Необычный Китай-город: от Варварки до лютеранского собора

Необычный Китай-город
Наша экскурсия пройдет по нетуристическим тропам Москвы. Мы отправимся в Китай-город — колоритный район, на улицах которого развернулась целая история. Здесь и Варварка, где можно найти палаты бояр Романовых и
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даже местную Пизанскую башню. Китайгородская стена — памятник, часть которого дошла до нас со времен Средневековья.

А еще достопримечательности различных конфессий: хоральная синагога, лютеранская церковь, православный монастырь… Вам остается выбрать понравившийся маршрут и отправиться в путь.

4.9
14 отзывов
Необычный Китай-город: от Варварки до лютеранского собора
Необычный Китай-город: от Варварки до лютеранского собора
Необычный Китай-город: от Варварки до лютеранского собора
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Описание экскурсии

Прогулка по Варварке

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по старинной улице Варварка в сердце Москвы. Эта улица словно оживляет историю, где по одну сторону располагается древняя Русь, а по другую – Русь торговая. Позади нас будет величественная Красная Площадь, а слева – Гостиный Двор, с его уникальной архитектурой и атмосферой. Справа нас встретят Палаты Бояр Романовых и Старый Английский Двор, а также величественные монастыри.

Уникальная атмосфера

Каждый уголок Варварки наполнен историей и культурой. Здесь вы сможете насладиться:

  • Загадочными городскими легендами, которые делают прогулку живой и увлекательной;
  • Комфортной атмосферой благодаря небольшому количеству участников;
  • Неповторимыми видами и архитектурными памятниками, которые расскажут о прошлом.

Легкая экскурсия

Наша экскурсия не будет нагружена сухими и скучными фактами. Мы предлагаем вам легкий и интересный формат, который позволит вам погрузиться в атмосферу старинного города. Вместе мы откроем для себя множество тайн и историй, которые делают Варварку особенным местом.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир истории и культуры, который живет на улицах Москвы!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гостиный Двор
  • Варваринская церковь
  • Старый Английский Двор
  • Церковь Максима Исповедника на Варварке
  • Знаменский Собор на Варварке
  • Братский корпус Знаменского Собора
  • Палаты бояр Романовых
  • Георгиевская церковь на Варварке
  • Церковь Рождества Иоанна Предтечи
  • Тверская мануфактура
  • Усадьба Арманд
  • Новая площадь
  • Старая площадь
  • Китайгородский проезд
  • Красная площадь
  • Собор Василия Блаженного
  • Китайгородская стена
  • Московская Хоральная синагога
  • Лютеранский кафедральный собор Петра и Павла
  • Иоанно-Предтеченский женский монастырь и другие места
Что включено
  • Услуги гида.
  • С собой можно взять воду, зонтик.
Что не входит в цену
  • Дополнительных расходов нет.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Варварка, дом 2, Москва
Завершение: Варварка, дом 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Из-за центрового расположения
  • В дни проведения праздничных и др. мероприятий
  • Вход на улицу может быть ограничен без предупреждения. В таком случае
  • По не зависящим от гида причинам
  • Экскурсия будет отменена
  • Либо перенесена на другую дату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
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П
9 янв 2025
Г
29 окт 2024
Д
19 сен 2024
Мы заказывали семейную фотосессию, а получили фотосессию-экскурсию! Вышло все достаточно насыщенно: делаем фото в антураже от начала до конца Китайгородской стены, а в перерывах Сергей достаточно информативно и с чувством
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юмора рассказывает исторические факты, связанные с местами, которые проходим по маршруту. Наконец-то получили ответ на вопрос причем здесь Китай если стена в центре Москвы).
У Сергея отличное чувство композиции. Все фото нам понравились!
Провели время с двойной пользой!

Э
6 фев 2024
Очень понравилась экскурсия!) интересная) Катарина приятный человек и отличный рассказчик)
О
29 июл 2023
O
24 июл 2023
Спасибо за подачу информации о месте, где проработала 3 года… Легенды завораживают … интересная подача материала
Ю
20 июл 2023
Замечательная Катарина и замечательная прогулка. Маршрут короткий, но яркий и насыщенный: на каждом метре Варварки вас ждут интересные истории! Спасибо, Катарина! Успехов!
Ю
5 июл 2023
В
13 июн 2023
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Катарина очень общительная, интересная собеседница. Несмотря на то, что достаточно много знали об истории этой удивительной улицы, открыли для себя ещё что-то новое. Рекомендуем
М
26 фев 2023
Замечательная экскурсовод и экскурсия, из-за холода экскурсию завершали в кафе:)
О
6 ноя 2022
Очень небольшая, легкая экскурсия. Гуляя в очередной раз в центре, решили воспользоваться услугами гида, но так, чтобы не долго и познавательно. Получили всё, что хотели. Катарина интересно, без сухих фактов дала нам информацию. Очень позитивный человек! Взглянули на Варварку совершенно другими глазами. Часть исторических мест, при обычном транзите через эту улицу, просто были незаметны.
Ю
27 июл 2022
Экскурсия очень понравилась! На обзорных экскурсиях Китайгородской стене уделяется мало внимания, поэтому рассказ от Сергея мне был очень интересен. Он непринуждённо и увлекательно рассказывал о событиях, фактах и сооружения, которые
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встречались по маршруту экскурсии. Очень здорово, что помимо информации Сергей фотографирует на фоне объектов, о которых рассказывает. Фотографии получились замечательные, качественные. Поэтому, если вы едите в путешествие один, то фотоэкскурсия от Сергея - это палочка выручалочка! Сделайте себе памятный подарок - закажите фотоэкскурсию!:)

Е
1 июл 2022
Мне понравилась экскурсия, необычная подача информации, интересные факты вместо сухих дат.
М
5 апр 2021
Экскурсия очень понравилась! Сергей очень интересно, в непринуждённой форме преподносит информацию. Я не раз бывала в центре Москвы, но, как выяснилось, не много о нем знала. Безусловно, такая экскурсия - отличная возможность приятно и с пользой провести время. Ну и "вишенка на торте" - красивые фотографии, за которые ещё раз благодарю Сергея.

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