Мы отправимся в необычное и увлекательное путешествие по миру европейской готики! А поможет нам в этом экскурсия в Римско-католический Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Образец европейской готикиКатолический кафедральный собор выстроен в необычном для России стиле неоготики. По московским меркам он является совсем молодым — ему исполнилось чуть больше 100 лет (1911 г.). Сегодня это главный католический храм страны и федеральный памятник архитектуры. Среди его прообразов были собор в Вестминстерском аббатстве, купол Миланского собора и северо-европейская кирпичная готика.

Храм поражает своими размерами и монументальностью. Помимо месс на различных языках в нем регулярно проходят концерты органной музыки, исполняемые на швейцарском органе фирмы Kuhn. Во время экскурсии мы поговорим об истории постройки собора и осмотрим его готические интерьеры.