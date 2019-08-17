4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Загадки Красной площади для детей и взрослых

Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны собора Василия Блаженного

Татьяна
Задать вопрос
Татьяна – ваш гид
Сколько секретов таит в себе Красная площадь! Хотите узнать наиболее увлекательные из них? Тогда приглашаю вас и ваших детей на экскурсию-квест в самое знаковое место Москвы.

Ребята «побывают» на параде Победы 1945-го года и услышат легенды о сокровищах и казнях.

Разгадают головоломки о прошлом Кремля и увидят потайной ход в стене в знаменитом Покровском соборе.

Символы, скрытые в архитектуре и росписях храма, и неизвестные факты о Красной площади откроются вам и детям после экскурсии-квеста в сердце столицы.
5800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча метро «Охотный ряд»
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
5
Загадки Красной площади для детей и взрослых
Загадки Красной площади для детей и взрослых

Что вас ожидает

История Красной площади через игры и загадки
От нулевого километра до Покровского собора — вместе с ребятами вы пройдёте через всю Красную площадь, чтобы прикоснуться к её судьбе. В окружении исторических красот детям предстоит решить задачки о прошлом этого места. Они поймут, куда указывает Кузьма Минин, и как парад в честь окончания войны изменил Красную площадь. Узнают, кто придумал легенды о казнях на Лобном месте, и куда «упали» первые кремлёвские звёзды. Я расскажу, какое здание площади вмещало в себя монетный двор, тюрьму, государственную думу и музей. После прохождения всех заданий я покажу вам секретный ход в стене в храме Василия Блаженного.

Тайны Покровского собора
Росписи, архитектура и само устройство главной сокровищницы Ивана Грозного скрывают немало символов. Мы побываем одновременно внутри и снаружи храма: я покажу «улицы» собора и научу взрослых и детей распознавать спрятанные знаки. Ребята выяснят, из-за чего у куполов постоянно менялся цвет, почему у храма растёт рябина и зачем он раскрашен под кирпич. Кто воздвигнул Покровский собор и действительно ли после его постройки архитекторов ослепили, какие чудеса совершил «житель» храма и кто нашёл здесь сокровища в мусорной куче — вы проникнете во все тайны и мистические события христианской обители.

👉 Дополнительная опция
При желании вы можете заказать ещё одну часть экскурсии-квеста внутри собора — взрослых и детей ждёт увлекательный поиск сокровищ Ивана Грозного. В этом случае необходимо дополнительно оформить разрешение на проведение детской программы (экскурсии) внутри храма — 3000 рублей с группы. Оплата работы помощника — 1000 рублей.
Желательно бронировать экскурсию в соборе за неделю (это просьба администрации).

Кому подойдёт экскурсия

  • Взрослым и детям от 6-7 лет, интересующимся историей страны и столицы.
  • Интерактивную экскурсию-квест можно провести для школьных групп.

