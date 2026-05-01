Описание экскурсии
7:45 — сбор группы и отправление от метро
Дорогу скрасит увлекательный рассказ гида о купеческом Серпухове и рекордах Конюхова.
9:30 — Серпухов: купеческий размах и городские павлины
Вы увидите готические корпуса текстильных фабрик — шедевры краснокирпичного стиля. А ещё отыщем целую стаю бронзовых павлинов!
10:15 — Владычный монастырь и царские птицы
Зайдём в монастырскую лавку за знаменитым серпуховским хлебом. Летом павлины гуляют прямо по газонам монастырского сада. Здесь же попробуем пряный «Кронштадтский» хлеб по рецепту 1914 года.
11:00 — Соборная гора — сердце древнего княжества
Поднимемся на место утраченного белокаменного кремля. С вершины откроется панорама златоглавого Серпухова, реки Нары и холмов с купеческими особняками. Вы узнаете, как серпуховская монета попала в московское метро.
12:00 — обед
12:45 — Высоцкий монастырь и Принарский парк
Свободное время для прогулок по набережной и живописных фото на фоне старинного города.
13:30 — выезд в деревню Фёдора Конюхова
14:15 — деревня легендарного путешественника
Экскурсия «Повелитель трёх стихий и его деревня». Прогулка по улицам Крузенштерна, Кусто и Миклухо-Маклая. Заглянем и к дому Фёдора Филипповича — узнаете, что скрывает его таинственная дверь.
14:45 — Мастерская и Галерея-пирамида
Рассмотрим весло, с которым Конюхов пересёк Тихий океан. В необычной галерее в виде пирамиды — его картины, написанные в экспедициях. Прочитаем письмо путешественника к гостям.
15:30 — Чаепитие в Доме Друзей
Горячий чай со сладостями и ответы на главные вопросы. Как рождаются идеи рекордов? Почему Конюхов считает самым сложным не Эверест, не океан, а кое-что другое? Куда уходит пенсия путешественника и какое путешествие он задумал последним?
*16:30 — свободное время
Вы сможете побродить по лесной деревне, зайти в любой из храмов или просто посидеть в тишине у ручья.
*17:15 — отъезд в Москву*э
По пути — короткая остановка в фирменном магазине. Попробуйте серпуховскую сливочную помадку «Сказание о земле Серпуховской»: сладкую дамскую, ягодную или солёную «мужскую к пиву».
19:00 — ориентировочное время прибытия*
Организационные детали
- Едем на автобусе туристического класса
- В стоимость включены все входные билеты на объекты по программе
- Дополнительно оплачивается обед — 980 ₽ (по желанию, при бронировании программы)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|5970 ₽