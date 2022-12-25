Москву невозможно представить без пряничного храма Василия Блаженного. Собор часто служит фоном для фото, но я предлагаю изучить его подробнее снаружи и изнутри. Когда и зачем его построили? Как архитектурные решения перекликаются с событиями истории? Всегда ли храм был таким нарядным? И кто такой Василий, в честь которого он назван? Я помогу разобраться во всём этом!

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Описание

Что вас ожидает

История и архитектура храма

На Красной площади возвышается шедевр мировой архитектуры — церковь Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву, более известная как собор Василия Блаженного. Мы прогуляемся по площади и осмотрим другие ее достопримечательности, о которых я расскажу. Затем подойдем к собору, и вы узнаете:

в честь какого события Иван Грозный велел построить храм и как быстро его построили;

чем обусловлена столь оригинальная архитектура;

с чем связано количество куполов храма и всегда ли они так выглядели;

в чём, несмотря на всю необычность, выражается древняя традиция православного строительства;

почему у собора два названия;

кто такой Василий Блаженный;

и многое другое!

Внутреннее убранство

После внешнего осмотра мы исследуем храм изнутри. Вы побываете во всех помещениях собора и пройдете по запутанным лабиринтам проходов. Отыщете прекрасные иконы и фрески, узнаете о пророчествах Василия Блаженного и какие чудеса ему приписывали. Вы увидите серебряную раку с его мощами, иконы и золототканые покрывала с его изображениями, предметы из ризницы собора, ценные подарки царей и императоров главному храму России. Также мы послушаем церковные песнопения, исполняемые хором «Канторай».

Организационные детали