Организационные детали

  • В стоимость включено: работа ведущего, материалы для квеста, тематический сувенир (значок) и сладкий приз.
  • Детские билеты (до 16 лет) в Покровский собор — бесплатные.
  • Дополнительные расходы (по желанию): входные билеты в Покровский собор для взрослых — 600 рублей с человека.
Загадки Красной площади для детей и взрослых
Загадки Красной площади для детей и взрослых
Загадки Красной площади для детей и взрослых
Загадки Красной площади для детей и взрослых
Загадки Красной площади для детей и взрослых
Загадки Красной площади для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро «Охотный ряд».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта. Меня зовут Татьяна, мне 34 года. Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по городу Москве и некоторым московским музеям. Создание и проведение экскурсий, квестов и интерактивных программ — это моя единственная и любимая работа. Я люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью)) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям. Дети — наше будущее, и я хочу, чтобы «наше будущее» было знакомо с нашим прошлым и любило наше московское настоящее. Если вы хотите увидеть Москву глазами местной жительницы, с детско-почемучно-необычной точки зрения, узнать забавно-исторические московские истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, то я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 августа 2019
Всем доброго дня! Экскурсию проводила Екатерина - нам очень понравилась ее подача, содержание и настроение с которым она вела :) Уделяла внимание всем участникам, нашла общий язык с детьми (Девочкой 16 и 9 лет) - прислушивалась к нашим пожеланиям и даже помогала нам делать общие фото - на которых все в сборе) Рассказ был интересным, не перегружен сухими фактами, - все преподносилось в интерактивной форме, все остались очень довольны) Единственное пожелание - может есть смысл начинать экскурсию не от памятника Жукову (хотя это хороший ориентир) - а от метро Александровский сад - чтобы идти сразу по направлению следования к Красной площади, чтобы не идти сначала к исходной точке, а потом возвращаться. В целом - экскурсия отличная - будем рекомендовать друзьям и знакомым))
Большое спасибо Екатерине и организаторам!
5 августа 2019
Экскурсия прошла отлично! Динамика и качество подачи материала на пять с плюсом!
Время пролетело совершенно незаметно, даже жалко было, что экскурсия так быстро закончилась))). Было очень интересно и детям, и нам. Большое спасибо гиду Екатерине за прекрасно проведенное время! Подумываем о том, чтобы отправиться с Екатериной еще на какую-нибудь экскурсию))))
Людмила
2 августа 2019
Очень интересная экскурсия для детей и взрослых! Сын 10 лет с удовольствием слушал Татьяну и выполнял задания! Мы узнали очень много нового! Татьяна - настоящий профессионал! Спасибо огромное!
26 июля 2019
Экскурсию проводила гид Екатерина. Заказывали эту квест-экскурсию для специально для двух девочек 14 и 15 лет. Ну и родители, и бабушка с дедушкой еще участвовали:-))) Екатерина сразу дала нам книжки с заданиями квеста и по ходу экскурсии мы их выполняли. Были в Александровском саду, на Красной площади и возле собора Василия Блаженного. Мы заранее попросили гида ориентироваться на возраст девочек, и Екатерина прекрасно подготовилась! У нее было с собой большое количество иллюстраций с изображением Москвы и Красной площади в разные века с момента их основания, книжки с заданиями. Было очень интересно всем! А в конце Екатерина вручила нам сладкие подарки и значки на память! Спасибо, Екатерина!

Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

В гостях у царя Алексея Михайловича в КоломенскомВ гостях у царя Алексея Михайловича в КоломенскомВ гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
5700 за экскурсию
2 часа
25 отзывов
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Хотите попасть в гости к царю Алексею Михайловичу Романову и его семье? Они приглашают вас и обещают встретить по-царски. Вы попадете на пир, заседание Боярской думы, узнаете, чему учили царевичей, как они отдыхали и ходили в баню. А напоследок государь Алексей Михайлович приготовил подарок всем, кто сможет разгадать загадки и головоломки, сориентироваться по плану и найти сундук. Будьте внимательны: любимый кот царя любит поиграть, и он постарается запутать вас!
Квест по Поклонной горе «Память о победах»Квест по Поклонной горе «Память о победах»Квест по Поклонной горе «Память о победах»
5700 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Страницы военной истории России в интерактивной экскурсии для детей и взрослых
Прогулка по Парку Победы в Москве — это повод вспомнить о событиях и героях войны 1812 года, Первой мировой и Великой отечественной войны. Вы полюбуетесь красивыми видами одного из самых популярных парков Москвы и пройдете увлекательный квест, который поможет вам лучше понять историю и значимость этого места.
Все секреты Останкинской телебашниВсе секреты Останкинской телебашниВсе секреты Останкинской телебашни
6000 за экскурсию
1.5 часа
2 отзыва
Интерактивная экскурсия с игровыми заданиями
Подъем на Останкинскую башню - это возможность оказаться на самой высокой смотровой площадке России, увидеть под своими ногами землю в 337 метрах через стеклянный пол, рассмотреть столицу, как на ладони и узнать все секреты появления телевидения в СССР! Где снимаются телепередачи, как они попадают на наши экраны, где находится главная антенна страны. На сладкое, после окончания программы, у вас есть возможность посетить легендарный ресторан «Седьмое небо» или кафе «Орбита».
Детский квест по переулкам АрбатаДетский квест по переулкам АрбатаДетский квест по переулкам Арбата
5700 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Познакомиться со старым районом Москвы и поддаться его очарованию
Улочки Арбата — это уцелевшие свидетели прошлого, хранящего множество историй о Москве и её жителях. Квест по этим местам — лучший способ для детей узнать это прошлое. Нужно лишь внимательно посмотреть по сторонам, прислушаться к подсказкам ведущего, и ответы на вопросы интерактивной игры найдутся сами собой: город подскажет. Как выглядит дом без углов, где «родился» Чебурашка и кто из арбатских поэтов отбрасывает тень даже в пасмурный день? Стоит открыться истории старых улиц, и они расскажут много интересного!
Сокровище Боровицкого холмаСокровище Боровицкого холмаСокровище Боровицкого холма
5800 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду и Красной площади
Давным-давно на месте коровьего брода возникла крепость, названная Кремлем. Построили её на высоком Боровицком холме, в котором заключена сила, помогающая сбыться любому желанию! Место то тайное, но в древней рукописи, которую нам удалось раздобыть, написано, как его найти. Ребятам предстоит расшифровать рукопись, познакомиться с московскими легендами и найти путь к спрятанному кладу!

