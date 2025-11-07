Шехтеля отчислили из Училища живописи, ваяния и зодчества за неуспеваемость. Он не получил диплом, но построил более 60 зданий в Москве и организовал собственное архитектурное бюро. Идём смотреть постройки Фёдора Осиповича — яркого представителя стиля модерн. Поговорим о его работе, семье, друзьях — и о нём самом.

Скоропечатня Левенсона — не просто промышленный объект, а произведение искусства, отражающее дух времени и новые художественные веяния.

Семейный особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке — миниатюрный замок, сочетающий в себе неоготику и модерн. Извозчики часто принимали его то за кирху, то за синагогу.

Аллея архитектора Шехтеля — уютный сквер, где когда-то стояла церковь святого Ермолая. Здесь в 1914 году Франц Альберт принял православие и получил новое имя — Фёдор.

Дом архитектора на Большой Садовой — последний по времени постройки собственный дом архитектора в Москве.

Особняк Зинаиды Морозовой — нескромный подарок Саввы Морозова своей супруге.

Особняк на Малой Никитской — шедевр стиля модерн с растительными мотивами. Построен для богача-банкира, археолога, коллекционера и старообрядца Степана Рябушинского.

Театр им. Маяковского — бывший «Парадиз», где выступали зарубежные звёзды. Необычный фасад был создан по чертежам Шехтеля.

Дом Смирнова. Архитектор придал новый облик старому дому, гармонично объединив модерн с историческими стилями и современными технологиями.

