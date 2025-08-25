Мои заказы

Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии» в Москве, цены от 3250 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Религии мира: соборы, мечети и храмы Москвы с подъемом на минарет
На автобусе
6 часов
5 отзывов
Групповая
Религии мира: соборы, мечети и храмы Москвы с подъемом на минарет
Начало: Москва, станция метро Тургеневская, выход № 6
Расписание: Согласно расписанию
30 ноя в 09:45
14 дек в 09:45
3250 ₽ за человека
Готика Патриарших прудов
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Готика Патриарших прудов
Начало: М. «Маяковская», выход № 4, в городе
Расписание: В понедельник, вторник, среду, пятницу, см. расписание
Завтра в 17:00
21 ноя в 18:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Москва католическая
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Москва католическая
Начало: М. Краснопресненская, на улице
Расписание: В понедельник, вторник, среду, пятницу, см. расписание
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Готические храмы Москвы
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Готические храмы Москвы
Начало: СТ.М. «Краснопресненская», выход 1, около метро
Расписание: В понедельник, вторник, среду, пятницу, см. расписание
Завтра в 17:00
21 ноя в 18:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Valeriya
    25 августа 2025
    Религии мира: соборы, мечети и храмы Москвы с подъемом на минарет
    Насыщенная 6-часовая экскурсия, без задержек, всё четко и складно.
    Интересная подача материала, благодарим за прекрасно проведенный день!
  • Е
    Екатерина
    17 марта 2025
    Религии мира: соборы, мечети и храмы Москвы с подъемом на минарет
    Понравилось, что все было хорошо организовано. Интересный экскурсовод. Теперь появилось понимание различий между протестантами и католиками. Развеялись предрассудки по поводу женщин в мечети.
  • А
    Алиса
    23 сентября 2024
    Религии мира: соборы, мечети и храмы Москвы с подъемом на минарет
    Я в восторге, и вся моя компания из четырех 35-летних людей в восторге. Уютный микроавтобус. Профессиональный и безумно приятный гид
    читать дальше

    с микрофоном Ирина Андреевна. Экскурсия длится 6 часов. Берите с собой попить и поесть, не везде можно купить еду. Нам не было скучно, но и не сказать, что мы сильно устали.
    За 6 часов я узнала вагон новой интересной информации и ощутила атмосферу аж 5 религий. Очень советую эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Религии мира: соборы, мечети и храмы Москвы с подъемом на минарет
  2. Готика Патриарших прудов
  3. Москва католическая
  4. Готические храмы Москвы
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Патриаршие пруды
  7. Никольская улица
  8. Воробьевы Горы
  9. Александровский сад
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в ноябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии" можно забронировать 4 экскурсии от 3250 до 4000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии», 17 ⭐ отзывов, цены от 3250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь