Описание экскурсии
Прогулка по Варварке
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по старинной улице Варварка в сердце Москвы. Эта улица словно оживляет историю, где по одну сторону располагается древняя Русь, а по другую – Русь торговая. Позади нас будет величественная Красная Площадь, а слева – Гостиный Двор, с его уникальной архитектурой и атмосферой. Справа нас встретят Палаты Бояр Романовых и Старый Английский Двор, а также величественные монастыри.
Уникальная атмосфера
Каждый уголок Варварки наполнен историей и культурой. Здесь вы сможете насладиться:
- Загадочными городскими легендами, которые делают прогулку живой и увлекательной;
- Комфортной атмосферой благодаря небольшому количеству участников;
- Неповторимыми видами и архитектурными памятниками, которые расскажут о прошлом.
Легкая экскурсия
Наша экскурсия не будет нагружена сухими и скучными фактами. Мы предлагаем вам легкий и интересный формат, который позволит вам погрузиться в атмосферу старинного города. Вместе мы откроем для себя множество тайн и историй, которые делают Варварку особенным местом.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир истории и культуры, который живет на улицах Москвы!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гостиный Двор
- Варваринская церковь
- Старый Английский Двор
- Церковь Максима Исповедника на Варварке
- Знаменский Собор на Варварке
- Братский корпус Знаменского Собора
- Палаты бояр Романовых
- Георгиевская церковь на Варварке
- Церковь Рождества Иоанна Предтечи
- Тверская мануфактура
- Усадьба Арманд
- Новая площадь
- Старая площадь
- Китайгородский проезд
- Красная площадь
- Собор Василия Блаженного
- Китайгородская стена
- Московская Хоральная синагога
- Лютеранский кафедральный собор Петра и Павла
- Иоанно-Предтеченский женский монастырь и другие места
Что включено
- Услуги гида.
- С собой можно взять воду, зонтик.
Что не входит в цену
- Дополнительных расходов нет.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Из-за центрового расположения
- В дни проведения праздничных и др. мероприятий
- Вход на улицу может быть ограничен без предупреждения. В таком случае
- По не зависящим от гида причинам
- Экскурсия будет отменена
- Либо перенесена на другую дату