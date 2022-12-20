4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма
Сколько секретов таит в себе собор Василия Блаженного! Хотите узнать самые увлекательные из них? Тогда приглашаю вас и ваших детей на экскурсию-квест в самое знаковое место Москвы. Ребята услышат легенды о сокровищах.
Разгадают головоломки о прошлом храма, откроют неизвестные факты и символы, скрытые в архитектуре и росписях, а еще увидят потайной ход в стене.
История собора Василия Блаженного через игры и загадки
Снаружи вы узнаете, почему Царь Иван IV, отправляясь на покорение Казанского ханства, дал обещание Богу построить невиданный прежде храм на Руси, если победит. Услышите историю и легенды, сколько церквей и чем они отличаются друга от друга. Рассмотрите гульбище и поймете, для чего оно было нужно. Ребята поймут причины, по которым этот собор считался одним из самых дорогих строений и самым высоким в Московии.
Тайны Покровского собора
Росписи, архитектура и само устройство главной сокровищницы Ивана Грозного скрывают немало символов. Мы побываем одновременно внутри и снаружи храма: я покажу «улицы» собора и научу взрослых и детей распознавать спрятанные знаки. Ребята выяснят, из-за чего у куполов постоянно менялся цвет, почему у храма растёт рябина и зачем он раскрашен под кирпич. Кто воздвигнул Покровский собор и действительно ли после его постройки архитекторов ослепили, какие чудеса совершил «житель» храма и кто нашёл здесь сокровища в мусорной куче — вы проникнете во все тайны и мистические события христианской обители, а также научитесь читать иконостас.
Дополнительная опция: квест в соборе
Особая часть экскурсии внутри собора — это задания для детей, которые помогут отгадать замысел этого прекрасного сооружения. При вашем выборе этого варианта необходимо дополнительно оформить разрешение на проведение детской программы, поэтому желательно бронировать экскурсию в соборе за неделю (это просьба администрации).
Кому подойдёт экскурсия
Взрослым и детям (10+), интересующимся историей страны и столицы
Организационные детали
В стоимость включено: работа ведущего, материалы для квеста, тематический сувенир (значок) и сладкий приз
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Покровский собор: детский (до 16 лет) — 350 ₽, взрослый — 700 ₽
Возможно провести экскурсию для группы 6-12 детей — 2800 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора Василия Блаженного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 6 часов
Провели экскурсии для 4832 туристов
Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по Сочи, Москве и некоторым московским музеям. Вместе с командой гидов создаем и проводим экскурсии, квесты и интерактивные программы — это наша любимая работа.
Я читать дальшеуменьшить
люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям.
Если вы хотите увидеть Москву и Сочи глазами местной жительницы, узнать забавные истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
–
3
1
2
–
1
–
К
Кадрия
Собор-символ России, самый известный и узнаваемый. Яркий и кукольно-красивый снаружи, а какой же он внутри? А внутри он глубокий и очень атмосферный. Подъём по невероятно высоким ступенькам - 100% их запомните! Общение читать дальшеуменьшить
с экскурсоводом Алёной началось до экскурсии - поскольку мы ходили в декабре, она позаботилась, чтобы мы были тепло одеты, не замерзли, заранее уточнила сколько детей и какого возраста, чтобы правильно подготовиться. На экскурсии Алёна рассказывала интересно, находила какие-то интересные факты, чтобы удержать внимание детей. 2 часа пролетели как один миг. Бонусом к увлекающей экскурсии были прекрасные новогодние виды на Красную площадь и Васильевский спуск. Алёна, спасибо огромное!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Нет слов! Это было замечательно! Наталья большая молодец, так просто и интересно преподнести информацию для детей. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Всем доброго дня! Экскурсию проводила Екатерина - нам очень понравилась ее подача, содержание и настроение с которым она вела:) Уделяла внимание всем участникам, нашла общий язык с детьми (Девочкой 16 читать дальшеуменьшить
и 9 лет) - прислушивалась к нашим пожеланиям и даже помогала нам делать общие фото - на которых все в сборе) Рассказ был интересным, не перегружен сухими фактами, - все преподносилось в интерактивной форме, все остались очень довольны) Единственное пожелание - может есть смысл начинать экскурсию не от памятника Жукову (хотя это хороший ориентир) - а от метро Александровский сад - чтобы идти сразу по направлению следования к Красной площади, чтобы не идти сначала к исходной точке, а потом возвращаться. В целом - экскурсия отличная - будем рекомендовать друзьям и знакомым)) Большое спасибо Екатерине и организаторам!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Экскурсию проводила гид Екатерина. Заказывали эту квест-экскурсию для специально для двух девочек 14 и 15 лет. Ну и родители, и бабушка с дедушкой еще участвовали:-))) Екатерина сразу дала нам книжки читать дальшеуменьшить
с заданиями квеста и по ходу экскурсии мы их выполняли. Были в Александровском саду, на Красной площади и возле собора Василия Блаженного. Мы заранее попросили гида ориентироваться на возраст девочек, и Екатерина прекрасно подготовилась! У нее было с собой большое количество иллюстраций с изображением Москвы и Красной площади в разные века с момента их основания, книжки с заданиями. Было очень интересно всем! А в конце Екатерина вручила нам сладкие подарки и значки на память! Спасибо, Екатерина!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Маргарита
Мы были на экскурсии, 7 взрослых и 2 подростка. Кажется, гида звали Алина. Все вполне себе достойно, интересно, подвижно, разные истории. Для нас экскурсия была наполненной и продолжительной! Отличная экскурсия для любителей рассмотреть архитектуру, понять исторические аспекты, религия. Под конец даже у нас взрослых горшочек уже не варил. По мне так 5 баллов. Даже погода леденючая не испортила ничего!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Спасибо огромное экскурсоводу Татьяне! Это была 1 экскурсия для класса, и прошла просто на УРА. Татьяна сумела всех заинтересовать и организовать. Детки узнали много нового и интересного. Моя дочка, сказала, читать дальшеуменьшить
что это был "Один из лучших дней ее жизни))", а это значит, что ей действительно безумно понравилось! Я очень рада, что наткнулась на такую замечательную команду, и буду рекомендовать вас однозначно.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых»