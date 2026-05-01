Из Москвы - в гости к Фёдору Конюхову

Купеческий Серпухов, лесная обитель легендарного путешественника и секреты пяти кругосветок
Фёдор Конюхов — человек, покоривший пять океанов, семь высочайших вершин и оба полюса Земли — приглашает в свою деревню в Тульской области. Здесь нет ни одного забора, а среди леса
разбросаны десятки резных часовен.

Вы заглянете в мастерскую, увидите весло, с которым он пересёк Атлантику, и попьёте чай в Доме друзей. А по пути нас ждёт Серпухов — город павлинов и знаменитой сливочной помадки.

Описание экскурсии

7:45 — сбор группы и отправление от метро

Дорогу скрасит увлекательный рассказ гида о купеческом Серпухове и рекордах Конюхова.

9:30 — Серпухов: купеческий размах и городские павлины

Вы увидите готические корпуса текстильных фабрик — шедевры краснокирпичного стиля. А ещё отыщем целую стаю бронзовых павлинов!

10:15 — Владычный монастырь и царские птицы

Зайдём в монастырскую лавку за знаменитым серпуховским хлебом. Летом павлины гуляют прямо по газонам монастырского сада. Здесь же попробуем пряный «Кронштадтский» хлеб по рецепту 1914 года.

11:00 — Соборная гора — сердце древнего княжества

Поднимемся на место утраченного белокаменного кремля. С вершины откроется панорама златоглавого Серпухова, реки Нары и холмов с купеческими особняками. Вы узнаете, как серпуховская монета попала в московское метро.

12:00 — обед

12:45 — Высоцкий монастырь и Принарский парк

Свободное время для прогулок по набережной и живописных фото на фоне старинного города.

13:30 — выезд в деревню Фёдора Конюхова

14:15 — деревня легендарного путешественника

Экскурсия «Повелитель трёх стихий и его деревня». Прогулка по улицам Крузенштерна, Кусто и Миклухо-Маклая. Заглянем и к дому Фёдора Филипповича — узнаете, что скрывает его таинственная дверь.

14:45 — Мастерская и Галерея-пирамида

Рассмотрим весло, с которым Конюхов пересёк Тихий океан. В необычной галерее в виде пирамиды — его картины, написанные в экспедициях. Прочитаем письмо путешественника к гостям.

15:30 — Чаепитие в Доме Друзей

Горячий чай со сладостями и ответы на главные вопросы. Как рождаются идеи рекордов? Почему Конюхов считает самым сложным не Эверест, не океан, а кое-что другое? Куда уходит пенсия путешественника и какое путешествие он задумал последним?

*16:30 — свободное время
Вы сможете побродить по лесной деревне, зайти в любой из храмов или просто посидеть в тишине у ручья.

*17:15 — отъезд в Москву*э
По пути — короткая остановка в фирменном магазине. Попробуйте серпуховскую сливочную помадку «Сказание о земле Серпуховской»: сладкую дамскую, ягодную или солёную «мужскую к пиву».

19:00 — ориентировочное время прибытия*

Организационные детали

  • Едем на автобусе туристического класса
  • В стоимость включены все входные билеты на объекты по программе
  • Дополнительно оплачивается обед — 980 ₽ (по желанию, при бронировании программы)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет5970 ₽
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Аннино»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

