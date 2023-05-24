Китай-город
Вы пройдете по старейшим улица Москвы, познакомитесь с историей становления московского посада и персонами, которые проживали в Китай-городе в различные времена.
Отыщете места, где когда-то красовались княжеские палаты, и осмотрите старейшие обители города — нарядные храмы и монастыри.
Узнаете, чем прославилось московское купечество, и откроете виды, которые так полюбились жителям столицы.
Отыщете места, где когда-то красовались княжеские палаты, и осмотрите старейшие обители города — нарядные храмы и монастыри.
Узнаете, чем прославилось московское купечество, и откроете виды, которые так полюбились жителям столицы.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Памятник Кириллу Мефодию
- Варварку
- Дом Романовых
- Зарядье
- Гостиный двор
- Храм Василия Блаженного
- Красную площадь
- Улицу Никольскую - эта лишь малая часть из того
- Что увидят экскурсанты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Чтобы по-настоящему почувствовать душу Москвы, вы прогуляетесь по его историческим местам пешком. Помимо, мы будем рады рассказать о современной жизни нашего города, который никогда не умолкает, всё время строится, притягивает к себе людей и даёт им именно то, чего они хотят.
Истории о прославленных московских купцах, мошенниках и поэтах
Вы пройдёте от памятника Кирилла и Мефодия к музею Дома Романовых, задержитесь у первого бизнес-центра Российской империи, где поговорим об одном из известнейших мошенников рубежа 19-20 века – Николае Савине. Чуть позже мы покажем, где находились княжеские палаты Романовых, а на Красной площади вы узнаете, как менялось сердце столицы при различных правителях. Также мы расскажем о легендарных московских купцах и промышленниках, добившихся уважения даже со стороны самодержавной власти, и как Третьяковы смогли заработать на покупку большой коллекции.
Визитные карточки города
Вы увидите Гостиный двор и бывшее здание английского посольства, жители которого повлияли на становление торговли в Московском государстве. На прогулке по Варварке познакомитесь со старейшими сооружениями Москвы, узнаете, при каких обстоятельствах возникло выражение “у черта на куличках”. И, конечно, вы взглянете на излюбленное место горожан — Зарядье, где простирается Москва-река.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость экскурсии включены услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: памятник Кириллу и Мефодию, Лубянский проезд, 27 мЗавершение: Третьяковский проезд, 1 / 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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