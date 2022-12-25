Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы

Не только полюбоваться нарядным собором, но и понять его смыслы

Москву невозможно представить без пряничного храма Василия Блаженного. Собор часто служит фоном для фото, но я предлагаю изучить его подробнее снаружи и изнутри.

Когда и зачем его построили? Как архитектурные решения перекликаются с событиями истории? Всегда ли храм был таким нарядным? И кто такой Василий, в честь которого он назван? Я помогу разобраться во всём этом!
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
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Описание

Что вас ожидает

История и архитектура храма

На Красной площади возвышается шедевр мировой архитектуры — церковь Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву, более известная как собор Василия Блаженного. Мы прогуляемся по площади и осмотрим другие ее достопримечательности, о которых я расскажу. Затем подойдем к собору, и вы узнаете:

  • в честь какого события Иван Грозный велел построить храм и как быстро его построили;
  • чем обусловлена столь оригинальная архитектура;
  • с чем связано количество куполов храма и всегда ли они так выглядели;
  • в чём, несмотря на всю необычность, выражается древняя традиция православного строительства;
  • почему у собора два названия;
  • кто такой Василий Блаженный;
  • и многое другое!

Внутреннее убранство

После внешнего осмотра мы исследуем храм изнутри. Вы побываете во всех помещениях собора и пройдете по запутанным лабиринтам проходов. Отыщете прекрасные иконы и фрески, узнаете о пророчествах Василия Блаженного и какие чудеса ему приписывали. Вы увидите серебряную раку с его мощами, иконы и золототканые покрывала с его изображениями, предметы из ризницы собора, ценные подарки царей и императоров главному храму России. Также мы послушаем церковные песнопения, исполняемые хором «Канторай».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы: перед экскурсией вам необходимо приобрести билеты для себя и гида. Их стоимость: 500 руб. /взрослый, 250 руб. /дети от 7 до 17 лет и пенсионеры, дети до 7 лет — бесплатно.
  • Одевайтесь по погоде: первые полчаса мы проведем на улице
  • Экскурсия подходит для детей от 4 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Жукову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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