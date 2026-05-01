Фёдор Конюхов — человек, покоривший пять океанов, семь высочайших вершин и оба полюса Земли — приглашает в свою деревню в Тульской области. Здесь нет ни одного забора, а среди леса

разбросаны десятки резных часовен. Вы заглянете в мастерскую, увидите весло, с которым он пересёк Атлантику, и попьёте чай в Доме друзей. А по пути нас ждёт Серпухов — город павлинов и знаменитой сливочной помадки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

7:45 — сбор группы и отправление от метро

Дорогу скрасит увлекательный рассказ гида о купеческом Серпухове и рекордах Конюхова.

9:30 — Серпухов: купеческий размах и городские павлины

Вы увидите готические корпуса текстильных фабрик — шедевры краснокирпичного стиля. А ещё отыщем целую стаю бронзовых павлинов!

10:15 — Владычный монастырь и царские птицы

Зайдём в монастырскую лавку за знаменитым серпуховским хлебом. Летом павлины гуляют прямо по газонам монастырского сада. Здесь же попробуем пряный «Кронштадтский» хлеб по рецепту 1914 года.

11:00 — Соборная гора — сердце древнего княжества

Поднимемся на место утраченного белокаменного кремля. С вершины откроется панорама златоглавого Серпухова, реки Нары и холмов с купеческими особняками. Вы узнаете, как серпуховская монета попала в московское метро.

12:00 — обед

12:45 — Высоцкий монастырь и Принарский парк

Свободное время для прогулок по набережной и живописных фото на фоне старинного города.

13:30 — выезд в деревню Фёдора Конюхова

14:15 — деревня легендарного путешественника

Экскурсия «Повелитель трёх стихий и его деревня». Прогулка по улицам Крузенштерна, Кусто и Миклухо-Маклая. Заглянем и к дому Фёдора Филипповича — узнаете, что скрывает его таинственная дверь.

14:45 — Мастерская и Галерея-пирамида

Рассмотрим весло, с которым Конюхов пересёк Тихий океан. В необычной галерее в виде пирамиды — его картины, написанные в экспедициях. Прочитаем письмо путешественника к гостям.

15:30 — Чаепитие в Доме Друзей

Горячий чай со сладостями и ответы на главные вопросы. Как рождаются идеи рекордов? Почему Конюхов считает самым сложным не Эверест, не океан, а кое-что другое? Куда уходит пенсия путешественника и какое путешествие он задумал последним?

*16:30 — свободное время

Вы сможете побродить по лесной деревне, зайти в любой из храмов или просто посидеть в тишине у ручья.

*17:15 — отъезд в Москву*э

По пути — короткая остановка в фирменном магазине. Попробуйте серпуховскую сливочную помадку «Сказание о земле Серпуховской»: сладкую дамскую, ягодную или солёную «мужскую к пиву».

19:00 — ориентировочное время прибытия*

Организационные детали