детей 8-14 лет в декорациях старой Москвы
Начало: Возле метро «Китай-город»
«С помощью игры «Виселица» отгадают, что дало название Ивановской горке»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия «Ивановская горка»
Погрузиться в историю Китай-города и Хитровки на прогулке без гида
Начало: У метро Китай-город
«На самом деле это Ивановская горка — одно из самых колоритных мест старой Москвы»
Завтра в 13:00
9 июня в 08:00
1 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Неожиданная Москва: прогулка по дворикам и переулкам с загадками и полароидом
Прогуляться по центру, выполнить 5 заданий и получить 5 снимков, которые останутся с вами на память
Начало: У метро «Китай-город»
«Почему Китай-город и Ивановскую горку часто путают»
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Во-первых, спасибо что напомнили, я очень хотела оставить отзыв об этой экскурсии, никак не могла собраться). Ну и о нашей
- ООльга3 июня 2024Прекрасный экскурсовод. Полноценная интересная экскурсия по району. Получили только положительные эмоции!
- ЮЮлия2 июня 2024Спасибо за экскурсию, Стефания с большим увлечением и с любовью к Москве, её архитектуре известным людям, проводит свой рассказ. Всём рекомендую
- ЕЕкатерина2 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Информативная, с юмором и интересными фактами. Зашли во дворики, которые обычно закрыты) 3 часа пролетели мгновенно. Спасибо! Придем еще на другие экскурсии.
- ЮЮля1 июня 2024Очень хороший гид, готовый на диалог!!! Однозначно рекомендую
- ЕЕкатерина1 июня 2024Спасибо Вере за отличную экскурсию. Ей удалось заинтересовать даже мою дочь - подростка, которая к экскурсиям относится более чем скептически.
- ЮЮлия30 мая 2024Интересный маршрут, сколько лет живу в Москве, а про некоторые ходы и дворы даже не подозревала. Что касается парадных, то
- ММарина28 мая 2024Однозначно рекомендую Яну, как отличного экскурсовода! Очень насыщенный и невероятно красивый маршрут по дворам и парадным Москвы. Оригинально и не
- ООльга28 мая 2024Спасибо большое Надежде, за очень интересную экскурсию, рекомендую очень и гостям столицы, и жителям. Много интересного из истории.
- ТТатьяна27 мая 2024Экскурсия по Ивановской горке оказалась захватывающим путешествием в историю и культуру этого удивительного места. Надежда проявила страсть к рассказу о
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ивановская горка»
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