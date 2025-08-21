Индивидуальная
до 6 чел.
Ивановская горка и Хитровка: от прошлого к современности
Начало: М. Китай-город, выход 10, напротив выхода
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ивановская горка - один из самых атмосферных районов Москвы
Начало: Любянский проезд, 27
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мифы и легенды, призраки и мистика старой Москвы
Начало: Метро Китай-город, вход номер 10
Сегодня в 19:00
Завтра в 16:00
7666 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна21 августа 2025Прекрасный гид с удивительными историями.