Экскурсии для школьников в Москве

«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
5800 за экскурсию
2 часа
47 отзывов
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Приглашаю на одну из самых загадочных экскурсий вокруг Кремлевских стен. Ребят ждет не сухое повествование, но увлекательная командная игра. Дети раскроют тайны собора Василия Блаженного, поймут, для чего использовали ров вокруг Кремля и куда он делся, обнаружат следы первого Московского зверинца. Придется «пошевелить мозгами», разгадать исторические и архитектурные задачки, ответить на все вопросы — и получить приз.
Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
500 за человека
1 час
4 отзыва
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Китайгородские сказки — интерактивный квест!Китайгородские сказки — интерактивный квест!Китайгородские сказки — интерактивный квест!
990 за человека
1 час
11 отзывов
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад!
В игровой форме я расскажу о Москве времен Великого княжества. Дети узнают, как раньше освещали улицы, какой товар предлагали купцы, где и чему учились талантливые подростки. Прогуливаясь лабиринтами Китай-города, мы обязательно найдем египетскую пирамиду, клад, спрятанный Иваном Грозным, и Красную площадь!
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
скидка15%
3510 ₽
2984 за экскурсию
1.5 часа
1 отзыв
Недаром помнит вся Россия про день Бородина!
В одном из самых популярных музеев Москвы будет интересно и взрослым, и детям. Его экспозиция, особенно впечатляющая панорамная картина, помогут представить события далекого 1812 года. А я понятно и живо расскажу об Отечественной войне, о Бородинском сражении — «Битве гигантов», о солдатском быте и о человеческих судьбах.
Экскурсия-квест на Останкинской башне «Репортаж на высоте»
5200 за экскурсию
2 часа
22 отзыва
2,5 часа удовольствия вокруг башни и на высоте 337 метров
История создания Останкинской башни и её инженерные особенности, смешные случаи и загадочные совпадения, процесс выпуска передачи и хитрости подготовки телевизионных сюжетов — за два часа вы в формате квеста познакомитесь с миром телевидения и узнаете все о знаменитой башне. Я отвечу на любые ваши вопросы, потому что несколько лет проработала экскурсоводом и PR-специалистом башни, рассказав про нее тысячам людей.
Посвящение в москвичи – Красная площадь для детейПосвящение в москвичи – Красная площадь для детейПосвящение в москвичи – Красная площадь для детей
4500 за экскурсию
2 часа
110 отзывов
Классическая экскурсия по Красной площади для детей от 7 до 14 лет
Чтобы полюбить Москву и пройти посвящение в москвичи, нужно узнать историю города, постараться его прочувствовать и понять. А начнем мы наше знакомство с неповторимой и величественной Красной площади — места, которое в первую очередь стремятся посмотреть те, кто приехал в Москву впервые. Юные путешественники узнают историю Москвы, увидят основные достопримечательности и пройдут викторину "Юный москвич", чтобы первое знакомство превратилось в любовь на всю жизнь.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиПарк ГорькогоТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеУсадьба КусковоКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река