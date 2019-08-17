4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История Красной площади через игры и загадки

От нулевого километра до Покровского собора — вместе с ребятами вы пройдёте через всю Красную площадь, чтобы прикоснуться к её судьбе. В окружении исторических красот детям предстоит решить задачки о прошлом этого места. Они поймут, куда указывает Кузьма Минин, и как парад в честь окончания войны изменил Красную площадь. Узнают, кто придумал легенды о казнях на Лобном месте, и куда «упали» первые кремлёвские звёзды. Я расскажу, какое здание площади вмещало в себя монетный двор, тюрьму, государственную думу и музей. После прохождения всех заданий я покажу вам секретный ход в стене в храме Василия Блаженного.

Тайны Покровского собора

Росписи, архитектура и само устройство главной сокровищницы Ивана Грозного скрывают немало символов. Мы побываем одновременно внутри и снаружи храма: я покажу «улицы» собора и научу взрослых и детей распознавать спрятанные знаки. Ребята выяснят, из-за чего у куполов постоянно менялся цвет, почему у храма растёт рябина и зачем он раскрашен под кирпич. Кто воздвигнул Покровский собор и действительно ли после его постройки архитекторов ослепили, какие чудеса совершил «житель» храма и кто нашёл здесь сокровища в мусорной куче — вы проникнете во все тайны и мистические события христианской обители.

👉 Дополнительная опция

При желании вы можете заказать ещё одну часть экскурсии-квеста внутри собора — взрослых и детей ждёт увлекательный поиск сокровищ Ивана Грозного. В этом случае необходимо дополнительно оформить разрешение на проведение детской программы (экскурсии) внутри храма — 3000 рублей с группы. Оплата работы помощника — 1000 рублей.

Желательно бронировать экскурсию в соборе за неделю (это просьба администрации).

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