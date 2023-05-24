Китай-город: прошлое и настоящее

Китай-город

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Вы пройдете по старейшим улица Москвы, познакомитесь с историей становления московского посада и персонами, которые проживали в Китай-городе в различные времена.

Отыщете места, где когда-то красовались княжеские палаты, и осмотрите старейшие обители города — нарядные храмы и монастыри.

Узнаете, чем прославилось московское купечество, и откроете виды, которые так полюбились жителям столицы.
Китай-город: прошлое и настоящее
Китай-город: прошлое и настоящее
Китай-город: прошлое и настоящее
Китай-город: прошлое и настоящее
Китай-город: прошлое и настоящее
Китай-город: прошлое и настоящее
Ближайшие даты:
24
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даты

Что вас ожидает:

  • Памятник Кириллу Мефодию
  • Варварку
  • Дом Романовых
  • Зарядье
  • Гостиный двор
  • Храм Василия Блаженного
  • Красную площадь
  • Улицу Никольскую - эта лишь малая часть из того
  • Что увидят экскурсанты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Чтобы по-настоящему почувствовать душу Москвы, вы прогуляетесь по его историческим местам пешком. Помимо, мы будем рады рассказать о современной жизни нашего города, который никогда не умолкает, всё время строится, притягивает к себе людей и даёт им именно то, чего они хотят.
Истории о прославленных московских купцах, мошенниках и поэтах
Вы пройдёте от памятника Кирилла и Мефодия к музею Дома Романовых, задержитесь у первого бизнес-центра Российской империи, где поговорим об одном из известнейших мошенников рубежа 19-20 века – Николае Савине. Чуть позже мы покажем, где находились княжеские палаты Романовых, а на Красной площади вы узнаете, как менялось сердце столицы при различных правителях. Также мы расскажем о легендарных московских купцах и промышленниках, добившихся уважения даже со стороны самодержавной власти, и как Третьяковы смогли заработать на покупку большой коллекции.

Визитные карточки города

Вы увидите Гостиный двор и бывшее здание английского посольства, жители которого повлияли на становление торговли в Московском государстве. На прогулке по Варварке познакомитесь со старейшими сооружениями Москвы, узнаете, при каких обстоятельствах возникло выражение “у черта на куличках”. И, конечно, вы взглянете на излюбленное место горожан — Зарядье, где простирается Москва-река.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость экскурсии включены услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: памятник Кириллу и Мефодию, Лубянский проезд, 27 м
Завершение: Третьяковский проезд, 1 / 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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