Приглашаем в необычное и увлекательное путешествие по миру европейской готики — на экскурсию в Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
Сегодня он является главным католическим храмом страны и федеральным памятником архитектуры, в нем регулярно проводятся не только мессы, но и концерты органной музыки. Вы узнаете все об истории собора и осмотрите его готические интерьеры.
Сегодня он является главным католическим храмом страны и федеральным памятником архитектуры, в нем регулярно проводятся не только мессы, но и концерты органной музыки. Вы узнаете все об истории собора и осмотрите его готические интерьеры.
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Описание
Мы отправимся в необычное и увлекательное путешествие по миру европейской готики! А поможет нам в этом экскурсия в Римско-католический Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
Образец европейской готикиКатолический кафедральный собор выстроен в необычном для России стиле неоготики. По московским меркам он является совсем молодым — ему исполнилось чуть больше 100 лет (1911 г.). Сегодня это главный католический храм страны и федеральный памятник архитектуры. Среди его прообразов были собор в Вестминстерском аббатстве, купол Миланского собора и северо-европейская кирпичная готика.
Храм поражает своими размерами и монументальностью. Помимо месс на различных языках в нем регулярно проходят концерты органной музыки, исполняемые на швейцарском органе фирмы Kuhn. Во время экскурсии мы поговорим об истории постройки собора и осмотрим его готические интерьеры.
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, см. расписание.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ст. метро Краснопресненская, выход 1Завершение: улица Малая Грузинская
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, см. расписание.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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