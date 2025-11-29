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Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы

Не только полюбоваться нарядным собором, но и понять его смыслы
Москву невозможно представить без пряничного храма Василия Блаженного. Собор часто служит фоном для фото, но я предлагаю изучить его подробнее снаружи и изнутри.

Когда и почему его построили? Как архитектурные решения перекликаются с событиями истории? Всегда ли храм был таким нарядным? И кто такой Василий, в честь которого он назван? Я помогу разобраться во всём этом!
5
35 отзывов
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы

Описание экскурсии

История и архитектура храма

На Красной площади возвышается шедевр мировой архитектуры — церковь Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву, более известная как собор Василия Блаженного. Мы прогуляемся по площади и осмотрим другие ее достопримечательности, о которых я расскажу. Затем подойдем к собору, и вы узнаете:

  • в честь какого события Иван Грозный велел возвести храм и как быстро его построили;
  • чем обусловлена столь оригинальная архитектура;
  • с чем связано количество куполов храма и всегда ли они так выглядели;
  • в чём, несмотря на всю необычность, здесь выражается древняя традиция православного строительства;
  • почему у собора два названия;
  • кто такой Василий Блаженный;
  • и многое другое!

Внутреннее убранство

После внешнего осмотра вы сможете исследовать храм изнутри самостоятельно или за дополнительную плату с гидом. Вы побываете во всех помещениях собора и пройдёте по запутанным лабиринтам проходов. Отыщете прекрасные иконы и фрески, узнаете о пророчествах Василия Блаженного и о том, какие чудеса ему приписывали. Вы увидите серебряную раку с его мощами, иконы и золототканые покрывала с его изображениями, предметы из ризницы собора, ценные подарки царей и императоров главному храму России. Также послушаете церковные песнопения, исполняемые хором «Канторай».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы:
    — перед экскурсией вам необходимо купить билеты для себя и гида: 700 ₽/взрослый, 350 ₽/дети от 7 до 17 лет и пенсионеры, дети до 7 лет — бесплатно
    — сбор за право проведения экскурсии внутри Собора — 6000 ₽ за группу до 15 человек. Если вы не хотите оплачивать сбор, гид проведёт экскурсию снаружи, а внутреннее убранство вы осмотрите самостоятельно.
  • Одевайтесь по погоде: первые полчаса мы проведем на улице
  • Экскурсия подходит для детей от 4 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Жукову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 9994 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
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конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
1
1
Юрий
Гид Наталия. Интересно, информативно, детям и взрослым понравилось. Одевайтесь теплее. Рекомендуем. Пойдем еще по другими маршрутам с этим организатором и гидом.
Гид Наталия. Интересно, информативно, детям и взрослым понравилось. Одевайтесь теплее. Рекомендуем. Пойдем еще по другими маршрутам
Гид Наталия. Интересно, информативно, детям и взрослым понравилось. Одевайтесь теплее. Рекомендуем. Пойдем еще по другими маршрутам
Гид Наталия. Интересно, информативно, детям и взрослым понравилось. Одевайтесь теплее. Рекомендуем. Пойдем еще по другими маршрутам
Гид Наталия. Интересно, информативно, детям и взрослым понравилось. Одевайтесь теплее. Рекомендуем. Пойдем еще по другими маршрутам
Гид Наталия. Интересно, информативно, детям и взрослым понравилось. Одевайтесь теплее. Рекомендуем. Пойдем еще по другими маршрутам
Гид Наталия. Интересно, информативно, детям и взрослым понравилось. Одевайтесь теплее. Рекомендуем. Пойдем еще по другими маршрутам
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Е
Благодарим Наталью за потрясающую экскурсию! Очень интересно! Познакомила нас с историей Храма,удивила деталями,о которых я даже не подозревала. Удивительные 2 часа.
Благодарим Наталью за потрясающую экскурсию! Очень интересно! Познакомила нас с историей Храма,удивила деталями,о которых я даже
Благодарим Наталью за потрясающую экскурсию! Очень интересно! Познакомила нас с историей Храма,удивила деталями,о которых я даже
Благодарим Наталью за потрясающую экскурсию! Очень интересно! Познакомила нас с историей Храма,удивила деталями,о которых я даже
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Людмила
На выходных - экскурсия в храм Василия Блаженного. Никогда там не была и вот решила со своими подружками отпраздновать так ещё один день своего Дня Рождения - день четвертый.
На Красной
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площади возвышается шедевр мировой архитектуры — церковь Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву, более известная как собор Василия Блаженного. Прогуляться нам особо не пришлось, так как было холодно и пошёл снег, несмотря на то, что на дворе был уже апрель месяц. Вокруг собора мы, конечно, обошли и посмотрели на него с разных сторон, где мало кто ходит. А прекрасная Наталья - наш гид рассказала нам много интересного: что храм был построен в 1561 году по обету Ивана Грозного в благодарность за взятие Казани, что называют его Храмом Василия Блаженного в честь юродивого, который ходил голеньким и зимой, и летом и умер в 84 года (возьмите на заметку😆!). Юродивых в православии обычно называют блаженными, отсюда и название. Ещё ему приписывают дар предвидения и множество чудес как при жизни, так и после смерти. Далее за ним пришел другой юродивый уже в веригах (то есть в цепях на голое тело, а сверху одежда), и когда узнал, что Василий уже умер, снял свои цепи, помылся и тоже умер… вобщем, непростые были времена! 🤦🏻♀️ Наталья - наш гид очень милый и приветливый человек, с ней было как-то очень уютно! Она рассказала, что это не один храм, а храмовый комплекс объединяющий одиннадцать церквей (приделов), часть из которых освящена в честь святых, дни памяти которых пришлись на решающие бои за Казань, в том числе и церквушка, построенная в честь Василия Блаженного, там хранятся его мощи.
Внутри храм отреставрировали, а в росписи его крылец цветами - нет ни одного одинакового цветка. В храме периодически поют певчие (профессионалы) - очень красиво! А ещё, гид нам рассказала, что когда установили часы на Спасскую башню, изначально на них двигались не стрелки, а сам циферблат (из серии у русских всё не как у людей😁), и в определённый период времени, когда часы сломались, пригласили немецкого мастера, который установил на них мелодию «Ах, мой милый Августин!»))) Сейчас играет Гимн России и «Славься» Глинки. Вобщем много интересного мы узнали в этот день, немного замерзли, но остались довольны и счастливы, а это - главное!

