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🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 48 отзывов Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы Начало: В районе м. Китай-город «Мы прогуляемся по кривым переулкам Ивановской горки, сохранившим исторические названия: Колпачному, Хохловскому, Старосадскому и Петроверигскому» 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 134 отзыва Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки Начало: В районе м. Китай-город «Приглашаю вместе исследовать один из семи холмов Москвы — Ивановскую горку» Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 50 отзывов Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов Начало: У метро Китай-город «Такие разные грани такой любимой Москвы — всё в одной экскурсии по Ивановской горке, Солянке и Хитровке» Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 22 отзыва Историческая прогулка с дегустацией настоек по Ивановской горке и Хитровке Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, открывая секреты её улиц и наслаждаясь традиционными настойками Начало: В районе метро Китай-город «Разберёмся, где та самая Ивановская горка и почему не стоит путать метро «Китай-город» с районом» 9632 8 669 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 53 отзыва По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки Начало: На Красной площади «Гулять будем по сердцу Москвы: увидимся на Красной площади, пройдем по старинной улице Варварка, поднимемся на Ивановскую горку, поговорим о названии Подкопаевского переулка и окажемся на злачной Хитровской площади» 4 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле Авторская экскурсия по историческому центру Москвы Начало: В районе м. Китай-город «Я покажу вам уникальную смотровую точку на Ивановской горке, с которой вы увидите Кремль и Москва-сити и сможете сделать прекрасные панорамные снимки» 5 980 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Тайны доходных домов Москвы: парадные, дворы и архитектура Исследуйте уникальные доходные дома Москвы, их парадные и дворы, насладитесь архитектурным великолепием и историческими рассказами Начало: Возле станции метро «Китай-город» «Наша прогулка пройдет в районе Ивановской горки и улицы Покровка, где так много примет далекого прошлого Москвы» 6000 4 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 24 отзыва Москва: инструкция по применению Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе Начало: метро «Театральная», выход 10 «Большой театр, Красная площадь, МХАТ, Детский мир, главные улицы города: Варварка, Мясницкая, Тверская, Кузнецкий Мост, необычные дворы и переулки исторических районов — Ивановской горки и Хитровки» от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю Начало: В районе метро Охотный ряд «Ивановская горка: Ивановский монастырь, церковь Владимира в Старых садах» 20 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 97 отзывов Ивановская горка: путешествие в Старую Москву Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади «Ивановская горка - это исторический район Москвы, расположенный в самом центре столицы, на одном из семи московских холмов» Расписание: воскресенье 12.30 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе Боярские усадьбы, арт-кластер Хохловка, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии Начало: У м. Китай-город «Мы погуляем по старинной Ивановской горке, её уютным дворам, паркам и скверам» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Любовные истории Ивановской горки Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию «Ивановская горка, Хохловка и Хитровка довольно "раскрученный" район Москвы» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Великая и ужасная Хитровка: экскурсия + чаепитие в подвалах Увидеть изнанку столицы и побывать в местах, куда боялся зайти любой воспитанный человек Начало: У метро «Китай-город» «Морозовский сад — расположен в самой высокой точке Ивановской горки» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Экскурсия по Ивановской горке «Дружить нельзя ругаться» Узнать о том, как жили и уживались москвичи в одном из старейших районов столицы Начало: Метро Китай-город «Ивановская горка — наглядная иллюстрация многоликости Москвы» 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Ивановская горка: былое величие и тень прошлого Исследовать архитектурный заповедник на одном из семи холмов Москвы и вспомнить интересные истории Начало: В районе метро «Китай-город» «Узкие изогнутые улочки, дворянские и купеческие усадьбы, малоизвестные места с захватывающими видами на город — паспорт района Ивановской горки, старинного и аутентичного» 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского Раскрыть истории и секреты харАктерного московского района Начало: в районе метро Китай-город «Островки старой Москвы ждут вас на Солянке и Ивановской горке» 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов В чем сила, брат? По местам съёмок культового фильма Пройти за героями картины «Брат-2» и узнать историю создания киношедевра Начало: в районе метро Китай-город «Улочки таинственной Ивановской горки, где происходит погоня людей Белкина за Данилой и Виктором» 15 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки Открыть истории и характер душевного района и заодно получить на память фото в пленочном стиле Начало: В районе метро Китай-город «Ивановская горка — это уголок другой Москвы» 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 3 отзыва Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки» Открыть тайны Хитровки, пройти испытания для сыщиков и услышать истории преступной Москвы Начало: В районе метро Китай-Город «Мы раскроем секреты Ивановской горки и увидим:» 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Ивановская горка: темная сторона Москвы Исследовать переулки некогда криминального района и понять, чем жили его обитатели Начало: Выход из метро Новокузнецкая «А закончить экскурсию можем у эффектного паба «Black Swan» — или в соседнем кафе, расположенном в уникальных соляных подвалах, где обсудим, как проходит реновация Ивановской горки» 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов Окунуться в мир кино и открыть для себя Москву с новой стороны Начало: В районе метро «Китай-город» «Также я познакомлю вас со старинным, аутентичным, а в прошлом ещё и криминальным районом — Ивановской горкой» 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 98 отзывов Большая прогулка по маленьким переулкам Прогулка по атмосферным местам в центре Москвы от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 18 отзывов Москва - обязательно к просмотру Составить объёмное представление о столице за 5 часов (пешком около Кремля и сити-тур на авто) Начало: в районе метро Александровский сад, Библиотека Лен... «📣 Пройдёмся по Китай-городу и заглянем на Ивановскую горку — уголок старой Москвы, чудом ещё не подвергнутый «джентрификации»» 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Революция в Москве Пройти по местам, где происходили переломные события в истории России Начало: в районе метро Площадь Революции «Осторожнее на Ивановской горке — на Ивана Купалу левые эсеры подняли мятеж» 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа Квест «Тёмное прошлое Ивановской горки» Детективное расследование для детей 8-14 лет в декорациях старой Москвы Начало: Возле метро «Китай-город» «С помощью игры «Виселица» отгадают, что дало название Ивановской горке» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 3.5 часа Мобильная квест-экскурсия «Ивановская горка» Погрузиться в историю Китай-города и Хитровки на прогулке без гида Начало: У метро Китай-город «На самом деле это Ивановская горка — одно из самых колоритных мест старой Москвы» 1 200 ₽ за всё до 5 чел.