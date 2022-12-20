4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сколько секретов таит в себе собор Василия Блаженного! Хотите узнать самые увлекательные из них? Тогда приглашаю вас и ваших детей на экскурсию-квест в самое знаковое место Москвы. Ребята услышат легенды о сокровищах. Разгадают головоломки о прошлом храма, откроют неизвестные факты и символы, скрытые в архитектуре и росписях, а еще увидят потайной ход в стене.

Описание квеста

История собора Василия Блаженного через игры и загадки

Снаружи вы узнаете, почему Царь Иван IV, отправляясь на покорение Казанского ханства, дал обещание Богу построить невиданный прежде храм на Руси, если победит. Услышите историю и легенды, сколько церквей и чем они отличаются друга от друга. Рассмотрите гульбище и поймете, для чего оно было нужно. Ребята поймут причины, по которым этот собор считался одним из самых дорогих строений и самым высоким в Московии.

Тайны Покровского собора

Росписи, архитектура и само устройство главной сокровищницы Ивана Грозного скрывают немало символов. Мы побываем одновременно внутри и снаружи храма: я покажу «улицы» собора и научу взрослых и детей распознавать спрятанные знаки. Ребята выяснят, из-за чего у куполов постоянно менялся цвет, почему у храма растёт рябина и зачем он раскрашен под кирпич. Кто воздвигнул Покровский собор и действительно ли после его постройки архитекторов ослепили, какие чудеса совершил «житель» храма и кто нашёл здесь сокровища в мусорной куче — вы проникнете во все тайны и мистические события христианской обители, а также научитесь читать иконостас.

Дополнительная опция: квест в соборе

Особая часть экскурсии внутри собора — это задания для детей, которые помогут отгадать замысел этого прекрасного сооружения. При вашем выборе этого варианта необходимо дополнительно оформить разрешение на проведение детской программы, поэтому желательно бронировать экскурсию в соборе за неделю (это просьба администрации).

Кому подойдёт экскурсия

Взрослым и детям (10+), интересующимся историей страны и столицы

Организационные детали