На выходных - экскурсия в храм Василия Блаженного. Никогда там не была и вот решила со
На выходных - экскурсия в храм Василия Блаженного. Никогда там не была и вот решила со
На выходных - экскурсия в храм Василия Блаженного. Никогда там не была и вот решила со
На выходных - экскурсия в храм Василия Блаженного. Никогда там не была и вот решила со
На выходных - экскурсия в храм Василия Блаженного. Никогда там не была и вот решила со
На выходных - экскурсия в храм Василия Блаженного. Никогда там не была и вот решила со
На выходных - экскурсия в храм Василия Блаженного. Никогда там не была и вот решила со
На выходных - экскурсия в храм Василия Блаженного. Никогда там не была и вот решила со+2
На выходных - экскурсия в храм Василия Блаженного. Никогда там не была и вот решила со
На выходных - экскурсия в храм Василия Блаженного. Никогда там не была и вот решила со
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Антон
Спасибо за экскурсию! Давно не встречала настолько великолепного рассказчика, увлеченного человека и знающего специалиста. Мы прошли по узким коридорам и крутым лестницам, почувствовали удивительную атмосферу древнего храма. Только на подобных экскурсиях можно в полной мере прикоснуться к истории и услышать шепот древних стен.
Спасибо за экскурсию! Давно не встречала настолько великолепного рассказчика, увлеченного человека и знающего специалиста. Мы прошли
Спасибо за экскурсию! Давно не встречала настолько великолепного рассказчика, увлеченного человека и знающего специалиста. Мы прошли
Спасибо за экскурсию! Давно не встречала настолько великолепного рассказчика, увлеченного человека и знающего специалиста. Мы прошли
Спасибо за экскурсию! Давно не встречала настолько великолепного рассказчика, увлеченного человека и знающего специалиста. Мы прошли
Спасибо за экскурсию! Давно не встречала настолько великолепного рассказчика, увлеченного человека и знающего специалиста. Мы прошли
Спасибо за экскурсию! Давно не встречала настолько великолепного рассказчика, увлеченного человека и знающего специалиста. Мы прошли
Спасибо за экскурсию! Давно не встречала настолько великолепного рассказчика, увлеченного человека и знающего специалиста. Мы прошли
Спасибо за экскурсию! Давно не встречала настолько великолепного рассказчика, увлеченного человека и знающего специалиста. Мы прошли+2
Спасибо за экскурсию! Давно не встречала настолько великолепного рассказчика, увлеченного человека и знающего специалиста. Мы прошли
Спасибо за экскурсию! Давно не встречала настолько великолепного рассказчика, увлеченного человека и знающего специалиста. Мы прошли
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Игорь
Хотим выразить благодарность нашему экскурсоводу Наталье за проведенную экскурсию. Интересно, живо, познавательно!
Рекомендуем брать экскурсию с посещением самого храма!
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Александра
Экскурсия в храм Василия Блаженного и на Красную площадь нам очень понравилась. Это было увлекательное и познавательное путешествие в историю Москвы. Сначала мы побывали на Красной площади. Потом мы зашли
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в храм Василия Блаженного. Внутри он оказался совсем не таким, как снаружи — это не одно большое помещение, а целый лабиринт из маленьких церквей, соединённых переходами. Стены расписаны узорами, и везде чувствуешь особое спокойствие. Экскурсия помогла лучше понять, почему эти памятники считаются символами России. Большое спасибо гиду Ирине за великолепную экскурсию.

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