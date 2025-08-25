Групповая
Религии мира: соборы, мечети и храмы Москвы с подъемом на минарет
Начало: Москва, станция метро Тургеневская, выход № 6
Расписание: Согласно расписанию
30 ноя в 09:45
14 дек в 09:45
3250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Готика Патриарших прудов
Начало: М. «Маяковская», выход № 4, в городе
Расписание: В понедельник, вторник, среду, пятницу, см. расписание
Завтра в 17:00
21 ноя в 18:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Москва католическая
Начало: М. Краснопресненская, на улице
Расписание: В понедельник, вторник, среду, пятницу, см. расписание
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Готические храмы Москвы
Начало: СТ.М. «Краснопресненская», выход 1, около метро
Расписание: В понедельник, вторник, среду, пятницу, см. расписание
Завтра в 17:00
21 ноя в 18:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VValeriya25 августа 2025Насыщенная 6-часовая экскурсия, без задержек, всё четко и складно.
Интересная подача материала, благодарим за прекрасно проведенный день!
- ЕЕкатерина17 марта 2025Понравилось, что все было хорошо организовано. Интересный экскурсовод. Теперь появилось понимание различий между протестантами и католиками. Развеялись предрассудки по поводу женщин в мечети.
- ААлиса23 сентября 2024Я в восторге, и вся моя компания из четырех 35-летних людей в восторге. Уютный микроавтобус. Профессиональный и безумно приятный гид
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в ноябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии" можно забронировать 4 экскурсии от 3250 до 4000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии», 17 ⭐ отзывов, цены от 3250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь