Как зодчий без диплома стал культовым мастером модерна
Шехтеля отчислили из Училища живописи, ваяния и зодчества за неуспеваемость.
Он не получил диплом, но построил более 60 зданий в Москве и организовал собственное архитектурное бюро. Идём смотреть постройки Фёдора Осиповича — яркого представителя стиля модерн. Поговорим о его работе, семье, друзьях — и о нём самом.
Описание экскурсии
Скоропечатня Левенсона — не просто промышленный объект, а произведение искусства, отражающее дух времени и новые художественные веяния.
Семейный особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке — миниатюрный замок, сочетающий в себе неоготику и модерн. Извозчики часто принимали его то за кирху, то за синагогу.
Аллея архитектора Шехтеля — уютный сквер, где когда-то стояла церковь святого Ермолая. Здесь в 1914 году Франц Альберт принял православие и получил новое имя — Фёдор.
Дом архитектора на Большой Садовой — последний по времени постройки собственный дом архитектора в Москве.
Особняк Зинаиды Морозовой — нескромный подарок Саввы Морозова своей супруге.
Особняк на Малой Никитской — шедевр стиля модерн с растительными мотивами. Построен для богача-банкира, археолога, коллекционера и старообрядца Степана Рябушинского.
Театр им. Маяковского — бывший «Парадиз», где выступали зарубежные звёзды. Необычный фасад был создан по чертежам Шехтеля.
Дом Смирнова. Архитектор придал новый облик старому дому, гармонично объединив модерн с историческими стилями и современными технологиями.
Организационные детали
Я выдам радиогиды — или вы можете использовать свои наушники с разъёмом 3,5 мм
Все объекты осматриваем снаружи
Протяжённость маршрута — чуть больше 3 км
в четверг в 11:00, в пятницу в 12:00 и 15:00
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 89 туристов
Приветствую! Меня зовут Татьяна, я московский аттестованный гид. Мы прогуляемся по центральным улицам города, заглянем в московские дворики, рассмотрим интересные архитектурные детали домов и поговорим об их обитателях и создателях. Прогулки рассчитаны как на гостей столицы, так и на тех, кто хочет чуть больше узнать о родном городе.
Е
Елена
7 ноя 2025
Экскурсия прошла в комфортной дружеской атмосфере. Все было доходчиво, понятно и интересно. Татьяна очень душевная и любящая свое дело. Экскурсию рекомендуем. Елена и Татьяна