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площади возвышается шедевр мировой архитектуры — церковь Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву, более известная как собор Василия Блаженного. Прогуляться нам особо не пришлось, так как было холодно и пошёл снег, несмотря на то, что на дворе был уже апрель месяц. Вокруг собора мы, конечно, обошли и посмотрели на него с разных сторон, где мало кто ходит. А прекрасная Наталья - наш гид рассказала нам много интересного: что храм был построен в 1561 году по обету Ивана Грозного в благодарность за взятие Казани, что называют его Храмом Василия Блаженного в честь юродивого, который ходил голеньким и зимой, и летом и умер в 84 года (возьмите на заметку😆!). Юродивых в православии обычно называют блаженными, отсюда и название. Ещё ему приписывают дар предвидения и множество чудес как при жизни, так и после смерти. Далее за ним пришел другой юродивый уже в веригах (то есть в цепях на голое тело, а сверху одежда), и когда узнал, что Василий уже умер, снял свои цепи, помылся и тоже умер… вобщем, непростые были времена! 🤦🏻♀️ Наталья - наш гид очень милый и приветливый человек, с ней было как-то очень уютно! Она рассказала, что это не один храм, а храмовый комплекс объединяющий одиннадцать церквей (приделов), часть из которых освящена в честь святых, дни памяти которых пришлись на решающие бои за Казань, в том числе и церквушка, построенная в честь Василия Блаженного, там хранятся его мощи.

Внутри храм отреставрировали, а в росписи его крылец цветами - нет ни одного одинакового цветка. В храме периодически поют певчие (профессионалы) - очень красиво! А ещё, гид нам рассказала, что когда установили часы на Спасскую башню, изначально на них двигались не стрелки, а сам циферблат (из серии у русских всё не как у людей😁), и в определённый период времени, когда часы сломались, пригласили немецкого мастера, который установил на них мелодию «Ах, мой милый Августин!»))) Сейчас играет Гимн России и «Славься» Глинки. Вобщем много интересного мы узнали в этот день, немного замерзли, но остались довольны и счастливы, а это - главное!