На Красной площади возвышается шедевр мировой архитектуры — церковь Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву, более известная как собор Василия Блаженного. Мы прогуляемся по площади и осмотрим другие ее достопримечательности, о которых я расскажу. Затем подойдем к собору, и вы узнаете:
После внешнего осмотра мы исследуем храм изнутри. Вы побываете во всех помещениях собора и пройдете по запутанным лабиринтам проходов. Отыщете прекрасные иконы и фрески, узнаете о пророчествах Василия Блаженного и какие чудеса ему приписывали. Вы увидите серебряную раку с его мощами, иконы и золототканые покрывала с его изображениями, предметы из ризницы собора, ценные подарки царей и императоров главному храму России. Также мы послушаем церковные песнопения, исполняемые хором «Канторай».