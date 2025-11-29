Когда и почему его построили? Как архитектурные решения перекликаются с событиями истории? Всегда ли храм был таким нарядным? И кто такой Василий, в честь которого он назван? Я помогу разобраться во всём этом!
Описание экскурсии
История и архитектура храма
На Красной площади возвышается шедевр мировой архитектуры — церковь Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву, более известная как собор Василия Блаженного. Мы прогуляемся по площади и осмотрим другие ее достопримечательности, о которых я расскажу. Затем подойдем к собору, и вы узнаете:
- в честь какого события Иван Грозный велел возвести храм и как быстро его построили;
- чем обусловлена столь оригинальная архитектура;
- с чем связано количество куполов храма и всегда ли они так выглядели;
- в чём, несмотря на всю необычность, здесь выражается древняя традиция православного строительства;
- почему у собора два названия;
- кто такой Василий Блаженный;
- и многое другое!
Внутреннее убранство
После внешнего осмотра вы сможете исследовать храм изнутри самостоятельно или за дополнительную плату с гидом. Вы побываете во всех помещениях собора и пройдёте по запутанным лабиринтам проходов. Отыщете прекрасные иконы и фрески, узнаете о пророчествах Василия Блаженного и о том, какие чудеса ему приписывали. Вы увидите серебряную раку с его мощами, иконы и золототканые покрывала с его изображениями, предметы из ризницы собора, ценные подарки царей и императоров главному храму России. Также послушаете церковные песнопения, исполняемые хором «Канторай».
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительные расходы:
— перед экскурсией вам необходимо купить билеты для себя и гида: 700 ₽/взрослый, 350 ₽/дети от 7 до 17 лет и пенсионеры, дети до 7 лет — бесплатно
— сбор за право проведения экскурсии внутри Собора — 6000 ₽ за группу до 15 человек. Если вы не хотите оплачивать сбор, гид проведёт экскурсию снаружи, а внутреннее убранство вы осмотрите самостоятельно.
- Одевайтесь по погоде: первые полчаса мы проведем на улице
- Экскурсия подходит для детей от 4 лет
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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На Красной
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