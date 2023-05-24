Чтобы по-настоящему почувствовать душу Москвы, вы прогуляетесь по его историческим местам пешком. Помимо, мы будем рады рассказать о современной жизни нашего города, который никогда не умолкает, всё время строится, притягивает к себе людей и даёт им именно то, чего они хотят.

Истории о прославленных московских купцах, мошенниках и поэтах

Вы пройдёте от памятника Кирилла и Мефодия к музею Дома Романовых, задержитесь у первого бизнес-центра Российской империи, где поговорим об одном из известнейших мошенников рубежа 19-20 века – Николае Савине. Чуть позже мы покажем, где находились княжеские палаты Романовых, а на Красной площади вы узнаете, как менялось сердце столицы при различных правителях. Также мы расскажем о легендарных московских купцах и промышленниках, добившихся уважения даже со стороны самодержавной власти, и как Третьяковы смогли заработать на покупку большой коллекции.

Визитные карточки города

Вы увидите Гостиный двор и бывшее здание английского посольства, жители которого повлияли на становление торговли в Московском государстве. На прогулке по Варварке познакомитесь со старейшими сооружениями Москвы, узнаете, при каких обстоятельствах возникло выражение “у черта на куличках”. И, конечно, вы взглянете на излюбленное место горожан — Зарядье, где простирается Москва-река.